该系统能够精确计算每笔交易的风险并轻松设置风险回报比（ RR ），同时一目了然地监控所有交易参数。它通过一键功能简化了新订单的开启，通过部分平仓选项、盈亏平衡点和其他有用功能管理您的交易，以完全控制您的每一笔交易 - 所有这些都具有最简单的操作、广泛的个性化选项、闪电般的执行速度、精确的风险控制、持续的改进和直接的支持。









订单可视化



直接在图表窗口中可视化入场价格、止损和止盈。这样您就可以精确规划新订单，并在下单前一目了然地掌握所有相关参数。用户友好的操作允许您根据个人需求单独显示或隐藏所有显示的参数。





风险管理



风险计算系统根据您定义的风险和止损距离自动计算订单量。设置任意止损距离 - 您的风险保持恒定。在风险字段中，您可以选择以百分比（ 0-100% ）或固定手数来定义您的风险。通过设置选择计算方法：账户余额百分比、净值百分比或固定手数。



您可以通过拖放功能方便地调整风险回报比（ RR ）。设置的比率自动定义止盈和止损之间的关系。根据风险设置您的利润目标 - 例如 1:1 表示止损和止盈相等，或 1:2 表示止盈是止损的两倍。





订单执行



从六种订单类型中选择：两种即时执行订单（市价买入 / 卖出）和四种挂单（买入止损、卖出止损、买入限价、卖出限价）。所有订单都可以通过一键功能直接开启。





功能概览

自动风险回报比模式： 自动计算止盈 / 止损位置，无时间损失 - 非常适合剥头皮交易者

精确头寸规模计算： 在余额百分比、净值百分比或固定手数之间灵活选择

一键订单执行： 兼容六种不同的订单类型

魔术数字和订单备注： 所有订单的唯一标识和备注

多手数功能： 超越经纪商限制开启多个订单 - 只需一键

同时设置止盈和止损： 每笔交易在入场时立即设置止盈和止损 - 从一开始就得到全面保护

智能点差 / 滑点调整： 止盈和止损自动保持与入场点的原始计划距离

一键盈亏平衡： 一旦交易盈利，自动将止损移至盈亏平衡点

一键全部平仓： 一键关闭所有未平仓位

一键部分平仓： 按定义的百分比步骤逐步平仓

移动止损： 起始值和步进值自动适应当前波动率 - 在高波动和平静市场中实现最佳性能

自动过滤器监控： 持续扫描点差、延迟和波动率 - 如果订单被拒绝，您会立即收到原因提示

可缩放的图形用户界面： 无损尺寸调整，在任何显示器上都能获得最佳视觉效果

集成图表模板： 一键在明亮和暗黑模式之间切换

可个性化的参数视图： 仅显示与您相关的交易参数，并单独调整所有颜色设置

快速品种切换： 方便地在所有资产之间切换 - 外汇、指数、加密货币、大宗商品、期货和股票



非常适合剥头皮、日内和波段交易者。将其与货币强度、价格行为（高高 / 低低）、卡吉图、图表形态、谐波形态、蜡烛图形态、趋势线、指标、背离和多时间框架分析相结合，以获得最佳结果。



想象一下：不再有分散注意力的计算，不再有忙乱的订单下单，不再有执行时的压力。您只需专注于 完美的入场点 - 其他一切由 Trade Management MT5 为您完成。这意味着更清晰、更好的决策，最终实现更有利可图的交易。图表通常信息过载。使用这个 EA ，您只看到对您重要的内容。清晰的视野带来清晰的思维和清晰的交易决策。操作简单，但执行高度复杂 - 复杂性由机器承担。专注于交易，而不是复杂的计算和执行。更多专注，以便在正确的时间在图表的正确位置做正确的事情。





您的优势：

通过最大化代码优化实现闪电般的执行速度

风险管理的精确性

广泛的个性化选项

持续免费改进

直接支持





提示：兼容 Windows 和 Windows VPS 。包含 12 次激活（每台机器一次）。 Linux 、 VirtualBox 和 Mac 用户：请事先测试您的系统。

已经计划了许多带有附加功能的更新，并将逐步发布。开发工作正在全速进行 - 所有更新都保证免费。

在模拟账户上测试试用版（上方链接）或确保获得真实账户的完整版许可证。



