Gold Scalping Matrix MT5
- Utilitys
- Mohamed Abdulmohsen Mohamed Saeed Ali
- Version: 2.11
- Aktivierungen: 10
5. *Backtest und Optimierung*: Der Bot verfügt über robuste Backtesting-Funktionen, die es dem Benutzer ermöglichen, seine Leistung anhand historischer Daten zu bewerten. Durch kontinuierliche Optimierung wird sichergestellt, dass sich der Algorithmus an die sich verändernden Marktbedingungen anpasst.
Egal, ob Sie ein erfahrener Händler sind, der seine Strategien automatisieren möchte, oder ein Neuling, der sich mit der Komplexität des Goldhandels vertraut machen möchte, die Gold Scalping Matrix bietet Ihnen ein leistungsstarkes Tool, das Ihre Handelserfahrung verbessert und die Rentabilität potenziell erhöht.
Instrumentenspezifikationen
- Symbol: XAUUSD / GOLD
- Funktioniert mit allen Paaren mit Monitoring und gutem Timing zum Ein-Aus
- Zeitrahmen: 12 min** und wählen Sie das passende für Sie aufgrund der Paare, die Sie verwenden
- Behalten Sie alle anderen Standard-Bedingungen, bis Sie völlig verstehen und können ändern und Backtest aufgrund Ihrer Anforderungen
Konto Anforderungen
- Art: Absicherung
- Spreads: Low Spread Rohkonto
- Mindesteinzahlung: $20 und sehen Sie die Magie
- Hebelwirkung 1:500max 1 :300bevorzugt
- Makler: Alle
- Überweisen Sie Ihren Gewinn alle 50$ aus Ihrem aktiven Konto
- kontaktieren Sie mich in DM, um die besten Tricks und Unterstützung zu bekommen, auch wenn Sie noch in der Testphase als auch, um Ihnen mehr Details .
Eigenschaften von Gold Scalping Matrix
- Leicht zu bedienen mit einfacher Einstellung
- Vollständig automatisiert
- Hocheffektive Leistung des EA
- Hoher Gewinn-Faktor
- Gutes Risikomanagement zur Minimierung von Verlusten und Erholungsmodus
- Alle Order-Management-Funktionen sind versteckt SL - Schließen Sie alle Aufträge
- Ihr Feedback wird groß sein, um die Zufriedenheit aller Benutzer zu erhalten
- Ihr Feedback wird geschätzt und ist nützlich, um die Leistung zu optimieren
- Denken Sie daran, nicht zu laufen es die ganze Zeit die beste Leistung, die Sie erhalten, wenn Sie Ihren Gewinn täglich und schließen
- Denken Sie daran, ich bin immer hier, um Sie in privaten Nachrichten zu unterstützen.