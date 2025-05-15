Trade Management MT5

이 시스템은 거래당 위험을 정확하게 계산하고 RR(리스크-리워드 비율)을 간단하게 설정할 수 있으며, 모든 거래 매개변수를 한눈에 모니터링합니다. 원클릭 기능으로 새 주문을 간편하게 열고, 부분 청산 옵션, 손익분기점 및 기타 유용한 기능으로 거래를 관리하여 모든 거래를 완벽하게 제어할 수 있습니다 - 모두 최대한 간단한 작동, 광범위한 사용자 정의 옵션, 초고속 실행, 정확한 위험 제어, 지속적인 개발 및 직접 지원과 함께 제공됩니다.









주문 시각화



차트 창에서 진입가, 손절매, 이익실현을 직접 시각화합니다. 이를 통해 새 주문을 정확하게 계획하고 배치하기 전에 모든 관련 매개변수를 한눈에 파악할 수 있습니다. 사용자 친화적인 작동으로 개인적으로 중요한 것에 따라 표시된 모든 매개변수를 개별적으로 표시하거나 숨길 수 있습니다.





위험 관리



위험 계산 시스템은 정의된 위험과 손절매 거리를 기반으로 주문량을 자동으로 계산합니다. 임의의 손절매 거리를 설정하세요 - 위험은 일정하게 유지됩니다. 위험 필드에서 백분율(0-100%) 또는 고정 로트로 위험을 정의할 수 있습니다. 설정을 통해 계산 방법을 선택합니다: 잔액 백분율, 자본 백분율 또는 고정 로트.



리스크-리워드 비율(RR)은 드래그 & 드롭으로 편리하게 조정할 수 있습니다. 설정된 비율은 이익실현과 손절매 사이의 비율을 자동으로 정의합니다. 위험 대비 이익 목표를 설정하세요 - 예를 들어 동일한 크기의 손절매와 이익실현의 경우 1:1, 두 배 큰 이익실현의 경우 1:2.





주문 실행



6가지 주문 유형 중에서 선택하세요: 2가지 즉시 실행 주문(시장가 매수/매도) 및 4가지 대기 주문(매수 정지, 매도 정지, 매수 지정가, 매도 지정가). 모든 주문은 원클릭 기능으로 직접 열 수 있습니다.





기능 개요

자동 RR 모드: 시간 손실 없이 TP/SL 위치 자동 계산 - 스캘퍼에게 이상적

정확한 포지션 크기 계산: 잔액%, 자본% 또는 고정 로트 간 유연한 선택

원클릭 주문 실행: 6가지 다른 주문 유형과 호환

매직 넘버 & 주문 코멘트: 모든 주문의 고유 식별 및 주석

다중 로트 기능: 브로커 제한을 초과하는 여러 주문을 개설하세요 - 클릭 한 번으로

동시 TP & SL 배치: 각 거래는 진입 시 즉시 이익실현 및 손절매와 함께 개설됩니다 - 처음부터 완전한 보호

지능형 스프레드/슬리피지 조정: TP 및 SL은 진입점까지 원래 계획된 거리를 자동으로 유지합니다

원클릭 손익분기점: 거래가 이익을 내는 즉시 손절매를 자동으로 손익분기점으로 이동

원클릭 전체 청산: 클릭 한 번으로 모든 열린 포지션 청산

원클릭 부분 청산: 정의된 백분율 단계로 포지션의 단계적 청산

트레일링 스톱: 시작 및 단계 값이 현재 변동성에 자동으로 조정됩니다 - 고변동성 및 안정적인 시장에서 최적의 성능

자동 필터 모니터링: 스프레드, 지연 및 변동성의 지속적인 스캔 - 주문이 거부되면 즉시 이유가 표시됩니다

확장 가능한 GUI: 모든 모니터에서 최적의 시야를 위한 무손실 크기 조정

통합 차트 템플릿: 밝은 모드와 어두운 모드 간 원클릭 전환

사용자 정의 가능한 매개변수 보기: 관련 거래 매개변수만 표시하고 모든 색상 설정을 개별적으로 조정하세요

빠른 심볼 전환: 모든 자산 간 편리한 전환 - 외환, 지수, 암호화폐, 원자재, 선물 및 주식



스캘핑, 데이 및 스윙 트레이더에게 이상적입니다. 최적의 결과를 위해 통화 강도, 프라이스 액션(HH/LL), 카기, 차트 패턴, 하모닉 패턴, 캔들스틱 형성, 추세선, 지표, 다이버전스 및 다중 타임프레임 분석과 결합하세요.



상상해보세요: 더 이상 방해가 되는 계산, 서두르는 주문 배치, 실행 시 스트레스가 없습니다. 오직 완벽한 진입점에 집중하세요 - 나머지는 모두 Trade Management MT5가 처리합니다. 이는 더 명확하고, 더 나은 결정, 그리고 궁극적으로 더 수익성 있는 거래를 의미합니다. 차트는 종종 정보로 과부하됩니다. 이 EA를 사용하면 중요한 것만 볼 수 있습니다. 명확한 생각과 명확한 거래 결정을 위한 명확한 시야. 사용하기 쉽지만 실행은 매우 복잡합니다 - 복잡성은 기계가 처리합니다. 복잡한 계산과 실행이 아닌 거래에 집중하세요. 적시에 차트의 적절한 위치에서 올바른 일을 하기 위한 더 많은 집중력.





귀하의 장점:

최대 코드 최적화를 통한 초고속 실행

위험 관리의 정밀도

광범위한 사용자 정의 옵션

지속적인 무료 개발

직접 지원





팁: Windows 및 Windows VPS와 호환됩니다. 12개의 활성화를 포함합니다(머신당 하나씩). Linux, VirtualBox 및 Mac 사용자: 시스템을 미리 테스트하세요.

추가 기능이 포함된 많은 업데이트가 이미 계획되어 있으며 단계적으로 출시될 예정입니다. 개발이 활발히 진행 중입니다 - 모든 업데이트는 무료로 보장됩니다.

데모 계정에서 테스트 버전을 테스트하십시오(위 링크) 또는 실제 계정용 정식 버전 라이선스를 확보하십시오.



