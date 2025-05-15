"Une utilisation des plus simples associée à une exécution ultra-rapide et un contrôle des risques absolument précis."









Que signifie Trade Management MT5 pour votre succès de trading?

Imaginez: Plus de calculs distrayants, plus de placement d'ordres frénétique, plus de stress lors de l'exécution. Concentrez-vous exclusivement sur le point d'entrée parfait, Trade Management MT5 s'occupe de tout le reste pour vous. Cela signifie plus de clarté, de meilleures décisions et, finalement, des trades plus rentables.

La combinaison unique de simplicité et de puissance:

Les choses complexes doivent être aussi simples que possible, mais pleines de force et de qualité. Les graphiques sont souvent surchargés d'informations. Avec cet EA, vous ne voyez que ce qui est important pour vous. Une vision claire pour des pensées claires et des décisions de trading claires.

Simple à utiliser, mais hautement complexe dans l'exécution - la complexité est prise en charge par la machine

Concentrez-vous sur les trades, pas sur les calculs complexes et l'exécution

Plus de focus pour être au bon endroit, au bon moment sur le graphique et faire ce qu'il faut







La symbiose entre l'homme et la machine - pour un succès de trading qui transforme votre expérience

Trade Management MT5 combine le meilleur de deux mondes: L'intuition irremplaçable de l'humain avec la précision et la vitesse d'une machine. Tandis que vous prenez les décisions de trading les plus importantes, cet utilitaire exceptionnel prend en charge les calculs complexes et l'exécution ultra-rapide, transformant vos idées de trading en positions parfaitement placées sur n'importe quel graphique en quelques millisecondes!







Gestion des risques précise - sans effort mental

Choix entre le Mode Manuel et le Mode Automatique Mode Manuel: pour des trades hautement individuels et précis avec une interface utilisateur claire (GUI) pour les Trades Instantanés (Achat/Vente) et quatre Ordres en Attente. Ouvrez simplement le champ de trade en cliquant sur un bouton d'achat ou de vente et placez le trade souhaité en déplaçant les lignes - avec n'importe quel ratio RR et d'autres valeurs spéciales Mode Automatique: deux lignes visuelles précises montrent toujours exactement où le Takeprofit (TP) et le Stoploss (SL) seront placés - pour une confirmation visuelle parfaite avant chaque trade. Les lignes sont précalculées, affichées et mises à jour avec un algorithme spécial basé sur la volatilité la plus récente, sans que vous ayez à y consacrer une seule pensée









Autres fonctionnalités de gestion des risques

Calcul le plus précis de la taille des positions, choisissez avec flexibilité entre Balance%, Equity% ou Lots fixes

Fonctionnalité Lots Multiples, permettant d'ouvrir plusieurs positions au-delà de la limite de lot du broker - en un seul clic







Sécurité absolue pour chaque mouvement du marché

Placement simultané de TP & SL , chaque trade est ouvert simultanément avec Take Profit et Stop Loss à l'entrée - pas de placement ultérieur, toujours protégé

Ajustement intelligent en cas de spread ou de slippage, TP et SL maintiennent toujours automatiquement la distance prévue par rapport à l'entrée comme initialement prévu

Break Even en un clic , pour toutes les positions ouvertes avec décalage optionnel pour, par exemple, les commissions

Fermeture totale en un clic , fermez toutes les positions en un seul clic

Fermeture 50% en un clic, réduisez le volume en un seul clic pour diminuer de moitié le drawdown ou sécuriser partiellement les profits







Trailing Stop avancé pour des profits maximaux

Trailing stop intelligent basé sur la volatilité - la valeur de départ et la valeur d'étape sont calculées automatiquement sur la base de la volatilité actuelle

Adaptation dynamique parfaite à chaque symbole de trading - toujours le rapport optimal, que vous négociez sur des marchés très volatils ou calmes

Affichage transparent des valeurs de départ et d'étape dans l'interface graphique, facilement et simplement ajustable à tout moment via un facteur dans le menu







Surveillance automatique des filtres

Le spread, la latence et la volatilité sont surveillés en continu - vous n'avez pas besoin d'observer ces paramètres vous-même

En cas de rejet du trade, vous recevez immédiatement la raison affichée - et ce, avant que le trade ne soit exécuté dans une situation inefficace







Interface utilisateur moderne et individuelle

Taille de l'interface - peut être adaptée à chaque moniteur et goût personnel dans le menu EA

Templates de graphiques intégrés - pour une clarté visuelle et une esthétique optimales

Entièrement personnalisable , configurez exactement ce qui est important pour vous personnellement

Positionnement fixe des affichages de calcul , la différence décisive par rapport aux autres utilitaires: vous n'avez pas à suivre un champ de calcul mobile, mais pouvez vous concentrer sur un point fixe du graphique - de plus, vous pouvez afficher individuellement chaque affichage de calcul dans le menu EA

Affichage réactif des calculs - optimisé pour chaque système

Accès facile au menu EA - via la combinaison de touches F7

Changement de symbole pratique - par simple clic sur un bouton







Pour qui Trade Management MT5 est-il adapté?

Pour chaque trader - des débutants absolus aux professionnels expérimentés. L'utilisation intuitive permet une prise en main immédiate, tandis que les fonctions avancées répondent également aux exigences des traders expérimentés.

Idéal pour les traders de scalping, day trading et swing trading - Combinez-le avec des indicateurs de force de devise, Price Action (HH/LL), des motifs de graphiques, des formations de chandeliers et des analyses multi-timeframes pour des résultats optimaux.

Avec cet utilitaire, la responsabilité du calcul et de l'exécution de vos trades vous est complètement retirée.







Constatez par vous-même - sans aucun risque!

Testez Trade Management MT5 complètement et sans restriction sur un compte de démonstration. Découvrez toutes les fonctionnalités sans limitation et découvrez comment cet outil peut élever votre trading à un tout nouveau niveau.

Il n'y a pas de piège - constatez par vous-même la qualité grâce à l'utilisation illimitée de la version démo avec toutes les fonctionnalités.







Si vous êtes convaincu, offrez-vous et sécurisez la version complète au prix actuel avec ces avantages imbattables:

Amélioration immédiate de votre expérience de trading

Accès à vie sans frais récurrents ou coûts cachés

Toutes les mises à jour futures sont incluses gratuitement

10 activations, déjà incluses dans le prix

Trading sur comptes réels débloqué







