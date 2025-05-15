Trade Management MT5

"Une utilisation des plus simples associée à une exécution ultra-rapide et un contrôle des risques absolument précis."

Everything you need:

How to Install   |   How to Use   |   Free Trial for a Demo Account



Que signifie Trade Management MT5 pour votre succès de trading?

Imaginez: Plus de calculs distrayants, plus de placement d'ordres frénétique, plus de stress lors de l'exécution. Concentrez-vous exclusivement sur le point d'entrée parfait, Trade Management MT5 s'occupe de tout le reste pour vous. Cela signifie plus de clarté, de meilleures décisions et, finalement, des trades plus rentables.

La combinaison unique de simplicité et de puissance:

Les choses complexes doivent être aussi simples que possible, mais pleines de force et de qualité. Les graphiques sont souvent surchargés d'informations. Avec cet EA, vous ne voyez que ce qui est important pour vous. Une vision claire pour des pensées claires et des décisions de trading claires.

  • Simple à utiliser, mais hautement complexe dans l'exécution - la complexité est prise en charge par la machine

  • Concentrez-vous sur les trades, pas sur les calculs complexes et l'exécution

  • Plus de focus pour être au bon endroit, au bon moment sur le graphique et faire ce qu'il faut


La symbiose entre l'homme et la machine - pour un succès de trading qui transforme votre expérience

Trade Management MT5 combine le meilleur de deux mondes: L'intuition irremplaçable de l'humain avec la précision et la vitesse d'une machine. Tandis que vous prenez les décisions de trading les plus importantes, cet utilitaire exceptionnel prend en charge les calculs complexes et l'exécution ultra-rapide, transformant vos idées de trading en positions parfaitement placées sur n'importe quel graphique en quelques millisecondes!


Gestion des risques précise - sans effort mental

  • Choix entre le Mode Manuel et le Mode Automatique

    • Mode Manuel: pour des trades hautement individuels et précis avec une interface utilisateur claire (GUI) pour les Trades Instantanés (Achat/Vente) et quatre Ordres en Attente. Ouvrez simplement le champ de trade en cliquant sur un bouton d'achat ou de vente et placez le trade souhaité en déplaçant les lignes - avec n'importe quel ratio RR et d'autres valeurs spéciales

    • Mode Automatique: deux lignes visuelles précises montrent toujours exactement où le Takeprofit (TP) et le Stoploss (SL) seront placés - pour une confirmation visuelle parfaite avant chaque trade. Les lignes sont précalculées, affichées et mises à jour avec un algorithme spécial basé sur la volatilité la plus récente, sans que vous ayez à y consacrer une seule pensée


Autres fonctionnalités de gestion des risques

  • Calcul le plus précis de la taille des positions, choisissez avec flexibilité entre Balance%, Equity% ou Lots fixes

  • Fonctionnalité Lots Multiples, permettant d'ouvrir plusieurs positions au-delà de la limite de lot du broker - en un seul clic


Sécurité absolue pour chaque mouvement du marché

  • Placement simultané de TP & SL, chaque trade est ouvert simultanément avec Take Profit et Stop Loss à l'entrée - pas de placement ultérieur, toujours protégé

  • Ajustement intelligent en cas de spread ou de slippage, TP et SL maintiennent toujours automatiquement la distance prévue par rapport à l'entrée comme initialement prévu

  • Break Even en un clic, pour toutes les positions ouvertes avec décalage optionnel pour, par exemple, les commissions

  • Fermeture totale en un clic, fermez toutes les positions en un seul clic

  • Fermeture 50% en un clic, réduisez le volume en un seul clic pour diminuer de moitié le drawdown ou sécuriser partiellement les profits


Trailing Stop avancé pour des profits maximaux

  • Trailing stop intelligent basé sur la volatilité - la valeur de départ et la valeur d'étape sont calculées automatiquement sur la base de la volatilité actuelle

  • Adaptation dynamique parfaite à chaque symbole de trading - toujours le rapport optimal, que vous négociez sur des marchés très volatils ou calmes

  • Affichage transparent des valeurs de départ et d'étape dans l'interface graphique, facilement et simplement ajustable à tout moment via un facteur dans le menu


Surveillance automatique des filtres

  • Le spread, la latence et la volatilité sont surveillés en continu - vous n'avez pas besoin d'observer ces paramètres vous-même

  • En cas de rejet du trade, vous recevez immédiatement la raison affichée - et ce, avant que le trade ne soit exécuté dans une situation inefficace


Interface utilisateur moderne et individuelle

  • Taille de l'interface - peut être adaptée à chaque moniteur et goût personnel dans le menu EA

  • Templates de graphiques intégrés - pour une clarté visuelle et une esthétique optimales

  • Entièrement personnalisable, configurez exactement ce qui est important pour vous personnellement

  • Positionnement fixe des affichages de calcul, la différence décisive par rapport aux autres utilitaires: vous n'avez pas à suivre un champ de calcul mobile, mais pouvez vous concentrer sur un point fixe du graphique - de plus, vous pouvez afficher individuellement chaque affichage de calcul dans le menu EA

  • Affichage réactif des calculs - optimisé pour chaque système

  • Accès facile au menu EA - via la combinaison de touches F7

  • Changement de symbole pratique - par simple clic sur un bouton


Pour qui Trade Management MT5 est-il adapté?

Pour chaque trader - des débutants absolus aux professionnels expérimentés. L'utilisation intuitive permet une prise en main immédiate, tandis que les fonctions avancées répondent également aux exigences des traders expérimentés.

Idéal pour les traders de scalping, day trading et swing trading - Combinez-le avec des indicateurs de force de devise, Price Action (HH/LL), des motifs de graphiques, des formations de chandeliers et des analyses multi-timeframes pour des résultats optimaux.

Avec cet utilitaire, la responsabilité du calcul et de l'exécution de vos trades vous est complètement retirée.


Constatez par vous-même - sans aucun risque!

Testez Trade Management MT5 complètement et sans restriction sur un compte de démonstration. Découvrez toutes les fonctionnalités sans limitation et découvrez comment cet outil peut élever votre trading à un tout nouveau niveau.

Il n'y a pas de piège - constatez par vous-même la qualité grâce à l'utilisation illimitée de la version démo avec toutes les fonctionnalités.


>>> Téléchargez la démo maintenant via le lien en haut de la description et découvrez comment Trade Management MT5 peut révolutionner votre trading!



Si vous êtes convaincu, offrez-vous et sécurisez la version complète au prix actuel avec ces avantages imbattables:

  • Amélioration immédiate de votre expérience de trading

  • Accès à vie sans frais récurrents ou coûts cachés

  • Toutes les mises à jour futures sont incluses gratuitement

  • 10 activations, déjà incluses dans le prix

  • Trading sur comptes réels débloqué


>>> Offrez-vous et sécurisez la version complète de Trade Management MT5 au prix actuel et commencez dès aujourd'hui avec votre compte réel!




Produits recommandés
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitaires
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilitaires
SMC Drawing Tool - Advanced Charting and Analysis Assistant Due to limitations in MetaTrader 5, this EA does not work in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5, designed to enhance the Smart Money Concepts (SMC) trading methodology. It deeply integrates a comprehensive suite of drawing tools with an intelligent labeling system and includes advanced features such as multi-timefra
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitaires
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Volatility 10 Auto Scalper
Harifidy Razafindranaivo
Utilitaires
BRIEF INTRODUCTION   : This Panel is made for  Volatility 10 (1s) Index and Volatility 10 Index  Synthetic indices instruments. It offers an ultimate and complete  auto trading with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on strategy tester. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel.  There are another functionalities like  Martingale strategy  and a  range sequence  detection , it triggers automatically when t
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitaires
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro est un système de trading automatisé conçu pour MetaTrader 5. Il utilise les niveaux de prix basés sur Fibonacci, combinés à une analyse des tendances et des structures, pour définir les points d'entrée et de sortie. L'EA prend en charge les positions longues et courtes et intègre des paramètres de gestion des risques. Fonctionnalités principales : • Utilise la logique de retracement et d'extension de Fibonacci pour tracer les points d'entrée, SL et TP. • Ta
FREE
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
KopierMaschineMT5
Denis Nikolaev
Utilitaires
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Направления копирования: MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 для копирования между терминалами MetaTrader 4 и   MetaTrader   5 необходимо приобрести версию продукта   KopierMaschine  для    MetaTrader  4 Особенности Программа работает в двух режимах Master и Slave На один подчиненный счет можно копир
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (2)
Utilitaires
TradePad est un outil pour le trading manuel et algorithmique. Nous vous présentons une solution simple pour des opérations de trading rapides et le contrôle des positions sur plusieurs instruments de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie! Version d'essai de l'application pour un compte démo et une description de tous les outils L'interface de l'application est adaptée aux moniteurs haute résolution, simple et intuitive. Pour un travail confortable, le
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.3 (23)
Utilitaires
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Trading Console
Takuma 髙Kyo-
Utilitaires
Tradez confortablement avec la console de trading ! Cette application ne peut pas être testée dans le testeur de stratégie. Obtenez la version de démonstration (pour compte de démo) à partir du lien ci-dessous et testez-la. Télécharger la version de démonstration 1. Fonctionnalités utiles lors du trading : (1) Affichage et notification des indicateurs économiques : Quelques minutes avant la publication des indicateurs économiques, vous serez informé via des alertes, des notifications push, des
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitaires
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilitaires
DRS Semi Automated: Fair Value Gap Trading Inspired by the DRS strategy made by SMT FX. To learn more, visit their website. Key Features: 1. Fair Value Gap Detection: Identifies bullish and bearish Fair Value Gaps on the 5-minute timeframe. 2. Customizable Trading Sessions: Trade London, New York, or both sessions with adjustable start times. 3. Risk Management: Set risk percentage and choose between equity-based or fixed balance risk calculation. 4. Bias Selection: Manually select bullish or
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitaires
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated   with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M4,M6,M12,H3,H8 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
MT5Eezeorder 2
Tawanda Tinarwo
3 (1)
Utilitaires
Open and close Multiple Trades on MT5 in 1 click at one price. Enter the Lot size Specify the number of trades you want to open Choose whether you want TP SL or Trailing Stop Once you are done, click Buy or Sell Create trailing stop for multiple trades  PLEASE NOTE: This is not a script, save it in the experts folder What to Always Note Check the minimum stop levels for the symbol you want to trade  Cross-Check your parameters  1. Make sure Auto trading is on 2. Make sure the SL and TP are great
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
TradeKeeper
Kenneth Berry Cunningham
Utilitaires
TradeKeeper - Your Ultimate Trading Journal Enhance Your Trading Experience with TradeKeeper! TradeKeeper is a powerful and intuitive notepad designed specifically for traders. Seamlessly integrated into your trading chart, TradeKeeper allows you to save, recall, and manage your trading notes with ease. Whether you're tracking market trends, recording trade ideas, or analyzing your performance, TradeKeeper ensures you never miss a crucial detail. Key Features: Seamless Chart Integration : Acces
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicateurs
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitaires
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Indicateurs
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Protected highs lows and trend detected
Minh Truong Pham
Indicateurs
This indicator presents an alternative approach to identify Market Structure. The logic used is derived from learning material created by   DaveTeaches (on X) Upgrade v1.10: + add option to put protected high/low value to buffer (figure 11, 12) + add  Retracements  value to buffer when Show Retracements When quantifying Market Structure, it is common to use fractal highs and lows to identify "significant" swing pivots. When price closes through these pivots, we may identify a Market Structure S
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicateurs
A professional order flow and volume analysis tool that tracks real-time tick dominance between buyers and sellers, highlighting strength, weakness, and absorption zones through dynamic histogram layers . Unlike traditional tick volume indicators, this tool introduces a multi-layer system with variable thickness, providing an intuitive view of market aggression and absorption directly on the chart. Key Features: Real-time tick tracking : counts bullish and bearish ticks during the current c
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (556)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (4)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitaires
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilitaires
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
AMPyraGRID Anti Martingale Pyramid Grid
Davide Zunino
Utilitaires
This Expert Advisor waits a position to be opened, no matter if you open manually or with the EA buttons or eventually via mobile: it creates a Grid in Anti Martingale with pending stop orders in the same direction of the first position. You can specify the number of orders, the size and the distance between the orders. You can also adjust the Monetary Target of the Grid, the monetary Stop Loss, the Intermediate Target (when reached the EA insert an order with opposite direction of the total pos
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilitaires
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OC
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitaires
Professional-Grade Chart Analysis → The Future of Trading: AI-Powered & Visually Enhanced! Revolutionary trading tool powered by artificial intelligence. Saves hours of chart analysis and delivers precise entry & exit signals – tailored to your strategy. The AInalyzer is the first AI-powered analysis tool for MetaTrader 5 that thinks like a professional trader and draws directly on your charts with visual precision. Instead of spending hours on manual analysis, you get clear signals, multi-timef
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilitaires
Outil multifonctionnel : plus de 65 fonctions, dont : calcul de lot, price action, facteur R/R, gestionnaire des trades, zones d'offre et de demande Version de démonstration   |   Manuel de l'Utilisateur   |    MT4 L'utilitaire ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie : vous pouvez télécharger la version de démonstration ICI pour tester le produit. Contactez-moi   pour toutes questions / idées d'amélioration / en cas de bug trouvé Simplifiez, accélérez et automatisez votre processus de tra
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilitaires
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Utilitaires
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitaires
Crypto Charting for MT5 – Intégration des graphiques cryptos dans MetaTrader 5 Présentation Crypto Charting for MT5 fournit des graphiques OHLC en temps réel via WebSocket. Il prend en charge plusieurs plateformes d’échange avec une synchronisation automatique dans MT5. Fonctionnalités Données en temps réel via WebSocket Mise à jour automatique des données historiques Synchronisation programmée après perte de connexion Compatibilité avec tous les intervalles de temps MT5 Données OHLCV complètes
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitaires
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
LT Trade Copy MT5
Thiago Duarte
Utilitaires
Trade Copy is an EA-shaped tool that replicates the trades done on a Meta Trader 5 to all Meta Traders 5 opened on same computer. Is useful if you want to trade more than once account yours or if you want to work with third party account management. Demo version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40906 MT4 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/40902/ Configurations: MAIN OPTIONS Idiom - change to English or Portuguese. Copy trades from - specify if the trades will be copied fro
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Utilitaires
Outil de trading Binance pour MT5 1. Ce produit inclut un graphique en direct depuis WebSocket, un graphique historique et des mises à jour automatiques au redémarrage du terminal MT5 pour un fonctionnement fluide et sans intervention manuelle, vous permettant de trader Binance en toute fluidité. Trading, graphique en direct et données historiques disponibles pour le marché au comptant et les contrats à terme. Fonctionnalités graphiques : 1. Graphique OHLC en direct via WebSocket (WSS) 2. Mis
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitaires
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Filtrer:
Eirini Stefanidou
125
Eirini Stefanidou 2025.06.29 17:29 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Jonas Elias Ott
341
Réponse du développeur Jonas Elias Ott 2025.06.30 13:09
Thank you very much for the kind words! If there is any question you are welcome to let me know.
Répondre à l'avis