Volume Profile Chart

Visualisierung der Handelsgeschäfte, aufgeteilt nach Preisniveaus.

Sie können einen beliebigen Zeitraum für die Berechnung festlegen: zwischen zwei vertikalen Linien oder einen festen Zeitintervall.

Die Histogrammebenen sind relativ: Eine breitere Balken bedeutet ein höheres Handelsvolumen.

Die Verteilungs extrema können als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet werden.

Alle Stile, Größen und Farben sind anpassbar.

    Multifunktionales Tool: enthält 66+ Funktionen  |  Kontaktiere mich bei Fragen |  MT5-Version

    In den Einstellungen des Indikators können Sie Folgendes konfigurieren:

    Histogramm-Stil:

    • Visueller Modus: Balken / Linien Kontur / Richtung (Balken, deren Farbe von der vorherrschenden Preisorientierung auf jedem Niveau abhängt).
    • Histogramm-Position: Am Chart-Rand / Innerhalb des Zeitbereichs / Außerhalb des Zeitbereichs: links / rechts.
    • 2 Histogrammfarben.
    • Histogramm Breite.
    • Histogrammgröße (% der Chart Breite)。

    Berechnungseinstellungen:

    • Art der Bereichsgrenze: Zwischen den 2 Chartlinien Festgelegte letzte Minuten Festgelegte Minuten vor der rechten Grenze.
    • Dauer des Bereichs, in Minuten (für Typ 2 und 3).
    • Volumendatenquelle: Chart-Balken (M1 / M5 / M15 / M30).
    • Schritt zwischen den berechneten Verteilungs-Extrema (in Punkten).
    • Schritt zwischen den visualisierten Histogrammbalken (Genauigkeit).

    Stile der Hilfsebenen des Charts: Setzen Sie 'None' als Farbe, um eine bestimmte Ebene auszuschalten.

    • Farben der linken und rechten Zeitgrenzen (vertikale Linien).
    • Stil der vertikalen Zeitgrenzen.
    • Verteilungs-Extrema: Linienfarbe.
    • Verteilungs-Extrema: Balkenfarbe.
    • Farbe des Medianbalkens.
    • Farbe des Maximalbalkens.
    • Volumen-gewichteter Durchschnittspreis, Balkenfarbe.
    • Hilfslinien des Charts: Breite und Stil.

    Die Programmdatei sollte im Verzeichnis "Indikatoren" abgelegt werden.

    Empfohlene Produkte
    Fibonacci Auto Levels
    Mohamed yehia Osman
    Indikatoren
    Mögliche Preisumkehrniveaus - basierend auf Fibonacci + Unterstützungs- und Widerstandsniveaus Automatische Niveaus, die basierend auf dem Eingabeindex (Anzahl der Balken) gezogen werden ---->>> Preis über 50% Fibo-Linie ---> AUFWÄRTSTREND ---> KAUFEN, wenn der Preis in die Nähe der Unterstützungslinien fällt ---->>> Preis unter 50% Fibo-Linie ---> ABWÄRTSTREND ---> VERKAUFEN, wenn der Preis in der Nähe der Widerstandslinien steigt --->>> Je näher die Preisniveaus ---->, desto mehr Möglichkeit
    SFT Full OsMA
    Artem Kuzmin
    4 (1)
    Indikatoren
    Ein klassischer Indikator mit erweiterten Funktionen für eine genauere Anzeige der Marktsituation. Alle Einstellungen aller gleitenden Durchschnitte sind verfügbar, wie z.B. der Typ des gleitenden Durchschnitts und der Preis, der für seine Berechnung verwendet wird. Es ist auch möglich, das Aussehen des Indikators zu ändern - Linie oder Histogramm. Zusätzliche Parameter bieten die Möglichkeit der Feinabstimmung. Besondere Merkmale Wird nicht neu gezeichnet. Zusätzliche Parameter für die Feinabs
    FREE
    FCK Hedging AI
    Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
    Experten
    Kein Grid, kein Martingale, kein Scalping, keine News-Kopfschmerzen. Empfehlungen für Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD und andere Volatilitätspaare . Senden Sie mir eine Nachricht für die Set-Datei und die Demo-Datei , FCK Hedging AI ist das fortschrittliche Hedging-System. Es wurde entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. FCK Hedging AI ist ein Expert Adviser, mit dem Sie automatisierte Hedging-Strategien entwerfen und umsetzen können. Das Hauptziel einer Forex-Hedging
    XFibo Auto Fibonacci
    Welinton Dos Reis Goncalves
    5 (1)
    Indikatoren
    Verwendung mit diszipliniertem Risikomanagement. Das Fibonacci-Einstiegssystem basiert auf der goldenen Zone 38,2 - 61,8, wobei der Einstieg bei 23,6 bestätigt wird und ein Take Profit von 3:1 angezeigt wird. Automatisch geplottete Fibonacci enthält Retracement und Expansions-Fibonacci in einem einzigen Indikator. Bis zu 77% Gewinnrate mit diesem System. FTMO Challenge Pass mit 0,50% Risiko und 1,50% R:R.
    VaviStar retracement indicator
    Gabriele Tedeschi
    Indikatoren
    VaviStar ist ein Indikator, der auf Trend-Retracements basiert, die durch ZigZag-Segmente bestimmt werden. Es gibt Theorien und Statistiken, die bestätigen, dass Aktien auf bestimmte Retracement-Niveaus reagieren. Viele verwenden Fibonacci-Retracement-Levels (23,6%, 38,2%, 61,8%). Es wird davon ausgegangen, dass man bereits von einer Trendumkehr sprechen kann, wenn der Kurs das 61,8%-Retracement überschreitet. Mit diesem Indikator können Sie bequem ein Segment des ZigZag mit den gewählten relati
    BeST Fibonacci Retracement Lines
    Eleni Koulocheri
    Indikatoren
    BeST_Fibonacci Retracement Lines ist ein MT4-Indikator, der standardmäßig auf den üblichen Fibonacci-Levels basiert, aber auch 3 beliebige Retracement- oder Support-Levels einer Trendbewegung einzeichnen kann. Er kann verwendet werden, um Pullback-Punkte zu identifizieren , aber auch zusätzlich als eine Art Trailing Stop . BeST_Fibonacci Retracement-Linien Indikator: - zeichnet standardmäßig 38,2%, 50% und 61,8% Retracement Levels der aktuellen Kursbewegung, die durch das höchste Hoch (HH) und d
    MA with Dynamic Borders mg
    DMITRII GRIDASOV
    Indikatoren
    Crypto_Forex-Indikator „Gleitender Durchschnitt mit dynamischen Grenzen“ für MT4. – Der Indikator verfügt über eine einzigartige Funktion für den gleitenden Durchschnitt: dynamische Volatilitätsgrenzen. – Dynamische Volatilitätsgrenzen verwenden Werte der durchschnittlichen wahren Spanne zur Berechnung. – Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Take-Profit-Targeting und die SL-Anordnung an Grenzlinien. – Der Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Signalen kombinieren. /
    TakeFast US30
    Victor Hugor Da Silva Senhorinha
    1 (1)
    Experten
    TakeFast AI ist ein hochentwickelter und innovativer Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Verbindung mit traditioneller technischer Analyse nutzt, um das Verhalten der Finanzmärkte zu antizipieren. Dieser Expert Advisor verwendet rekurrente neuronale Netze, genauer gesagt Long-Term- und Short-Term-Memory (LSTM)-Zellen, die auf der Grundlage von Daten der Indikatoren der technischen Analyse trainiert werden. Durch diese Methode ist der EA in der Lage zu lernen, welche Indikatoren den größte
    Nice try super diddy trend
    Andrey Kozak
    Indikatoren
    Nice Try Super Diddy Trend – ein innovatives technisches Analysetool, das für erfahrene Trader entwickelt wurde, die ein tiefes Verständnis der Marktdynamik anstreben. Dieser Indikator verwendet komplexe Algorithmen zur Berechnung von Liquiditätsflüssen und Momentum, um potenzielle Umkehrpunkte und Trendfortsetzungen zu identifizieren. Einzigartigkeit und Wert Nice Try Super Diddy Trend ist mehr als nur ein Signalgeber – er analysiert die verborgene Struktur des Marktes, indem er die Amplitude d
    Universal ZigZag on RSI HTF
    Aleksandr Martynov
    Indikatoren
    Der ZigZag-Indikator basiert auf dem RSI-Indikator. Dadurch ist es möglich, signifikante Extrema zu identifizieren. Es stehen verschiedene Berechnungsoptionen zur Verfügung: - RSI-Indikator bei Close- oder Hi-Low-Kursen (1 bzw. 2 Puffer im OnClose-Modus - der erste Puffer, im Hi-Low-Modus der erste Puffer beim High-Preis, der zweite Puffer beim Low-Preis); - ZigZag-Indikator nach Periode (Standard) oder minimaler Abweichung. (Die Werte des ZigZag-Indikators sind immer im Null-Puffer). Wenn
    Ratio for MT4
    Radim Kucera
    Indikatoren
    Dieser Indikator zeigt Verhältnisse zwischen Extremen auf dem Chart an. Sie können Ihre eigenen Verhältnisse angeben (z.B. Fibonacci). Parameter Wichtigste Parameter Dichte - wie sehr in Details, um Verhältnisse in Extremen zu suchen. Eine größere Zahl bedeutet weniger Details, eine kleinere Zahl bedeutet mehr Details. Die Basiseinheit ist 1 Balken im Diagramm. Historie - wie weit man bei der Suche in der Historie gehen soll. Wenn Sie -1 einstellen, verarbeitet der Indikator alle Balken aus der
    FREE
    Wa Candle Timer MT4
    Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
    5 (1)
    Indikatoren
    Wa Candle Timer MT4 ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der die verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze auf deinem MT4-Chart anzeigt. Er unterstützt Trader bei der besseren Überwachung von Kerzenschlusszeiten für präzisere Entscheidungen. Hauptfunktionen : Countdown-Anzeige für die aktuelle Kerze Farbwechsel, wenn die verbleibende Zeit unter einen definierten Prozentsatz fällt Neu in Version 3.00: Anpassbarer Alarm bei Erreichen eines bestimmten Prozentsatzes
    FREE
    DMS Fibo
    Diogo Mitsunaga Dos Santos
    Indikatoren
    Fibonacci-Retracements sind Trendlinien, die zwischen zwei signifikanten Punkten, in der Regel zwischen absoluten Tiefs und absoluten Höchstständen, auf einem Diagramm eingezeichnet sind. Die sich schneidenden horizontalen Linien befinden sich auf den Fibonacci-Niveaus. Fibonacci-Retracements sind nützliche Instrumente, die Händlern helfen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Anhand der gesammelten Informationen können sie Aufträge erteilen, Stop-Loss-Niveaus ermitteln und
    Scalper Terminal X30
    Kenan Ozkarakas
    Indikatoren
    Die Scalper-Terminal-Schnittstellensoftware ist ein Indikator und führt keine automatischen Kauf- und Verkaufstransaktionen durch. Dieser Indikator zeigt die aktuelle Handelszone an, in der Transaktionen eingegeben werden können, wenn sich eine Scalping-Handelsmöglichkeit ergibt. Wenn es ein Scalping-Signal gibt, leuchtet auf der rechten Seite des entsprechenden Handelspaares das türkisfarbene Licht auf und die genaue Handelsrichtung wird darüber geschrieben. Klicken Sie anschließend auf die Sc
    Pin Bar Indicator free
    Luca Pulito
    4.38 (13)
    Indikatoren
    Der Free Pin Bar MT4-Indikator identifiziert Pin Bars und gibt Ihnen auf Wunsch sogar Ton- oder E-Mail-Warnungen. Wenn Sie es herunterladen und mögen es bitte eine Bewertung hinterlassen! Es wäre wunderbar Pin Bars basieren rein auf der Preisaktion, die sich in den Kerzenformationen widerspiegelt, die durch die Forex-Preisbewegungen entstehen. Eingabeparameter sind maximal erlaubtes Verhältnis von Körper/Länge für den Nose Bar. Der Nose Body sollte im oberen (bei bärischen Mustern im unteren) Te
    FREE
    Others
    Tatiana Savkevych
    Indikatoren
    Der Indikator Others ist ein Trendindikator. In den Momenten, in denen Sie eine Entscheidung treffen müssen, um eine Position einzugehen und dem Trader eine Richtung zu geben. Der Indikator gibt dem Händler die Möglichkeit, visuell zu bestimmen, welcher Trend in einem bestimmten Zeitintervall vorhanden sein wird. Dies sind Hilfsmittel für die technische Analyse des Marktes. Es wird empfohlen, sie in Verbindung mit einem der Oszillatoren zu verwenden. Die Hauptanwendung des Others-Indikators be
    Marker Bands
    Ramon Sobrevals Arce
    4 (1)
    Indikatoren
    Dieser Indikator besteht aus zwei verschiedenen Algorithmen, um von allen schnellen Bewegungen zu profitieren, die während der Geräusche des Marktes entstehen. Zunächst stellt er normalisierte Trendbänder dar, um die möglichen Trades zu filtern. Die normalisierten Trendbänder werden mit einem exklusiven mathematischen Algorithmus berechnet, um sowohl den korrekten Trend als auch die schnelle Anpassungsfähigkeit an den Trendwechsel zu haben. Mit diesen Bändern können Sie wissen, wann Sie sich in
    Cherokee
    Andrey Kolmogorov
    5 (2)
    Experten
    Cherokee - ist ein professioneller Berater, der auf einem Trendfolgesystem mit einem adaptiven Algorithmus basiert. Neue Sätze sind im Abschnitt "Kommentare" Kommentare #2-3. Signal: 6 Währungspaare Wichtigste Vorteile 6 Währungspaare; Der EA verwendet kein Martingale; Die Mindesteinlage zu Beginn beträgt 300 $; Es ist nicht notwendig, den Roboter während der Veröffentlichung von Nachrichten zu schließen; Er arbeitet mit 4- und 5-stelligen Kursen; Ein mehrstufiges Modell eines Quantensatzes. A
    RSI Sound Alert plus Email Demo
    Vyacheslav Nekipelov
    Indikatoren
    RSI-Indikator mit Signallinien, bei deren Schnittpunkt eine entsprechende Benachrichtigung ausgegeben wird, die in Form eines normalen Alarms oder in Form einer Benutzer-Sounddatei erfolgen kann. Der Indikator hat auch die Funktion, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen beim Schnittpunkt dieser Niveaus zu senden. Die Werte der Stufen können unabhängig voneinander in den Einstellungen des Indikators festgelegt werden, und, falls gewünscht, können sie direkt im Indikatorfenster
    FREE
    Mood
    Gevorg Hakobyan
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist für den Trendhandel konzipiert und hilft bei der Bestimmung der besten Einstiegspunkte. Um die Punkte zu identifizieren, ist es notwendig, der Signallinie zu folgen. Sobald die Linie die Nulllinie nach oben kreuzt - kaufen, und wenn sie nach unten kreuzt - verkaufen. Neben der Signallinie zeigt der Indikator auch die so genannte "Stimmung" des Marktes in Echtzeit in Form eines Histogramms an. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitskalen und mit allen Instrumenten. Die Fun
    Leo Fibonacci
    Dmitriy Zaytsev
    Indikatoren
    Der Indikator ist für die Bestimmung von Fibonacci-Levels konzipiert. Keine Rückzahlung/Redraw Die blaue Ebene zeigt den Fibonacci-Nullwert an (sie ist auch die Pivot-Ebene) Die roten Niveaus zeigen die berechneten Fibonacci-Niveaus an (sie werden als Rollback- oder Umkehrpunkt verwendet) Automatische Periodenerkennung (Perioden können manuell eingegeben werden) Einstellbare Berechnungsmethode der Anzeige. Einstellungen BarsHistory - die Anzahl der Bars, die für die Anzeige des Indikators verwen
    Order management calculater
    Madzhid Forgani
    Indikatoren
    Dieser Indikator zeigt grafisch Gewinn ($), Risiko/Belohnung und % des Risikos nach SL&TP Offene Aufträge auf dem aktuellen Symbol. Wenn Sie Orders auf dem aktuellen Symbol öffnen und StopLoss und TakeProfit setzen, berechnet dieser Indikator automatisch Risiko/Belohnung und berechnet % Risiko des Aktienkontos, dass Ihre Order StopLoss bekommt. Wenn Sie mit mehreren Symbolen gleichzeitig handeln, können Sie den Indikator für jedes Symbol separat installieren und die entsprechenden Berechnungen f
    FREE
    Doonchian
    Andriy Sydoruk
    Indikatoren
    Der Doonchian-Kanal besteht aus zwei Kanalanzeigen. Die Kanallinien werden durch einen einfachen und zuverlässigen Algorithmus bestimmt. Der Kanal wird vorzugsweise für den Handel innerhalb des Kanals verwendet. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher; einfache Algorithmen sind die Grundlage der Arbeit. Er funktioniert bei allen Währungspaaren und auf allen Zeitskalen. Wie immer eine Warnung, wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, der Indikator
    Indicator Z Vertical Lines
    Clive Tyler
    Indikatoren
    Der einzige Volatilitätsrechner für JEDEN beliebigen Zeitraum. Platzieren Sie bis zu 5 vertikale Linien auf dem Chart zu den von Ihnen gewählten Startzeiten, um die durchschnittliche Volatilität / erwartete Kursbewegung in Punkten für jeden beliebigen Zeitraum zu ermitteln (z.B. ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihren Handel eröffnet haben oder ab dem Beginn einer Sitzung usw.). Nutzen Sie die durchschnittliche Volatilität, um erreichbare Take-Profit-Ziele für Ihre Trades festzulegen. Nutzen Sie auch
    Auto AndrewFork
    Noor Ghani Rahman
    1 (1)
    Indikatoren
    Auto-Pitchfork-Indikator Der Indikator berechnet die Pitchfork für den Vortag (auswählbar) mit mehreren Unterstützungs- und Widerstandslinien aus dem Medianpreis, der als Magnet für den Preis fungiert. Wenn der Preis die Linien oberhalb der Warnung (1) oder unterhalb der Warnung (1) berührt und nicht nach oben oder unten kreuzt, gibt es maximale Möglichkeiten, dass er zur Medianlinie zurückkehrt und somit die Preisaktion in einem zyklischen Muster der Marktbewegung beibehält. Sie können auswähle
    Candle EA MT4
    Mansour Babasafary
    3.68 (19)
    Experten
    Dieser Experte basiert auf Mustern Die wichtigsten Muster dieses Spezialisten sind Candlestick-Muster Erkennt Trends mit Candlestick-Mustern Er hat ein Gewinn- und ein Verlustlimit, so dass er ein geringes Risiko hat Der beste Zeitrahmen für die Verwendung dieses Experten ist der M30-Zeitrahmen Die besten Währungspaare für die Verwendung dieses Experten sind die Währungspaare EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD Attribute: Kann für die Währungspaare EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD verwendet werden Ka
    DashBoard Multi TimeFrame
    Harikrishna Darapaneni
    Indikatoren
    Dieser Indikator (Dashboard) bietet einen Trend für mehrere Währungen auf Charts mit mehreren Zeitrahmen. Es gibt Einträge und Stoploss auf dem Chart selbst Wenn das Währungspaar im Aufwärtstrend ist, wird die Farbe der Zelle als Grün angezeigt, und wenn es im Abwärtstrend ist, zeigt die Zelle die Farbe als Rot an. Wenn die Farbe der Zelle für eine bestimmte Währung Grün ist, bedeutet dies einen starken Aufwärtstrend, und umgekehrt, wenn die Farbe der Zelle Rot ist, bedeutet dies, dass die Währu
    Projection Trend
    Tatiana Savkevych
    Indikatoren
    Projection Trend - ein Forex-Pfeil-Indikator ohne Redrawing ändert seine Signale nicht, wenn sich die Marktsituation ändert, passt sich nicht dem Chart an. Die von ihm gegebenen Signale sind eindeutig. Trader bauen ein Handelssystem auf, das in 80-90% der Fälle gute Signale liefert. Der Indikator, der die Ein- und Ausstiegspunkte des Marktes mit Pfeilen anzeigt, kann nicht nur auf dem Forex-Markt, sondern auch bei der Arbeit mit binären Optionen Ergebnisse liefern. Sie können ihn kaufen und se
    Fibonacci Risk Reward Ratio
    Andy Ismail
    Indikatoren
    Dieser Indikator zeichnet das Fibonacci-Niveau automatisch vom höheren Hoch zum niedrigeren Tief oder vom niedrigeren Tief zum höheren Hoch. Mit einstellbarer Fibonacci-Spanne und einer Warnfunktion. Wie man Fibonacci Risk Reward Ration (R3) in der Handelsstrategie verwendet Forex-Händler verwenden Fibonacci-R3, um zu bestimmen, wo sie Aufträge für den Markteintritt, für Gewinnmitnahmen und für Stop-Loss-Aufträge platzieren sollten. Fibonacci-Niveaus werden im Devisenhandel häufig verwendet, um
    Trend Lines ZFS
    Vasiliy Smirnov
    Indikatoren
    Der Indikator zeichnet Kanäle. Die geschätzte Bewegung des Preises innerhalb des Kanals wird mit einer gepunkteten Linie angezeigt. Die Linien des Kanals sind die Unterstützungs- und Widerstandslinien. Dadurch können sie sowohl beim Rebound- als auch beim Breakout-Handel verwendet werden. Die Neigung des Kanals ermöglicht es, die Richtung des aktuellen Trends zu bestimmen, die Breite und der Winkel des Kanals ermöglichen eine Einschätzung der aktuellen Volatilität. Die Kanäle basieren auf frakta
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (102)
    Indikatoren
    Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Indikatoren
    Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
    Smc Blast Signal
    Mohit Dhariwal
    5 (2)
    Indikatoren
    WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Indikatoren
    Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Indikatoren
    Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Indikatoren
    Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
    Quantum Trend Sniper Indicator MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.69 (42)
    Indikatoren
    Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    Indikatoren
    TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
    Trending Volatility System
    Vitalyi Belyh
    5 (3)
    Indikatoren
    Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indikatoren
    Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
    Currency Strength Exotics
    Bernhard Schweigert
    4.88 (33)
    Indikatoren
    Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
    Angular Trend Lines
    Vitalyi Belyh
    Indikatoren
    Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    Indikatoren
    Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
    WaveTheoryFully automatic calculation
    Kaijun Wang
    5 (3)
    Indikatoren
    Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
    Blahtech Supply Demand
    Blahtech Limited
    4.58 (36)
    Indikatoren
    War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
    Royal Scalping Indicator M4
    Vahidreza Heidar Gholami
    4.17 (6)
    Indikatoren
    Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
    Gartley Hunter Multi MT4
    Siarhei Vashchylka
    5 (3)
    Indikatoren
    Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
    Buy Sell Arrow Swing MT4
    Sahib Ul Ahsan
    Indikatoren
    Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
    Delta Fusion Pro
    Francesco Secchi
    5 (2)
    Indikatoren
    Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
    Scalper Assistant
    Pavel Verveyko
    Indikatoren
    Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
    Band trend indicator
    lizhi fu
    4 (18)
    Indikatoren
    Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
    Shogun Trade
    Yuki Miyake
    Indikatoren
    Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
    GOLD Impulse with Alert
    Bernhard Schweigert
    4.64 (11)
    Indikatoren
    Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
    PZ Swing Trading
    PZ TRADING SLU
    5 (3)
    Indikatoren
    Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
    Nihilist and ForexAlien Indicator
    TRADERWE FOREX SL
    Indikatoren
    Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
    Trend Scalper Arrows Entry Exit
    Eduard Bartashevich
    Indikatoren
    Der Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit-Trendindikator folgt perfekt dem Trend, zeigt Einstiegssuchzonen an, weist mit Pfeilen auf Einstiegssignale hin und zeigt mit vertikalen Linien auch Zonen für die Fixierung von Marktaufträgen an. Ein ausgezeichneter Indikator sowohl für Anfänger im Forex-Handel als auch für Profis. Alle Linien, Pfeile und Alarme können deaktiviert werden. Sehen Sie alle Parameter des Indikators auf dem Bildschirmfoto.
    Sniper Delta Imbalance MT4
    Stanislav Konin
    5 (7)
    Indikatoren
    The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). Der nächste Preis wird auf 150 $ erhöht. Der endgültige Preis wird $250 sein . Sniper Delta Imbalance ist ein professionelles Tool für die tiefe Delta-Analyse - die Differenz zwischen Käufer- und Verkäufervolumen. Es hebt die Volumenanalyse auf die nächste Stufe und ermöglicht es Händlern, in Echtzeit zu sehen, wer den Preis kontrolliert - Käufer oder Verkäufer - un
    Dynamic Scalper System
    Vitalyi Belyh
    5 (1)
    Indikatoren
    Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
    IQ Gold Gann Levels
    INTRAQUOTES
    5 (4)
    Indikatoren
    Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
    PipFinite Trend PRO
    Karlo Wilson Vendiola
    4.88 (2248)
    Indikatoren
    Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
    Weitere Produkte dieses Autors
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    Utilitys
    Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
    Trade Assistant Pro 36 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.76 (21)
    Utilitys
    Ultimate Trade Assistant MT4 — Assistant de Trading Multifonction Plus de 66 outils réunis dans une seule interface pour une gestion et une analyse professionnelles. Intègre la gestion du risque, les ordres intelligents, et l’analyse du marché . Convient au Forex, indices, actions, cryptos et métaux. Pourquoi les traders l’utilisent Trading et gestion en un clic Calcul automatique du risque et du volume Ordres intelligents : grid, OCO, ordres cachés, SL/TP virtuels Gestion avancée : trailing sto
    Fibonacci Auto Drawing
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels basierend auf den Höchst- und Tiefstpreisen des angegebenen Zeitrahmens Mehrere Balken   können kombiniert werden: z.B. können Sie ein Fibonacci basierend auf den 10-Tage-Hochs und -Tiefs erhalten Mein   #1   Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |    MT5-Version Hilft, potenzielle Umkehrlevel zu erkennen; An Fibonacci-Levels gebildete Muster sind oft stärker; Deutlich   weniger   Zeitaufwand   für  
    Timer Countdown
    Makarii Gubaydullin
    5 (3)
    Utilitys
    Countdown-Timer bis zur Bar-Schließung, + Fortschrittsstatus in %:  #1 Multifunktions-Tool :   66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktiere mich  bei Fragen   |    MT4-Version In den Einstellungen des Indikators können Sie Folgendes konfigurieren: Zeitrahmen für die Berechnung; true / false:   Höherer Zeitrahmen-Option (nächster zum aktuell verwendeten: M15->M30, H4->D1...) Position: 1 = Linke untere Ecke; 2 = Rechte untere Ecke; 3 = Linke obere Ecke; 4 = Rechte obere Ecke; Schr
    FREE
    Renko Charts Pro
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Filteren Sie kleine Preisbewegungen aus und konzentrieren Sie sich auf den größeren Trend . Der Renko-Chart-Indikator hilft Ihnen, kleinere Preisbewegungen zu filtern, damit Sie sich auf den allgemeinen Trend konzentrieren können. Der Preis muss sich um einen bestimmten Betrag bewegen, um einen Renko-Block zu erstellen. Dies erleichtert das Erkennen der aktuellen Trendrichtung, in die sich der Preis bewegt. Multifunktionales Werkzeug : enthält 66+ Funktionen  |   Kontaktieren Sie mich  bei Frag
    Countdown Bar Timer
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Countdown-Timer bis zur Bar-Schließung, + Fortschrittsstatus %:  #1 multifunktionales Tool :   66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen   |    MT5-Version In den Einstellungen des Indikators können Sie Folgendes konfigurieren: Zeitrahmen für die Berechnung; true / false: Option für höheren Zeitrahmen (nächster zum aktuell verwendeten: M15->M30, H4->D1...) Position: 1 = Linke untere Ecke; 2 = Rechte untere Ecke; 3 = Linke obere Ecke; 4 = Rechte obere Eck
    FREE
    Swap and Spread
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Zeigt die aktuellen Marktinformationen mit einer sekündlichen Aktualisierung an. Spread-Größe; Swap-Größe: für Short- und Long-Positionen; Lokale Zeit (optional); Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen   |    MT4 Version In den Indikatoreinstellungen können Sie folgendes konfigurieren: Schriftgröße; Textfarbe; Positionierung wählen: linke / rechte Ecke des Charts; Lokale Zeit: ein/aus; Die Programmdatei sollte im Verzeichnis " In
    FREE
    Spread and Swap
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    Utilitys
    Zeigt die aktuellen Marktinformationen mit sekündlicher Aktualisierung an. Spread-Größe; Swap-Größe: für Short- und Long-Positionen; Optional können Sie die Anzeige der aktuellen Uhrzeit aktivieren; Multifunktionswerkzeug : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen   |  MT5-Version In den Indikatoreinstellungen können Sie folgendes konfigurieren: Schriftgröße; Textfarbe; Positionierung wählen: linke/rechte Ecke des Charts; Anzeige der aktuellen Uhrzeit e
    FREE
    Lot Size Calc
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Schnell die Losgröße finden  direkt im Terminal , um das Risikomanagement einzuhalten. Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: 66+ Funktionen, inkl. PRO-Risikomanagement  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen funktioniert mit allen Handelsinstrumenten: Forex, Aktien, Futures, Indizes, CFD, Anleihen, Kryptowährungen; Funktion zur Minimierung der Oberfläche; Flexibilität in der Anwendung; Geldmanagement; Besonders nützlich für Kurzfristhändler, wenn sie  schnell handeln müssen. Für die Berechn
    Price Action Pro
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Der Indikator zeigt die wichtigsten Price-Action-Muster an, die eine potenzielle Trendumkehr/-fortsetzung signalisieren. Sehen Sie sich meinen  #1 Pro Manager an: 66+ Funktionen, inkl. dieses Indikators |   Kontakt  bei Fragen Verfügbare Muster: Pin bar; Engulfing; Inside bar (Harami); Morning star; Evening star; Dark Cloud Cover; Piercing Line; Funktionen: Sie können Muster auswählen , die angezeigt werden, und unnötige deaktivieren; Benachrichtigungen : Alerts im Terminal, E-Mail und Push-Ben
    Support and Resistance Auto
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Der Indikator zeigt die Ebenen an, die Extremwerte für die angegebenen Zeitrahmen sind. Widerstandsniveau ist der Höchstpreis des letzten geschlossenen Balkens; Unterstützungsniveau ist der Mindestpreis des letzten geschlossenen Balkens; Schauen Sie sich meinen #1 Trade Assistant an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators | Kontaktieren Sie mich bei Fragen 2 Betriebsmodi: Reale Körper: Eröffnungs- und Schlusskurse werden verwendet; Extremwerte: Höchst- und Tiefstkurse werden verwendet
    Sessions NY London Tokyo
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Der Indikator zeigt die Handelszeiten der weltweiten Börsen. Hilft Ihnen zu sehen, welche Märkte derzeit am aktivsten sind Sehen Sie sich meine  #1 Pro  Utility : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Hilft, die volatilsten Instrumente im Moment auszuwählen; Besonders nützlich für Intraday-Händler; 1) Bei Verwendung auf Zeitrahmen 1H und darunter: Die Linien entsprechen der tatsächlichen Position der Balken im Chart, und beim Bewegen des Charts beweg
    Lines of risk
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Der Indikator zeigt das   angegebene Risikoniveau   im Chart für Long- und Short-Positionen an. Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Kann nützlich sein, um das Stop-Loss-Niveau festzulegen, dessen Wert auf der rechten Preisachse sichtbar ist. Zur Berechnung des Risikoniveaus wird eine   Feste  / oder   Zuletzt verwendete   Losgröße verwendet. Eingabeeinstellungen: Zuletzt gehandeltes Los:  auf " true " set
    Candle Size
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Findet die Balken, die die angegebene Größe überschreiten Sehen Sie sich meinen  #1 Trading-Assistenten an: 66+ Funktionen, inkl. dieses Indikators |   Kontakt  bei Fragen 2 Betriebsmodi: Real Body:  die Differenz zwischen  Eröffnungs- und Schlusskurs  wird verwendet; Extrema:  die Differenz zwischen  Höchst- und Tiefstkurs  wird verwendet; Dieser Indikator: Eignet sich zum Filtern von Mustern bei niedriger Volatilität; Zeigt den Beginn eines Trends an; Hilft, die signifikantesten Balken zu er
    Bar Directions All Timeframes
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Zeigt die Richtung der Balken auf allen wichtigen Zeitrahmen. Multifunktions-Tool : 65+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators      |     Version für MT5 Bedeutung der visuellen Signale ( Quadrate): Rot : Schlusspreis ist niedriger als Eröffnungspreis: Close < Open;  Grün : Schlusspreis ist höher als Eröffnungspreis: Close > Open; Blau : Schlusspreis ist gleich dem Eröffnungspreis: Close = Open; Sie können die Verschiebung des berechneten Balkens relativ zum aktuellen Balken einstellen:
    Pips Counter with Alerts
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Informationsanzeige zur Berechnung der Ergebnisse offener Trades Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Das Informationspanel gruppiert offene Orders in 2 Kategorien: Käufe Verkäufe Für jede Kategorie werden das Symbol und die aktuelle Anzahl der Pips angezeigt. Das Gesamtergebnis für alle offenen Trades wird unten angezeigt. Benachrichtigungen können einfach durch Klicken auf die Schaltfläche ein- oder ausges
    Indicators 14 in 1
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    Indikatoren
    14 Indikatoren und Hilfsmittel für bequemes Trading Dieses Utility enthält 14 zusätzliche Tools, die für bestimmte Aktionen des Traders nützlich sein können,   wodurch der Handelsprozess vereinfacht und beschleunigt wird. Schauen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: beinhaltet 66+ Funktionen und Indikatoren  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmauflösungen kann es vorkommen, dass Beschriftungen überlappend oder zu klein angezeigt werden. Falls Sie dieses Pr
    Daily Pips Target
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Informationsanzeige zur Verfolgung Ihrer täglichen Handelsergebnisse Sehen Sie sich meinen  #1 Trading-Assistenten an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Im oberen Teil des Panels legen Sie das tägliche Gewinnziel (in Pips) fest: Manuelle Eingabe eines Werts; Verwendung der [+]- und [-]-Schaltflächen (die Änderungsstufe kann in den Einstellungen konfiguriert werden); Das Dashboard gruppiert Trades dann in 2 Kategorien: Aktuelles schwebendes Ergebn
    Gap indicator
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Zeigt das Erscheinen einer Lücke im Chart an (wenn der Schlusskurs des vorherigen Balkens vom Eröffnungskurs des neuen Balkens abweicht). #1 multifunktionale Utility:  66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5 Version In den Anfangseinstellungen können Sie folgendes konfigurieren: Die Größe der Lücke (in Punkten): Nur Lücken, die diesen Wert überschreiten, werden angezeigt. Pfeilfarbe : getrennt für Aufwärts- und Abwärtslücken. Wenn Sie mit
    Market information
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Marktinformationen und detaillierte Statistiken: Analyse der Volatilität und Preisbalken. Sehen Sie sich meinen  # 1 Trade Assistant : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Geben Sie ein Währungspaar/Trading-Instrument an, um Informationen zu erhalten: Marktinformationen: Aktueller Spread; Swap für Long-Positionen (Käufe); Swap für Short-Positionen (Verkäufe); Wählen Sie einen Zeitrahmen und die Anzahl der Perioden zur Analyse von Preisänderungen: Du
    Market watch list
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Überwachen Sie Ihre Lieblingssymbole Multifunktionales Tool:  66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen   |   MT5-Version Dieses Tool öffnet sich in einem separaten Fenster: Es kann verschoben (an jeder Stelle ziehen) und minimiert [v] werden. Sie können die Beobachtungsliste am Panel anpassen: Klicken Sie auf [edit list], um Symbole zur Beobachtungsliste hinzuzufügen / zu entfernen. Berechneter Wert: Er kann der letzte [geschlossene Balken] oder der akt
    Multi Timeframe
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Der Indikator hilft Ihnen, 3 verschiedene Zeitintervalle auf einem einzigen Bildschirm zu analysieren: so können Sie die gesamte Preisaktion sehen. Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktieren Sie mich bei Fragen In den Anfangseinstellungen können Sie konfigurieren: TimeFrame 1; TimeFrame 2; TimeFrame 3; Die Anzahl der anzuzeigenden Balken; Farben der bullischen und bärischen Balken; Die Produktdatei sollte sich im 'Indicators'-Verzei
    Trade statistics
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Detaillierte Statistik Ihres Handels für den ausgewählten Zeitraum Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: 66+ Funktionen, inklusive erweiterter Statistiken  |   Kontaktieren Sie mich bei Fragen Statistik-Anzeigemodi: Für das  ausgewählte Währungspaar/Handelsinstrument Statistik für  alle Trades   (" ALL ") Sie können den Zeitraum auswählen, für den Sie Statistiken erhalten möchten: 1 Tag 1 Woche 1 Monat 2  Monate 3  Monate 6  Monate 1 Jahr 2 Jahre Gesamte Handelshistorie Angezeigte Informat
    Alert Levels PRO
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Hilfsprogramm zum Einrichten von Benachrichtigungen bei Erreichen eines bestimmten Preisniveaus Sehen Sie sich meinen  #1 Trade Manager an: 66+ Funktionen, einschließlich Alarme und Trendlinien-Alarme  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Der Alarm kann auf drei Arten eingestellt werden: Manuelle Eingabe des Preisniveaus; Einstellung der Preisänderung: in Prozent / in Pips / in Marktpunkten; Durch Bewegen des Niveaus mit der Maus: Es gibt auch eine Magnetfunktion, die bei Aktivierung das Nivea
    Manage trades
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Verwaltung aktiver und ausstehender Orders: automatischer Break-Even, TP/SL-Änderungen, teilweiser/vollständiger Schließung, visuelle Anzeige von Levels im Chart Sehen Sie sich mein #1  Utility an: 66+ Funktionen, inkl. PRO Handelsmanagement   |    Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Ex4  Datei muss im "Experts"-Verzeichnis liegen! Automatischer Handel   muss aktiviert sein ! 1) Hauptfenster: Zur Orderverwaltung können Sie ein bestimmtes Symbol [Symbol] auswählen oder alle Symbole [ALL] Alle aktiv
    Stats 2 in 1 and WeekDay Analyzer
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Detaillierte Handelsstatistik für den ausgewählten Zeitraum Sehen Sie sich meinen #1 Trading-Assistenten an: 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools | Kontaktieren Sie mich bei Fragen Das Tool umfasst 2 separate Funktionen: Handelsstatistik Wochentag-Analysator Statistik-Anzeigemodi: Für das ausgewählte Währungspaar/Handelsinstrument Statistik für alle Trades (" ALL ") Sie können den Zeitraum auswählen, für den Sie Statistiken erhalten möchten: 1 Tag 1 Woche 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monat
    Future bar
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Der Indikator zeigt den sich aktuell bildenden Kerzenstand des ausgewählten Zeitrahmens an Mehrere Balken   können   optional   zusammengefasst   werden: hilft, das große Ganze zu sehen. Multifunktions- Tool #1 : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version Wählen Sie in den Eingabeeinstellungen den Zeitrahmen , der für den zukünftigen Balken verwendet wird: Rechts vom aktuellen Preis sehen Sie einen sich bildenden Balken im angegebenen
    Weekday stats best entry
    Makarii Gubaydullin
    Utilitys
    Gewinn-/Verluststatistik für jeden Wochentag Sehen Sie sich mein  #1 Utility an: 66+ Funktionen, inklusive erweiterter Statistiken  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen Statistik-Anzeigemodi: Für das  ausgewählte  Währungspaar/Trading-Instrument Statistiken für  alle Trades  (" ALL ") Sie können den Zeitraum auswählen, für den Sie Statistiken erhalten möchten: 1 Tag 1 Woche 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre Gesamte Trade-Historie Angezeigte Informationen:  Sie sehen Statistiken
    Trend on market
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Trend-Dashboard: Multi-Timeframe-Indikator, zeigt Ihnen eine Zusammenfassung des aktuellen Trends Dieses Tool  basiert auf 3 Hauptindikatoren: RSI,  Stochastic und Commodity Channel Index. Die   Alarmoption   hilft  Ihnen   ,   den   Beginn   des   Trends   nicht   zu   verpassen. Multifunktions-Tool : beinhaltet 66+ Funktionen  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version Verschiedene Optionen ermöglichen es Ihnen, den Indikator nach Ihren Bedürfnissen anzupassen. Einstellungen: Bere
    Multi TF Charts
    Makarii Gubaydullin
    Indikatoren
    Analyse bis zu 3 zusätzliche Charts anderer Zeiträume , ohne den Haupchart zu wechseln. Multifunktionales Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Tools  |   Kontaktiere mich  bei Fragen   |    MT5-Version Der Indikator öffnet sich in einem  separaten Fenster: Das Fenster   kann verschoben   werden an beliebige Stellen des Charts (mit der  [<M>]   Taste). Das Fenster kann auch minimiert werden, um Platz zu sparen ( [ <^>]  Taste) Im erscheinenden Fenster können Sie Folgendes konfigurieren: D
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension