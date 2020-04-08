Volume Profile Chart

Visualisierung der Handelsgeschäfte, aufgeteilt nach Preisniveaus.

Sie können einen beliebigen Zeitraum für die Berechnung festlegen: zwischen zwei vertikalen Linien oder einen festen Zeitintervall.

Die Histogrammebenen sind relativ: Eine breitere Balken bedeutet ein höheres Handelsvolumen.

Die Verteilungs extrema können als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet werden.



Alle Stile, Größen und Farben sind anpassbar.

Multifunktionales Tool: enthält 66+ Funktionen | Kontaktiere mich bei Fragen | MT5-Version In den Einstellungen des Indikators können Sie Folgendes konfigurieren: Histogramm-Stil:

