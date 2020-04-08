Volume Profile Chart
- Indikatoren
- Makarii Gubaydullin
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Visualisierung der Handelsgeschäfte, aufgeteilt nach Preisniveaus.
Sie können einen beliebigen Zeitraum für die Berechnung festlegen: zwischen zwei vertikalen Linien oder einen festen Zeitintervall.
Die Histogrammebenen sind relativ: Eine breitere Balken bedeutet ein höheres Handelsvolumen.
Die Verteilungs extrema können als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet werden.
Alle Stile, Größen und Farben sind anpassbar.
Multifunktionales Tool: enthält 66+ Funktionen | Kontaktiere mich bei Fragen | MT5-Version
In den Einstellungen des Indikators können Sie Folgendes konfigurieren:
Histogramm-Stil:
- Visueller Modus: Balken / Linien / Kontur / Richtung (Balken, deren Farbe von der vorherrschenden Preisorientierung auf jedem Niveau abhängt).
- Histogramm-Position: Am Chart-Rand / Innerhalb des Zeitbereichs / Außerhalb des Zeitbereichs: links / rechts.
- 2 Histogrammfarben.
- Histogramm Breite.
- Histogrammgröße (% der Chart Breite)。
Berechnungseinstellungen:
- Art der Bereichsgrenze: Zwischen den 2 Chartlinien / Festgelegte letzte Minuten / Festgelegte Minuten vor der rechten Grenze.
- Dauer des Bereichs, in Minuten (für Typ 2 und 3).
- Volumendatenquelle: Chart-Balken (M1 / M5 / M15 / M30).
- Schritt zwischen den berechneten Verteilungs-Extrema (in Punkten).
- Schritt zwischen den visualisierten Histogrammbalken (Genauigkeit).
Stile der Hilfsebenen des Charts: Setzen Sie 'None' als Farbe, um eine bestimmte Ebene auszuschalten.
- Farben der linken und rechten Zeitgrenzen (vertikale Linien).
- Stil der vertikalen Zeitgrenzen.
- Verteilungs-Extrema: Linienfarbe.
- Verteilungs-Extrema: Balkenfarbe.
- Farbe des Medianbalkens.
- Farbe des Maximalbalkens.
- Volumen-gewichteter Durchschnittspreis, Balkenfarbe.
- Hilfslinien des Charts: Breite und Stil.
Die Programmdatei sollte im Verzeichnis "Indikatoren" abgelegt werden.