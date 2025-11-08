FCK Hedging AI

Kein Grid, kein Martingale, kein Scalping, keine News-Kopfschmerzen.

Empfehlungen für Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD und andere Volatilitätspaare.

Senden Sie mir eine Nachricht für die Set-Datei und die Demo-Datei,

FCK Hedging AI ist das fortschrittliche Hedging-System.

Es wurde entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen.


FCK Hedging AI ist ein Expert Adviser, mit dem Sie automatisierte Hedging-Strategien entwerfen und umsetzen können. Das Hauptziel einer Forex-Hedging-Strategie ist es, die Auswirkungen von ungünstigen Preisschwankungen zu reduzieren oder zu eliminieren. Bei Hedging-Strategien wird die Marktrichtung nicht berücksichtigt. Sie eröffnen einfach entgegengesetzte Geschäfte (mit einer höheren Losgröße) für dasselbe Paar, falls sich der Kurs entgegen der ursprünglichen Handelsrichtung entwickelt.


Beim Hedging wird in der Regel ein Anfangsgeschäft mit einem Take-Profit-Level in einer beliebigen Richtung nach Wahl des Händlers eröffnet und dann eine Absicherungs-/Erholungszone festgelegt. Wenn sich der Kurs gegen die ursprüngliche Handelsrichtung entwickelt und die andere Seite der Erholungszone erreicht, eröffnet der Händler einen weiteren Handel in der entgegengesetzten Richtung mit einer höheren Losgröße und demselben Take-Profit-Niveau. Erreicht der Kurs jedoch nicht das Take-Profit-Niveau des zweiten Handels, eröffnet der Händler einen dritten Handel in der entgegengesetzten Richtung zum zweiten Handel, wenn der Kurs die andere Seite der Erholungszone erreicht. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis einer der Abschlüsse das Take-Profit-Niveau erreicht und gleichzeitig ein Gesamtgewinn oder zumindest ein Break-Even-Niveau unter Berücksichtigung aller offenen Abschlüsse erzielt wird. Wenn einer der Trades den Take Profit erreicht, werden alle offenen Trades geschlossen.

MT5-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/143984

Die Standardeinstellung für Gold (XAUUSD).

Empfehlungen fürFCK Hedging AI:

Zeitrahmen: D1( Funktioniert auf allen Zeitrahmen.)

Mindesteinlage: 500 USD in Cent-Konto.

Kontotyp:ECN, Raw oder mit sehr niedrigen Spreads.

Makler: Null Spread mit Raw und Razor Konten für niedrigste Spreads

WICHTIG: Es ist sehr wichtig,LOW SPREAD Konten für beste Ergebnisse zu verwenden!

Konto-Typ: Absicherung

Verwenden Sie einenVPS, damit die KI 24/7 arbeiten kann (sehr empfohlen)

Empfohlene Produkte
TakeFast US30
Victor Hugor Da Silva Senhorinha
1 (1)
Experten
TakeFast AI ist ein hochentwickelter und innovativer Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Verbindung mit traditioneller technischer Analyse nutzt, um das Verhalten der Finanzmärkte zu antizipieren. Dieser Expert Advisor verwendet rekurrente neuronale Netze, genauer gesagt Long-Term- und Short-Term-Memory (LSTM)-Zellen, die auf der Grundlage von Daten der Indikatoren der technischen Analyse trainiert werden. Durch diese Methode ist der EA in der Lage zu lernen, welche Indikatoren den größte
Two Candle Smart
Sumini
Experten
Die Vorteile von EA TWO CANDLE SMART sind: Er ist mit verschiedenen Filtern ausgestattet, darunter: maxspread, maxlot, takeprofit (4-stufig), stop loss (3-stufig), Gewinnziel pro Tag, und viele mehr. Eröffnungsauftrag BUY = If iClose[2] > iOpen[2] && iClose[1] > iOpen[1]. Offener Auftrag VERKAUFEN = Wenn iClose[2] < iOpen[2] && iClose[1] < iOpen[1]. Target_profit_perday=50; ==> kann auf Forward Test funktionieren. lockprofit=2;//Minimalgewinn im Geld Schritt_LockProfit_im_Geld=25; Stoploss_in_
Trend Power Bot
Lachezar Krastev
2.67 (6)
Experten
Trend Power Bot ist eine einzigartige Kombination aus einem hocheffizienten Algorithmus zur Erkennung von Ausbrüchen und einem sehr effektiven Geldmanagement zum Ausgleich von Drawdowns. Das Geld-Management könnte als ein Martingal, aber mit geringem Risiko verwendet werden, überlebt die Strategie 20+ Jahre Handel mit akzeptablen Drawdown. Das Standardrisiko beträgt 0,2% (0,02 Lots pro $10k Kontokapital) und ist extrem sicher. Wenn Sie jedoch beschließen, Ihr Glück zu versuchen, können Sie das R
FREE
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Experten
Ich könnte eine fantastische Beschreibung mit vielen quantitativen Testparametern schreiben, aber wir haben ein Sprichwort, dass "der Geschmack des Puddings im Essen liegt", also werde ich einfach eine HERAUSFORDERUNG stellen : Testen Sie diesen EA auf jedem der Haupt- und Nebenpaare (AUD, USD, EUR, CHF, NZD) und ich garantiere Ihnen 50% Rabatt, wenn Sie in einem Test auf einem der oben genannten Hauptpaare beweisen können, dass Sie mehr als 3 Fehlerläufe gemacht haben. *JETZT VIEL SPASS BEIM TE
Fibonacci Strategies EA
Tonny Obare
Experten
Fibonacci-Strategien EA handelt mit Fibonacci-Ebenen. Sie können wählen, ob der EA ein manuell gezeichnetes Fibonacci handeln soll oder ob er automatisch ein Fibonacci zeichnen soll. Im automatischen Fibonacci-Zeichenmodus zeichnet der EA automatisch ein Fibonacci-Retracement, basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der Einstellung BarsToScan im Indikator auswählen. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewähl
WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - M30-Strategien können Sie sowohl mit MA, Bollinger-Band, Candlestick-Levels festgelegt ist Abschlussfunktionen - M30-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 Minuten ist Standard, kann aber geändert werden
MQL Trendline EA
Martin Eshleman
3 (2)
Experten
Zusammenfassung Dieser EA handelt halbautomatisch auf der Grundlage von Trendlinien oder horizontalen Linien, die vom Benutzer manuell in den Chart eingezeichnet werden. Er kann eine beliebige Anzahl von Linien pro Chart handhaben und jede Linie kann ihre eigenen anpassbaren Einstellungen haben. Dieser EA verwaltet jede Linie separat auf der Grundlage spezifischer Benutzer-"Schlüsselwörter", die für jede Linie festgelegt wurden. Da jede Linie ihre eigenen unabhängigen Einstellungen hat, gibt es
FREE
Cherokee
Andrey Kolmogorov
5 (2)
Experten
Cherokee - ist ein professioneller Berater, der auf einem Trendfolgesystem mit einem adaptiven Algorithmus basiert. Neue Sätze sind im Abschnitt "Kommentare" Kommentare #2-3. Signal: 6 Währungspaare Wichtigste Vorteile 6 Währungspaare; Der EA verwendet kein Martingale; Die Mindesteinlage zu Beginn beträgt 300 $; Es ist nicht notwendig, den Roboter während der Veröffentlichung von Nachrichten zu schließen; Er arbeitet mit 4- und 5-stelligen Kursen; Ein mehrstufiges Modell eines Quantensatzes. A
Volume Profile Chart
Makarii Gubaydullin
Indikatoren
Visualisierung der Handelsgeschäfte, aufgeteilt nach Preisniveaus. Sie können einen beliebigen Zeitraum für die Berechnung festlegen: zwischen zwei vertikalen Linien oder einen festen Zeitintervall. Die Histogrammebenen sind relativ: Eine breitere Balken bedeutet ein höheres Handelsvolumen. Die Verteilungs extrema können als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwendet werden. Alle Stile, Größen und Farben sind anpassbar. Multifunktionales Tool : enthält 66+ Funktionen  |   Kontaktiere mic
YumokinBitcoinBreakOut
Ryutaro Yumoto
1.5 (2)
Experten
Eigenschaften Dieser EA ist gut für den Volatilitätsmarkt geeignet. Dieser EA ist spezialisiert auf BTCUSD , also wenden Sie diesen EA bitte auf diesen Chart an. Bitte wenden Sie diesen EA auf den 15-Minuten-Chart an. Dieser EA verwendet Volatilitätstechniken. Dieser EA ist einfach zu verwalten, da er maximal 1 Position hat. Der maximale Gewinn ist auf 0 Pips (Unbegrenzt) festgelegt. Die maximale Verlustbegrenzung ist auf 10000pips(100 Doller pro 1lot、10Doller pro 0.1lot) festgelegt. Die Leistu
FREE
Avg
Andriy Sydoruk
Experten
Avg - der Berater verwendet viele gleitende Durchschnittsindikatoren, um nach Einstiegssignalen zu suchen. Arbeitet im vollautomatischen Modus! Sie brauchen keine Einstellungen, Sie können die Standardeinstellungen verwenden. Der Bot durchläuft die historische Lücke für den 19-jährigen Zeitraum von 2000 bis 2019. Im Gegensatz zu alternativen Entwicklungen kann dieser Bot gleichzeitig sowohl auf Kauf als auch auf Verkauf handeln. Das heißt, er verfügt über zwei unabhängige Analysesysteme. Dies i
Sentiment by Market
Andrii Miknevich
Experten
Die Stimmung ist ein Spiegelbild der mittel- und langfristigen Positionen der Spekulanten und der Erträge der Spekulanten aus kurzfristigen Positionen, bei denen die Stimmung nicht fällt. Grob gesagt, was von den Händlern in den Gewinn kam, ist im Gewinn fixiert, und was nicht in den Gewinn ging, beginnt zu "sitzen" und "Durchschnitt" und diese Positionen fallen in die Stimmung. Und zur gleichen Zeit beginnen die großen Akteure zu arbeiten. Wenn es nur noch wenige Verkäufer gibt, beginnt der Pre
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Experten
Dieser EA kann auf allen Währungspaaren laufen empfohlen EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Zeitrahmen 30 Minuten (M30) Der große Vorteil dieses EAs ist, dass Sie mit einer Mindesteinlage von $1000 in den Handel einsteigen können und dass der Roboter Ihre manuellen Transaktionen auf EURUSD unterstützen kann. KONTO-HEBELWIRKUNG: 1:100 ACCOUNT (Stop Out): 50% oder weniger KONTOTYP: Echtes Konto KONTO-MODUS: Absicherungskonto Take Profit: Automatisch Stop Loss: Automatisch LOS-Größe: Manuelle erste Ord
KT Market Structure EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
KT Market Structure EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der auf unserem beliebten KT Market Structure Indikator basiert. Er verwendet Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH) Signale direkt vom Indikator und bietet zahlreiche Optionen zur Automatisierung von Trades.  Durch die Kombination dieser Signale mit zusätzlicher Analyse bietet der EA eine intelligente und effiziente Möglichkeit zu handeln. Es ist kein separater Download erforderlich, da alle Abhängigkei
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - H4-Strategien können Sie sowohl mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Close Functions - H1, H4 und D1 Strategien, die Sie beide verwenden können MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA wird nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl verwalten. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 Minuten ist Sta
Double Fractal Entry Bot MT4
Denys Babiak
Experten
Double Fractal Entry Bot handelt automatisch mit fraktalen Ausbrüchen oder Rebounds. Er erkennt präzise Einstiegspunkte, platziert SL und TP basierend auf der Marktstruktur und enthält eine Logik zur Risikoverwaltung und zur Vermeidung falscher Signale. Einfach, intelligent und leistungsstark. Dieses Produkt ist auch für MetaTrader 5 verfügbar => https://www.mql5.com/en/market/product/143608 Double Fractal Entry Bot ist ein intelligenter Handelsroboter, der auf der bewährten Logik des Double Fr
Trends Trg
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Trends Trg Indikator bestimmt den vorherrschenden Trend. Sie helfen, den Markt im ausgewählten Zeitintervall zu analysieren. Er ist einfach einzurichten und funktioniert für alle Paare und alle Zeitrahmen. Trendindikatoren ermöglichen es, die Richtung der Kursbewegung zu klassifizieren, indem sie deren Stärke bestimmen. Die Lösung dieses Problems hilft Anlegern, rechtzeitig in den Markt einzusteigen und eine gute Rendite zu erzielen. Für jeden Händler ist es äußerst wichtig, die Richtung u
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
RexIIIClaw vs ClusterIIIEA
Niklas Templin
4.75 (4)
Experten
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Satz1: Preis-Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Satz2: Preis-Offset 200, Stopp-Loss 100-1000, Gewinnmitnahme 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) höher ist geringeres Risiko, Stopp Loss 500 Take Profit 1000, 2000, oder 3000 es ist das gleiche Ziel Stellen Sie es auf Ihr Moneymanagement ein Indize: DE40
FREE
YumokinVol3PosTurbo
Ryutaro Yumoto
Experten
Merkmale Dieser EA verwendet den technischen MACD. Dieser EA ist auf GBPJPY spezialisiert, daher führen Sie bitte den Backtest mit der entsprechenden Währung durch. Bitte wenden Sie diesen EA auf den 15-Minuten-Chart an. Dieser EA teilt die Position in 3 Positionen für den Ein- und Ausstieg, so dass er einen hohen Gewinnfaktor und einen niedrigen Drawdown realisiert. Der maximale Gewinn ist auf 0 Pips (Unlimited) festgelegt. Die maximale Verlustbegrenzung ist auf 60 Pips festgelegt. Dieser EA is
FREE
Eurjpy Awesome Oscillator Master MT4
Tomas Vanek
Experten
Die EJ_15_201514104_S_SM_CF_SQ4 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf EURJPY mit dem M15-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde, ohne dass Parameter eingestellt werden müssen. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/eurjpy-awesome-oscillator-master/ Die wichtigsten Details sind: MagicNumber: 201514104 Hauptchart: Aktuelles Symbol u
FREE
Fibonacci Arman EA4
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet mit den Fibonacci-Niveaus der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitt
MonexScalp
Behzad Shadfar
Experten
Monex Scalp ist ein intelligenter Handelsroboter, der für 1-minütige Zeitrahmen entwickelt wurde und Händlern Einfachheit und Effizienz bietet. Hauptmerkmale: - Benutzerfreundliche Einstellungen: Monex Scalp bietet unkomplizierte Einstellungen, die ihn für Trader aller Erfahrungsstufen zugänglich machen. - Sitzungsplanung: Passen Sie die Handelssitzungen an die verschiedenen Marktzeiten an , um die Strategieausführung zu verbessern. - Einstellbarer Stop-Loss: Legen Sie personalisierte Stop-Los
Egyptian Fighter Arman EA3
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet mit den Fibonacci-Niveaus der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD EUR USD Dieselben Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Verfolgung des Gewinns durch de
GoIdboxEA
Hengping Liu
Experten
Die Aktion ist im Gange. Jetzt kaufen ist gleichbedeutend mit sparen 100%！Real Konto 1、Principle introduction Goldboxea is a fully automated trading (Foreign Exchange Trading Robot), whose main product is a basket of cross currency exchange transactions. The strategy is based on the regression level of monetary value, does not use lag indicators, processes each profitable entry point with millisecond level operation, and uses high pass distribution statistical algorithm for periodic historical
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen beim Aktivieren einer Transaktion Es schließt auf dem Stop-Loss oder auf einem Gewinn aus der Verfolgung des Gewinns Arbeitet auf Währungspaaren mit niedrigem Spread Wie Dollar Yen Währung Die Arbeit wird mit den gleichen Einstellungen wie der Experte durchgeführt, oder sie kann nach Belieben des Benutzers geändert werden Arbeit auf einem Timing von 15M oder mehr, wie der Benutzer mag Parameter: Tran
As Capital PRO
Andres Sigala
Experten
Um den Gewinn zu maximieren, kann dieser EA 3 Trades pro Signal eröffnen und dabei jeweils unterschiedliche Strategien verwenden. Handel 1 ist vom Signal zum nächsten Signal. Verwenden Sie außerdem einen Trailing-Stop auf Basis von Fibonacci. Handel 2 Setzen Sie den Take Profit auf das Fibonacci-Niveau. Handel 3 Setzen Sie den Take-Profit auf das Fibonacci-Niveau. Verwenden Sie außerdem einen auf Fibonacci basierenden Trailing-Stop. Einstellungen Aktivieren Sie Buy 1 //--------, um Long-Trades
Hedge Way
Everton Fontes Dos Santos
Experten
Heckenweg Wir stellen Hedge Way vor, einen innovativen Expert Advisor (EA), der die Hedge-Strategie strategisch einsetzt, um sowohl vollständige als auch partielle Aufträge zu schließen, mit dem Ziel, das Risiko zu minimieren und die Ergebnisse zu optimieren. Dies ist die Veröffentlichung eines fortschrittlichen EA, der für seine einzigartigen operativen Fähigkeiten bekannt ist. Er kann zwar automatisch Orders eröffnen, sein wahres Potenzial entfaltet sich jedoch, wenn er manuell als Teil einer
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - H4 Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick Levels festgelegt Schließen-Funktionen - H4-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAfterMinutes - 15 Minuten ist Standard, kann aber geändert werden MaxSpread - bis zu Wäh
XFibo Auto Fibonacci
Welinton Dos Reis Goncalves
5 (1)
Indikatoren
Verwendung mit diszipliniertem Risikomanagement. Das Fibonacci-Einstiegssystem basiert auf der goldenen Zone 38,2 - 61,8, wobei der Einstieg bei 23,6 bestätigt wird und ein Take Profit von 3:1 angezeigt wird. Automatisch geplottete Fibonacci enthält Retracement und Expansions-Fibonacci in einem einzigen Indikator. Bis zu 77% Gewinnrate mit diesem System. FTMO Challenge Pass mit 0,50% Risiko und 1,50% R:R.
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Weitere Produkte dieses Autors
FCK Trend Arrow No Repaint
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Der Indikator "FCK Trend Arrow No Repaint" wurde für die Analyse der Marktdynamik und die Bestimmung potenzieller Handelssignalmomente entwickelt. Das Hauptmerkmal dieses Indikators ist das Fehlen von Signalwiederholungen, was zu einer genaueren und zuverlässigeren Vorhersage von Preisbewegungen auf dem Markt beiträgt. Funktionsweise: Der Indikator "FCK Trend Arrow No Repaint" verwendet mehrere Arten von grafischen Elementen, um Handelssignale anzuzeigen: Aufwärts- und Abwärtspfeile: Der Indik
FCK Trade Report MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
FCK Handelsbericht Dieser Indikator wurde von Fx Candle King entwickelt. BEVOR Sie den CUSTOM PERIOD wählen, gehen Sie zum TERMINAL-FENSTER (ctrl+T), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ACCOUNT HISTORY und wählen Sie ALL HISTORY. Dieser Bericht durchsucht die gefilterten Daten in Ihrem KONTO AKTUELLER & HISTORISCHER HANDEL, Wählen Sie die Zeitspanne für den Bericht aus - offene und geschlossene Geschäfte usw.. Wählen Sie den Berichtstyp aus - nur OFFENE Aufträge auflisten / nur GESCHLOSSEN
FREE
FCK Quantum Scalping
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Diejenigen, die meinen FCK-Quantum-Scalping-Thread verfolgt haben, wissen über den FCK-Quantum-Scalping-Indikator Bescheid und haben den Indikator auf verschiedene Ebenen (Mastermind) gebracht, um seinem oder ihrem Handelsstil zu entsprechen. In diesem System ist der Quantum-Indikator nur dazu da, uns Handelseinstiege zu zeigen, und das war's. Ziele und Stop-Levels kommen etwas später. Für diejenigen, die nicht wissen, was der FCK-Quantum-Scalping-Indikator ist, werde ich es Ihnen erklären. De
FREE
FCK Trade Report
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
FCK Handelsbericht Dieser Indikator wurde von Fx Candle King entwickelt. BEVOR Sie den CUSTOM PERIOD wählen, gehen Sie zum TERMINAL-FENSTER (ctrl+T), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ACCOUNT HISTORY und wählen Sie ALL HISTORY. Dieser Bericht durchsucht die gefilterten Daten in Ihrem KONTO AKTUELLER & HISTORISCHER HANDEL, Wählen Sie die Zeitspanne für den Bericht aus - offene und geschlossene Geschäfte usw.. Wählen Sie den Berichtstyp aus - nur OFFENE Aufträge auflisten / nur GESCHLOSSEN
FREE
FCK Multi Indicator
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Der FCK-Multi-Indikator für MT4 zeigt die Trendrichtung mehrerer Indikatoren auf mehreren Zeitrahmen für ein Paar an. So können Forex-Händler die Trendrichtung auf einen Blick erkennen und mit dem Zusammenspiel mehrerer Indikatoren handeln. Darüber hinaus hilft er Händlern, den Trend in mehreren Zeitrahmen zu sehen und in Richtung des allgemeinen Markttrends zu handeln. Außerdem zeigt es den Stop-Loss, die Pips bis zum Stop und die Pips im Gewinn jeder offenen Position an. Die Indikatoranzeige i
FREE
FCK Currency Strength
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
5 (1)
Experten
Hallo Freunde, "FCK Currency Strength" ist ein halbautomatischer Handelsexperte, der mit einem Klick einzelne oder mehrere Währungen kauft und verkauft. Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, weil wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel eingebaut haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für alle Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sic
FCK Trend Indicator
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
2 (2)
Indikatoren
Der FCK-Trendindikator ist ein Indikator zur Bestimmung der aktuellen Richtung der Kursbewegung und der Umkehrpunkte. Der Indikator ist für diejenigen nützlich, die die aktuelle Marktsituation besser einschätzen wollen. Der Indikator kann als Zusatz für vorgefertigte Handelssysteme oder als eigenständiges Werkzeug verwendet werden, oder um eigene Handelssysteme zu entwickeln. Um die Umkehrpunkte zu bestimmen, analysiert der FCK-Trendindikator eine Vielzahl von Bedingungen, da die kombinierte Ana
FCK CurrencyStrength Pro
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Utilitys
Hallo Freunde, " FCK Currency Strength Pro " ist ein automatischer und halbautomatischer Handelsexperte mit der Richtung des Paares, Kauf-Verkauf von einzelnen oder mehreren Währungen mit einem Klick. Die Strategie von FCK Currency Strength Pro ist eine Kombination aus benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Support & Resistance Ebenen ( Price Action ) und die wichtigsten geheimen Handelsalgorithmus oben erwähnt. News Ex4 und csv-Datei herunterladen Sie benötigen die folgende SDSnews.ex4 in
FCK Box Break Out
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Hallo zusammen, Der "FCK Box Break Out " Indikator ist ein sehr einfacher Indikator für neue Benutzer. Sie können wählen, welche Indikatoren und Zeitrahmen Sie berechnen möchten. " FCK Box Break Out" liefert den Tagestrend für Kauf-/Verkaufstransaktionen. Auf der gegenüberliegenden Seite finden Sie den Stop-Loss oder den Absicherungshandel. NON-REPAINT Kauf-/Verkaufssignale Empfehlungen Timeframes: Empfohlen - H1 (EA funktioniert jedoch technisch auf allen Timeframes ) Spread: bis zu 20 Empfohle
FCK Support Resistance BreakOut
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Hallo zusammen, Der Indikator "FCK Support Resistance BreakOut " ist ein sehr einfacher Indikator für Einsteiger, bei dem Sie selbst entscheiden können, welche Indikatoren und Zeitrahmen Sie berechnen möchten. " FCK Support Resistance BreakOut", der NON-REPAINT Kauf-/Verkaufssignale liefert " FCK Support Resistance BreakOut" liefert den Trend für Kauf-/Verkaufstransaktionen. Auf der gegenüberliegenden Seite können Sie den Stop-Loss oder Absicherungsgeschäfte tätigen. * - Zeichnet dynamische S/R
FCK Emperor EA
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experten
Vielen Dank an alle für die gute Antwort und Unterstützung... FCK Emperor EA ist am besten für Session's high-low break trading strategy. Option zeigt für den Handel - {Buy_Low Sell_High, Buy_High Sell_Low}. Note = After the purchase please send me a private message to receive the set file. Common set file available in comments. FCK Emperor EA hebt sich von anderen Expert Advisors durch seine bemerkenswerte Herangehensweise an den Umgang mit Verlustgeschäften ab. Im Gegensatz zu traditionellen
FCK MT4 to Telegram
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experten
Der FCK MT4 to Telegram Bot ist ein leistungsfähiges Tool, das Sie mit Echtzeit-Handelsaktivitäten direkt von Ihrem MetaTrader 4 (MT4) Terminal zu Telegram auf dem Laufenden hält. Mit diesem Bot verpassen Sie nie wieder ein wichtiges Update über Ihre Handelspositionen und Aufträge. Es sind keine Kenntnisse der Telegram-API erforderlich; alles, was Sie brauchen, wird vom Entwickler bereitgestellt. Include File Download ; - hier klicken Wie man installiert :- Hier klicken Hauptmerkmale: Sofortig
Fck Market structure break order block
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Indikatoren
Indikator-Leitfaden: Wichtige Kursniveaus & Strukturverschiebungen 1. Beschreibung Der Indikator ist ein technisches Analyseinstrument für die Meta Trader 4 Plattform. Er wurde entwickelt, um bestimmte Kursbewegungen automatisch zu erkennen und die entsprechenden Kurszonen auf der Grundlage der vorangegangenen Kursbewegung hervorzuheben. Dies ermöglicht eine Visualisierung der wichtigsten Kursbereiche gemäß der internen Logik des Indikators. 2. Visuelle Elemente und ihre Identifizierung Der Indi
FCK Emperor EA MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experten
Hinweis = Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die Set-Datei zu erhalten. FCK Emperor EA ist am besten für Session's high-low break trading strategy. Option zeigt für den Handel. Note = After the purchase please send me a private message to receive the set file. Common set file available in comments.    Connect with other traders by joining our  MQL5 community  of over 390 members. Stay up to date with the latest product updates, tips, and exclusive content. FCK Emperor
FCK Hedging AI MT5
Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
Experten
Kein Grid, kein Martingale, kein Scalping, keine News-Kopfschmerzen. Empfehlungen für Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD und andere Volatilitätspaare . FCK Hedging AI ist das fortschrittliche Hedging-System. Es wurde entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. FCK Hedging AI ist ein Expert Adviser, mit dem Sie automatisierte Hedging-Strategien entwerfen und umsetzen können. Das Hauptziel einer Forex-Hedging-Strategie ist es, die Auswirkungen von ungünstigen Preisschwankungen
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension