Volume Profile Chart
- Indicatori
- Makarii Gubaydullin
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Visualizzazione delle operazioni di trading, distribuite per livelli di prezzo.
Puoi impostare qualsiasi periodo per il calcolo: tra due linee verticali o un intervallo di tempo fisso.
I livelli dell'istogramma sono relativi: una barra più larga significa un volume di trading maggiore.
Gli estremi della distribuzione possono essere utilizzati come livelli di supporto e resistenza.
Tutti gli stili, le dimensioni e i colori sono personalizzabili.
Nelle impostazioni dell'indicatore, puoi configurare:
Stile dell'istogramma:
- Modalità visiva: Barre / Linee / Contorno / Direzione (barre il cui colore dipende dalla direzione predominante del prezzo a ogni livello).
- Posizione dell'istogramma: Sul bordo del grafico / All'interno dell'intervallo di tempo / Fuori dall'intervallo di tempo: sinistra / destra.
- 2 colori dell'istogramma.
- Larghezza dell'istogramma.
- Dimensione dell'istogramma (% della larghezza del grafico ).
Impostazioni di calcolo:
- Tipo di limite dell'intervallo: Tra le 2 linee del grafico / Minuti recenti specificati / Minuti specificati prima del bordo destro.
- Durata dell'intervallo, in minuti (per tipi 2 e 3).
- Fonte dei dati di volume: Barre del grafico (M1 / M5 / M15 / M30).
- Passo tra gli estremi di distribuzione calcolati (in punti).
- Passo tra le barre dell'istogramma visualizzate (precisione).
Stili dei livelli ausiliari del grafico: imposta 'None' come colore per disattivare un livello specifico.
- Colori dei limiti temporali sinistro e destro (linee verticali).
- Stile dei limiti temporali verticali.
- Estremi di distribuzione: colore della linea.
- Estremi di distribuzione: colore della barra.
- Colore della barra mediana.
- Colore della barra massima.
- Prezzo medio ponderato per volume, colore della barra.
- Linee ausiliarie del grafico: larghezza e stile.
Il file del programma deve essere collocato nella directory "Indicatori".