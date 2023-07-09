Volume Profile Chart

Visualizzazione delle operazioni di trading, distribuite per livelli di prezzo.

Puoi impostare qualsiasi periodo per il calcolo: tra due linee verticali o un intervallo di tempo fisso.

I livelli dell'istogramma sono relativi: una barra più larga significa un volume di trading maggiore.

Gli estremi della distribuzione possono essere utilizzati come livelli di supporto e resistenza.

Tutti gli stili, le dimensioni e i colori sono personalizzabili.

    Utilità multifunzionale: include 66+ funzioni  |  Contattami se hai domande |  Versione MT5

    Nelle impostazioni dell'indicatore, puoi configurare:

    Stile dell'istogramma:

    • Modalità visiva: Barre / Linee Contorno / Direzione (barre il cui colore dipende dalla direzione predominante del prezzo a ogni livello).
    • Posizione dell'istogramma: Sul bordo del grafico / All'interno dell'intervallo di tempo / Fuori dall'intervallo di tempo: sinistra / destra.
    • 2 colori dell'istogramma.
    • Larghezza dell'istogramma.
    • Dimensione dell'istogramma (% della larghezza del grafico ).

    Impostazioni di calcolo:

    • Tipo di limite dell'intervallo: Tra le 2 linee del grafico Minuti recenti specificati Minuti specificati prima del bordo destro.
    • Durata dell'intervallo, in minuti (per tipi 2 e 3).
    • Fonte dei dati di volume: Barre del grafico (M1 / M5 / M15 / M30).
    • Passo tra gli estremi di distribuzione calcolati (in punti).
    • Passo tra le barre dell'istogramma visualizzate (precisione).

    Stili dei livelli ausiliari del grafico: imposta 'None' come colore per disattivare un livello specifico.

    • Colori dei limiti temporali sinistro e destro (linee verticali).
    • Stile dei limiti temporali verticali.
    • Estremi di distribuzione: colore della linea.
    • Estremi di distribuzione: colore della barra.
    • Colore della barra mediana.
    • Colore della barra massima.
    • Prezzo medio ponderato per volume, colore della barra.
    • Linee ausiliarie del grafico: larghezza e stile.

    Il file del programma deve essere collocato nella directory "Indicatori".

