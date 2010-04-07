SMC Ultimate Structure Pro EurUsd

Titel: SMC-Struktur für EURUSD

Beschreibung:

Dieser Indikator dient der Abbildung von Marktstrukturen auf Basis von Smart Money Concepts (SMC). Er identifiziert Swing Structure, Internal Structure, Order Blocks und Fair Value Gaps (FVG). Das Tool ist auf Leistung optimiert, um Ressourcen auf der MetaTrader-Plattform effizient zu verwalten.

Hauptmerkmale:

1. Marktstruktur-Mapping

  • Identifiziert Major Swing Structure mit BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character).

  • Zeigt die interne Struktur an, um die Preisbewegung innerhalb des Trends zu visualisieren.

  • Kennzeichnet starke Hochs/Tiefs und schwache Hochs/Tiefs basierend auf Strukturbrüchen.

2. Orderblöcke (OB)

  • Erkennt Swing und Internal Order Blocks.

  • Enthält eine automatische Bereinigungsfunktion, um entschärfte Orderblöcke aus dem Diagramm zu entfernen.

  • Verwendet die Momentum-Logik, um gültige OB-Kerzen zu identifizieren.

3. Fair-Value-Lücken (FVG)

  • Erkennt Ungleichgewichte und Liquiditätslücken mithilfe der ATR-Logik.

  • Visualisiert Gap-Minderungsstufen.

4. Premium- und Discount-Zonen

  • Zeigt Gleichgewichtsbereiche für das aktuelle Handelssegment an, um die Identifizierung von Premium- und Discount-Preisen zu unterstützen.

5. Multi-Timeframe Dashboard

  • Zeigt die Höchst- und Tiefstwerte des Vortags, der Woche und des Monats als Unterstützungs- und Widerstandsebenen an.

Technische Details:

Der Indikator verwendet optimierte Algorithmen zur Verwaltung der Berechnungen:

  • Smart Object Caching: Aktualisiert nur notwendige Koordinaten, um API-Aufrufe zu minimieren.

  • Berechnungsbegrenzungen: Implementiert eine Logik zur Handhabung von Schleifenberechnungen für die Verarbeitung historischer Daten, um ein Einfrieren zu verhindern.

  • Array-Verarbeitung: Verwaltet die Speichernutzung für einen reibungslosen Betrieb auf mehreren Charts.

Parameter:

  • Sichtbarkeitseinstellungen: Optionen zum Umschalten zwischen Struktur, OB, FVG, Zonen und Dashboard.

  • Visuelles Styling: Anpassbare Farben, Linienstile, Breiten und Transparenz.

