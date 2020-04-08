Volume Profile Chart
- Indicadores
- Makarii Gubaydullin
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Visualización de las operaciones de trading, distribuidas por niveles de precio.
Puedes establecer cualquier período para el cálculo: entre dos líneas verticales o un intervalo de tiempo fijo.
Los niveles del histograma son relativos: una barra más ancha significa mayor volumen de trading.
Los extremos de la distribución pueden usarse como niveles de soporte y resistencia.
Todos los estilos, tamaños y colores son personalizables.
Utilidad multifuncional: incluye 66+ funciones | Contáctame si tienes alguna pregunta | Versión MT5
En la configuración del indicador, puedes ajustar:
Estilo del histograma:
- Modo visual: Barras / Líneas / Contorno / Dirección (barras cuyo color depende de la dirección predominante del precio en cada nivel).
- Posición del histograma: En el borde del gráfico / Dentro del rango de tiempo / Fuera del rango de tiempo: izquierda / derecha.
- 2 colores de histograma.
- Ancho del histograma.
- Tamaño del histograma (% del ancho del gráfico ).
Configuraciones de cálculo:
- Tipo de límite del rango: Entre las 2 líneas del gráfico / Minutos recientes especificados / Minutos especificados antes del borde derecho.
- Duración del rango, en minutos (para tipos 2 y 3).
- Fuente de datos de volumen: Barras del gráfico (M1 / M5 / M15 / M30).
- Paso entre los extremos de distribución calculados (en puntos).
- Paso entre las barras del histograma visualizadas (precisión).
Estilos de niveles auxiliares del gráfico: establece 'None' como color para desactivar un nivel determinado.
- Colores de los límites de tiempo izquierdo y derecho (líneas verticales).
- Estilo de los límites de tiempo verticales.
- Extremos de distribución: color de línea.
- Extremos de distribución: color de barra.
- Color de la barra mediana.
- Color de la barra máxima.
- Precio promedio ponderado por volumen, color de barra.
- Líneas auxiliares del gráfico: ancho y estilo.
El archivo del programa debe colocarse en el directorio "Indicadores".