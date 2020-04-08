Volume Profile Chart

Visualización de las operaciones de trading, distribuidas por niveles de precio.

Puedes establecer cualquier período para el cálculo: entre dos líneas verticales o un intervalo de tiempo fijo.

Los niveles del histograma son relativos: una barra más ancha significa mayor volumen de trading.

Los extremos de la distribución pueden usarse como niveles de soporte y resistencia.



Todos los estilos, tamaños y colores son personalizables.

Utilidad multifuncional: incluye 66+ funciones | Contáctame si tienes alguna pregunta | Versión MT5 En la configuración del indicador, puedes ajustar: Estilo del histograma:

