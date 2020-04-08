Volume Profile Chart

Visualización de las operaciones de trading, distribuidas por niveles de precio.

Puedes establecer cualquier período para el cálculo: entre dos líneas verticales o un intervalo de tiempo fijo.

Los niveles del histograma son relativos: una barra más ancha significa mayor volumen de trading.

Los extremos de la distribución pueden usarse como niveles de soporte y resistencia.

Todos los estilos, tamaños y colores son personalizables.

    Utilidad multifuncional: incluye 66+ funciones  |  Contáctame si tienes alguna pregunta |  Versión MT5

    En la configuración del indicador, puedes ajustar:

    Estilo del histograma:

    • Modo visual: Barras / Líneas Contorno / Dirección (barras cuyo color depende de la dirección predominante del precio en cada nivel).
    • Posición del histograma: En el borde del gráfico / Dentro del rango de tiempo / Fuera del rango de tiempo: izquierda / derecha.
    • 2 colores de histograma.
    • Ancho del histograma.
    • Tamaño del histograma (% del ancho del gráfico ).

    Configuraciones de cálculo:

    • Tipo de límite del rango: Entre las 2 líneas del gráfico Minutos recientes especificados Minutos especificados antes del borde derecho.
    • Duración del rango, en minutos (para tipos 2 y 3).
    • Fuente de datos de volumen: Barras del gráfico (M1 / M5 / M15 / M30).
    • Paso entre los extremos de distribución calculados (en puntos).
    • Paso entre las barras del histograma visualizadas (precisión).

    Estilos de niveles auxiliares del gráfico: establece 'None' como color para desactivar un nivel determinado.

    • Colores de los límites de tiempo izquierdo y derecho (líneas verticales).
    • Estilo de los límites de tiempo verticales.
    • Extremos de distribución: color de línea.
    • Extremos de distribución: color de barra.
    • Color de la barra mediana.
    • Color de la barra máxima.
    • Precio promedio ponderado por volumen, color de barra.
    • Líneas auxiliares del gráfico: ancho y estilo.

    El archivo del programa debe colocarse en el directorio "Indicadores".

