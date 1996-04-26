Volume Profile Chart

가격 수준별 거래 시각화.

계산 기간을 자유롭게 설정할 수 있습니다: 두 개의 수직선 사이 또는 고정된 시간 간격.

히스토그램 수준은 상대적입니다: 더 넓은 막대는 더 많은 거래량을 의미합니다.

분포의 극단값은 지지선과 저항선 수준으로 사용될 수 있습니다.

모든 스타일, 크기 및 색상을 사용자 지정할 수 있습니다.

    다기능 유틸리티: 66개 이상의 기능 포함  |  질문이 있으면 저에게 연락하세요 |  MT5 버전

    지표 설정에서 다음을 구성할 수 있습니다:

    히스토그램 스타일:

    • 시각 모드: 막대 /  외곽선 / 방향 (각 수준에서 우세한 가격 방향에 따라 색상이 결정되는 막대)。
    • 히스토그램 위치: 차트 경계 / 시간 범위 내 / 시간 범위 외: 왼쪽 / 오른쪽。
    • 2개의 히스토그램 색상。
    • 히스토그램 너비。
    • 히스토그램 크기 (% 차트 너비)。

    계산 설정:

    • 범위 경계 유형: 차트 2선 사이 지정된 최근 분 오른쪽 경계 전 지정 분
    • 범위 지속 시간, 분 단위 (유형 2 및 3의 경우)。
    • 거래량 데이터 소스: 차트 바 (M1 / M5 / M15 / M30)。
    • 계산된 분포 극단값 간의 단계 (포인트 단위)。
    • 시각화된 히스토그램 바 간의 단계 (정확도)。

    보조 차트 수준 스타일: 특정 수준을 비활성화하려면 'None'을 색상으로 설정。

    • 왼쪽 및 오른쪽 시간 경계 색상 (수직선)。
    • 수직 시간 경계 스타일。
    • 분포 극단값: 선 색상。
    • 분포 극단값: 바 색상。
    • 중간 바 색상。
    • 최대 바 색상。
    • 거래량 가중 평균 가격, 바 색상。
    • 보조 차트 선: 너비 및 스타일。

    프로그램 파일은 "지표" 디렉토리에 배치해야 합니다。

