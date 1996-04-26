Volume Profile Chart
- 지표
- Makarii Gubaydullin
- 버전: 1.0
- 활성화: 20
가격 수준별 거래 시각화.
계산 기간을 자유롭게 설정할 수 있습니다: 두 개의 수직선 사이 또는 고정된 시간 간격.
히스토그램 수준은 상대적입니다: 더 넓은 막대는 더 많은 거래량을 의미합니다.
분포의 극단값은 지지선과 저항선 수준으로 사용될 수 있습니다.
모든 스타일, 크기 및 색상을 사용자 지정할 수 있습니다.
지표 설정에서 다음을 구성할 수 있습니다:
히스토그램 스타일:
- 시각 모드: 막대 / 선 / 외곽선 / 방향 (각 수준에서 우세한 가격 방향에 따라 색상이 결정되는 막대)。
- 히스토그램 위치: 차트 경계 / 시간 범위 내 / 시간 범위 외: 왼쪽 / 오른쪽。
- 2개의 히스토그램 색상。
- 히스토그램 너비。
- 히스토그램 크기 (% 차트 너비)。
계산 설정:
- 범위 경계 유형: 차트 2선 사이 / 지정된 최근 분 / 오른쪽 경계 전 지정 분。
- 범위 지속 시간, 분 단위 (유형 2 및 3의 경우)。
- 거래량 데이터 소스: 차트 바 (M1 / M5 / M15 / M30)。
- 계산된 분포 극단값 간의 단계 (포인트 단위)。
- 시각화된 히스토그램 바 간의 단계 (정확도)。
보조 차트 수준 스타일: 특정 수준을 비활성화하려면 'None'을 색상으로 설정。
- 왼쪽 및 오른쪽 시간 경계 색상 (수직선)。
- 수직 시간 경계 스타일。
- 분포 극단값: 선 색상。
- 분포 극단값: 바 색상。
- 중간 바 색상。
- 최대 바 색상。
- 거래량 가중 평균 가격, 바 색상。
- 보조 차트 선: 너비 및 스타일。
프로그램 파일은 "지표" 디렉토리에 배치해야 합니다。