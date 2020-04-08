Volume Profile Chart

Визуализация торгового объёма, распределённого по ценовым уровням.

Вы можете установить любой период для расчётов: между двумя вертикальными линиями или задать фиксированный временной интервал.

Уровни гистограммы относительны: более широкая полоса означает больший объём торгов.

Экстремумы распределения могут использоваться как уровни поддержки и сопротивления.

Все стили, размеры и цвета настраиваемы.

    Многофункциональная утилита: содержит более 66 функций  |  Свяжитесь со мной если у вас есть вопросы |  Версия для MT5

    В настройках индикатора можно настроить:

    Стиль гистограммы:

    • Визуальный режим: Полосы / Линии Контур / Направление (полосы, цвет которых зависит от преобладающего направления цены на каждом уровне).
    • Положение гистограммы: На границе графика / Внутри временного диапазона / Снаружи временного диапазона: слева / справа.
    • 2 цвета гистограммы.
    • Ширина гистограммы.
    • Размер гистограммы (% от ширины графика ).

    Настройки расчётов:

    • Тип границы диапазона: Между двумя линиями графика Указанные последние минуты Указанные минуты до правой границы.
    • Длительность диапазона, в минутах (для типов 2 и 3).
    • Источник данных объёма: Бары графика (M1 / M5 / M15 / M30).
    • Шаг между рассчитанными экстремумами распределения (в пунктах).
    • Шаг между визуализированными барами гистограммы (точность).

    Стили вспомогательных уровней графика: установите 'None' как цвет, чтобы отключить определённый уровень.

    • Цвета левой и правой временных границ (вертикальные линии).
    • Стиль вертикальных временных границ.
    • Экстремумы распределения: цвет линии.
    • Экстремумы распределения: цвет бара.
    • Цвет медианного бара.
    • Цвет максимального бара.
    • Цвет бара средневзвешенной цены с учётом объёма.
    • Вспомогательные линии графика: ширина и стиль.

    Файл программы следует поместить в директорию "Индикаторы".

    Рекомендуем также
    Fibonacci Auto Levels
    Mohamed yehia Osman
    Индикаторы
    Possible Price reversals levels - based on  Fibonacci + Support +  Resistance Levels Auto levels drawn based on input index (Bars Count )  ---->>> Price Over 50% Fibo line ---> UP TREND ---> BUY when price drop near Support Lines  ---->>> Price Down 50% Fibo line ---> DOWN TREND ---> SELL when price goes up  near Resistance Lines  --->>> The more close price levels ----> the more possibility for price reversals --->>> are you a scalper --> try it on M1 charts with big index like 5000 bars  or
    SFT Full OsMA
    Artem Kuzmin
    4 (1)
    Индикаторы
    Классический индикатор с расширенными возможностями для более точного отображения ситуации на рынке. Полностью доступны все настройки скользящих средних, такие как тип средней и цены по которым она строится. Также имеется возможность изменить вид отображения индикатора - линия или гистограмма. Благодаря дополнительным параметрам появилась возможность более тонкой настройки. Отличительные особенности Не перерисовывается; Дополнительные параметры для точной настройки; Отображение в виде линии или
    FREE
    FCK Hedging AI
    Patel Hitendrakumar Mahendrabhai
    Эксперты
    No Grid, No Martingale, No Scalping, No News Headaches. Recommendations for Gold (XAUUSD), BTC, US30, GBPUSD, EURUSD and other volatility pairs. Message me for set file and demo file ,  FCK Hedging AI is the advanced Hedging system.   It was designed to exploit existing market inefficiencies. FCK Hedging AI  is an expert adviser that you can use to design and implement automated hedging strategies. The primary objective of a forex hedging strategy is to reduce or eliminate the impact of adverse
    XFibo Auto Fibonacci
    Welinton Dos Reis Goncalves
    5 (1)
    Индикаторы
    Use with disciplined risk management. Fibonacci entry system based on the golden zone 38.2 - 61.8 where the entry is confirmed at 23.6 with indications of Take Profit 3:1. Automatically plotted Fibonacci contains retracement and expansion Fibonacci in a single indicator. Up to 77% win rate with this system. FTMO challenge pass with 0.50% risk and 1.50% R:R.
    VaviStar retracement indicator
    Gabriele Tedeschi
    Индикаторы
    VaviStar - это индикатор, основанный на коррекциях тренда, определяемых сегментами ZigZag. Предполагается, и статистика подтверждает, что акции реагируют на определенные уровни коррекции. Многие используют уровни коррекции Фибоначчи (23,6%, 38,2%, 61,8%). Предполагается, что как только цена выйдет за пределы 61,8% коррекции, мы уже можем говорить о развороте тренда. Данный индикатор позволяет комфортно отобразить сегмент Зигзага с выбранными относительными рабочими уровнями. С разворотным мы
    BeST Fibonacci Retracement Lines
    Eleni Koulocheri
    Индикаторы
    BeST_Fibonacci Retracement Lines is an MT4 Indicator that by default is based on common  Fibonacci levels but it can also draw any 3 desired levels of Retracement or Support of a trending move. It can be used to identify pullback points but also additionally as a kind of a Trailing Stop . BeST_Fibonacci Retracement Lines indicator: • by default draws 38.2%, 50% and 61.8% Retracement Levels of the current price move defined using the Highest High (HH) and Lowest Low (LL) of a desired Look Back Pe
    MA with Dynamic Borders mg
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    Индикатор Crypto_Forex "Скользящая средняя с динамическими границами" для MT4. - Индикатор обладает уникальной функцией, связанной со скользящей средней, — динамическими границами волатильности. - Динамические границы волатильности используют для расчёта значения среднего истинного диапазона. - Этот индикатор отлично подходит для определения тейк-профита и установки стоп-лосса на граничных линиях. - Индикатор также отлично сочетается с сигналами Price Action. // Отличные торговые роботы и инд
    TakeFast US30
    Victor Hugor Da Silva Senhorinha
    1 (1)
    Эксперты
    O TakeFast AI é um algoritmo sofisticado e inovador que emprega Inteligência Artificial em conjunto com a análise técnica tradicional para antecipar os comportamentos do mercado financeiro. Este Expert Advisor utiliza Redes Neurais Recorrentes, mais especificamente, células de Memória de Longo Prazo e Curto Prazo (LSTM), que são treinadas com base em dados provenientes de indicadores de análise técnica. Através deste método, o EA consegue aprender quais indicadores são os mais influentes para pr
    Nice try super diddy trend
    Andrey Kozak
    Индикаторы
    Nice try super diddy trend  – инновационный инструмент технического анализа, разработанный для опытных трейдеров, ищущих глубокое понимание рыночной динамики. Этот индикатор использует сложные алгоритмы расчёта потоков ликвидности и импульса, чтобы выявлять потенциальные точки разворота и продолжения тренда. Уникальность и ценность: QuantumFlow не просто отображает сигналы – он анализирует скрытую структуру рынка, исследуя амплитуду колебаний и направление движения цен с учётом временных циклов
    Universal ZigZag on RSI HTF
    Aleksandr Martynov
    Индикаторы
    Индикатор ZigZag строится на показаниях индикатора RSI, что позволяет выделить значимые вершины. Предусмотрены различные варианты расчетов: - индикатора RSI по ценам Close или Hi-Low (1 и 2 буфера соответственно в режиме OnClose - первый буфер, в режиме Hi-Low первый буфер по цене High, второй по Low); - индикатора ZigZag по периоду (стандартный) или отклонению. (Значения индикатора ZigZag всегда находятся в нулевом буфере). При использовании старшего таймфрейма убедитесь в качестве котировок эт
    Ratio for MT4
    Radim Kucera
    Индикаторы
    Индикатор отображает коэффициенты между экстремумами графика. Вы можете указать собственные коэффициенты (например, Фибоначчи). Параметры Наиболее важные Density - чувствительность поиска коэффициентов экстремумов. Чем выше значение, тем ниже чувствительность, и наоборот. Базовая единица - 1 бар графика. History - глубина истории для поиска. При -1 индикатор ищет на всех барах истории. Базовая единица - 1 бар графика. Range - глубина поиска коэффициентов от экстремума. Базовая единица - 1 бар г
    FREE
    Wa Candle Timer MT4
    Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
    5 (1)
    Индикаторы
    Wa Candle Timer MT4 — это мощный и удобный индикатор, предназначенный для отображения оставшегося времени до формирования следующей свечи на графике MT4. Этот инструмент помогает трейдерам отслеживать время закрытия свечей и принимать более точные торговые решения. Ключевые функции : Отображение обратного отсчета текущей свечи Изменение цвета при снижении оставшегося времени ниже заданного порога Новое в версии 3.00: Настраиваемое оповещение при достижении определенного процента Полн
    FREE
    DMS Fibo
    Diogo Mitsunaga Dos Santos
    Индикаторы
    Fibonacci retracements are trend lines drawn between two significant points, usually between absolute lows and absolute highs, plotted on a chart. Intersecting horizontal lines are placed at the Fibonacci levels. Fibonacci retracements are useful tools that help traders identify support and resistance levels. With the information gathered, they can place orders, identify stop-loss levels, and set price targets. Although useful, traders often use other indicators to make more accurate assessments
    Scalper Terminal X30
    Kenan Ozkarakas
    Индикаторы
    Интерфейсное программное обеспечение Scalper Terminal является индикатором и не участвует в автоматических сделках купли-продажи. Этот индикатор показывает текущую торговую зону, в которую можно вводить транзакции, когда возникает возможность скальпинговой торговли. При наличии сигнала скальпинга справа от соответствующей торговой пары загорается бирюзовый индикатор, а над ним пишется точное направление торговли. После этого нажмите на Бирюзовую кнопку, чтобы войти в транзакцию. Откроется новая
    Pin Bar Indicator free
    Luca Pulito
    4.38 (13)
    Индикаторы
    The Free  Pin Bar MT4  indicator  identifies Pin Bars  It will even give you sound or email alerts if want them. If you download it and like it please leave a review! It would be wonderful Pin Bars are purely based on price action as reflected by the candle formations created by Forex price movements. input Parameters are maximum allowed body/length ratio for the Nose bar. Nose body should be position in top (bottom for bearish pattern) part of the Nose bar.  tells the indicator that the Left Ey
    FREE
    Others
    Tatiana Savkevych
    Индикаторы
    Индикатор Others является индикатором трендового типа. В те моменты когда нужно принять решение о воходе в позицию и подсказать трейдеру направление. Индикатор дает трейдеру возможность визуально определить, какой будет присутствовать тренд на том или ином временном промежутке. Это вспомогательный инструменты технического анализа рынка. Рекомендуется использовать совместно с любым из осцилляторов. Основное применение индикатора Others заключается в генерации сигналов на покупку и продажу. Опре
    Marker Bands
    Ramon Sobrevals Arce
    4 (1)
    Индикаторы
    Этот индикатор состоит из двух разных алгоритмов, чтобы получать прибыль от всех быстрых движений, возникающих во время шума на рынке. Прежде всего, он строит нормализованные полосы тренда, чтобы отфильтровать возможные сделки. Нормализованные полосы тренда вычисляются с использованием эксклюзивного математического алгоритма, чтобы иметь как правильный тренд, так и быструю адаптируемость к изменению тренда. С помощью этих полос вы можете узнать, когда вы находитесь внутри тренда, а когда - за
    Cherokee
    Andrey Kolmogorov
    5 (2)
    Эксперты
    Cherokee - профессиональный советник в основе которого лежит система отслеживания тренда с адаптивным алгоритмом. Новые сеты находятся в разделе "Обсуждение" комментарии #2-3. Сигнал:   6 валютных пар Основные преимущества 6 валютных пар; Не использует Мартингейл; Стартовый депозит от 300$; Не нужно отключать во время новостей; Работает на 4 и 5-ти знаках; Многоуровневая модель квантового множества. Рабочие параметры Валютные пары : EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF, USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY, AUD/NZD
    RSI Sound Alert plus Email Demo
    Vyacheslav Nekipelov
    Индикаторы
    Индикатор RSI с сигнальными линиями, при пересечении которых будет выдаваться соответствующее уведомление, которое может быть в виде обычного алерта, либо в виде воспроизведения пользовательского звукового файла. Также индикатор имеет функцию отправки push-уведомлений и уведомлений на Email при пересечении этих уровней. Значения уровней можно задавать самостоятельно в настройках индикатора, а также при желании их можно изменять и настраивать непосредственно в окне индикатора. Данный продукт - де
    FREE
    Mood
    Gevorg Hakobyan
    Индикаторы
    This indicator is designed for trend trading and it helps in determining the best entry points. To identify the points, it is necessary to follow the signal line. Once the line crosses the zero level upwards - buy, and when it crosses downwards - sell. In addition to the signal line, the indicator also displays the so-called market "mood" in real time in the form of a histogram. The indicator works on all timeframes and with all instruments. The indicator operation required the Moving Average in
    Leo Fibonacci
    Dmitriy Zaytsev
    Индикаторы
    Индикатор предназначен для определения уровней Фибоначчи. Не перерисовывается Синий уровень - это нулевое значение Фибоначчи (так же является Pivot-уровнем) Красные уровни - это расчётные уровни Фибоначчи (используются как место отскока или разворота цены) Автоматическое определение периода (можно использовать и ручной ввод периода) Изменяемый метод расчёта отображения. Настройки BarsHistory - сколько баров использовать для показа индикатора. Method - метод расчёта. AutoPeriod - автоматический р
    Order management calculater
    Madzhid Forgani
    Индикаторы
    This indicator graphically displays profit ($),risk/reward and % of risk according SL&TP Open orders on Current Symbol. when you open orders on current symbol and set StoplLoss and TakeProfit this indicator automatically calculate Risk/Reward and  calculate %risk Of Equity Account that your order get  stop Loss. If you trade on several symbols at the same time, you can install the indicator on each one separately and see the relevant calculations on each one.
    FREE
    Doonchian
    Andriy Sydoruk
    Индикаторы
    Канал Doonchian  состоит из двух отображающих канал. Линии канала определяются по простому и надежному алгоритму. Канал желательно использовать для торговли внутри канала. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает, в основе работы простые алгоритмы. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах. Как всегда предупреждение, не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
    Indicator Z Vertical Lines
    Clive Tyler
    Индикаторы
    The only volatility calculator for ANY custom time period. Place up to 5 vertical lines on chart at your chosen times to find the average volatility / expected price movement for any custom time period starting at each line time (e.g. from the time you opened your trade  or from the start of a session etc). Use the average volatility to set achievable take profit targets for your trades.  Also use the visual on-chart HISTORICAL lines to easily analyse price action at specific times of day + get
    Auto AndrewFork
    Noor Ghani Rahman
    1 (1)
    Индикаторы
    Auto Pitchfork Indicator The indicator calculate the Pitch fork for the previous Day (Selectable) with multiple Support and Resistance lines from the Median price which acts as Magnet for the Price that if price touch the above warning (1) or below warning (1) lines and not cross up or down then there is maximum possibilities that it will return to the Median Line, and thus maintain the Price Action in Cyclic Pattern to the Market Move. You are able to select how many warning lines you want to k
    Candle EA MT4
    Mansour Babasafary
    3.68 (19)
    Эксперты
    This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
    DashBoard Multi TimeFrame
    Harikrishna Darapaneni
    Индикаторы
    This indicator ( dashboard) provides trend for multi currency on multi timeframe Charts. It gives entries and Stoploss on the chart itself  if the currency pair is uptrend then the cell color is displayed as Green and if its downtrend the cell displays the color as Red.If the cell colour  displayed on particular currency is green it represents strong uptrend and vice versa if the cell colour is Red.If the cell has just an arrow it means the currency is ready for the trend.If the cell has neither
    Projection Trend
    Tatiana Savkevych
    Индикаторы
    Projection Trend - стрелочный индикатор Форекс без перерисовки не изменяют свои сигналы при смене ситуации на рынке, не подстраиваются под график. Сигналы, подаваемые им, однозначны. Трейдеры строят торговую систему, обеспечивающую в 80-90% случаев хорошие сигналы. Индикатор, показывающий стрелками точки входа и выхода из рынка способен приносить результат не только на рынке Forex, но и при работе с бинарными опционами. Его можно купить и самостоятельно установить в МетаТрейдер.
    Fibonacci Risk Reward Ratio
    Andy Ismail
    Индикаторы
    Индикатор автоматически рисует уровни Фибоначчи от максимальных максимумов к минимальным минимумам и наоборот. Включает в себя настраиваемый диапазон Фибоначчи, а также функцию оповещения. Использование индикатора Fibonacci Risk Reward Ration (R3) в торговой стратегии Форекс-трейдерам индикатор Fibonacci-R3 позволяет определить, где разместить ордера для входа в рынок, для фиксирования прибыли и установки стоп-лосс. Уровни Фибоначчи широко используются на рынке Форекс для торговли с уровней под
    Trend Lines ZFS
    Vasiliy Smirnov
    Индикаторы
    Индикатор рисует каналы. Планируемое движение цены в канале отображается пунктирной линией. Линии каналов - это линии сопротивления и поддержки, это позволяет их использовать в торговле как на отскок, так и на пробой. Наклон канала позволяет определить направление текущего тренда, ширина канала и угол позволяют оценить текущую волатильность инструмента. Каналы строятся по фрактальным барам, определяемых по секретной авторской методике, 4-х размерностей с первой младшей до четвертой старшей. Пар
    С этим продуктом покупают
    Scalper Inside PRO
    Alexey Minkov
    4.74 (69)
    Индикаторы
    Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
    Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
    Bernhard Schweigert
    4.79 (101)
    Индикаторы
    В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
    Currency Strength Exotics
    Bernhard Schweigert
    4.88 (33)
    Индикаторы
    В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
    Smart Trend Trading System
    Issam Kassas
    Индикаторы
    Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
    Dynamic Forex28 Navigator
    Bernhard Schweigert
    4.43 (7)
    Индикаторы
    Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
    GOLD Impulse with Alert
    Bernhard Schweigert
    4.64 (11)
    Индикаторы
    Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
    Supply and Demand Dashboard PRO
    Bernhard Schweigert
    4.8 (20)
    Индикаторы
    В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
    RFI levels PRO
    Roman Podpora
    Индикаторы
    RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
    Meravith
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Индикаторы
    Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
    TPSproTREND PrO
    Roman Podpora
    4.69 (26)
    Индикаторы
    TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
    Quantum Heiken Ashi PRO MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.33 (6)
    Индикаторы
    Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
    Basic Harmonic Patterns Dashboard
    Mehran Sepah Mansoor
    5 (3)
    Индикаторы
    Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
    PZ Lopez Trend MT4
    PZ TRADING SLU
    Индикаторы
    Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
    WaveTheoryFully automatic calculation
    Kaijun Wang
    5 (3)
    Индикаторы
    Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
    Buy Sell Arrow Swing MT4
    Sahib Ul Ahsan
    Индикаторы
    Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
    Scalper Assistant
    Pavel Verveyko
    Индикаторы
    Индикатор является торговой системой для краткосрочной торговли. Scalper Assistant помогает определить направление сделки, а также показывает точки входа и выхода. Индикатор рисует две линии (возможные точки для открытия позиций). В момент пробоя верхней линии вверх (и при выполнении всех торговых условий)   появляется стрелка вверх(сигнал на покупку), а также 2 цели. В момент пробоя нижней линии вниз (и при выполнении всех торговых условий) появляется стрелка вниз(сигнал на продажу), а также
    Band trend indicator
    lizhi fu
    4 (18)
    Индикаторы
    A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
    PipTick Currency Index MT4
    Michal Jurnik
    Индикаторы
    PipTick Currency Index - это действительно полезный инструмент, отображающий любой индекс восьми основных валют. Индикатор применяет уникальную формулу расчета, которая отображает действительный объем рынка Форекс. По сути, это взвешенная средняя значений валютных пар, которые и формируют пересечение валюты индекса. По умолчанию вес основывается на результатах трехгодичного исследования BIS (BIS Triennial Central Bank Survey). В связи с этим трейдер может видеть силу и слабость каждой валюты. Пр
    PZ Swing Trading
    PZ TRADING SLU
    5 (3)
    Индикаторы
    Свинг-трейдинг - это первый индикатор, предназначенный для обнаружения колебаний в направлении тренда и возможных разворотов. Он использует базовый подход свинговой торговли, широко описанный в торговой литературе. Индикатор изучает несколько векторов цен и времени для отслеживания направления совокупного тренда и выявляет ситуации, когда рынок перепродан или перекуплен и готов к исправлению. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] П
    Sniper Delta Imbalance MT4
    Stanislav Konin
    5 (7)
    Индикаторы
    Цена указана только за первые 30 экземпляров ,(осталось всего 2  копии ).                                       Следующая Цена будет увеличена до 150$ . Окончательная цена составит 250$. Sniper Delta Imbalance — это профессиональный инструмент для глубокого анализа дельты, разницы между объемами покупателей и продавцов . Он выводит анализ объемов на новый уровень, позволяя трейдерам в реальном времени видеть, кто контролирует цену — покупатели или п
    Entry Points Pro
    Yury Orlov
    4.62 (172)
    Индикаторы
    Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
    Dynamic Scalper System
    Vitalyi Belyh
    5 (1)
    Индикаторы
    Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
    Nihilist and ForexAlien Indicator
    TRADERWE FOREX SL
    Индикаторы
    The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    Индикаторы
    TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
    IQ Gold Gann Levels
    INTRAQUOTES
    5 (4)
    Индикаторы
    Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
    PipFinite Trend PRO
    Karlo Wilson Vendiola
    4.88 (2248)
    Индикаторы
    Стратегия пробоя для торговли по тренду, фильтрация и все необходимые функции, встроенные в один инструмент! Интеллектуальный алгоритм индикатора Trend Pro с точностью определяет тренд, отфильтровывает рыночный шум и генерирует входные сигналы и уровни выхода. Новые функции с расширенными правилами статистического расчета улучшают общую производительность этого индикатора. Важная информация Для максимального использования потенциала Trend Pro прочитайте полное описание www.mql5.com/en/blogs/p
    SuperTrend AI Clustering by Lux
    Minh Truong Pham
    Индикаторы
    The SuperTrend AI indicator is a novel take on bridging the gap between the K-means clustering machine learning method & technical indicators. In this case, we apply K-Means clustering to the famous SuperTrend indicator.   USAGE Users can interpret the SuperTrend AI trailing stop similarly to the regular SuperTrend indicator. Using higher minimum/maximum factors will return longer-term signals. (image 1) The displayed performance metrics displayed on each signal allow for a deeper interpretat
    ACB Breakout Arrows
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    4.15 (34)
    Индикаторы
    Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
    Adaptive Volatility Range
    Stanislav Konin
    5 (3)
    Индикаторы
    Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
    Beast Super Signal
    Dustin Vlok
    4.73 (89)
    Индикаторы
    Ищете мощный индикатор для торговли на рынке Форекс, который поможет вам с легкостью определить прибыльные торговые возможности? Не ищите ничего, кроме Beast Super Signal. Этот простой в использовании индикатор, основанный на тренде, постоянно отслеживает рыночные условия, ищет новые развивающиеся тренды или отслеживает уже существующие. Beast Super Signal дает сигнал на покупку или продажу, когда все внутренние стратегии совпадают и на 100% совпадают друг с другом, что устраняет необходимость в
    Другие продукты этого автора
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    Утилиты
    Многофункциональный торговый помощник для MT5 Более 66 профессиональных функций для умной, быстрой и точной торговли — всё в одном инструменте. Этот продвинутый торговый ассистент объединяет управление рисками, автоматизацию ордеров, технический анализ и контроль портфеля в одном мощном и интуитивно понятном интерфейсе. Он помогает трейдерам сократить рутину, минимизировать ошибки и принимать более уверенные решения. Почему трейдеры выбирают этот инструмент Открывайте, управляйте и закрывайте сд
    Trade Assistant Pro 36 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.76 (21)
    Утилиты
    Ultimate Trade Assistant MT4 — Многофункциональный торговый ассистент Более 66 инструментов для анализа, управления и автоматизации торговли в одном окне. Ассистент объединяет управление рисками, ордерами, позициями и анализ рынка в едином интерфейсе. Подходит для всех рынков — форекс, акции, криптовалюты, индексы и металлы. Почему трейдеры выбирают эту утилиту Мгновенное открытие и управление сделками в один клик Автоматический расчёт лота и риска Умные ордера: сетка, OCO, скрытые и виртуальные
    Fibonacci Auto Drawing
    Makarii Gubaydullin
    Индикаторы
    Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе максимальных и минимальных цен за указанный временной период Несколько баров   могут быть объединены: например, можно получить уровни Фибоначчи на основе максимумов и минимумов за 10 дней Моя утилита 1 : более 66 функций, включая этот индикатор  |   Свяжитесь со мной  по любым вопросам  |    Версия для MT5 Помогает увидеть потенциальные уровни разворота; Паттерны, сформированные на уровнях Фибоначчи, обычно сильнее; Значительно   сокращает   врем
    Timer Countdown
    Makarii Gubaydullin
    5 (3)
    Утилиты
    Таймер обратного отсчета до закрытия бара, + статус прогресса в %:  #1 многофункциональная утилита :   66+ функций, включая этот инструмент  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы   |    версия MT4 В настройках индикатора можно настроить: Таймфрейм для расчета; true / false:   Опция Higher TimeFrame (следующий от текущего: M15->M30, H4->D1...) Позиция: 1 = Левый нижний угол; 2 = Правый нижний угол; 3 = Левый верхний угол; 4 = Правый верхний угол; Размер шрифта; Цвет; Стиль шрифта;
    FREE
    Countdown Bar Timer
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Таймер обратного отсчёта до закрытия бара, + статус прогресса в %:  #1 многофункциональная утилита :   66+ функций, включая этот инструмент  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы   |    версия MT5 В настройках индикатора вы можете настроить: Таймфрейм для расчёта; true / false: Опция Высшего Таймфрейма (следующий от используемого: M15->M30, H4->D1...) Позиция: 1 = Левый нижний угол; 2 = Правый нижний угол; 3 = Левый верхний угол; 4 = Правый верхний угол; Размер шрифта; Цвет; Стиль шриф
    FREE
    Renko Charts Pro
    Makarii Gubaydullin
    Индикаторы
    Фильтруйте мелкие движения цен и сосредоточьтесь на общем тренде . Индикатор Renko chart поможет вам отфильтровать мелкие движения цен, чтобы вы могли сосредоточиться на общем тренде. Цена должна пройти заданное расстояние, чтобы сформировать кирпичик Renko. Это упрощает определение текущего направления тренда, в котором движется цена. Многофункциональная утилита : включает более 66 функций  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы  |    Версия для MT4 В настройках индикатора вы можете на
    Spread and Swap
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    Утилиты
    Отображает текущую рыночную информацию с обновлением каждую секунду. Размер спреда; Размер свопа: для коротких и длинных позиций; По желанию можно включить отображение текущего времени; Многофункциональная утилита : 66+ функций, включая этот инструмент  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы   |  Версия для MT5 В настройках индикатора можно изменить: Размер шрифта; Цвет текста; Выбрать расположение: левый / правый угол графика; Включить / выключить отображение текущего времени (локально
    FREE
    Swap and Spread
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Отображает текущую рыночную информацию с ежесекундным обновлением Размер спреда; Размер свопа: для коротких и длинных позиций; Местное время (опционально); Многофункциональная утилита : 66+ функций, включая этот индикатор  |   Напишите мне  если у вас есть вопросы   |    MT4 версия В настройках индикатора вы можете настроить: Размер шрифта; Цвет текста; Выбрать позиционирование: левый / правый угол графика; Местное время: вкл/выкл; Файл программы должен быть помещен в папку " Indicators ".
    FREE
    Lot Size Calc
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Калькулятор торгового лота Моя  утилита 1 : более 66 функций, включая профессиональное управление рисками   |   свяжитесь со мной  если у вас есть вопрос Калькулятор позволяет  быстро   рассчитать  размер позиции непосредственно  в торговом терминале,  для соблюдения риск-менеджмента. работает на всех торговых инструментах: форекс, акции, фьючерсы, индексы, CFD, облигации, криптовалюты; сворачиваемый интерфейс; Особенно удобно для краткосрочных трейдеров, когда нужно действовать  быстро . Для р
    Price Action Pro
    Makarii Gubaydullin
    Индикаторы
    Паттерны Price Action Моя  утилита 1 : более 66 функций, включая этот индикатор   |   свяжитесь со мной  если у вас есть вопрос Индикатор отображает наиболее важные паттерны Price Action, которые указывают на потенциальный разворот или продолжение тренда. Поддерживаемые свечные модели: Пин - бар; Поглощение; Внутренний бар; Утренняя звезда; Вечерняя звезда; Завеса из темных облаков; Просвет в облаках; Особенности работы: возможность   выбора определенных паттернов   для отображения (вы можете о
    Support and Resistance Auto
    Makarii Gubaydullin
    Индикаторы
    Автоматические уровни поддержки и сопротивления Моя  утилита 1 : более 66 функций, включая этот индикатор   |   свяжитесь со мной  если у вас есть вопрос Индикатор отображает уровни, которые являются экстремумами для заданных тайм-фреймов. Уровень сопротивления является максимальной ценой последнего закрытого бара; Уровень поддержки является минимальной ценой последнего закрытого бара; 2 режима работы: Тело свечи:  использование   цен открытия и закрытия; Экстремумы:  использование  максимально
    Sessions NY London Tokyo
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Индикатор показывает время работы мировых бирж. Помогает увидеть, какие рынки в данный момент наиболее активны Посмотрите мою  Многофункциональную утилиту : более 66 функций, включая этот индикатор  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы Помогает выбрать наиболее волатильные инструменты в данный момент; Особенно полезен для внутридневных трейдеров; 1) При использовании на таймфреймах 1H и ниже: линии будут соответствовать фактическому расположению баров на графике, и при перемещении гра
    Lines of risk
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Индикатор отображает   указанный уровень риска   на графике для длинных и коротких трейдов. Посмотрите мой  #1 торговый ассистент : 66+ функций, включая этот индикатор |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы Может быть полезен при установке уровня Stop Loss, значение которого видно на правой ценовой оси. Для расчета уровня риска используется   Фиксированный  / или   Последний использованный   размер лота. Настройки ввода: Последний торгуемый лот:  установите " true ", чтобы расчет произв
    Candle Size
    Makarii Gubaydullin
    Индикаторы
    Индикатор размера бара: уведомление о больших барах Моя  утилита 1 : более 66 функций, включая этот индикатор   |   свяжитесь со мной  если у вас есть вопрос Индикатор находит свечи, которые превышают заданный размер, и обозначает их размер. удобно для   фильтрации паттернов   в период низкой волатильности; указывает на   начало тренда; помогает видеть   наиболее значимые   бары; может использоваться при торговле   бинарными опционами ; 2 режима работы: Тело свечи:  будет считаться разница  меж
    Bar Directions All Timeframes
    Makarii Gubaydullin
    Индикаторы
    Показывает направление баров на всех основных таймфреймах. Многофункциональная утилита : более 66+ функций, включая этот индикатор      |     Версия для MT5 Значение визуальных сигналов ( квадраты): Красный : Цена закрытия ниже цены открытия: Close < Open;  Зелёный : Цена закрытия выше цены открытия: Close > Open; Синий : Цена закрытия равна цене открытия: Close = Open; Можно установить Сдвиг рассчитываемого бара относительно текущего: Shift = 0: направление текущих (незакрытых) баров, Shift
    Pips Counter with Alerts
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Информер для расчета результатов открытых сделок Посмотрите мою  Утилиту 1 : более 66 функций, включая этот инструмент  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы Информационная панель группирует открытые ордера в 2 категории: Покупки Продажи Для каждой категории отображается символ и текущее количество пунктов. Общий результат для всех открытых сделок показан ниже. Уведомления можно включить или отключить простым нажатием на кнопку: Когда уведомление включено, вы будете знать, когда прибы
    Indicators 14 in 1
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    Индикаторы
    14 индикаторов и вспомогательных инструментов для удобной торговли Этот инструмент содержит 14 дополнительных инструментов, которые могут быть полезны для определенных действий трейдера,   тем самым упрощая и ускоряя торговый процесс. Посмотрите мой  #1 Trade Manager : включает 66+ функций и индикаторов  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы Из-за разного разрешения мониторов некоторые пользователи могут столкнуться с тем, что метки будут отображаться с наложением или быть слишком мален
    Daily Pips Target
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Информер для отслеживания ваших ежедневных торговых результатов Ознакомьтесь с моей  Профессиональной утилитой : более 66 функций, включая этот инструмент  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы В верхней части панели вы устанавливаете дневную цель по прибыли (в пунктах): Ручной ввод значения; Использование кнопок + и - (шаг изменения можно настроить в параметрах); Затем информационная панель группирует сделки в 2 категории: Текущий плавающий результат; Суммирование закрытых сделок; Ито
    Gap indicator
    Makarii Gubaydullin
    Индикаторы
    Отображает на графике появляение гэпа (случай, когда цена закрытия предыдущего бара отличается от цена открытия нового бара). Вы можете настроить: Размер гэпа (в пунктах): будут отображаться только те гэпы, которые превышают или равны этому значениею. Цвет стрелок: отдельно для гэпов вверх и вниз. При наведении мышкой на стрелки гэпов на графике - будет отображен их размер. Для разных тайм-фреймов и валютных пар рекомендуется подбирать подходящий размер гэпа. Ещё у меня есть  Многофункциональны
    Market information
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Рыночная информация и детальная статистика: анализ волатильности и ценовых баров. Ознакомьтесь с моим  Ассистентом трейдера : более 66 функций, включая этот инструмент  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы Укажите любую валютную пару/торговый инструмент для получения информации: Рыночная информация: Текущий спред; Своп для длинных позиций (покупки); Своп для коротких позиций (продажи); Выберите таймфрейм и количество периодов для анализа изменения цены: Средняя волатильность; Максимал
    Market watch list
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Следите за своими любимыми символами Многофункциональная утилита:  66+ функций, включая этот инструмент  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы   |   Версия MT5 Этот инструмент открывается в отдельном окне: его можно перемещать (перетаскивать в любом месте) и сворачивать [v]. Вы можете настроить список наблюдения на панели: Нажмите [edit list], чтобы добавить / удалить символы из списка наблюдения. Рассчитанное значение: оно может быть либо последним [закрытым баром], либо текущим [плав
    Multi Timeframe
    Makarii Gubaydullin
    Индикаторы
    Индикатор помогает анализировать 3 различных временных интервала на одном экране: так вы можете видеть общую картину движения цены. У меня также есть  Многофункциональная утилита : более 66 функций, включая этот индикатор  |   Свяжитесь со мной , если у вас есть вопросы В начальных настройках вы можете настроить: Таймфрейм 1; Таймфрейм 2; Таймфрейм 3; Количество отображаемых баров; Цвета бычьих и медвежьих баров; Файл продукта должен находиться в папке 'Indicators'.
    Trade statistics
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Подробная статистика вашей торговли за выбранный период времени Ознакомьтесь с моей  Утилитой 1 : более 66 функций, включая расширенную статистику  |   Свяжитесь со мной , если у вас есть вопросы Режимы отображения статистики: Для  выбранной валютной пары/торгового инструмента Статистика для  всех сделок   (" ALL ") Вы можете выбрать период, за который хотите получить статистику: 1 день 1 неделя 1 месяц 2  месяца 3  месяца 6  месяцев 1 год 2 года Вся история торговли Отображаемая информация:  В
    Alert Levels PRO
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Утилита для установки уведомлений при достижении заданного ценового уровня Посмотрите мой  торговый ассистент #1 : более 66 функций, включая уведомления о достижении Трендовых линий  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы Уведомление можно установить тремя способами: Ручной ввод ценового уровня; Установка изменения цены: в процентах / в пипсах / в пунктах рынка; Перемещением уровня мышью: также есть функция магнита, при активации которой уровень притягивается к ближайшим значениям OHLC;
    Manage trades
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Управление активными и отложенными ордерами: автоматический безубыток, изменение TP/SL, частичное/полное закрытие, визуальное отображение уровней на графике У меня есть  Многофункциональная утилита : более 66 функций, включая удобное управление сделками   |    Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы 1) Главное окно: для управления ордерами можно указать конкретный символ [Symbol] или выбрать все символы [ALL] Закрыть все активные позиции [ALL] Закрыть все прибыльные сделки [profits] Закрыть в
    Stats 2 in 1 and WeekDay Analyzer
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Подробная статистика вашей торговли за выбранный период Ознакомьтесь с моим Ассистеном трейдера 1 : более 66 функций, включая расширенную статистику | Свяжитесь со мной , если у вас есть вопросы Утилита включает 2 отдельных инструмента: Статистика торговли Анализатор дней недели Режимы отображения статистики: Для выбранной валютной пары/торгового инструмента Статистика для всех сделок (" ALL ") Вы можете выбрать период, за который хотите получить статистику: 1 день 1 неделя 1 месяц 2 месяца 3 м
    Future bar
    Makarii Gubaydullin
    Индикаторы
    Индикатор показывает формирующуюся свечу выбранного таймфрейма Несколько баров   могут быть   опционально   объединены   в одну свечу: помогает увидеть общую картину Многофункциональная утилита  #1 : более 66 функций, включая этот индикатор  |   Свяжитесь со мной  по любым вопросам  |   Версия для MT5 В настройках выберите таймфрейм , который будет использоваться для будущего бара: Справа от текущей цены вы увидите формирующийся бар на указанном интервале. Если активировано в настройках, в право
    Weekday stats best entry
    Makarii Gubaydullin
    Утилиты
    Статистика прибыли/убытков по дням недели Посмотрите мою  Утилиту 1 : более 66 функций, включая расширенную статистику  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы Режимы отображения статистики: Для  выбранной  валютной пары/торгового инструмента Статистика для  всех сделок  (" ALL ") Вы можете выбрать период, за который хотите получить статистику: 1 день 1 неделя 1 месяц 2 месяца 3 месяца 6 месяцев 1 год 2 года Вся история торгов Отображаемая информация:  Вы увидите статистику по каждому дн
    Trend on market
    Makarii Gubaydullin
    Индикаторы
    Мультитаймфреймовый индикатор, показывающий обзор текущего тренда Этот инструмент  основан на 3 основных индикаторах: RSI,  Stochastic и Commodity Channel Index. Опция   оповещений   поможет  вам   не   пропустить   начало   тренда. Многофункциональная утилита : включает более 66 функций  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы  |   Версия для MT5 Разнообразные настройки позволят адаптировать индикатор под ваши нужды. Настройки: Расчетный бар: текущий (плавающий) или предыдущий (закрытый
    Multi TF Charts
    Makarii Gubaydullin
    Индикаторы
    Анализ до 3 дополнительных графиков других таймфреймов , без переключения основного графика. Многофункциональная утилита : более 66 функций, включая этот инструмент  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы   |    Версия MT5 Индикатор открывается в  отдельном окне: Окно   можно перемещать   в любое место на графике (с помощью кнопки   [<M>]   ). Окно также можно свернуть для экономии места ( [ <^>]  кнопка) В появившемся окне можно настроить: Период   1-го графика (слева); Период   2-го гр
    Фильтр:
    Нет отзывов
    Ответ на отзыв