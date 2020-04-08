Volume Profile Chart

Gap indicator Makarii Gubaydullin Индикаторы

Отображает на графике появляение гэпа (случай, когда цена закрытия предыдущего бара отличается от цена открытия нового бара). Вы можете настроить: Размер гэпа (в пунктах): будут отображаться только те гэпы, которые превышают или равны этому значениею. Цвет стрелок: отдельно для гэпов вверх и вниз. При наведении мышкой на стрелки гэпов на графике - будет отображен их размер. Для разных тайм-фреймов и валютных пар рекомендуется подбирать подходящий размер гэпа. Ещё у меня есть Многофункциональны