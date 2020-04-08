Volume Profile Chart
- Индикаторы
- Makarii Gubaydullin
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Визуализация торгового объёма, распределённого по ценовым уровням.
Вы можете установить любой период для расчётов: между двумя вертикальными линиями или задать фиксированный временной интервал.
Уровни гистограммы относительны: более широкая полоса означает больший объём торгов.
Экстремумы распределения могут использоваться как уровни поддержки и сопротивления.
Все стили, размеры и цвета настраиваемы.
Многофункциональная утилита: содержит более 66 функций | Свяжитесь со мной если у вас есть вопросы | Версия для MT5
В настройках индикатора можно настроить:
Стиль гистограммы:
- Визуальный режим: Полосы / Линии / Контур / Направление (полосы, цвет которых зависит от преобладающего направления цены на каждом уровне).
- Положение гистограммы: На границе графика / Внутри временного диапазона / Снаружи временного диапазона: слева / справа.
- 2 цвета гистограммы.
- Ширина гистограммы.
- Размер гистограммы (% от ширины графика ).
Настройки расчётов:
- Тип границы диапазона: Между двумя линиями графика / Указанные последние минуты / Указанные минуты до правой границы.
- Длительность диапазона, в минутах (для типов 2 и 3).
- Источник данных объёма: Бары графика (M1 / M5 / M15 / M30).
- Шаг между рассчитанными экстремумами распределения (в пунктах).
- Шаг между визуализированными барами гистограммы (точность).
Стили вспомогательных уровней графика: установите 'None' как цвет, чтобы отключить определённый уровень.
- Цвета левой и правой временных границ (вертикальные линии).
- Стиль вертикальных временных границ.
- Экстремумы распределения: цвет линии.
- Экстремумы распределения: цвет бара.
- Цвет медианного бара.
- Цвет максимального бара.
- Цвет бара средневзвешенной цены с учётом объёма.
- Вспомогательные линии графика: ширина и стиль.
Файл программы следует поместить в директорию "Индикаторы".