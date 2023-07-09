Volume Profile Chart
- Indicateurs
- Makarii Gubaydullin
- Version: 1.0
- Activations: 20
Visualisation des transactions, réparties par niveaux de prix.
Vous pouvez définir n'importe quelle période pour le calcul : entre deux lignes verticales ou un intervalle de temps fixe.
Les niveaux de l'histogramme sont relatifs : une barre plus large signifie un volume de trading plus important.
Les extrêmes de distribution peuvent être utilisés comme niveaux de support et de résistance.
Tous les styles, tailles et couleurs sont personnalisables.
Tous les styles, tailles et couleurs sont personnalisables.
Dans les paramètres de l'indicateur, vous pouvez configurer :
Style de l'histogramme :
- Mode visuel : Barres / Lignes / Contour / Direction (barres dont la couleur dépend de la direction dominante du prix à chaque niveau).
- Position de l'histogramme : À la bordure du graphique / À l'intérieur de la plage de temps / À l'extérieur de la plage de temps : gauche / droite.
- 2 couleurs d'histogramme.
- Largeur de l'histogramme.
- Taille de l'histogramme (% de la largeur du graphique ).
Paramètres de calcul :
- Type de limite de la plage : Entre les 2 lignes du graphique / Minutes récentes spécifiées / Minutes spécifiées avant la bordure droite.
- Durée de la plage, en minutes (pour les types 2 et 3).
- Source des données de volume : Barres du graphique (M1 / M5 / M15 / M30).
- Pas entre les extrêmes de distribution calculés (en points).
- Pas entre les barres de l'histogramme visualisées (précision).
Styles des niveaux auxiliaires du graphique : définissez 'None' comme couleur pour désactiver un niveau spécifique.
- Couleurs des limites de temps gauche et droite (lignes verticales).
- Style des limites de temps verticales.
- Extrêmes de distribution : couleur de la ligne.
- Extrêmes de distribution : couleur de la barre.
- Couleur de la barre médiane.
- Couleur de la barre maximale.
- Prix moyen pondéré par volume, couleur de la barre.
- Lignes auxiliaires du graphique : largeur et style.
Le fichier du programme doit être placé dans le répertoire "Indicateurs".