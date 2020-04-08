Volume Profile Chart

交易成交量的价格水平可视化。

您可以设置任意计算周期：两根垂直线之间，或设定固定时间间隔。

直方图的水平是相对的：更宽的条表示交易量更大。

分布极值可作为支撑和阻力水平使用。

所有样式、大小和颜色均可自定义。

    多功能工具: 包含66+个功能  |  如有任何问题请联系我 |  MT5版本

    在指标设置中，您可以配置：

    直方图样式：

    • 可视模式: 条形 / 线条 轮廓 / 方向 (条形颜色取决于每个水平的 prevailing 价格方向)。
    • 直方图位置: 在图表边框 / 在时间范围内 / 在时间范围外: 左/右。
    • 2种直方图颜色。
    • 直方图 宽度。
    • 直方图大小 (% 图表 宽度)。

    计算设置：

    • 范围边界类型: 图表两线之间 指定最近分钟 指定右边界前的分钟
    • 范围持续时间，以分钟为单位 (适用于类型 2 和 3)。
    • 成交量数据源: 图表柱 (M1 / M5 / M15 / M30)。
    • 计算分布极值之间的步长 (以点为单位)。
    • 可视化直方图条之间的步长 (精度)。

    辅助图表水平样式： 将颜色设置为 'None' 以关闭某个水平。

    • 左右时间边界的颜色 (垂直线)。
    • 垂直时间边界的样式。
    • 分布极值: 线条颜色。
    • 分布极值: 条形颜色。
    • 中位条颜色。
    • 最大条颜色。
    • 成交量加权平均价格，条形颜色。
    • 辅助图表线条: 宽度和样式。

    程序文件应放置在 "指标" 目录中。

