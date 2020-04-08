Volume Profile Chart
- 指标
- Makarii Gubaydullin
- 版本: 1.0
- 激活: 20
交易成交量的价格水平可视化。
您可以设置任意计算周期：两根垂直线之间，或设定固定时间间隔。
直方图的水平是相对的：更宽的条表示交易量更大。
分布极值可作为支撑和阻力水平使用。
所有样式、大小和颜色均可自定义。
MT5版本
在指标设置中，您可以配置：
直方图样式：
- 可视模式: 条形 / 线条 / 轮廓 / 方向 (条形颜色取决于每个水平的 prevailing 价格方向)。
- 直方图位置: 在图表边框 / 在时间范围内 / 在时间范围外: 左/右。
- 2种直方图颜色。
- 直方图 宽度。
- 直方图大小 (% 图表 宽度)。
计算设置：
- 范围边界类型: 图表两线之间 / 指定最近分钟 / 指定右边界前的分钟。
- 范围持续时间，以分钟为单位 (适用于类型 2 和 3)。
- 成交量数据源: 图表柱 (M1 / M5 / M15 / M30)。
- 计算分布极值之间的步长 (以点为单位)。
- 可视化直方图条之间的步长 (精度)。
辅助图表水平样式： 将颜色设置为 'None' 以关闭某个水平。
- 左右时间边界的颜色 (垂直线)。
- 垂直时间边界的样式。
- 分布极值: 线条颜色。
- 分布极值: 条形颜色。
- 中位条颜色。
- 最大条颜色。
- 成交量加权平均价格，条形颜色。
- 辅助图表线条: 宽度和样式。
程序文件应放置在 "指标" 目录中。