Volume Profile Chart
- Göstergeler
- Makarii Gubaydullin
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
Fiyat seviyelerine göre işlem görselleştirme.
Hesaplama için herhangi bir dönemi ayarlayabilirsiniz: iki dikey çizgi arasında veya sabit bir zaman aralığı.
Histogram seviyeleri görecelidir: daha geniş bir çubuk daha fazla işlem hacmini ifade eder.
Dağılım uçları destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılabilir.
Tüm stiller, boyutlar ve renkler özelleştirilebilir.
Çok fonksiyonlu araç: 66+ fonksiyon içerir | Sorularınız için bana ulaşın | MT5 sürümü
Göstergenin ayarlarında şunları yapılandırabilirsiniz:
Histogram stili:
- Görsel mod: Çubuklar / Çizgiler / Kontur / Yön (her seviyedeki baskın fiyat yönüne bağlı olarak çubukların rengi).
- Histogram konumu: Grafik kenarında / Zaman aralığı içinde / Zaman aralığı dışında: sol / sağ.
- 2 histogram rengi.
- Histogram genişliği.
- Histogram boyutu (% grafik genişliği)。
Hesaplama ayarları:
- Aralık sınırı türü: Grafiğin 2 çizgisi arasında / Belirtilen son dakikalar / Sağ sınırdan önceki belirtilen dakikalar.
- Aralık süresi, dakika cinsinden (2 ve 3 türleri için).
- Hacim veri kaynağı: Grafik çubukları (M1 / M5 / M15 / M30).
- Hesaplanan dağılım uçları arasındaki adım (puan cinsinden).
- Görselleştirilen histogram çubukları arasındaki adım (doğruluk).
Yardımcı grafik seviyelerinin stilleri: Belirli bir seviyeyi kapatmak için 'None' rengini ayarlayın.
- Sol ve sağ zaman sınırlarının renkleri (dikey çizgiler).
- Dikey zaman sınırlarının stili.
- Dağılım uçları: çizgi rengi.
- Dağılım uçları: çubuk rengi.
- Orta çubuk rengi.
- Maksimum çubuk rengi.
- Hacim ağırlıklı ortalama fiyat, çubuk rengi。
- Yardımcı grafik çizgileri: genişlik ve stil。
Program dosyası "Göstergeler" dizinine yerleştirilmelidir.```