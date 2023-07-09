Volume Profile Chart

Fiyat seviyelerine göre işlem görselleştirme.

Hesaplama için herhangi bir dönemi ayarlayabilirsiniz: iki dikey çizgi arasında veya sabit bir zaman aralığı.

Histogram seviyeleri görecelidir: daha geniş bir çubuk daha fazla işlem hacmini ifade eder.

Dağılım uçları destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılabilir.

Tüm stiller, boyutlar ve renkler özelleştirilebilir.

    Çok fonksiyonlu araç: 66+ fonksiyon içerir  |  Sorularınız için bana ulaşın |  MT5 sürümü

    Göstergenin ayarlarında şunları yapılandırabilirsiniz:

    Histogram stili:

    • Görsel mod: Çubuklar / Çizgiler Kontur / Yön (her seviyedeki baskın fiyat yönüne bağlı olarak çubukların rengi).
    • Histogram konumu: Grafik kenarında / Zaman aralığı içinde / Zaman aralığı dışında: sol / sağ.
    • 2 histogram rengi.
    • Histogram genişliği.
    • Histogram boyutu (% grafik genişliği)。

    Hesaplama ayarları:

    • Aralık sınırı türü: Grafiğin 2 çizgisi arasında Belirtilen son dakikalar Sağ sınırdan önceki belirtilen dakikalar.
    • Aralık süresi, dakika cinsinden (2 ve 3 türleri için).
    • Hacim veri kaynağı: Grafik çubukları (M1 / M5 / M15 / M30).
    • Hesaplanan dağılım uçları arasındaki adım (puan cinsinden).
    • Görselleştirilen histogram çubukları arasındaki adım (doğruluk).

    Yardımcı grafik seviyelerinin stilleri: Belirli bir seviyeyi kapatmak için 'None' rengini ayarlayın.

    • Sol ve sağ zaman sınırlarının renkleri (dikey çizgiler).
    • Dikey zaman sınırlarının stili.
    • Dağılım uçları: çizgi rengi.
    • Dağılım uçları: çubuk rengi.
    • Orta çubuk rengi.
    • Maksimum çubuk rengi.
    • Hacim ağırlıklı ortalama fiyat, çubuk rengi。
    • Yardımcı grafik çizgileri: genişlik ve stil。

    Program dosyası "Göstergeler" dizinine yerleştirilmelidir.

