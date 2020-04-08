Volume Profile Chart

Visualização das negociações, distribuídas por níveis de preço.

Você pode definir qualquer período para cálculo: entre duas linhas verticais ou um intervalo de tempo fixo.

Os níveis do histograma são relativos: uma barra mais larga significa maior volume de negociação.

Os extremos da distribuição podem ser usados como níveis de suporte e resistência.

Todos os estilos, tamanhos e cores são personalizáveis.

    Utilitário multifuncional: inclui 66+ funções

    Nas configurações do indicador, você pode configurar:

    Estilo do histograma:

    • Modo visual: Barras / Linhas Contorno / Direção (barras cuja cor depende da direção predominante do preço em cada nível).
    • Posição do histograma: Na borda do gráfico / Dentro do intervalo de tempo / Fora do intervalo de tempo: esquerda / direita.
    • 2 cores do histograma.
    • Largura do histograma.
    • Tamanho do histograma (% da largura do gráfico ).

    Configurações de cálculo:

    • Tipo de limite do intervalo: Entre as 2 linhas do gráfico Minutos recentes especificados Minutos especificados antes da borda direita.
    • Duração do intervalo, em minutos (para tipos 2 e 3).
    • Fonte de dados de volume: Barras do gráfico (M1 / M5 / M15 / M30).
    • Passo entre os extremos de distribuição calculados (em pontos).
    • Passo entre as barras do histograma visualizadas (precisão).

    Estilos de níveis auxiliares do gráfico: defina 'None' como cor para desativar um nível específico.

    • Cores dos limites de tempo esquerdo e direito (linhas verticais).
    • Estilo dos limites de tempo verticais.
    • Extremos de distribuição: cor da linha.
    • Extremos de distribuição: cor da barra.
    • Cor da barra mediana.
    • Cor da barra máxima.
    • Preço médio ponderado por volume, cor da barra.
    • Linhas auxiliares do gráfico: largura e estilo.

    O arquivo do programa deve ser colocado no diretório "Indicadores".

    Os compradores deste produto também adquirem
    Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
