Volume Profile Chart
- Indicadores
- Makarii Gubaydullin
- Versão: 1.0
- Ativações: 20
Visualização das negociações, distribuídas por níveis de preço.
Você pode definir qualquer período para cálculo: entre duas linhas verticais ou um intervalo de tempo fixo.
Os níveis do histograma são relativos: uma barra mais larga significa maior volume de negociação.
Os extremos da distribuição podem ser usados como níveis de suporte e resistência.
Todos os estilos, tamanhos e cores são personalizáveis.
Nas configurações do indicador, você pode configurar:
Estilo do histograma:
- Modo visual: Barras / Linhas / Contorno / Direção (barras cuja cor depende da direção predominante do preço em cada nível).
- Posição do histograma: Na borda do gráfico / Dentro do intervalo de tempo / Fora do intervalo de tempo: esquerda / direita.
- 2 cores do histograma.
- Largura do histograma.
- Tamanho do histograma (% da largura do gráfico ).
Configurações de cálculo:
- Tipo de limite do intervalo: Entre as 2 linhas do gráfico / Minutos recentes especificados / Minutos especificados antes da borda direita.
- Duração do intervalo, em minutos (para tipos 2 e 3).
- Fonte de dados de volume: Barras do gráfico (M1 / M5 / M15 / M30).
- Passo entre os extremos de distribuição calculados (em pontos).
- Passo entre as barras do histograma visualizadas (precisão).
Estilos de níveis auxiliares do gráfico: defina 'None' como cor para desativar um nível específico.
- Cores dos limites de tempo esquerdo e direito (linhas verticais).
- Estilo dos limites de tempo verticais.
- Extremos de distribuição: cor da linha.
- Extremos de distribuição: cor da barra.
- Cor da barra mediana.
- Cor da barra máxima.
- Preço médio ponderado por volume, cor da barra.
- Linhas auxiliares do gráfico: largura e estilo.
O arquivo do programa deve ser colocado no diretório "Indicadores".