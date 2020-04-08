Volume Profile Chart

取引の価格レベル別可視化。

計算期間を自由に設定可能：2本の垂直線間または固定時間間隔。

ヒストグラムのレベルは相対的：幅の広いバーは取引量が多いことを意味します。

分布の極値はサポートとレジスタンスレベルとして使用可能です。

すべてのスタイル、サイズ、色をカスタマイズ可能。

    多機能ユーティリティ: 66以上の機能を含む  |  質問があれば私に連絡 |  MT5バージョン

    インジケーターの設定で調整可能：

    ヒストグラムのスタイル：

    • 視覚モード: バー / ライン アウトライン / 方向 (各レベルの価格の優勢な方向に依存するバーの色)。
    • ヒストグラムの位置: チャート境界 / 時間範囲内 / 時間範囲外: 左/右。
    • 2つのヒストグラム色。
    • ヒストグラム 幅。
    • ヒストグラムサイズ (% チャート )。

    計算設定：

    • 範囲境界のタイプ: チャート2ライン間 指定された最近の分 右境界前の指定分
    • 範囲期間（タイプ2および3の場合、分数で）。
    • ボリュームデータソース: チャートバー (M1 / M5 / M15 / M30)。
    • 計算された分布極値間のステップ (ポイント単位)。
    • 可視化されたヒストグラムバーの間のステップ (精度)。

    補助チャートレベルのスタイル： 特定のレベルをオフにするには 'None' を色として設定。

    • 左右の時間境界の色 (垂直線)。
    • 垂直時間境界のスタイル。
    • 分布極値: 線色。
    • 分布極値: バー色。
    • 中央バーの色。
    • 最大バーの色。
    • 出来高加重平均価格、バー色。
    • 補助チャート線: 幅とスタイル。

    プログラムファイルは "インジケーター" ディレクトリに配置してください。

