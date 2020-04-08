Volume Profile Chart
- インディケータ
- Makarii Gubaydullin
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
取引の価格レベル別可視化。
計算期間を自由に設定可能：2本の垂直線間または固定時間間隔。
ヒストグラムのレベルは相対的：幅の広いバーは取引量が多いことを意味します。
分布の極値はサポートとレジスタンスレベルとして使用可能です。
すべてのスタイル、サイズ、色をカスタマイズ可能。
多機能ユーティリティ: 66以上の機能を含む | 質問があれば私に連絡 | MT5バージョン
インジケーターの設定で調整可能：
ヒストグラムのスタイル：
- 視覚モード: バー / ライン / アウトライン / 方向 (各レベルの価格の優勢な方向に依存するバーの色)。
- ヒストグラムの位置: チャート境界 / 時間範囲内 / 時間範囲外: 左/右。
- 2つのヒストグラム色。
- ヒストグラム 幅。
- ヒストグラムサイズ (% チャート 幅)。
計算設定：
- 範囲境界のタイプ: チャート2ライン間 / 指定された最近の分 / 右境界前の指定分。
- 範囲期間（タイプ2および3の場合、分数で）。
- ボリュームデータソース: チャートバー (M1 / M5 / M15 / M30)。
- 計算された分布極値間のステップ (ポイント単位)。
- 可視化されたヒストグラムバーの間のステップ (精度)。
補助チャートレベルのスタイル： 特定のレベルをオフにするには 'None' を色として設定。
- 左右の時間境界の色 (垂直線)。
- 垂直時間境界のスタイル。
- 分布極値: 線色。
- 分布極値: バー色。
- 中央バーの色。
- 最大バーの色。
- 出来高加重平均価格、バー色。
- 補助チャート線: 幅とスタイル。
プログラムファイルは "インジケーター" ディレクトリに配置してください。