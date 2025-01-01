- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringReserve
Reserviert die angegebene Größe in dem Puffer einer Zeichenkette im Speicher.
|
bool StringReserve(
Parameter
string_var
[in][out] Zeichenkette, deren Puffer auf die angegebene Größe geändert werden soll.
new_capacity
[in] geforderte neue Puffergröße der Zeichenkette. Wenn die neue Größe new_capacity kleiner ist als die Länge der Zeichenkette, wird die Größe des Puffers nicht verändert.
Rückgabewert
Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - false. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Im Allgemeinen ist die Größe der Zeichenkette nicht gleich der Größe des Puffers, der für die Speicherung der Zeichenkette vorgesehen ist. Beim Erstellen einer Zeichenkette wird der entsprechende Puffer in der Regel mit einer zusätzlichen Reserve versehen. Die StringReserve() Funktion ermöglicht die Verwaltung der Puffergröße und die Angabe der optimalen Größe für zukünftige Operationen.
Im Gegensatz zu StringInit() ändert die Funktion StringReserve() den Zeichenketteninhalt nicht und weist keine Zeichen zu.
Beispiel:
|
void OnStart()
Siehe auch
StringBufferLen, StringSetLength, StringInit, StringSetCharacter