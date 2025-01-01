StringSetLength

StringSetLength legt die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenkette fest.

bool StringSetLength(

string& string_var,

uint new_length

);

Parameter

string_var

[in][out] Die Zeichenkette, deren neue Länge festgelegt werden soll.

new_capacity

[in] Gewünschte neue Länge als Zeichenanzahl. Wenn die neue Größe new_length kleiner ist als die aktuelle Länge, werden die überzähligen Zeichen gelöscht.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Die Funktion StringSetLength() ändert nicht die der Zeichenkette zugeordneten Puffergröße.

Beispiel:

void OnStart()

{

//--- die Zeichenkette definieren

string text="123456789012345";



//--- eine Zeichenkette und ihre Länge im Protokoll ausgeben

PrintFormat("Before StringSetLength() the string '%s' has a size of %d characters", text, StringLen(text));



//--- die Größe der Zeichenkette auf 10 Zeichen reduzieren

StringSetLength(text, 10);



//--- die Zeichenkette und ihre durch StringSetLength() veränderte, neue Länge im Protokoll ausgeben

PrintFormat("After StringSetLength() the string is now '%s', and has a size of %d characters", text, StringLen(text));



/*

Ergebnis

Before StringSetLength() the string '123456789012345' has a size of 15 characters

After StringSetLength() the string is now '1234567890', and has a size of 10 characters

*/

}

Siehe auch

StringLen, StringBufferLen, StringReserve StringInit, StringSetCharacter