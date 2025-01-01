- StringAdd
StringSetLength legt die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenkette fest.
bool StringSetLength(
Parameter
string_var
[in][out] Die Zeichenkette, deren neue Länge festgelegt werden soll.
new_capacity
[in] Gewünschte neue Länge als Zeichenanzahl. Wenn die neue Größe new_length kleiner ist als die aktuelle Länge, werden die überzähligen Zeichen gelöscht.
Rückgabewert
Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.
Hinweis
Die Funktion StringSetLength() ändert nicht die der Zeichenkette zugeordneten Puffergröße.
Beispiel:
void OnStart()
Siehe auch
