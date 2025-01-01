DokumentationKategorien
StringSetLength

StringSetLength legt die Anzahl der Zeichen in einer Zeichenkette fest.

bool  StringSetLength(
   string&    string_var,      // Zeichenkette
   uint       new_length       // neue Länge der Zeichenkette
   );

Parameter

string_var

[in][out]  Die Zeichenkette, deren neue Länge festgelegt werden soll.

new_capacity

[in]  Gewünschte neue Länge als Zeichenanzahl. Wenn die neue Größe new_length kleiner ist als die aktuelle Länge, werden die überzähligen Zeichen gelöscht.

Rückgabewert

Im Falle einer erfolgreichen Ausführung wird 'true' zurückgegeben, andernfalls - 'false'. Um eine Fehlernummer zu erhalten, muss man die Funktion GetLastError() aufrufen.

Hinweis

Die Funktion StringSetLength() ändert nicht die der Zeichenkette zugeordneten Puffergröße.

Beispiel:

void OnStart()
  {
//--- die Zeichenkette definieren
   string text="123456789012345";
   
//--- eine Zeichenkette und ihre Länge im Protokoll ausgeben
   PrintFormat("Before StringSetLength() the string '%s' has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
//--- die Größe der Zeichenkette auf 10 Zeichen reduzieren
   StringSetLength(text10);
   
//--- die Zeichenkette und ihre durch StringSetLength() veränderte, neue Länge im Protokoll ausgeben
   PrintFormat("After StringSetLength() the string is now '%s', and has a size of %d characters"textStringLen(text));
   
  /*
  Ergebnis
   Before StringSetLength() the string '123456789012345has a size of 15 characters
   After StringSetLength() the string is now '1234567890', and has a size of 10 characters
  */
  }

