StateDescription

Erhält den Status der Order als String.

string  StateDescription() const

Rückgabewert

Der Status einer Order als String..

Hinweis

Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.