Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCHistoryOrderInfoPriceStopLimit TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PriceStopLimit Erhält den Aufgabepreis der Pending-Order. double PriceStopLimit() const Rückgabewert Der Aufgabepreis der Pending-Order. Hinweis Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. PriceCurrent Symbol