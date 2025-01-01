Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCHistoryOrderInfoTimeSetup TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TimeSetup Erhält die Zeit der Order-Aufgabe. datetime TimeSetup() const Rückgabewert Die Zeit der Order-Aufgabe. Hinweis Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. CHistoryOrderInfo TimeSetupMsc