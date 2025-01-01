InfoDouble

Erhält den Wert der angegebenen double-Eigenschaft.

bool InfoDouble(

ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double& var

) const

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer double-Eigenschaft aus der Enumeration ENUM_ORDER_PROPERTY_DOUBLE.

var

[out] Referenz auf die Variable vom Typ double um das Ergebnis zu halten.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Wert der Eigenschaft nicht ausgelesen werden konnte.

Hinweis

Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.