Erhält den Typ der Order als String.

string  TypeDescription() const

Rückgabewert

Typ der Order als String.

Hinweis

Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.