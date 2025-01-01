- TimeSetup
TimeDoneMsc
Erhält die Zeit der Ausführung oder Abbestellung einer Order in Millisekunden seit 01.01.1970.
|
ulong TimeDoneMsc() const
Rückgabewert
Die Zeit der Ausführung oder Abbestellung einer Order in Millisekunden seit 01.01.1970.
Hinweis
Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.