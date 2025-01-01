DokumentationKategorien
Comment

Erhält den Kommentar der Order.

string  Comment() const

Rückgabewert

Kommentar zur Order.

Hinweis

Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.