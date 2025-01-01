Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCHistoryOrderInfoVolumeCurrent TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex VolumeCurrent Erhält das ungefüllte Volumen der Order. double VolumeCurrent() const Rückgabewert Ungefüllte Volumen der Order. Hinweis Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. VolumeInitial PriceOpen