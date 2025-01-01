DokumentationKategorien
VolumeCurrent

Erhält das ungefüllte Volumen der Order.

double  VolumeCurrent() const

Rückgabewert

Ungefüllte Volumen der Order.

Hinweis

Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.