InfoString

Erhält den Wert der angegebenen Texteigenschaft.

bool InfoString(

ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING prop_id,

string& var

) const

Parameter

prop_id

[in] Die Identifikator einer String-Eigenschaft aus der Enumeration ENUM_ORDER_PROPERTY_STRING.

var

[out] Referenz auf die Variable vom Typ string um das Ergebnis zu halten.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Wert der Eigenschaft nicht ausgelesen werden konnte.

Hinweis

Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.