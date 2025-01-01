Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekHandelsklassenCHistoryOrderInfoVolumeInitial TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex VolumeInitial Erhält die Anfangsgröße der Order. double VolumeInitial() const Rückgabewert Die Anfangsgröße der Order. Hinweis Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden. PositionId VolumeCurrent