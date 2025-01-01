DokumentationKategorien
VolumeInitial

Erhält die Anfangsgröße der Order.

double  VolumeInitial() const

Rückgabewert

Die Anfangsgröße der Order.

Hinweis

Eine historische Order muss vorher mit der Zugriffsmethode Ticket (nach Ticket) oder SelectByIndex (nach Index) ausgewählt werden.