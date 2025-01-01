Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenKlassen für Arbeit mit Zeitreihen
Klassen für Arbeit mit Zeitreihen
Dieser Abschnitt enthält die Beschreibungen der Klassen für die Arbeit mit Zeitreihen und auch die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.
|
Klasse
|
Beschreibung
|
Klasse des Zugriffs auf Spread-Geschichtsdaten
|
Klasse des Zugriffs auf Balkeneröffnungszeit
|
Klasse des Zugriffs auf Tick-Volumen von Balken
|
Klasse des Zugriffs auf realen Volumen von Balken
|
Klasse des Zugriffs auf Balkeneröffnungspreis
|
Klasse des Zugriffs auf Hoch-Preise von Balken
|
Klasse des Zugriffs auf Tief-Preise von Balken
|
Klasse des Zugriffs auf Balkenschlusspreis