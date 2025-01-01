DokumentationKategorien
Klassen für Arbeit mit Zeitreihen

Dieser Abschnitt enthält die Beschreibungen der Klassen für die Arbeit mit Zeitreihen und auch die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klasse

Beschreibung

CiSpread

Klasse des Zugriffs auf Spread-Geschichtsdaten

CiTime

Klasse des Zugriffs auf Balkeneröffnungszeit

CiTickVolume

Klasse des Zugriffs auf Tick-Volumen von Balken

CiRealVolume

Klasse des Zugriffs auf realen Volumen von Balken

CiOpen

Klasse des Zugriffs auf Balkeneröffnungspreis

CiHigh

Klasse des Zugriffs auf Hoch-Preise von Balken

CiLow

Klasse des Zugriffs auf Tief-Preise von Balken

CiClose

Klasse des Zugriffs auf Balkenschlusspreis