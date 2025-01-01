GetData

Empfängt Daten aus dem Zeitreihe-Puffer bei einer Startposition und die Anzahl.

int GetData(

int start_pos,

int count,

double& buffer

) const

Parameter

start_pos

[in] Die Startposition vom Zeitreihe-Puffer.

count

[in] Die Anzahl der Elemente des Zeitreihe-Puffers.

buffer

[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

>=0 – falls erfolgreich, -1 – wenn Daten nicht erhalten werden konnten.

GetData

Empfängt Daten aus dem Zeitreihe-Puffer bei dem Anfangszeit und die Anzahl.

int GetData(

datetime start_time,

int count,

double& buffer

) const

Parameter

start_time

[in] Der Zeit des Anfangselements vom Zeitreihe-Puffer.

count

[in] Die Anzahl der Elemente des Zeitreihe-Puffers.

buffer

[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

>=0 – falls erfolgreich, -1 – wenn Daten nicht erhalten werden konnten.

GetData

Empfängt Daten aus dem Zeitreihe-Puffer bei dem Anfangszeit und Endzeit.

int GetData(

datetime start_time,

datetime stop_time,

double& buffer

) const

Parameter

start_time

[in] Der Zeit des Anfangselements vom Zeitreihe-Puffer.

stop_time

[in] Der Zeit des Endelements vom Zeitreihe-Puffer.

buffer

[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

>=0 – falls erfolgreich, -1 – wenn Daten nicht erhalten werden konnten.