GetData

Empfängt Daten aus dem Zeitreihe-Puffer bei einer Startposition und die Anzahl.

int  GetData(
   int      start_pos,     // Position
   int      count,         // Anzahl
   double&  buffer         // Array
   ) const

Parameter

start_pos

[in]  Die Startposition vom Zeitreihe-Puffer.

count

[in]  Die Anzahl der Elemente des Zeitreihe-Puffers.

buffer

[in]  Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

>=0 – falls erfolgreich, -1 – wenn Daten nicht erhalten werden konnten.

GetData

Empfängt Daten aus dem Zeitreihe-Puffer bei dem Anfangszeit und die Anzahl.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // Anfangszeit
   int       count,          // Anzahl
   double&   buffer          // Array
   ) const

Parameter

start_time

[in]  Der Zeit des Anfangselements vom Zeitreihe-Puffer.

count

[in]  Die Anzahl der Elemente des Zeitreihe-Puffers.

buffer

[in]  Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

>=0 – falls erfolgreich, -1 – wenn Daten nicht erhalten werden konnten.

GetData

Empfängt Daten aus dem Zeitreihe-Puffer bei dem Anfangszeit und Endzeit.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // Anfangszeit
   datetime  stop_time,      // Endzeit
   double&   buffer          // Array
   ) const

Parameter

start_time

[in]  Der Zeit des Anfangselements vom Zeitreihe-Puffer.

stop_time

[in]  Der Zeit des Endelements vom Zeitreihe-Puffer.

buffer

[in]  Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

>=0 – falls erfolgreich, -1 – wenn Daten nicht erhalten werden konnten.