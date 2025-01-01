- Create
GetData
Empfängt Daten aus dem Zeitreihe-Puffer bei einer Startposition und die Anzahl.
|
int GetData(
Parameter
start_pos
[in] Die Startposition vom Zeitreihe-Puffer.
count
[in] Die Anzahl der Elemente des Zeitreihe-Puffers.
buffer
[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.
Rückgabewert
>=0 – falls erfolgreich, -1 – wenn Daten nicht erhalten werden konnten.
GetData
Empfängt Daten aus dem Zeitreihe-Puffer bei dem Anfangszeit und die Anzahl.
|
int GetData(
Parameter
start_time
[in] Der Zeit des Anfangselements vom Zeitreihe-Puffer.
count
[in] Die Anzahl der Elemente des Zeitreihe-Puffers.
buffer
[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.
Rückgabewert
>=0 – falls erfolgreich, -1 – wenn Daten nicht erhalten werden konnten.
GetData
Empfängt Daten aus dem Zeitreihe-Puffer bei dem Anfangszeit und Endzeit.
|
int GetData(
Parameter
start_time
[in] Der Zeit des Anfangselements vom Zeitreihe-Puffer.
stop_time
[in] Der Zeit des Endelements vom Zeitreihe-Puffer.
buffer
[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.
Rückgabewert
>=0 – falls erfolgreich, -1 – wenn Daten nicht erhalten werden konnten.