- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
TrendLineColor (Metodo Get)
Ottiene il colore di una linea di tendenza per una curva.
|
uint TrendLineColor()
Return Value
Colore della linea di tendenza.
TrendLineColor (Metodo Set)
Imposta il colore di una linea di tendenza per una curva.
|
void TrendLineColor(
Parametri
clr
[in] Colore Linea