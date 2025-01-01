DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCCurveTrendLineColor 

TrendLineColor (Metodo Get)

Ottiene il colore di una linea di tendenza per una curva.

uint  TrendLineColor()

Return Value

Colore della linea di tendenza.

TrendLineColor (Metodo Set)

Imposta il colore di una linea di tendenza per una curva.

void  TrendLineColor(
   const uint  clr      // colore della trend line
   )

Parametri

clr

[in]  Colore Linea