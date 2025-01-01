DokumentationKategorien
Bestimmt das Volumen für Position-Umkehr.

virtual double  CheckReverse(
   CPositionInfo*  position,     // Zeiger
   double          sl            // Preis von Stop Loss
   )

Parameter

position

[in]  Zeiger auf das Objekt CPositionInfo.

sl

[in]  Preis von Stop Loss für die Position

Rückgabewert

Volumen für Position-Umkehr.