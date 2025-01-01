Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertMoneyCheckReverse PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckReverse Bestimmt das Volumen für Position-Umkehr. virtual double CheckReverse( CPositionInfo* position, // Zeiger double sl // Preis von Stop Loss ) Parameter position [in] Zeiger auf das Objekt CPositionInfo. sl [in] Preis von Stop Loss für die Position Rückgabewert Volumen für Position-Umkehr. CheckOpenShort CheckClose