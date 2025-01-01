Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekModule von StrategienBasisklassen von Expert AdvisorsCExpertMoneyCheckOpenLong PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckOpenLong Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position. virtual double CheckOpenLong( double price, // Preis double sl // Preis von Stop Loss ) Parameter price [in] Eröffnungspreis einer Long-Position sl [in] Preis von Stop Loss für die Long-Position Rückgabewert Volumen für Eröffnung einer Long-Position. ValidationSettings CheckOpenShort