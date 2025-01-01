DokumentationKategorien
Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // Preis
   double  sl         // Preis von Stop Loss
   )

Parameter

price

[in]  Eröffnungspreis einer Long-Position

sl

[in]  Preis von Stop Loss für die Long-Position

Rückgabewert

Volumen für Eröffnung einer Long-Position.