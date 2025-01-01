- InitPhase
InitSpread
Initialisiert die Spread-Zeitreihe.
|
bool InitSpread(
Parameter
indicators
[in] Ein Zeiger auf ein Objekt der Sammlung von Indikatoren und Zeitreihen.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Die Spread-Zeitreihen wird initialisiert, wenn das Objekt ein Symbol oder Zeitrahmen, die anders als die bei der ersten Initialisierung angegebenen Symbol und Zeitrahmen sind, verwendet und die Zeitreihen für die weitere Arbeit erforderlich ist.