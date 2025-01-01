InitTickVolume

Initialisiert die TickVolume-Zeitreihe.

bool InitTickVolume(

CIndicators* indicators

)

Parameter

indicators

[in] Ein Zeiger auf ein Objekt der Sammlung von Indikatoren und Zeitreihen.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Die TickVolume-Zeitreihen wird initialisiert, wenn das Objekt ein Symbol oder Zeitrahmen, die anders als die bei der ersten Initialisierung angegebenen Symbol und Zeitrahmen sind, verwendet und die Zeitreihen für die weitere Arbeit erforderlich ist.