PriceLevelUnit Erhält die Einheit von Preisniveaus. virtual double PriceLevelUnit() Rückgabewert Die Einheit von Preisniveaus. Hinweis In der Basisklasse wird "Gewicht" vom Punkt mit 2/4 Zeichen zurückgegeben.