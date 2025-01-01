DokumentationKategorien
Erhält die Einheit von Preisniveaus.

virtual double  PriceLevelUnit()

Rückgabewert

Die Einheit von Preisniveaus.

Hinweis

In der Basisklasse wird "Gewicht" vom Punkt mit 2/4 Zeichen zurückgegeben.