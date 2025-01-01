DokumentationKategorien
Klasse CString

CString ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Variablen vom Typ string.

Beschreibung

Klasse CString bietet vereinfachten Zugriff auf die Funktionen von API MQL5 für die Arbeit mit Variablen vom Typ srting.

Deklaration

   class CString: public CObject

Kopf

   #include <Strings\String.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CString

Gruppen der Klassenmethode

Datenzugriffsmethoden

 

Str

Erhält eine Zeichenfolge

Len

Erhält die Länge des Strings

Copy

Erhält eine Kopie des Strings

Methoden zur Abfüllung

 

Fill

Füllt einen String

Assign

Weist einen String zu

Append

Fügt einen String hinzu

Insert

Fügt einen String ein

Vergleichsmethoden

 

Compare

Vergleicht Strings

CompareNoCase

Vergleicht Strings egal in welcher Groß-/Kleinschreibung

Methoden der Arbeit mit Teilstrings

 

Left

Erhält einen Teilstring links

Right

Erhält einen Teilstring rechts

Mid

Ruft einen Teilstring aus der Mitte

Methoden der Trimmung/Löschen

 

Trim

Kürzt die linke und rechte Seite eines Strings

TrimLeft

Kürzt die linke Seite eines Strings

TrimRight

Kürzt die rechte Seite eines Strings

Clear

Löscht alle Zeichen aus dem String

Verwandlungsmethoden

 

ToUpper

Einen String in Großbuchstaben verwandelt

ToLower

Einen String in Kleinbuchstaben verwandelt

Reverse

Kehrt einen String um

Suchmethoden

 

Find

Sucht nach einem Teilstring von links nach rechts

FindRev

Sucht nach einem Teilstring von rechts nach links

Remove

Löscht einen Teilstring

Replace

Ersetzt einen Teilstring

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type
