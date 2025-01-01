- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
Klasse CString
CString ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Variablen vom Typ string.
Beschreibung
Klasse CString bietet vereinfachten Zugriff auf die Funktionen von API MQL5 für die Arbeit mit Variablen vom Typ srting.
Deklaration
|
class CString: public CObject
Kopf
|
#include <Strings\String.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CString
Gruppen der Klassenmethode
|
Datenzugriffsmethoden
|
|
Erhält eine Zeichenfolge
|
Erhält die Länge des Strings
|
Erhält eine Kopie des Strings
|
Methoden zur Abfüllung
|
|
Füllt einen String
|
Weist einen String zu
|
Fügt einen String hinzu
|
Fügt einen String ein
|
Vergleichsmethoden
|
|
Vergleicht Strings
|
Vergleicht Strings egal in welcher Groß-/Kleinschreibung
|
Methoden der Arbeit mit Teilstrings
|
|
Erhält einen Teilstring links
|
Erhält einen Teilstring rechts
|
Ruft einen Teilstring aus der Mitte
|
Methoden der Trimmung/Löschen
|
|
Kürzt die linke und rechte Seite eines Strings
|
Kürzt die linke Seite eines Strings
|
Kürzt die rechte Seite eines Strings
|
Löscht alle Zeichen aus dem String
|
Verwandlungsmethoden
|
|
Einen String in Großbuchstaben verwandelt
|
Einen String in Kleinbuchstaben verwandelt
|
Kehrt einen String um
|
Suchmethoden
|
|
Sucht nach einem Teilstring von links nach rechts
|
Sucht nach einem Teilstring von rechts nach links
|
Löscht einen Teilstring
|
Ersetzt einen Teilstring