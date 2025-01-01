Klasse CString

CString ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Variablen vom Typ string.

Beschreibung

Klasse CString bietet vereinfachten Zugriff auf die Funktionen von API MQL5 für die Arbeit mit Variablen vom Typ srting.

Deklaration

class CString: public CObject

Kopf

#include <Strings\String.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CString

Gruppen der Klassenmethode

Datenzugriffsmethoden Str Erhält eine Zeichenfolge Len Erhält die Länge des Strings Copy Erhält eine Kopie des Strings Methoden zur Abfüllung Fill Füllt einen String Assign Weist einen String zu Append Fügt einen String hinzu Insert Fügt einen String ein Vergleichsmethoden Compare Vergleicht Strings CompareNoCase Vergleicht Strings egal in welcher Groß-/Kleinschreibung Methoden der Arbeit mit Teilstrings Left Erhält einen Teilstring links Right Erhält einen Teilstring rechts Mid Ruft einen Teilstring aus der Mitte Methoden der Trimmung/Löschen Trim Kürzt die linke und rechte Seite eines Strings TrimLeft Kürzt die linke Seite eines Strings TrimRight Kürzt die rechte Seite eines Strings Clear Löscht alle Zeichen aus dem String Verwandlungsmethoden ToUpper Einen String in Großbuchstaben verwandelt ToLower Einen String in Kleinbuchstaben verwandelt Reverse Kehrt einen String um Suchmethoden Find Sucht nach einem Teilstring von links nach rechts FindRev Sucht nach einem Teilstring von rechts nach links Remove Löscht einen Teilstring Replace Ersetzt einen Teilstring