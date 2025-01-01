Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekOpenCLSupportDouble BufferCreateBufferFreeBufferFromArrayBufferReadBufferWriteExecuteGetContextGetKernelGetKernelNameGetProgramInitializeKernelCreateKernelFreeSetArgumentSetArgumentBufferSetArgumentLocalMemorySetBuffersCountSetKernelsCountShutdownSupportDouble SupportDouble Ermittelt, ob reelle Datentypen auf dem Gerät unterstützt werden. bool SupportDouble(); Rückgabewert Gibt true zurück, wenn reelle Datentypen auf dem Gerät unterstützt werden. Shutdown Basisklasse CObject