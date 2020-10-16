Набор инструментов для ручной разметки графиков и торговли (Часть II). Рисование разметки

Введение

В предыдущей статье я задался целью создать удобный для себя инструмент, который позволяет быстро рисовать на графиках прямые линии с помощью сочетаний клавиш. Там же есть видео того, как работает готовое решение.

В текущей реализации нет никакого графического интерфейса (хотя он и планируется в будущем). Программа просто рисует линии по сочетанию клавиш, а также ускоряет доступы к таким действиям, как смена текущего "уровня" графика ("Z-index"), переключение таймфреймов и переключение режима рисования прямой (луч/отрезок).



Где будет нарисован объект, определяется положением указателя мыши. Если указатель — над ценой, в качестве базовых точек выбираются экстремумы по High свечей. Если же указатель ниже цены, то используются цены Low.

Объекты, которые умеет рисовать текущая версия библиотеки:

Простые ("бесконечные") прямые линии — горизонтали и вертикали .

("бесконечные") прямые линии — и . Обычные трендовые линии (по двум ближайшим к мыши экстремумам). Можно настраивать, будет ли линия лучом или просто отрезком. Если линия — в виде отрезка, то можно задать режим, в котором она будет одним концом в будущем. В этом случае размер линии равен расстоянию между экстремумами, умноженному на определённый коэффициент, который можно настраивать в параметрах эксперта.

линии (по двум ближайшим к мыши экстремумам). Можно настраивать, будет ли линия лучом или просто отрезком. Если линия — в виде отрезка, то можно задать режим, в котором она будет одним концом в будущем. В этом случае размер линии равен расстоянию между экстремумами, умноженному на определённый коэффициент, который можно настраивать в параметрах эксперта. Горизонтальные уровни определённой длины (не бесконечные). Можно рисовать короткие и "удлинённые" — с заданным относительно короткого коэффициентом.

определённой длины (не бесконечные). Можно рисовать короткие и "удлинённые" — с заданным относительно короткого коэффициентом. Вертикальный отрезок с отметками уровней .

. Веер Фибоначчи . Параметры уровней можно настраивать, но я использую чуть доработанный мною вариант, который показал когда-то на "Ониксе" человек с ником Vadimcha. Там этот веер назвали VFan, и в своём коде я придерживаюсь именно этого названия.

. Параметры уровней можно настраивать, но я использую чуть доработанный мною вариант, который показал когда-то на "Ониксе" человек с ником Vadimcha. Там этот веер назвали VFan, и в своём коде я придерживаюсь именно этого названия. Набор Вил Эндрюса, состоящий из трёх объектов.



Структура проекта довольно проста. В библиотеке есть пять взаимосвязанных файлов. "GlobalVariables.mqh", "Graphics.mqh", "Mouse.mqh", "Shortcuts.mqh", " Utilites.mqh". Все файлы располагаются в одной папке "Shortcuts" в стандартном каталоге "Include".

Главный файл — "Shortcuts.mqh", к нему подключаются все остальноые файлы. В нём же создаётся экземпляр класса CShortcuts, что позволяет легко подключить библиотеку к вашему основному эксперту.

В предыдущей статье я сосредотачивался на файле вспомогательных функций, "Utilites.mqh", в этой же части основной упор будет на файле "Graphics.mqh",содержащем логику рисования.

Файл глобальных настроек

Во второй версии библиотеки существенно расширены возможности настроек, так как появилось больше объектов, на которые можно повлиять. Полный код текущей версии:

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com/ru/articles/7908" #define VERSION 2.0 input string Keys= "=== Настройки клавиш ===" ; input string Up_Key= "U" ; input string Down_Key= "D" ; input string Trend_Line_Key= "T" ; input string Switch_Trend_Ray_Key= "R" ; input string Z_Index_Key= "Z" ; input string Vertical_With_Short_Levels_Key= "V" ; input string Short_Level_Key= "S" ; input string Long_Level_Key= "L" ; input string Simple_Horizontal_Line_Key= "H" ; input string Simple_Vertical_Line_Key= "I" ; input string VFun_Key= "F" ; input string Pitchfork_Key= "P" ; input string Colors= "=== Настройки цветов ===" ; input color VFan_Color= clrLightGray ; input color Pitchfork_Main_Color = clrBlue ; input color Pitchfork_Shiff_Color = clrRed ; input color Pitchfork_Reverce_Color = clrYellow ; input string Dimensions= "=== Настройки размеров ===" ; input int Short_Level_Length= 12 ; input int Short_Level_Width= 1 ; input int Long_Level_Width= 2 ; input int Vertical_With_Short_Levels_Width= 1 ; input int Short_Level_7_8_Width= 1 ; input int Short_Level_14_8_Width= 1 ; input int Simple_Vertical_Width= 1 ; input int Simple_Horizontal_Width= 1 ; input int Trend_Line_Width= 2 ; input string Styles= "=== Стили отображения ===" ; input ENUM_LINE_STYLE Vertical_With_Short_Levels_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Short_Level_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Long_Level_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Short_Level_7_8_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Short_Level_14_8_Style= STYLE_DOT ; input ENUM_LINE_STYLE Simple_Vertical_Style= STYLE_DOT ; input ENUM_LINE_STYLE Simple_Horizontal_Style= STYLE_DOT ; input ENUM_LINE_STYLE VFun_Levels_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Trend_Line_Style= STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Pitchfork_Main_Style = STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Pitchfork_Shiff_Style = STYLE_SOLID ; input ENUM_LINE_STYLE Pitchfork_Reverce_Style = STYLE_SOLID ; input string Pitchforks= "=== Параметры экстремумов вил ===" ; input int Pitchfork_First_Point_Left_Bars= 6 ; input int Pitchfork_First_Point_Right_Bars= 6 ; input int Pitchfork_Second_Point_Left_Bars= 6 ; input int Pitchfork_Second_Point_Right_Bars= 6 ; input int Pitchfork_Third_Point_Left_Bars= 6 ; input int Pitchfork_Third_Point_Right_Bars= 2 ; input string Others= "=== Остальные параметры ===" ; input double Vertical_Short_Level_Coefficient= 0.825 ; input double Long_Level_Multiplicator= 2 ; input int Trend_Length_Coefficient= 4 ; input bool Is_Trend_Ray= false ; input bool Is_Change_Timeframe_On_Create = true ; input bool Is_Select_On_Create= true ; input bool Is_Different_Colors= true ; input int Fractal_Size_Left= 1 ; input int Fractal_Size_Right= 1 ; input bool Pitchfork_Show_Main = true ; input bool Pitchfork_Show_Shiff = true ; input bool Pitchfork_Show_Reverce = true ; input bool Print_Warning_Messages= true ; input string VFun_Levels= "-1.5,-0.618,-0.236," + " 0,0.236,0.382," + " 0.618,0.786,0.886,0.942" ; input string Array_Delimiter= "," ; string allPrefixes[] = { "Trend_" , "Simple_H_" , "Simple_V_" , "VFan_" , "Pitchfork_" , "Vertical_" , "Short_Level_" , "Long_Level_" }; color mn1_color= clrCrimson ; color w1_color= clrDarkOrange ; color d1_color= clrGoldenrod ; color h4_color= clrLimeGreen ; color h1_color= clrLime ; color m30_color= clrDeepSkyBlue ; color m15_color= clrBlue ; color m5_color= clrViolet ; color m1_color= clrDarkViolet ; color common_color= clrGray ; #define DEBUG_MESSAGE_PREFIX "=== " , __FUNCTION__ , " === " #define PERIOD_LOWER_M5 OBJ_PERIOD_M1 | OBJ_PERIOD_M5 #define PERIOD_LOWER_M15 PERIOD_LOWER_M5| OBJ_PERIOD_M15 #define PERIOD_LOWER_M30 PERIOD_LOWER_M15| OBJ_PERIOD_M30 #define PERIOD_LOWER_H1 PERIOD_LOWER_M30| OBJ_PERIOD_H1 #define PERIOD_LOWER_H4 PERIOD_LOWER_H1| OBJ_PERIOD_H4 #define PERIOD_LOWER_D1 PERIOD_LOWER_H4| OBJ_PERIOD_D1 #define PERIOD_LOWER_W1 PERIOD_LOWER_D1| OBJ_PERIOD_W1

Жёлтым цветом в этом листинге подсвечены нововведения, которых не было в предыдущей версии. Они позволят настроить не только прямые, но и другие объекты, появляющиеся на экране.

Названия префиксов объектов поместил в массив, чтобы когда-нибудь потом использовать их было бы удобнее. Например, планируется функция удаления сложных объектов (скажем, вертикали с уровнями) — там массив будет удобнее.

И теперь, когда с настройками разобрались, можно приступать к рисованию.





Рисование "примитивов": вертикаль и горизонталь

Первый объект, который хочется создать — это линии уровня и времени (бесконечные горизонтали и вертикали). Собственно, с них и начиналась библиотека.

Вот код:

void CGraphics::DrawSimple( ENUM_OBJECT _object_type, datetime _time=- 1 , double _price=- 1 ) { string Current_Object_Name; color Current_Object_Color= CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()); datetime Current_Object_Time; double Current_Object_Price; ENUM_LINE_STYLE Current_Object_Style= STYLE_DOT ; int Current_Object_Width= 1 ; int window= 0 ; if (_object_type== OBJ_VLINE ) { Current_Object_Name= CUtilites::GetCurrentObjectName( Simple_Vertical_Prefix, _object_type ); Current_Object_Style=Simple_Vertical_Style; Current_Object_Width=Simple_Vertical_Width; } else if (_object_type== OBJ_HLINE ) { Current_Object_Name= CUtilites::GetCurrentObjectName( Simple_Horizontal_Prefix, _object_type ); Current_Object_Style=Simple_Horizontal_Style; Current_Object_Width=Simple_Horizontal_Width; } else { if (Print_Warning_Messages) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, "Error, wrong object type" ); } return ; } Current_Object_Price = _price==- 1 ? CMouse::Price() : _price; Current_Object_Time = _time==- 1 ? CMouse::Time() : _time; ObjectCreate ( 0 , Current_Object_Name, _object_type, 0 , Current_Object_Time, Current_Object_Price ); CurrentObjectDecorate( Current_Object_Name, Current_Object_Color, Current_Object_Width, Current_Object_Style ); ChartRedraw ( 0 ); }

Операции тривиальны. Генерируем имя, берём параметры настроек из input-переменных, описанных в файле "GlobalVariables.mqh", получаем координаты стартовой точки объекта (либо из параметров функции, либо просто как координаты мыши) — и вот, наш объект готов.

Ура, товарищи!

Осталось добавить эту функцию в заголовок файла

class CGraphics { public : void CGraphics::DrawSimple( ENUM_OBJECT _object_type, datetime _time=- 1 , double _price=- 1 ) } ;

Ну, и добавить обработку нажатия соответствующих клавиш:

void CShortcuts:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { int window = 0 ; switch (id) { case CHARTEVENT_KEYDOWN : if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Simple_Vertical_Line_Key) == lparam) { m_graphics.DrawSimple( OBJ_VLINE ); } if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Simple_Horizontal_Line_Key) == lparam) { m_graphics.DrawSimple( OBJ_HLINE ); } break ; } }

В дальнейшем для того чтобы сэкономить место на экране и сфокусироваться на сути, при добавлении описания функций я, как правило, не буду прописывать заголовочные записи, а при добавлении команд буду просто использовать соответствующие строки (подсвеченные жёлтым).

В итоге, после всех добавлений и компиляции, получился очень простой результат: две команды, рисующие графические примитивы в любом месте текущего окна:

Клавиши, соответствующие этим прямым, по умолчанию обозначены как "I" (i) и "H" (h).

И ещё хочу напомнить, что при создании всех объектов в зависимости от текущего таймфрейма цвет объектов будет разный. И объекты с младших таймов не отображаются на старших (при настройках по умолчанию).





В целях совместимости с MQL4 используются только таймфреймы из стандартной панели инструментов, которые отображены по умолчанию. Эти же таймфреймы перебираются, если пролистывать их с помощью клавиш "U" "D" (при нажатии на эти клавиши период графика изменяется, соответственно, на фрейм вверх и на фрейм вниз — см. функцию CUtilites::ChangeTimeframes).





VFun, он же — веер Фибоначчи



Следующей фигурой, которую мне захотелось нарисовать, стал веер Фибоначчи. Я его использую довольно часто, он мне удобен, но вот вспоминать все его лучи каждый раз, когда я сажусь на другой терминал из-за того, что, скажем, переставил систему, было о-очень неудобно. Поэтому я и подумал, что, раз у меня теперь есть такой классный советник, не использовать эту возможность будет просто грешно ;-)

И пока я думал об этом, мне пришла в голову мысль, что неплохо бы иметь универсальную функцию, задающую уровни Фибоначчи любому объекту (вееру, каналу или горизонтальным уровням Фибо), который я буду рисовать с помощью своей библиотеки. Вот эта функция.

void CGraphics::SetFiboLevels( string _object_name, const double &_levels_values[] ) { int i, levels_count= ArraySize (_levels_values); if (levels_count> 32 || levels_count== 0 ) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, ": Невозможно задать уровни! Неверно задан массив данных. " ); return ; } ObjectSetInteger ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELS ,levels_count); for (i= 0 ; i<levels_count; i++) { ObjectSetDouble ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELVALUE ,i,_levels_values[i]); ObjectSetInteger ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELCOLOR ,i, m_Fibo_Default_Color ); ObjectSetInteger ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELSTYLE ,i, m_Fibo_Default_Style ); } ChartRedraw ( 0 ); }

В качестве параметров функции передаётся имя объекта, который должен получить уровни, и, собственно, массив значений всех уровней.

Первым делом функция проверяет, сколько уровней ей передано. Если массив слишком большой, то функция предполагает, что произошла ошибка, и ничего не делает. Точно так же происходит выход, если в массиве совсем нет элементов.

Ну, и если всё в порядке и количество элементов в массиве не превышает допустимое количество уровней, то начинаем добавление. Имя объекта задано в параметрах, поэтому просто выставляем соответствующее свойство объекта равным количеству элементов массива — и перебираем весь массив, задавая соответствующие уровни.

В MQL5 реализована также возможность задать разные параметры разным уровням. Например, один покрасить в зелёный, другой — в жёлтый, а третий — в красный или фиолетовый. А также — сделать уровни разными по стилю (в виде точек, пунктиров, сплошными...). В MQL4 таких возможностей нет. Но, тем не менее, я добавил в цикл строки, задающие цвета и стили уровням. Компилироваться они не мешают, а универсальности в MQL5 добавляют.

Переменные, описывающие параметры по умолчанию, описаны как приватные члены класса CGraphics и инициируются в конструкторе этого класса значениями из параметров советника.

class CGraphics { private : color m_Fibo_Default_Color; ENUM_LINE_STYLE m_Fibo_Default_Style ; CGraphics::CGraphics( void ) { m_Fibo_Default_Color = Fibo_Default_Color; m_Fibo_Default_Style = VFun_Levels_Style; }

Для тех, кого не заботит совместимость, я добавил в код переопределение этой функции. Там реализована возможность задавать параметры каждому уровню с помощью массивов, переданных в параметрах самой функции. Но для тех, кто понимает, как это работает (или тех, кто внимательно разбирался с моим кодом — и сумел это сделать) там нет ничего особенного, поэтому, если кому-то потребуется описание — пишите комментарии. В архиве переопределение этой функции включено.

Приведу ещё одну функцию, которая задаёт описания уровней для любого объекта Фибоначчи.



void CGraphics::SetFiboDescriptions( string _object_name, const string &_levels_descriptions[] ) { int i, levels_count=( int ) ObjectGetInteger ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELS ), array_size= ArraySize (_levels_descriptions); for (i= 0 ; i<levels_count; i++) { if (array_size> 0 && i<array_size) { ObjectSetString ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELTEXT ,i,_levels_descriptions[i]); } else { ObjectSetString ( 0 ,_object_name, OBJPROP_LEVELTEXT ,i, "" ); } } ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь тоже нет ничего сложного. Единственное условие — к моменту вызова этой функции уровни объекта должны быть уже заданы. А функция просто пройдёт по этим уровням и присвоит описанию каждого соответствующее значение из массива. Если в массиве не хватит данных, все "лишние" уровни просто останутся без описания.

И вот теперь, когда уровни добавлять стало просто, можно написать саму функцию добавления веера.

void CGraphics::DrawVFan( void ) { double levels_values[]; string levels_descriptions[] = {}; int p1= 0 , p2= 0 ; double price1= 0 , price2= 0 ; string fun_name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 3 ], OBJ_FIBOFAN ), fun_0_name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 3 ]+ "0_" , OBJ_TREND ); CUtilites::StringToDoubleArray(VFun_Levels,levels_values); if (CMouse::Below()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( false ,p1,p2); price1= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price2= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } else if (CMouse::Above()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( true ,p1,p2); price1= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price2= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } ObjectCreate ( 0 ,fun_name, OBJ_FIBOFAN , 0 , iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1), price1, iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2), price2 ); TrendCreate( 0 , fun_0_name, 0 , iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1), price1, iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2), price2, CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), 0 , 1 , false , true , true ); SetFiboLevels(fun_name,levels_values); SetFiboDescriptions(fun_name, levels_descriptions); CurrentObjectDecorate(fun_name,m_Fibo_Default_Color); CurrentObjectDecorate( fun_0_name, CUtilites::GetTimeFrameColor( CUtilites::GetAllLowerTimeframes() ) ); ChartRedraw ( 0 ); }

Мне удобно, чтобы луч, от которого образуется веер, выделялся цветом относительно остальных лучей. Чтобы это можно было реализовать в MQL4, приходится поверх веера рисовать обычную прямую, как в предыдущей статье.

Подписи к уровням в данном случае мне не нужны, поэтому я использую пустой массив.

А массив значений создаётся из параметров советника с помощью функции-утилиты



CUtilites::StringToDoubleArray(VFun_Levels,levels_values);

Эта утилита дляпреобразования строки в массив чисел была описана в первой статье цикла.

Добавляем к списку описания команд команду для рисования веера:



if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(VFun_Key) == lparam) { m_graphics.DrawVFan(); } break ;

Компилируем и проверяем, что получилось. Для этого нужно перейти в терминал и выбрать нужный график.

Мышку, как обычно, подводим либо сверху, либо снизу графика, чуть левее того экстремума, который мы хотим взять за основу, и затем нажимаем клавишу "F".

Кстати, глядя на конфигурацию этого конкретного веера, я предположил, что цена может пойти вниз в очень скором времени.

Так оно и оказалось... Но это — уже совсем другая история.



Вилы Эндрюса



Я использую 3 типа вил.

Для начала, выбрав нужные мне экстремумы, я рисую "простые" вилы. Точки этих вил находятся прямо на экстремальных значениях цены.

Второй тип "вил", которые описывает Эндрюс, — вилы "Шиффа". Точка 1 этих вил смещена на половину расстояния 1-2 по тренду. Соответственно, наклон средней линии получается меньше. Если движение вписывается в эти вилы, вероятнее всего, движение флетовое, то есть цена находится в "коррекционном" движении.

И, наконец, вилы, которые я называю "обратными". Точка 1 этих вил смещена против тренда — так же точно, на половину расстояния 1-2. В эти вилы вписываются быстрые движения. Обычно они менее продолжительны по времени, но зато идут на большее расстояние по цене.

В практической работе при анализе мне, чаще всего, удобнее, когда все три типа вил находятся на графике одновременно. В этом случае движение цены вместе с ключевыми точками вероятных будущих экстремумов видно гораздо нагляднее.

Чтобы нарисовать такой комплект, в библиотеке используется две функции. Первая — собственно, функция рисования одной "вилки" любого типа.

void CGraphics::MakePitchfork( string _name, PitchforkPoints &_base, PitchforkType _type ) { double price_first; color pitchfork_color; int pitchfork_width; ENUM_LINE_STYLE pitchfork_style; double fibo_levels[] = { 1 }; string fibo_descriptions[] = { "" }; if (_type == SHIFF) { price_first = _base.shiffMainPointPrice; pitchfork_color = Pitchfork_Shiff_Color; pitchfork_width = Pitchfork_Shiff_Width; pitchfork_style = Pitchfork_Shiff_Style; } else if (_type == REVERCE) { price_first = _base.reverceMainPointPrice; pitchfork_color = Pitchfork_Reverce_Color; pitchfork_width = Pitchfork_Reverce_Width; pitchfork_style = Pitchfork_Reverce_Style; } else { price_first =_base.mainPointPrice; pitchfork_color = Pitchfork_Main_Color; pitchfork_width = Pitchfork_Main_Width; pitchfork_style = Pitchfork_Main_Style; } ObjectCreate ( 0 ,_name, OBJ_PITCHFORK , 0 , _base.time1,price_first, _base.time2,_base.secondPointPrice, _base.time3,_base.thirdPointPrice ); CurrentObjectDecorate( _name, pitchfork_color, pitchfork_width, pitchfork_style ); #ifdef __MQL5__ SetFiboLevels(_name,fibo_levels); SetFiboDescriptions(_name,fibo_descriptions); #endif ChartRedraw ( 0 ); }

Вторая функция рассчитывает координаты точек 1, 2, и 3 (базы) для создаваемых вил и последовательно запускает отрисовку всех трёх объектов. По этим точкам и рисуются вилы с помощью выше описанной функции CGraphics::MakePitchfork.

void CGraphics::DrawPitchforksSet( void ) { bool up= true ; double dropped_price = CMouse::Price(); int dropped_bar = CMouse::Bar(); string name = "" ; PitchforkPoints base; if (CMouse::Below()) { up= false ; } else { if (!CMouse::Above()) { if (Print_Warning_Messages) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, ": Нужно указать точку выше или ниже экстремальной цены бара" ); } return ; } } int bar_first = CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( dropped_bar, true , up, Pitchfork_First_Point_Left_Bars, Pitchfork_First_Point_Right_Bars ); int bar_second = CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( bar_first- 1 , true , !up, Pitchfork_Second_Point_Left_Bars, Pitchfork_Second_Point_Right_Bars ); int bar_third = CUtilites::GetNearestExtremumBarNumber( bar_second- 1 , true , up, Pitchfork_Third_Point_Left_Bars, Pitchfork_Third_Point_Right_Bars ); if (bar_first< 0 ||bar_second< 0 ||bar_third< 0 ) { if (Print_Warning_Messages) { Print (DEBUG_MESSAGE_PREFIX, ": Не могу найти точки, соответствующие всем условиям." ); } return ; } base.mainPointPrice = up ? iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_first) : iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_first); base.secondPointPrice = up ? iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_second) : iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_second); base.thirdPointPrice = up ? iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_third) : iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_third); base.shiffMainPointPrice = base.mainPointPrice- (base.mainPointPrice-base.secondPointPrice)/ 2 ; base.reverceMainPointPrice = base.mainPointPrice+ (base.mainPointPrice-base.secondPointPrice)/ 2 ; base.time1 = iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_first); base.time2 = iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_second); base.time3 = iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,bar_third); if (Pitchfork_Show_Main) { name =CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 4 ]+ "_main" , OBJ_PITCHFORK ); MakePitchfork(name,base,SIMPLE); } if (Pitchfork_Show_Shiff) { name =CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 4 ]+ "_shiff" , OBJ_PITCHFORK ); MakePitchfork(name,base,SHIFF); } if (Pitchfork_Show_Reverce) { name =CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 4 ]+ "_reverce" , OBJ_PITCHFORK ); MakePitchfork(name,base,REVERCE); } }

Для описания типов вил я использую перечисление:

enum PitchforkType { SIMPLE, SHIFF, REVERCE };

Структуру для точек (PitchforkPoints base;) я ввёл для того, чтобы при вызове функции рисования передавать ей меньше параметров.



struct PitchforkPoints { double mainPointPrice; double shiffMainPointPrice; double reverceMainPointPrice; double secondPointPrice; double thirdPointPrice; datetime time1; datetime time2; datetime time3; };

Ну, и, наконец, добавляем описание реакции на управляющую клавишу в файл "Shortcuts.mqh":

if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Pitchfork_Key) == lparam) { m_graphics.DrawPitchforksSet(); } break ;

Компилируем, проверяем...

Чтобы на графике появился комплект вил, нужно нажать клавишу "P" (Pitchfork).



Особенности рисования трендовых линий в MetaTrader

В принципе, те объекты, которые я уже описал, можно использовать для разметки чего угодно. Есть прямые, есть вилы Эндрюса, веер Фибоначчи, горизонтальные и вертикальные уровни...

Абсолютно аналогично, находя экстремумы вправо или влево от мыши, можно рисовать и каналы, и горизонтальные уровни Фибоначчи... Если Вы рисуете эти вещи каким-то формализуемым способом, то по аналогии с уже написанным вы легко сможете добавить недостающие возможности.

Для меня же самыми сложными в этой библиотеке оказались прямые линии, которые ограничены справа и имеют вторую точку в будущем.

Этими прямыми очень удобно отмечать значимые уровни - как по цене, так и по времени. Как правило, цена эти уровни замечает и где-то вблизи образует хотя бы локальный экстремум, а очень часто и разворачивается.



Но при рисовании дело оказывается в том, что в MetaTrader функция рисования прямых использует цену и время.

Первая проблема возникает, когда линии рисуются в пятницу, а правый край приходится на понедельник.

Из-за того, что в пятницу МТ считает, что воскресенье обязано быть, а в понедельник вдруг понимает, что он никак не мог торговать в этот день, и, значит, нужно два дня выбрасывать, линия, нарисованная по временным координатам, обязательно сократится. На рисунке выше это видно очень четко.

Если мне нужно отмерить определённое количество баров на графике, то такое поведение является неудобным.

Решается довольно просто: дата вычисляется не по календарю, а по точкам. Координаты мыши показывают именно точку на графике, расстояние между свечами всегда можно вычислить (например, так, как описано в первой части, в разделе "Дистанция между соседними барами (в пикселах)"), а дальше - всего лишь надо отсчитать вправо нужное количество свечей и затем преобразовать экранные координаты во время и цену с помощью стандартной функции ChartXYToTimePrice... Только рисовать эту прямую нужно в понедельник, а не в пятницу, чтобы "воскресное схлопывание" не мешало картинке.

И всё бы хорошо в этом методе, но... Размер пространства, на котором МТ может рисовать, ограничен. И если попытаться нарисовать линию больше, чем отведено программой (например, просто вплотную к границе, как на левом рисунке), то эффекты могут оказаться очень неожиданными...

Так, на правом рисунке показана та же самая линия, нарисованная автоматом, только теперь график сдвинут, чтобы был виден правый край, и ниже показана нормальная линия, которая должна была бы быть на этом масштабе. Правый конец верхней линии, судя по её свойствам, ушел вперёд почти на полгода!

Иногда при наклонной линии я наблюдал, как линия разворачивалась в обратную сторону. МТ не мог преобразовать координаты точки в правильную дату, поэтому... просто сбрасывал её в 0 (соответственно, получалась дата 1 января 1970 года)... Если рисовать линии по датам, такого эффекта не наступает.

Вывод: требуется функция, которая вычисляет даты в ещё не определённом будущем, чтобы прямые было рисовать легко и приятно.

Значит, будем делать!

Функция для получения даты в будущем

Обычно есть какая-то точка в настоящем или прошлом, от которой мы хотим что-то померить (например, какой-то экстремум). Кроме того, как правило, нам либо известно расстояние в барах, которое мы хотим отступить, либо мы можем его легко посчитать. То есть наиболее частой задачей данной функции будет вычисление времени относительно какой-то точки по смещению в барах. Однако мне нравится и эффект удлинения/укорочения уровней в зависимости от масштаба, соответственно, иногда хочется, чтобы функция вычисляла время по точкам, а не по барам...

И количество точек, и количество баров — целые числа, следовательно, чтобы разобраться, что именно делать, функции нужен какой-то признак. Вот с него и начнём.

enum ENUM_FUTURE_COUNT { COUNT_IN_BARS, COUNT_IN_PIXELS };

Все описания перечислений и глобальных переменных у нас находятся в файле GlobalVariables.mqh. Естественно, туда же необходимо записать и перечисление возможных вариантов выбора интервалов для нашей будущей функции.

Сама функция ничего не рисует, и к мыши не имеет никакого отношения. Поэтому — в утилиты её!

class CUtilites { public : static datetime GetTimeInFuture( const datetime _start_time, const int _length, const ENUM_FUTURE_COUNT _count_type=COUNT_IN_BARS ); datetime CUtilites::GetTimeInFuture( const datetime _start_time, const int _length, const ENUM_FUTURE_COUNT _count_type=COUNT_IN_BARS ) { datetime future_time; int bar_distance = GetBarsPixelDistance(), current_x, future_x, current_y, subwindow = 0 ; double current_price; ChartTimePriceToXY ( 0 ,subwindow,_start_time,CMouse::Price(),current_x,current_y); if (COUNT_IN_BARS == _count_type) { future_x = current_x + _length*bar_distance; } else { future_x = current_x + _length; } if ( ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS )>=future_x) { ChartXYToTimePrice ( 0 ,future_x,current_y,subwindow,future_time,current_price); } else { future_time = _start_time +( ((COUNT_IN_BARS == _count_type) ? _length : _length/bar_distance) * PeriodSeconds () ); } return future_time; }

Правда, в процессе эксплуатации оказалось, что функция, описанная в предыдущей версии, давала не всегда верный результат. Поэтому её пришлось переписать. Оказалось всё куда проще, чем я писал ранее...



int CUtilites::GetBarsPixelDistance( void ) { return (( int ) MathPow ( 2 , ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ))); }





Ограниченные горизонтальные уровни

Как эти уровни выглядят, я показывал в предыдущем разделе. Всё просто: палка определённой длинны, в идеале — независимой от того, куда ткнули мышкой. Рисуется непосредственно от точки, на которую указывает курсор мыши, поэтому выбирать точки нужно чуть аккуратнее, чем, скажем, для веера.

Мне удобно, чтобы эти уровни имели строго определённую (эмпирически) длину в пикселах. Тогда при разных масштабах в зону действия этой прямой попадёт разное количество баров, что для меня вполне логично ;-)

И ещё хотелось, чтобы можно было рисовать на одном масштабе "обычную" линию-уровень и "удлинённую".



Вот что получилось:

void CGraphics::DrawHorizontalLevel( double _multiplicator ) { datetime p2_time; string Level_Name = "" ; color Level_Color=CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()); int window = 0 ; ENUM_LINE_STYLE Current_Style = STYLE_SOLID ; int Current_Width= 1 ; int level_length = 0 ; if (Short_Level_Length_In_Pixels) { level_length = Short_Level_Length_Pix; } else { level_length = Short_Level_Length * CUtilites::GetBarsPixelDistance(); } if (_multiplicator> 1 ) { Level_Name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 7 ]); Current_Style = Long_Level_Style; Current_Width = Long_Level_Width; } else { Level_Name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 6 ]); Current_Style = Short_Level_Style; Current_Width = Short_Level_Width; } p2_time = CUtilites::GetTimeInFuture(CMouse::Time(),level_length*_multiplicator,COUNT_IN_PIXELS); TrendCreate( 0 , Level_Name, 0 , CMouse::Time(), CMouse::Price(), p2_time, CMouse::Price(), Level_Color, Current_Style, Current_Width ); ChartRedraw ( 0 ); }

Первая точка линии берётся по указателю мыши. При вычислении второй точки программа сначала выбирает, будет ли меняться размер линии при изменении масштаба графика, а затем вычисляет координаты второй точки в пикселах и пересчитывает их в цену и время. (Когда есть готовая функция, вычисления — очень нетрудное занятие).



Осталось добавить управляющие команды в файл Shortcuts.mqh:

if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Short_Level_Key) == lparam) { m_graphics.DrawHorizontalLevel( 1 ); } if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Long_Level_Key) == lparam) { m_graphics.DrawHorizontalLevel(Long_Level_Multiplicator); }

В итоге, если параметр Short_Level_Length_In_Pixels — истина (true), по нажатию клавиши S (Short) программа рисует горизонтальную палочку с длиной в пикселах, указанной в параметре Short_Level_Length_Pix.

Если же Short_Level_Length_In_Pixels == false, длина уровня измеряется в свечах и берётся из параметра Short_Level_Length.

Если нажать клавишу "L" (Long), длина линии удвоится (точнее, будет умножена на число, указанное в параметре Long_Level_Multiplicator).











Ограниченная трендовая линия



Трендовая линия в моём представлении может нести двойную нагрузку.

С одной стороны, она показывает ограничение по скорости изменения цены ("не быстрее" — если цена под линией, или "не медленнее" — если над).

С другой стороны, если прямая ограничена по цене и времени (то есть — не является лучом), то она замечательно может указывать на уровни (одновременно и цены, и времени). Конечно, можно было бы использовать для этих целей прямоугольник или что-то еще, но, по-моему, диагональная прямая всё же нагляднее.

Поэтому я модифицирую функцию CGraphics::DrawTrendLine. Во-первых, линия теперь продолжается в будущее на ограниченное время, тем самым указав на предполагаемую цену. Во-вторых, для наглядности я добавил обычные уровни - горизонталь и вертикаль.

Выглядит это примерно так:

Конечно же, длина линии (во сколько раз общая длина больше расстояния между начальными точками), количество баров для экстремумов и другие осообенности прямой настраиваются в параметрах советника.

void CGraphics::DrawTrendLine( void ) { int dropped_bar_number=CMouse::Bar(); int p1= 0 ,p2= 0 ; string trend_name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 0 ], OBJ_TREND ); double price1= 0 , price2= 0 , tmp_price; datetime time1= 0 , time2= 0 , tmp_time; if (CMouse::Below()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( false ,p1,p2); price1= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price2= iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } else if (CMouse::Above()) { CUtilites::SetExtremumsBarsNumbers( true ,p1,p2); price1= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); price2= iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); } else { return ; } time1= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p1); time2= iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,p2); if (Trend_Points == TREND_POINTS_HALF) { tmp_price = price2; tmp_time = time2; time2 = CUtilites::GetTimeInFuture(time1,(p1-p2)*Trend_Length_Coefficient); price2 = NormalizeDouble (price1 + (tmp_price - price1)*Trend_Length_Coefficient, Digits ()); DrawSimple( OBJ_HLINE ,time2,price2); DrawSimple( OBJ_VLINE ,time2,price2); } TrendCreate( 0 ,trend_name, 0 , time1,price1,time2,price2, CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), 0 ,Trend_Line_Width, false , true ,m_Is_Trend_Ray ); ChartRedraw ( 0 ); }

Основные изменения — в коде, выделенном жёлтым цветом.



Ну, а дальше — всё просто. Количество баров между точками равно (р1-р2) (помним же, что номера баров увеличиваются вправо?), коэффициент позволяет рассчитать, насколько надо удлинить интервал, а затем просто вызываем функцию утилит, даже без третьего параметра, так как он и так по умолчанию позволяет считать в барах.

Затем считаем цену, рисуем уровни с помощью ранее описанной функции DrawSimple, которая находится в этом же классе, и рисуем основную прямую.

У новичков после прочтения аналогичного кода иногда остаётся вопрос: "Как функция "знает", куда надо добавлять цену: вверх - или вниз? Если линия идёт сверху вниз, то цену надо бы отнимать, а если снизу вверх — то прибавлять...".



Обратите внимание, что, поскольку нам не важно, к минимумам мы привязаны или к максимумам (мы это уже проверили, в начале функции), то направление однозначно определяется выражением price1 + (tmp_price - price1).

Если линия идёт сверху, то price1 будет больше цены второй точки, и, значит, выражение (tmp_price - price1) будет отрицательным. Соответственно, от начальной цены мы отнимаем нужное нам расстояние.

Если же линия идёт снизу вверх, то цена, определяющая вторую точку, будет больше первой, и, соответственно, выражение в скобках будет положительным, и к начальной цене расстояние будет добавлено.

Последний нюанс этой функции, который хочу отметить — тоже пояснение для начинающих. Если в функции происходят расчеты цен, то данные надо обязательно нормализовать, то есть сделать так, чтобы у полученного вами числа было такое же количество десятичных знаков, как и у ваших котировок на графике. Иначе в большинстве случаев терминал не сможет ни продать, ни купить. Именно для такой нормализации и используется функция NormalizeDouble.



В файле Shortcuts.mqh никаких изменений вносить не нужно. Линия всё так же рисуется с помощью клавиши "T" (Trend), и для её рисования надо просто вызвать вышеописанную функцию.

if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Trend_Line_Key) == lparam) { m_graphics.DrawTrendLine(); }





Рисование вертикальных уровней



Поскольку рынки склонны к трендам, и движение цен не совсем случайно (или совсем не случайно не знаю, как правильно пишется ;-) ), чаще всего для торговли можно пользоваться правилом, гласящим ,что цена всегда стремится пройти такое же расстояние, которое уже прошла. В какую сторону — это отдельный вопрос, для данной статьи — несущественный. Часто, пробивая, скажем, границу пин-бара или какой-нибудь большой свечи, цена идёт на такое же расстояние, которое было отмерено этим баром, а потом разворачивается.

Тем не менее, многие крупные трейдеры (которые и определяют в конечном итоге направление) предпочитают выходить изпозиции чуть раньше, чем будет достигнут уровень 100%. Таким образом, цена часто не доходит до известных большинству уровней, иногда — совсем немного, но всё же...

Поэтому и я использую дробные уровни для торговли. Мне помогают уровни 7/8, остальные я использую гораздо реже... Вот для того, чтобы видеть эти уровни на экране, и создан последний из рассматриваемых в статье инструмент.



После всего разобранного функция рисования уровней кажется абсолютно тривиальной.

void CGraphics::DrawVerticalLevels( void ) { string Current_Vertical_Name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 5 ]), Current_Level_Name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 5 ]+ "7_8_" ); double Current_Line_Lenth, Current_Extremum, Level_Price, High = iHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,CMouse::Bar()), Low = iLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,CMouse::Bar()); int direction= 0 ; long timeframes; datetime Current_Date = iTime ( Symbol (), PERIOD_CURRENT ,CMouse::Bar()), Right_End_Time = CUtilites::GetTimeInFuture(Current_Date,Short_Level_Length); Current_Line_Lenth = (High-Low)* 2 ; if (CMouse::Above()) { Current_Extremum = High; direction = - 1 ; } else { if (CMouse::Below()) { Current_Extremum = Low; direction = 1 ; } else { return ; } } TrendCreate( 0 , Current_Vertical_Name, 0 , Current_Date, Current_Extremum, Current_Date, Current_Extremum+(Current_Line_Lenth* 2 ) *direction , CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), Vertical_With_Short_Levels_Style, Vertical_With_Short_Levels_Width ); Level_Price = Current_Extremum+(Current_Line_Lenth*Vertical_Short_Level_Coefficient) *direction ; TrendCreate( 0 , Current_Level_Name, 0 , Current_Date, Level_Price, Right_End_Time, Level_Price, CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), Short_Level_7_8_Style, Short_Level_7_8_Width ); Current_Level_Name = CUtilites::GetCurrentObjectName(allPrefixes[ 5 ]+ "14_8_" ); Level_Price = Current_Extremum+(Current_Line_Lenth* 2 *Vertical_Short_Level_Coefficient) *direction ; TrendCreate( 0 , Current_Level_Name, 0 , Current_Date, Level_Price, Right_End_Time, Level_Price, CUtilites::GetTimeFrameColor(CUtilites::GetAllLowerTimeframes()), Short_Level_14_8_Style, Short_Level_14_8_Width ); }

Обращу внимание на два момента. Во-первых, время этих уровней я всегда считаю по барам. Нужное количество баров берётся из перменной Short_Level_Length, следовательно, я всегда знаю, сколько баров будет отмеряно.

Во-вторых, здесь приходится вычислять цену, основываясь всего на одной точке. Поэтому необходимо задавать параметры, зависящие от направления, чтобы не приходилось каждый раз перепроверять и писать двойной код. В частности, задаётся параметр direction, на который умножается каждое слагаемое, кроме первой точки. Таким образом, я снова обхожусь одним выражением, описывающим поведение линии, однако знак слагаемых в этом выражении зависит от того, где находится мышь: над или под свечой...

Итоговая фигура выглядит примерно так, как показано на рисунке.

В файле Shortcuts.mqh добавляем управляющую конструкцию:



if (CUtilites::GetCurrentOperationChar(Vertical_With_Short_Levels_Key) == lparam) { m_graphics.DrawVerticalLevels(); } break ;

V

V

Клавиши, используемые в текущей реализации библиотеки



Действие

Клавиша От английского слова

Перейти на таймфрейм вверх по основным периодам (из панели периодов) U U p Перейти на таймфрейм вниз D D own Смена Z-уровня графика (график сверху или снизу объектов) Z Z -order Рисование наклонной трендовой линии по двум ближайшим к мыши однонаправленным экстремумам T T rend line

Переключение режима луча для новых прямых

R R ay Рисование простой вертикальной черты

I (i) [Only visual vertical]

Рисование простой горизонтальной черты

H H orizontal Рисование комплекта вил Эндрюса

P P itchfork Рисование веера Фибоначчи (VFun)

F F un Рисование короткого горизонтального уровня

S S hort Рисование удлинённого горизонтального уровня

L L ong Рисование вертикальной черты с отметками уровней

V V ertical

Заключение

Клавиша для рисования -ertical).

Как и многие другие, я надеюсь, что статья будет вам полезной, но не гарантирую вообще ничего :-) Инструмент получился очень гибким, пригодным для работы на любых рынках, с которыми лично я сталкивался, но если все, кто прочтёт эту статью, будут его использовать с настройками по умолчанию, вероятно, какие-то рынки могут поменяться... Вероятно, не слишком существенно, ведь изменения — это суть рынка...

Пишите комментарии и личные сообщения, я их обязательно прочту, правда, опять же — не гарантирую, что сразу.



И получайте стабильные профиты!

