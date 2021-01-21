Wie kann man $1.000.000 durch algorithmischen Handel verdienen? Nutzen Sie die Dienste von MQL5.com!

Jeder unerfahrene Händler träumt davon, auf den Finanzmärkten stetig viel Geld zu verdienen. Wie kann man das ohne übermäßiges Risiko und großem Startkapital erreichen? Wo kann ein Händler die notwendigen Informationen finden und Hilfe von erfahreneren Kollegen bekommen? Die MQL5-Dienste bieten einzigartige Gewinnmöglichkeiten für Entwickler und Händler aus der ganzen Welt, während Anfänger ihren eigenen Weg in der Welt des algorithmischen Handels finden können. Diese Dienste sind für Millionen von Händlern direkt über das MetaTrader-Handelsterminal verfügbar.







Verdienen Sie über 400.000 $ durch den Verkauf von Signalen



Erfolgreiche Händler sind in der Lage, nicht nur mit dem Handel auf ihren eigenen Konten Geld zu verdienen, sondern auch mit dem Verkauf ihrer Handelssignale. Es gibt eine Menge Investoren da draußen, die nicht die nötige Zeit oder das Wissen haben. Außerdem wollen Investoren die volle Kontrolle über ihr eigenes Handelskonto behalten und scheuen sich davor, ihr Geld in die falschen Hände zu geben. Der Service Signale ermöglicht das Kopieren des Handels von erfahrenen Händlern auf Basis einer festen Abonnementgebühr.

Wir empfehlen, ein Handelskonto zu abonnieren, das bei demselben Broker wie das des Signalanbieters eröffnet wurde. Dies erhöht die Genauigkeit der Handelskopie.







Jedes Signal wird von Salden- und Drawdown-Diagrammen, Statistiken, Risiko- und Slippage-Warnungen, Handelsaktivitäten und der Verteilung der Positionen nach Symbolen begleitet. Solche detaillierten Daten ermöglichen die Auswahl geeigneter Signale aus Tausenden, die in der Auslage der Signale angeboten werden. Abonnieren Sie ein Signal und starten Sie das Kopieren des Handels auf einem integrierten VPS, ohne jemals das MetaTrader-Terminal zu verlassen.







Millionen von Händlern führen ihre täglichen Aktivitäten über MetaTrader-Terminals aus, und sie können Ihr Signal zum Kopieren von Geschäften wählen. Wir haben bereits mehrere Provider, die Hunderttausende von Dollars verdient haben, indem sie einfach ihren Handel dem Signals-Service übertragen haben.





Wenn Ihr Handel ein stabiles Einkommen bringt, dann können Sie deren Erfolg sogar mit einer kleinen Ersteinlage nachbilden. Erstellen Sie einfach Ihr Signal und registrieren Sie sich als Verkäufer. Das Verkaufen von Signalen ist eine der schnellsten und günstigsten Möglichkeiten, Geld zu verdienen und gleichzeitig übermäßige Risiken zu vermeiden. Wollen Sie mit dem Verkauf Ihrer Deals Zehntausende von Dollar verdienen? Werden Sie ein Verkäufer und veröffentlichen Sie Ihre Signale!







Über $1.000.000 auf dem Markt für Handelsroboter und Anwendungen



Jeder unerfahrene Händler verbringt Tage und Wochen vor Kurscharts in dem Versuch, die Natur des Marktes zu enträtseln und seine eigene profitable Handelsstrategie zu entwickeln. Im Gegenzug würden erfolgreiche Händler gerne ihre Handelsaktivitäten einem Roboter übertragen, wenn sie das entsprechende Programm schreiben könnten. Roboter werden nicht müde, machen keine Fehler, fragen nie nach Geld und leiden nicht unter menschlichen Schwächen. Das ist der Grund, warum der algorithmische Handel auf der ganzen Welt so beliebt und begehrt geworden ist.



In der Auslage des Marktes werden über 20.000 Roboter und Handelsapplikationen angeboten, die von Millionen Händlern direkt im MetaTrader-Terminal gekauft und kostenlos heruntergeladen werden können. Ein Produkt kann mit ein paar Klicks gekauft und installiert werden. Es ist nicht an ein Handelskonto gebunden, während kostenpflichtige Produkte mindestens fünf Aktivierungen haben. Aktivierungen werden nicht verbraucht, wenn Sie Market-Produkte auf der integrierten VPS nutzen, der so nah wie möglich am Handelsserver Ihres Brokers angemietet werden kann, was die Netzwerkkosten reduziert! Dies ist entscheidend für Arbitrage- und Scalping-basierte Strategien.







Wir haben bequeme Dienstleistungen für Programmierer entwickelt, die MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Anwendungen entwickeln und bereit sind, einen anständigen Gewinn aus dem Verkauf ihrer Anwendungen zu erzielen:

alle gekauften Market-Produkte sind für den PC des Käufers verschlüsselt und können nicht auf einem anderen Rechner verwendet werden;

alle EX4/EX5-Programmdateien sind sicher verschlüsselt und können nicht kompromittiert werden;

alle Abrechnungen zwischen Käufern und Verkäufern sind automatisiert, so dass sich die Verkäufer nicht um den Zahlungsverkehr kümmern müssen;

verdientes Geld kann über gängige Zahlungssysteme und Bankkarten abgehoben werden;

Marktprodukte sind direkt in Handelsterminals und auf der Website MQL5.com erhältlich, die täglich von Millionen von Benutzern aus der ganzen Welt besucht wird.



Market-Verkäufer werden Ihnen nichts über ihren Verdienst verraten, aber die TOP 10-Verkäufer verdienen zwischen $15.000 und $100.000 pro Monat.





Unser Markt der Handelsapplikationen ist der populärste Online-Markt seiner Art in der Welt und hat einen monatlichen Umsatz in Höhe von Millionen von Dollar. Bis heute haben Dutzende von Verkäufern bereits Hunderttausende von Dollars verdient!





Wollen Sie $1.000.000 durch den Verkauf von Handelsrobotern verdienen? Dann registrieren Sie sich als Verkäufer und veröffentlichen Sie Ihre Produkte auf dem Market!









Über 200.000 $ für freiberufliche Auftragsausführung von Händlern



Heutzutage kann man Freiberufliche in jedem IT-Bereich finden. Algorithmischer Handel ist da keine Ausnahme. Hunderte von professionellen MQL4- und MQL5-Programmierern führen jeden Tag Dutzende von Aufträgen für Händler aus. Die erfolgreichsten freiberuflichen Entwickler haben zwischen $60.000 und $220.000 verdient.









Der Service bietet eine einfache Auftragsabwicklung und ermöglicht eine flexible Erhöhung von Zeit und Budget. Beim Erstellen eines Auftrags können Sie die Art des Auftrags, die Art der Anwendung, die benötigten Fähigkeiten und die Plattform, auf der das Programm laufen soll, angeben.







Wenn Ihr Startbudget nicht ausreicht, Sie aber über Programmierkenntnisse verfügen, ein solides Wissen über den Handel haben und Geld mit der Entwicklung von Handelsanwendungen verdienen möchten, dann können Sie als Freiberuflicher beginnen. Die gewonnene Erfahrung wird sowohl für die Erstellung Ihrer eigenen Handelsstrategie als auch für die Veröffentlichung von Produkten auf dem Markt nützlich sein, was Ihnen schließlich ein stabiles Einkommen verschaffen kann.

Wollen Sie Ihre ersten 100.000 Dollar durch die Ausführung von algorithmischen Handelsaufträgen verdienen? Dann werden Sie Verkäufer und führen Sie Aufträge als Freiberuflicher aus!







MetaTrader-Entwickler haben ein einheitliches System für den algorithmischen Handel geschaffen, in dem Sie Handelsroboter für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb entwickeln, bestellen, kaufen, optimieren und starten können. Die MQL5-Dienste helfen Händlern, alle Probleme zu lösen, mit denen sie im Laufe ihrer Arbeit konfrontiert werden. Neulinge können eine große Anzahl von Artikeln und kostenlosen Code finden, während Programmierer in der Lage sind, Programme im Markt zu verkaufen und Aufträge freiberuflich auszuführen. Investoren können Signale abonnieren, die von erfolgreichen Händlern gesendet werden.

Die Dienstleistungen von MQL5 helfen Händlern, nicht nur auf den Finanzmärkten zu handeln, sondern auch auf verschiedene Weise an ihrem Wissen zu verdienen. Wir bieten direkten Zugang zu den Terminals der Händler, was Zugang zu Millionen von Menschen und Millionen von Dollar bedeutet.

Finden Sie Ihren Weg und beginnen Sie, bei MQL5.com Geld zu verdienen!

