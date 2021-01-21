MetaTrader 5 / Beispiele
English Русский 中文 Español 日本語 Português
preview
Wie kann man $1.000.000 durch algorithmischen Handel verdienen? Nutzen Sie die Dienste von MQL5.com!

Wie kann man $1.000.000 durch algorithmischen Handel verdienen? Nutzen Sie die Dienste von MQL5.com!

MetaTrader 5Beispiele |
3 062 77
MetaQuotes
MetaQuotes

Jeder unerfahrene Händler träumt davon, auf den Finanzmärkten stetig viel Geld zu verdienen. Wie kann man das ohne übermäßiges Risiko und großem Startkapital erreichen? Wo kann ein Händler die notwendigen Informationen finden und Hilfe von erfahreneren Kollegen bekommen? Die MQL5-Dienste bieten einzigartige Gewinnmöglichkeiten für Entwickler und Händler aus der ganzen Welt, während Anfänger ihren eigenen Weg in der Welt des algorithmischen Handels finden können. Diese Dienste sind für Millionen von Händlern direkt über das MetaTrader-Handelsterminal verfügbar.


Verdienen Sie über 400.000 $ durch den Verkauf von Signalen

Erfolgreiche Händler sind in der Lage, nicht nur mit dem Handel auf ihren eigenen Konten Geld zu verdienen, sondern auch mit dem Verkauf ihrer Handelssignale. Es gibt eine Menge Investoren da draußen, die nicht die nötige Zeit oder das Wissen haben. Außerdem wollen Investoren die volle Kontrolle über ihr eigenes Handelskonto behalten und scheuen sich davor, ihr Geld in die falschen Hände zu geben. Der Service Signale ermöglicht das Kopieren des Handels von erfahrenen Händlern auf Basis einer festen Abonnementgebühr.

Wir empfehlen, ein Handelskonto zu abonnieren, das bei demselben Broker wie das des Signalanbieters eröffnet wurde. Dies erhöht die Genauigkeit der Handelskopie.

Signal-Seite

Jedes Signal wird von Salden- und Drawdown-Diagrammen, Statistiken, Risiko- und Slippage-Warnungen, Handelsaktivitäten und der Verteilung der Positionen nach Symbolen begleitet. Solche detaillierten Daten ermöglichen die Auswahl geeigneter Signale aus Tausenden, die in der Auslage der Signale angeboten werden. Abonnieren Sie ein Signal und starten Sie das Kopieren des Handels auf einem integrierten VPS, ohne jemals das MetaTrader-Terminal zu verlassen.


Die Auslage der Signale im MetaTrader-Terminal

Millionen von Händlern führen ihre täglichen Aktivitäten über MetaTrader-Terminals aus, und sie können Ihr Signal zum Kopieren von Geschäften wählen. Wir haben bereits mehrere Provider, die Hunderttausende von Dollars verdient haben, indem sie einfach ihren Handel dem Signals-Service übertragen haben.

Die TOP 10 Signal-Anbieter

Wenn Ihr Handel ein stabiles Einkommen bringt, dann können Sie deren Erfolg sogar mit einer kleinen Ersteinlage nachbilden. Erstellen Sie einfach Ihr Signal und registrieren Sie sich als Verkäufer. Das Verkaufen von Signalen ist eine der schnellsten und günstigsten Möglichkeiten, Geld zu verdienen und gleichzeitig übermäßige Risiken zu vermeiden. Wollen Sie mit dem Verkauf Ihrer Deals Zehntausende von Dollar verdienen? Werden Sie ein Verkäufer und veröffentlichen Sie Ihre Signale!

Erstellen Sie ein Signal


Über $1.000.000 auf dem Markt für Handelsroboter und Anwendungen

Jeder unerfahrene Händler verbringt Tage und Wochen vor Kurscharts in dem Versuch, die Natur des Marktes zu enträtseln und seine eigene profitable Handelsstrategie zu entwickeln. Im Gegenzug würden erfolgreiche Händler gerne ihre Handelsaktivitäten einem Roboter übertragen, wenn sie das entsprechende Programm schreiben könnten. Roboter werden nicht müde, machen keine Fehler, fragen nie nach Geld und leiden nicht unter menschlichen Schwächen. Das ist der Grund, warum der algorithmische Handel auf der ganzen Welt so beliebt und begehrt geworden ist.

In der Auslage des Marktes werden über 20.000 Roboter und Handelsapplikationen angeboten, die von Millionen Händlern direkt im MetaTrader-Terminal gekauft und kostenlos heruntergeladen werden können. Ein Produkt kann mit ein paar Klicks gekauft und installiert werden. Es ist nicht an ein Handelskonto gebunden, während kostenpflichtige Produkte mindestens fünf Aktivierungen haben. Aktivierungen werden nicht verbraucht, wenn Sie Market-Produkte auf der integrierten VPS nutzen, der so nah wie möglich am Handelsserver Ihres Brokers angemietet werden kann, was die Netzwerkkosten reduziert! Dies ist entscheidend für Arbitrage- und Scalping-basierte Strategien.

Market von Handelsrobotern im MetaTrader-Handelsterminal

Wir haben bequeme Dienstleistungen für Programmierer entwickelt, die MetaTrader 4 und MetaTrader 5 Anwendungen entwickeln und bereit sind, einen anständigen Gewinn aus dem Verkauf ihrer Anwendungen zu erzielen:

  • alle gekauften Market-Produkte sind für den PC des Käufers verschlüsselt und können nicht auf einem anderen Rechner verwendet werden;
  • alle EX4/EX5-Programmdateien sind sicher verschlüsselt und können nicht kompromittiert werden;
  • alle Abrechnungen zwischen Käufern und Verkäufern sind automatisiert, so dass sich die Verkäufer nicht um den Zahlungsverkehr kümmern müssen;
  • verdientes Geld kann über gängige Zahlungssysteme und Bankkarten abgehoben werden;
  • Marktprodukte sind direkt in Handelsterminals und auf der Website MQL5.com erhältlich, die täglich von Millionen von Benutzern aus der ganzen Welt besucht wird.

Market-Verkäufer werden Ihnen nichts über ihren Verdienst verraten, aber die TOP 10-Verkäufer verdienen zwischen $15.000 und $100.000 pro Monat.

Verkaufsstatistiken der Verkäufer im Market

Unser Markt der Handelsapplikationen ist der populärste Online-Markt seiner Art in der Welt und hat einen monatlichen Umsatz in Höhe von Millionen von Dollar. Bis heute haben Dutzende von Verkäufern bereits Hunderttausende von Dollars verdient!


Die TOP 10 Verkäufer des Markets

Wollen Sie $1.000.000 durch den Verkauf von Handelsrobotern verdienen? Dann registrieren Sie sich als Verkäufer und veröffentlichen Sie Ihre Produkte auf dem Market!

Ein Produkt in den Markt einstellen



Über 200.000 $ für freiberufliche Auftragsausführung von Händlern

Heutzutage kann man Freiberufliche in jedem IT-Bereich finden. Algorithmischer Handel ist da keine Ausnahme. Hunderte von professionellen MQL4- und MQL5-Programmierern führen jeden Tag Dutzende von Aufträgen für Händler aus. Die erfolgreichsten freiberuflichen Entwickler haben zwischen $60.000 und $220.000 verdient.

Die TOP 10 der freiberuflichen Entwickler


Der Service bietet eine einfache Auftragsabwicklung und ermöglicht eine flexible Erhöhung von Zeit und Budget. Beim Erstellen eines Auftrags können Sie die Art des Auftrags, die Art der Anwendung, die benötigten Fähigkeiten und die Plattform, auf der das Programm laufen soll, angeben.


Erstellen eines Auftrags für Freiberufliche


Wenn Ihr Startbudget nicht ausreicht, Sie aber über Programmierkenntnisse verfügen, ein solides Wissen über den Handel haben und Geld mit der Entwicklung von Handelsanwendungen verdienen möchten, dann können Sie als Freiberuflicher beginnen. Die gewonnene Erfahrung wird sowohl für die Erstellung Ihrer eigenen Handelsstrategie als auch für die Veröffentlichung von Produkten auf dem Markt nützlich sein, was Ihnen schließlich ein stabiles Einkommen verschaffen kann.

Wollen Sie Ihre ersten 100.000 Dollar durch die Ausführung von algorithmischen Handelsaufträgen verdienen? Dann werden Sie Verkäufer und führen Sie Aufträge als Freiberuflicher aus!

Verdienen Sie Geld als Freiberuflicher


MetaTrader-Entwickler haben ein einheitliches System für den algorithmischen Handel geschaffen, in dem Sie Handelsroboter für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb entwickeln, bestellen, kaufen, optimieren und starten können. Die MQL5-Dienste helfen Händlern, alle Probleme zu lösen, mit denen sie im Laufe ihrer Arbeit konfrontiert werden. Neulinge können eine große Anzahl von Artikeln und kostenlosen Code finden, während Programmierer in der Lage sind, Programme im Markt zu verkaufen und Aufträge freiberuflich auszuführen. Investoren können Signale abonnieren, die von erfolgreichen Händlern gesendet werden.

Die Dienstleistungen von MQL5 helfen Händlern, nicht nur auf den Finanzmärkten zu handeln, sondern auch auf verschiedene Weise an ihrem Wissen zu verdienen. Wir bieten direkten Zugang zu den Terminals der Händler, was Zugang zu Millionen von Menschen und Millionen von Dollar bedeutet.

Finden Sie Ihren Weg und beginnen Sie, bei MQL5.com Geld zu verdienen!

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/4234

Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.

Andere Artikel von diesem Autor

Letzte Kommentare | Zur Diskussion im Händlerforum (77)
Valeriy Yastremskiy
Valeriy Yastremskiy | 10 Feb. 2021 in 10:21
fxsaber:

Das sind Bots. Es ist ihnen egal, ob du ihre Konten vernichtest oder nicht. Es geht nicht um den Kettenbrief, es geht um den Inhalt.

Früher waren es Spam-Mails, heute sind es Bots, die Freunde hinzufügen. Beides sind Verkaufsgrundlagen) Kalte Aggression ist billig, aber nur in engen, korrekten Einstellungen wirksam. In den falschen Einstellungen kann sie sich negativ auswirken.

wmapococ
wmapococ | 17 Feb. 2021 in 09:19
In einer Krise steigt das Interesse an den Finanzmärkten, aber unerfahrene Menschen verschwenden hier nur ihre Zeit
David_NZ
David_NZ | 28 Aug. 2021 in 03:24

Hallo, Dies ist vielleicht nicht das Thema, da ich neu in der Freiberuflichkeit bin.

Habe meine erste Bestellung aufgegeben.

Erhalten Sie Entwickler-Box am unteren Rand meiner Bestellung. Vielleicht gibt mir der Entwickler eine Ein-Satz-Antwort in den Kommentaren.

Auf den Freelance-Seiten gibt es keine Hilfe-Schaltfläche und keine Möglichkeit, einen Moderator um Rat zu fragen.

Also, Herr Moderator, anstatt mir zu sagen, dass ich vom Thema abweiche, beantworten Sie bitte diese Fragen:

1 Was bedeuten die %-Zahlen in der rechten Spalte der Entwicklerbox?

2 Bei den Entwicklern ist die Anzahl der Bewertungen angegeben. Wie kann ein Kunde diese Bewertungen lesen?

Antonio Simon Del Vecchio
Antonio Simon Del Vecchio | 5 Dez. 2021 in 13:41
MetaQuotes:

Veröffentlichter Artikel Wie man $1 000 000 im algorithmischen Handel auf MQL5.com Services verdient!

Autor: MetaQuotes

Wie hoch ist der durchschnittliche Preis für einen Freelance-Job?
Hector junior Acosta venales
Hector junior Acosta venales | 7 Dez. 2021 in 01:22
Antonio Simon Del Vecchio #:
Wie hoch ist der Durchschnittspreis für einen Freelance-Auftrag?
Zeit hinzufügen
Websockets für MetaTrader 5 Websockets für MetaTrader 5
Vor der Einführung der Netzwerkfunktionen, die mit der aktualisierten MQL5-API zur Verfügung gestellt wurde, waren MetaTrader-Programme in ihrer Fähigkeit beschränkt, sich mit Websocket-basierten Diensten zu verbinden und eine Schnittstelle zu bilden. Aber natürlich hat sich das alles geändert. In diesem Artikel werden wir die Implementierung einer Websocket-Bibliothek in reinem MQL5 untersuchen. Eine kurze Beschreibung des Websocket-Protokolls wird zusammen mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Verwendung der resultierenden Bibliothek gegeben.
Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 7): Adaptive Optimierungsverfahren Neuronale Netze leicht gemacht (Teil 7): Adaptive Optimierungsverfahren
In früheren Artikeln haben wir den stochastischen Gradientenabstieg verwendet, um ein neuronales Netzwerk mit der gleichen Lernrate für alle Neuronen innerhalb des Netzwerks zu trainieren. In diesem Artikel schlage ich vor, sich mit adaptiven Lernmethoden zu beschäftigen, die eine Änderung der Lernrate für jedes Neuron ermöglichen. Wir werden auch die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes betrachten.
Ein manuelles Chart- und Handelswerkzeug (Teil II). Werkzeuge zum Zeichnen von Chart-Grafiken Ein manuelles Chart- und Handelswerkzeug (Teil II). Werkzeuge zum Zeichnen von Chart-Grafiken
Dies ist der nächste Artikel der Serie, in dem ich zeige, wie ich eine komfortable Bibliothek für die manuelle Anwendung von Chart-Grafiken unter Verwendung von Tastaturkürzeln erstellt habe. Zu den verwendeten Werkzeugen gehören gerade Linien und deren Kombinationen. In diesem Teil sehen wir uns an, wie die Zeichenwerkzeuge unter Verwendung der im ersten Teil beschriebenen Funktionen angewendet werden. Die Bibliothek kann mit jedem Expert Advisor oder Indikator verbunden werden, was die Aufgaben im Chart stark vereinfacht. Diese Lösung verwendet KEINE externen Dlls, während alle Befehle mit eingebauten MQL-Tools implementiert werden.
Analysieren von Charts mit den Level von DeMark Sequential und Murray-Gann Analysieren von Charts mit den Level von DeMark Sequential und Murray-Gann
Thomas DeMark Sequential ist gut darin, Gleichgewichtsänderungen in der Preisbewegung anzuzeigen. Dies wird besonders deutlich, wenn wir seine Signale mit einem Pegelindikator, zum Beispiel Murray-Levels, kombinieren. Der Artikel ist vor allem für Anfänger und diejenigen gedacht, die ihren "Gral" noch nicht gefunden haben. Ich werde auch einige Merkmale der Levelbildung zeigen, die ich in anderen Foren nicht gesehen habe. So wird der Artikel wahrscheinlich auch für fortgeschrittene Händler nützlich sein... Anregungen und vernünftige Kritik sind willkommen...