Messmethoden zur Preisgeschwindigkeit

Einführung

Es gibt mehrere, unterschiedliche Ansätze zur Marktanalyse und -forschung. Die wichtigsten sind technische und fundamentale Analysen. In der technischen Analyse sammeln, verarbeiten und analysieren Händler numerische Daten und marktrelevante Parameter, einschließlich Preise, Volumina usw. In der Fundamentalanalyse analysieren Händler Ereignisse und Nachrichten, die die Märkte direkt oder indirekt betreffen. Bei der Analyse von Fundamentaldaten geht es vor allem um die Interpretation eines Ereignisses hinsichtlich seiner Auswirkungen auf den Markt. Eine solche Interpretation kann durch die Meinungen und Erwartungen des Händlers beeinflusst werden. Im Gegensatz dazu geben technische Daten in der Regel keinen Anlass zu unterschiedlichen Interpretationen. Der menschliche Faktor ist jedoch auch bei der Auswertung von Ergebnissen der technischen Analyse vorhanden.





Wahrnehmungsproblem



Wenn wir über die technische Analyse von Märkten sprechen, meinen wir den Einsatz von Bewertungssystemen aus verschiedenen, wissenschaftlichen Bereichen, sei es Mathematik oder Physik. Die Notwendigkeit der Mathematik in der technischen Analyse ist ziemlich klar, während die Anwendung verschiedener physikalischer Phänomene auf die Märkte interessanter ist. Daher werden wir in diesem Artikel ein so bekanntes physikalisches Phänomen wie die Geschwindigkeit betrachten, die ein Maß für die Bewegung pro Zeiteinheit ist. Wenn wir uns Forex und andere Charts ansehen, können wir nicht nur die aktuelle Kursrichtung, sondern auch deren Geschwindigkeit deutlich erkennen, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität. Jeder ist in der Lage, das Chart visuell zu analysieren und festzustellen, ob die aktuellen Preisänderungen schnell oder langsam sind. Solche visuellen Einschätzungen bleiben jedoch aufgrund der unterschiedlichen Wahrnehmungen der Menschen sehr subjektiv.

Ein einfaches Beispiel aus der Praxis ist ein visueller Trick, bei dem sich ein kleines Fahrzeug scheinbar mit einer langsameren Geschwindigkeit bewegt, während ein großer Lkw mit einer höheren Geschwindigkeit zu fahren scheint. Dieses Problem wird durch Geschwindigkeitsmesser gelöst, die alles in Zahlen anzeigen, die für jede Person absolut gleich sind.

Messmethoden zur Preisgeschwindigkeit



Vor der Besprechung der verschiedenen Methoden, die Preisgeschwindigkeit zu messen, erinnern wir uns, was Geschwindigkeit eigentlich ist.

Nach Wikipedia:

Die Geschwindigkeit beschreibt, wie schnell und in welcher Richtung ein Körper oder ein Phänomen (beispielsweise ein Wellenberg) im Lauf der Zeit seinen Ort verändert. Eine Geschwindigkeit wird durch ihren Betrag und die Bewegungsrichtung angegeben; es handelt sich also um eine vektorielle Größe.

Wie können wir diese Definition auf den Devisenhandel anwenden? Der einfachste Weg ist, ein Objekt durch einen Preis zu ersetzen und die Zeit, innerhalb derer ein Balken oder eine Kerze entsteht, als Bezugsrahmen einzustellen. Aus der Sicht des Preischarts sieht dies wie folgt aus:





Abb. 1. Darstellung von Preisen als japanischer Kerzen im H1-Zeitrahmen

In diesem Fall sieht eine einfache Geschwindigkeitsmessung wie folgt aus:

Durchschnittsgeschwindigkeit = (Schlusskurs - Eröffnungskurs) / Stunde

Die genauen Beobachtungen und Schlussfolgerungen zur Preisentwicklung im Zeitablauf stellen sich wie folgt dar:

Wir haben die durchschnittliche Anzahl der Punkte definiert, die der Preis pro Stunde passiert. Die Messung findet jedoch nur im Rahmen einer Kerze statt, und wir können in diesem Zeitrahmen kein Gesamtbild des Trends erhalten.

Wenn wir jedoch die Geschwindigkeit von Punkten pro Stunde in Punkte pro Minute, 5 Minuten usw. umrechnen, erhalten wir wertvollere Daten über die Preisbewegung innerhalb dieser H1-Kerze.

Daher sind die folgenden beiden Schlussfolgerungen offensichtlich: Das Bestimmen der Geschwindigkeit in niedrigeren Zeitfenstern ist bequemer als in höheren Zeitfenstern. Bei der Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit im aktuellen Zeitrahmen durch Messung der Preisbewegung sollten wir mehrere Kerzen verwenden.

Schließlich ist der Hauptpunkt bei der so einfachen Geschwindigkeitsmessung, dass sie keine detaillierten Daten über die Preisdynamik innerhalb der Kerze liefert, sondern nur das endgültige Durchschnittsergebnis anzeigt. Wenn wir zum Beispiel eine Durchschnittsgeschwindigkeit einer H1-Kerze kennen, können wir nicht definieren, dass der Preis zunächst hoch war und bis zum Ende der Stunde deutlich fiel.

Aus Gründen der Klarheit möchte ich ein Beispiel anführen, das die oben genannten Schlussfolgerungen perfekt veranschaulicht. Abb. 2 zeigt die H1-Kerze mit ihrer durchschnittlichen Geschwindigkeit pro Minute, berechnet mit dem Indikator Average Speed. Hier sind es 2,53 Punkten pro Minute.

Abb. 2. Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit für EURUSD H1

Werfen wir nun einen Blick auf die gleiche Kerze auf M15.





Abb. 3. Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit für EURUSD H15

Abb. 3 zeigt, dass die Bewegung in den ersten 15 Minuten der gewählten Stunde (Average speed war 6,93) sehr ausgeprägt war und sich danach deutlich verringerte. Wenn wir natürlich alle vier Werte der Durchschnittsgeschwindigkeit zusammenfassen, erhalten wir die gleichen 2,53 Punkte pro Minute. Die Zerlegung einer Kerze in Komponenten ermöglicht es uns also, viele Daten über ihre Dynamik aufzudecken.

Das Aufteilen einer H1-Kerze in M1-Intervalle liefert noch mehr Daten.

Abb. 4. Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit für EURUSD M1

Es gibt noch eine weitere Messmethode, wenn es um Möglichkeiten zur Berechnung der Bewegungsgeschwindigkeit in Punkten für den Zeitrahmen M1 geht.

Es handelt sich um die momentane (aktuelle) Preisgeschwindigkeit. Einerseits sind seine Werte immer so relevant wie möglich. Andererseits sieht ein Beispielindikator, der mit Tick-Preisänderungen arbeitet, so aus:

Abb. 5. Indikator der augenblicklichen Preisgeschwindigkeit

Anscheinend ist die Auswertung solch chaotischer (wenn auch relevanter) Daten für die spätere Verwendung im Devisenhandel eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe.

Wie wir wissen, ist die überwiegende Mehrheit der Indikatoren Ableitungen des Preises oder seiner Analysatoren. Dies gibt einige bekannte Indikatoren, die mit der Preisgeschwindigkeit arbeiten:

Momentum misst den Betrag der Preisänderung über einen bestimmten Zeitraum. Extrem hohe oder niedrige Momentum-Werte deuten auf eine Fortsetzung des aktuellen Trends hin. Das bedeutet, dass große Abweichungen vom Indikator die aktuell hohe Preisgeschwindigkeit in eine bestimmte Richtung darstellen.

Der Trendindikator ADX. Der Average Directional Movement Index zeigt die Stärke des aktuellen Trends an. Tatsächlich wird die aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit angezeigt.





Entwickeln von Handelsstrategien auf Basis von Messmethoden

Daher sind die Ziele der Prüfung verschiedener Preisgeschwindigkeitsmessungen in drei Hauptgruppen einzuteilen:

Direkte Standardmessung einer Durchschnittsgeschwindigkeit als Verhältnis der durchlaufenen Punkte pro Zeiteinheit.

Geschwindigkeitsmessung mit Ticks als Verhältnis der Anzahl der übergebenen Punkte zur Anzahl der Ticks.

Indirekte Geschwindigkeitsmessung mit Trendfolge- und anderen Indikatoren.

Handelsstrategie 1 Um die erste Methode, die auf der Messung der Geschwindigkeit als eine Anzahl von durchlaufenen Punkten pro Zeiteinheit unter Verwendung des Indikators Average Speed basiert, zu testen, sollte der Filter, der eine Trendrichtung anzeigt, der getesteten Strategie hinzugefügt werden, da der Indikator die Anzahl der Punkte pro Zeiteinheit unabhängig von der Trendrichtung anzeigt.

Ich habe mich entschieden, den Indikator Coordinated ADX und MACD (CAM) als Filter dafür zu verwenden. Die Handelsstrategie wird so aussehen:

Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator Average Speed Verwendeter Indikator Coordinated ADX and MACD (CAM) Zeitrahmen Jeder Kaufbedingungen Eine Kerze ist grün gefärbt, wenn der Wert der Durchschnittsgeschwindigkeit über dem Schwellenwert liegt (voreingestellt in den Parametern). Verkaufsbedingungen Eine Kerze ist rot gefärbt, wenn der Wert der Durchschnittsgeschwindigkeit über dem Schwellenwert liegt (voreingestellt in den Parametern). Ausstiegsbedingungen Take-Profit/Stop-Loss

Abb. 6 zeigt die Eröffnung von Kauf- und Verkaufspositionen

Abb. 6. Die Einstiegsbedingungen der Handelsstrategie

Die Strategie wird wie folgt umgesetzt:

input string InpEaComment = "Strategy #1" ; input int InpMagicNum = 1111 ; input double InpLot = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 400 ; input uint InpTakeProfit = 500 ; input uint InpSlippage = 0 ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe = PERIOD_H1 ; input int InpBars = 1 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice = PRICE_CLOSE ; input double InpTrendLev = 2 ; input uint InpPeriodADX = 10 ; input uint InpPeriodFast = 12 ; input uint InpPeriodSlow = 26 ; CEngine engine; CTrade trade; double lot; ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint slippage; int InpInd_Handle1,InpInd_Handle2; double avr_speed[],cam_up[],cam_dn[]; int OnInit () { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_TRADE_ALLOWED )) { Print (InpEaComment, ": Trade is not allowed!" ); return ( INIT_FAILED ); } if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { Print (InpEaComment, ": No Connection!" ); return ( INIT_FAILED ); } InpInd_Handle1= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "Speed Price\\average_speed" , InpBars, InpPrice ); if (InpInd_Handle1== INVALID_HANDLE ) { Print (InpEaComment, ": Failed to get average_speed handle" ); Print ( "Handle = " ,InpInd_Handle1, " error = " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } InpInd_Handle2= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "Speed Price\\CAM" , InpPeriodADX, InpPeriodFast, InpPeriodSlow ); if (InpInd_Handle2== INVALID_HANDLE ) { Print (InpEaComment, ": Failed to get average_speed handle" ); Print ( "Handle = " ,InpInd_Handle2, " error = " , GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } ArrayInitialize (avr_speed, 0.0 ); ArrayInitialize (cam_up, 0.0 ); ArrayInitialize (cam_dn, 0.0 ); ArraySetAsSeries (avr_speed, true ); ArraySetAsSeries (cam_up, true ); ArraySetAsSeries (cam_dn, true ); lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLot,MinimumLots( Symbol ()))); magic_number=InpMagicNum; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; slippage=InpSlippage; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); if (!IsOpenedByMagic(InpMagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (SellSignal()) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } } } bool BuySignal() { return (avr_speed[ 0 ]>=InpTrendLev && cam_up[ 0 ]!= EMPTY_VALUE )? true : false ; } bool SellSignal() { return (avr_speed[ 0 ]>=InpTrendLev && cam_dn[ 0 ]!= EMPTY_VALUE )? true : false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 1 ,cam_up)< 1 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 1 , 0 , 1 ,cam_dn)< 1 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 1 ,avr_speed)< 1 )? false : true ; } bool IsOpenedByMagic( int MagicNumber) { int pos= 0 ; uint total= PositionsTotal (); for ( uint i= 0 ; i<total; i++) { if (SelectByIndex(i)) if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==MagicNumber) pos++; } return ((pos> 0 )? true : false ); } bool SelectByIndex( const int index) { ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE margin_mode=( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); if (margin_mode== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { ulong ticket= PositionGetTicket (index); if (ticket== 0 ) return ( false ); } else { string name= PositionGetSymbol (index); if (name== "" ) return ( false ); } return ( true ); }

Handelsstrategie 2

Die Idee des EAs Price Impulse wird verwendet, um eine Handelsstrategie zu implementieren, die auf der zweiten Möglichkeit der Messung der Preisgeschwindigkeit basiert. Der wichtigste Punkt ist die Eröffnung von Handelspositionen, wenn sich der Preis für eine bestimmte Anzahl von Punkten bewegt, unter Berücksichtigung der Anzahl der dafür aufgewendeten Ticks.

Parameter Beschreibung Zeitrahmen Jeder Kaufbedingungen Anzahl der Preispunkte, die für eine bestimmte Anzahl von Ticks durchlaufen wurden. Verkaufsbedingungen Anzahl der Preispunkte, die für eine bestimmte Anzahl von Ticks durchlaufen wurden. Ausstiegsbedingungen Take-Profit/Stop-Loss

Die Umsetzung der Strategie ist wie folgt codiert. Wie wir sehen können, gibt es zwei Eingabeparameter, die für die Schätzung der Preisgeschwindigkeit verantwortlich sind:

input string InpEaComment = "Strategy #2" ; input int InpMagicNum = 1111 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 400 ; input uint InpTakeProfit = 500 ; input ENUM_COPY_TICKS tick_flags = TICKS_INFO; input int InpPoints = 15 ; input uchar InpTicks = 15 ; MqlTick tick_array_curr[]; MqlTick tick_array_prev[]; ulong tick_from= 0 ; uint tick_count= 15 ; double ExtStopLoss= 0.0 ; double ExtTakeProfit= 0.0 ; double ExtPoints= 0.0 ; bool first_start= false ; long last_trade_time= 0 ; int OnInit () { if (!m_symbol.Name( Symbol ())) return ( INIT_FAILED ); tick_count+=InpTicks; ExtStopLoss=InpStopLoss* Point (); ExtTakeProfit=InpTakeProfit* Point (); ExtPoints=InpPoints* Point (); first_start= false ; int copied= CopyTicks ( Symbol (),tick_array_curr,tick_flags,tick_from,tick_count); if (copied!=tick_count) first_start= false ; else { first_start= true ; ArrayCopy (tick_array_prev,tick_array_curr); } m_trade.SetExpertMagicNumber(InpMagicNum); m_trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); m_trade.SetMarginMode(); m_trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { int copied=- 1 ; if (!first_start) { copied= CopyTicks ( Symbol (),tick_array_curr,tick_flags,tick_from,tick_count); if (copied!=tick_count) first_start= false ; else { first_start= true ; ArrayCopy (tick_array_prev,tick_array_curr); } } copied= CopyTicks ( Symbol (),tick_array_curr,tick_flags,tick_from,tick_count); if (copied!=tick_count) return ; int index_new=- 1 ; long last_time_msc=tick_array_prev[tick_count- 1 ].time_msc; for ( int i=( int )tick_count- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (last_time_msc==tick_array_curr[i].time_msc) { index_new=i; break ; } } if (index_new!=- 1 && !IsOpenedByMagic(InpMagicNum)) { int shift=( int )tick_count- 1 -index_new-InpTicks; shift=(shift< 0 )? 0 :shift; if (tick_array_curr[tick_count- 1 ].ask-tick_array_curr[shift].ask>ExtPoints) { double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :tick_array_curr[tick_count- 1 ].ask-ExtStopLoss; double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :tick_array_curr[tick_count- 1 ].ask+ExtTakeProfit; m_trade.Buy(InpLots,m_symbol.Name(),tick_array_curr[tick_count- 1 ].ask, m_symbol.NormalizePrice(sl), m_symbol.NormalizePrice(tp)); last_trade_time=tick_array_curr[tick_count- 1 ].time_msc; } else if (tick_array_curr[shift].bid-tick_array_curr[tick_count- 1 ].bid>ExtPoints) { double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :tick_array_curr[tick_count- 1 ].bid-ExtStopLoss; double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :tick_array_curr[tick_count- 1 ].bid+ExtTakeProfit; m_trade.Sell(InpLots,m_symbol.Name(),tick_array_curr[tick_count- 1 ].bid, m_symbol.NormalizePrice(sl), m_symbol.NormalizePrice(tp)); last_trade_time=tick_array_curr[tick_count- 1 ].time_msc; } } ArrayCopy (tick_array_prev,tick_array_curr); } bool IsOpenedByMagic( int MagicNumber) { int pos= 0 ; uint total= PositionsTotal (); for ( uint i= 0 ; i<total; i++) { if (SelectByIndex(i)) if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC )==MagicNumber) pos++; } return ((pos> 0 )? true : false ); } bool SelectByIndex( const int index) { ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE margin_mode=( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ); if (margin_mode== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { ulong ticket= PositionGetTicket (index); if (ticket== 0 ) return ( false ); } else { string name= PositionGetSymbol (index); if (name== "" ) return ( false ); } return ( true ); }

Handelsstrategie 3

Um eine Handelsstrategie zu erstellen, die indirekt die Preisgeschwindigkeit misst, sollten wir einen Trendindikator und einen Filter auswählen, der seine möglichen Signale bestätigt. In Anbetracht der Ziele habe ich als Trendindikator Trend direction and force und HMA Color als Filter gewählt. Abb. 7 zeigt Kauf- und Verkaufseintrittssignale.

Abb. 7. Die Einstiegsbedingungen der Handelsstrategie

Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator Trend direction and force Verwendeter Indikator HMA Color Zeitrahmen M30 und höher Kaufbedingungen Der Wert von 'Trend direction and fast' ist höher als der Schwellenwert eins (die Linie ist blau), während HMA nach oben geht und blau wird. Verkaufsbedingungen Der Wert von 'Trend direction and fast' ist kleiner als der Schwellenwert eins (die Linie ist rot), während HMA nach unten geht und rot wird. Ausstiegsbedingungen Take-Profit/Stop-Loss





Prüfen der Messmethoden zur Preisgeschwindigkeit



Um die ausgewählten drei Strategien zu testen, müssen wir die Bedingungen definieren, unter denen sie getestet werden sollen. Intervall: Letztes Jahr . (Zum Zeitpunkt dieses Schreibens ist dies 01.01.2019 - 26.05.2019 ).

. (Zum Zeitpunkt dieses Schreibens ist dies ). Symbol: EURUSD .

. Handelsmodus: Keine Verzögerung ( Dies sind keine hochfrequenten Handelsstrategien, daher wäre der Effekt von Verzögerungen sehr gering).



Dies sind keine hochfrequenten Handelsstrategien, daher wäre der Effekt von Verzögerungen sehr gering). Test: М1 OHLC (Vorabtests an realen Ticks zeigt fast die gleichen Ergebnisse).



(Vorabtests an realen Ticks zeigt fast die gleichen Ergebnisse). Einlage: 1000 USD.

Test: 1 Minute OHLC. Vortests mit realen Ticks zeigen fast die gleichen Ergebnisse.

Vortests mit realen Ticks zeigen fast die gleichen Ergebnisse. Server: MetaQuotes-Demo.

Kurse: 5 Dezimalstellen. Anstatt die Strategie auf die Historie abzustimmen, besteht das Ziel des Tests darin, den allgemeinen Trend und die Effizienz der verschiedenen Ansätze zur Berechnung und Behandlung der Preisgeschwindigkeit zu klären. Daher werden für jede der Handelsstrategien die besten Optimierungsergebnisse und deren Schätzung anhand der Berichtsparameter bereitgestellt. Handelsstrategie 1 Nachdem ich die erste Strategie getestet habe, die auf der Standardpreisgeschwindigkeitsänderung basiert, habe ich eine Reihe von Ergebnissen erhalten. Die 20 besten von ihnen sind unten aufgeführt: Abb. 8. Handelsstrategie 1, die zwanzig beste Optimierungsergebnisse Aus diesen Ergebnissen können wir schließen, dass die Handelsstrategie unter diesen Testbedingungen die besten Ergebnisse bei niedrigen Zeitrahmen mit engen Take-Profit- und Stop-Loss zeigt. Mit anderen Worten, das Bewegungspotenzial eines erfassten Signals ist gering. Gleichzeitig ist das Sharpe Ratio (mehr darüber und andere Parameter finden Sie im Artikel Mathematik im Trading: Wie man Handelsergebnisse einschätzt) klein, was kein vielversprechendes Zeichen ist. Als Nächstes folgt der Bericht das beste Ergebnis im Tester:

Abb. 9. Das beste Optimierungsergebnis des Tests der Handelsstrategie 1 Bei Verwendung einer konstanten Losgröße von 0,1 können wir sehen, dass das Wachstum fast 100% beträgt, aber das Sharpe-Ratio ist nur 0,33, während der Z-Score -0,16 ist, was auf die mangelnde Konsistenz im Handel und den Einfluss des Zufallsfaktors hinweist. Handelsstrategie 2 Um die folgende Strategie zu testen, müssen wir eine Testbedingung aufgrund der Strategiemerkmale ändern: Testen: Ersetzen Sie M1 OHLC (die Voruntersuchung an echten Ticks zeigt fast die gleichen Ergebnisse) durch "Jeder Tick anhand realer Ticks". Die 20 besten Optimierungsoptionen der Strategie sehen wie folgt aus: Abb. 10. Handelsstrategie 2, die zwanzig beste Optimierungsergebnisse Im Durchschnitt ist das Sharpe-Ratio hier höher als bei der ersten Strategie, und die besten Ergebnisse werden mit einer moderaten Anzahl von Punkten innerhalb der minimalen Anzahl von Ticks erzielt. Das System erwies sich auch als sehr selektiv, wie die sehr geringe Anzahl von Positionen zeigt. Lassen Sie uns das beste Optimierungsergebnis testen und den Bericht sehen.

Abb. 11. Das beste Optimierungsergebnis des Tests der Handelsstrategie 2 Das Sharpe-Ratio sieht hier besser aus, da der Gewinn von über 30% nur innerhalb von 10 Positionen erreicht wurde. Handelsstrategie 3 In dieser Strategie kommen wir auf die anfänglichen Testbedingungen zurück. Hier werden wir den Handel anhand von Indikatoren überprüfen, die indirekt die Preisbewegung und deren Geschwindigkeit bestimmen. Sehen Sie auch die besten Optimierungsergebnisse der aktuellen Strategie: Abb. 12. Handelsstrategie 3, die zwanzig beste Optimierungsergebnisse Die meisten Ergebnisse sind sehr ähnlich. Dies deutet darauf hin, dass die letzten beiden Optimierungsparameter keinen großen Einfluss auf das Endergebnis haben. Gleichzeitig liegt das durchschnittliche Sharpe Ratio bei etwa 0,2, was nicht allzu beeindruckend ist. Das beste Optimierungsergebnis liegt natürlich außerhalb der allgemeinen Ordnung, aber wir werden einen Backtest durchführen, wie bei früheren Handelsstrategien.

Abb. 13. Das beste Optimierungsergebnis des Tests der Handelsstrategie 3 Trotz des fast 100%igen Wachstums der Einlage und des hervorragenden Sharpe-Ratio (was dadurch auffällt, dass 52 Positionen benötigt wurden, um das aktuelle Gewinnniveau zu erreichen, während die nächsten Ergebnisse fast zwei Mal geringer sind), zeigt der Z-Score eine negative Korrelation zwischen den Positionen. Das bedeutet, dass auf eine profitable Position höchstwahrscheinlich ein verlustbringende folgt und umgekehrt. Zusammenfassung

Nach dem Testen der drei Ansätze zur Messung der Preisgeschwindigkeit und der Untersuchung der Ergebnisse der besten Backtests und anderer Optimierungen wurde festgestellt, dass das beste Optimierungsergebnis der ersten Methode keine Konsistenz aufweist. Die restlichen beiden Methoden zeigten bessere Ergebnisse mit höherem Sharpe-Ratio und einer negativen Korrelation zwischen den Positionen. Natürlich decken die Teststrategien nicht die ganze Vielfalt der Preisgeschwindigkeitsmessmethoden ab, aber dieser Artikel hat einige der offensichtlichsten und am einfachsten zu verstehenden Handelsmethoden beschrieben.

Schlussfolgerung

Das unten angehängte Archiv enthält alle beschriebenen Dateien in den jeweiligen Ordnern. Für ein korrektes Funktionieren sollten Sie den Ordner MQL5 im Stammverzeichnis des Terminals speichern. Um das Stammverzeichnis des Terminals zu öffnen, in dem sich der Ordner MQL5 befindet, drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+Shift+D im MetaTrader 5 Terminal oder verwenden Sie das Kontextmenü wie in Abbildung 14 unten gezeigt.





Abb. 14. Öffnen des Ordners MQL5 im Stammordner von MetaTrader 5

Die Programme dieses Artikels:

#

Name

Typ

Beschreibung

1

Strategy_1.mq5 EA Der EA mit der Handelsstrategie 1 2 Strategy_2.mq5 EA Der EA mit der Handelsstrategie 2 3 Strategy_3.mq5 EA Der EA mit der Handelsstrategie 3 4 Engine.mqh Bibliothek Die Bibliothek der Handelsfunktionen 5 Average Speed Indikator Verwendet von der Handelsstrategie 1 6 CAM Indikator Verwendet von der Handelsstrategie 1 7 Trend direction and force Indikator Verwendet von der Handelsstrategie 3 8 HMA_color Indikator Verwendet von der Handelsstrategie 3



