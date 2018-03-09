Visualizando la optimización de una estrategia comercial en MetaTrader 5

Contenido

Introducción

Al desarrollar algoritmos comerciales resulta útil analizar los resultados de las pruebas durante la optimización de parámetros. Sin embargo, para el concepto de efectividad del algoritmo comercial resulta insuficiente el gráfico en la pestaña Gráfico de optimización. Una cosa bastante distinta es ver simultáneamente las curvas de balance de multitud de pruebas directamente durante la optimización, y también tener la posibilidad de verlas incluso tras finalizar el proceso. En el artículo Visualizar una estrategia en el simulador de Meta Trader 5 ya se mostró una aplicación semejante. Desde entonces, han aparecido multitud de nuevas posibilidades. Por eso, ahora esta aplicación se puede implementar con una calidad diferente, muy superior.

En el artículo se muestra una aplicación MQL con interfaz gráfica para la visualización ampliada del proceso de optimización. La interfaz gráfica se crea con la ayuda de la última versión de la biblioteca EasyAndFast. En ocasiones, a muchos usarios les surge la siguiente pregunta: ¿para qué necesitamos las interfaces gráficas en las aplicaciones MQL? En este artículo se muestra en qué caso pueden resultar útil para los tráders. Asimismo, le vendrá bien a quienes ya usan esta biblioteca en sus desarrollos.

Desarrollo de la interfaz gráfica

Vamos a describir muy brevemente el proceso de creación de la interfaz gráfica de la aplicación. Pero si acaba de oír hablar por primera vez sobre la biblioteca EasyAndFast, podrá comprender rápidamente cómo utilizarla, y valorar lo fácil y sencillo que es ahora crear una interfaz gráfica para su aplicación MQL.

Bien, para comenzar, vamos a representar la estructura general de la aplicación desarrollada. En el archivo Program.mqh se contendrá la clase de la aplicación: CProgram. Esta clase básica debe estar vinculada con el motor gráfico de la biblioteca.

#include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh> class CProgram : public CWndEvents { };

Para no saturar la imagen, en el esquema de la biblioteca EasyAndFast ha sido designada con un solo bloque (Library GUI). Podrá ver su esquema completo en la página de la biblioteca.

Fig. 1 Inclusión de la biblioteca para crear GUI.

Para vincular con las funciones del programa MQL en la clase CProgram debemos crear métodos análogos. Para trabajar con los frames de optimización, necesitaremos los métodos de la categoría OnTesterXXX().

class CProgram : public CWndEvents { public : bool OnInitEvent( void ); void OnDeinitEvent( const int reason); void OnTickEvent( void ); void OnTradeEvent( void ); void OnTimerEvent( void ); double OnTesterEvent( void ); void OnTesterPassEvent( void ); void OnTesterInitEvent( void ); void OnTesterDeinitEvent( void ); };

Entonces, en el archivo principal de la aplicación, todos estos métodos se deben llamar así:

#include "Program.mqh" CProgram program; int OnInit ( void ) { if (! program.OnInitEvent() ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Failed to initialize!" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { program.OnDeinitEvent(reason); } void OnTick ( void ) { program.OnTickEvent(); } void OnTimer ( void ) { program.OnTimerEvent(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { program.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); } double OnTester ( void ) { return (program.OnTesterEvent()); } void OnTesterInit ( void ) { program.OnTesterInitEvent(); } void OnTesterPass ( void ) { program.OnTesterPassEvent(); } void OnTesterDeinit ( void ) { program.OnTesterDeinitEvent(); }

En este aspecto, la plantilla de la aplicación está preparada para el desarrollo de la interfaz gráfica. El trabajo principal se realizará en la clase CProgram. Incluiremos todos los archivos necesarios para el trabajo en el archivo Program.mqh.



Ahora vamos a definir el contenido de la interfaz gráfica. Enumeraremos todos los elementos que debemos crear.

Formulario para los elementos de control.

Campo de edición para indicar el número de balances que se representarán en el gráfico.

Campo de edición para regular la velocidad de la nueva muestra de los resultados de la optimización.

Botón para iniciar la nueva muestra.

Recuadro para representar la estadística del resultado.

Recuadro para representar los parámetros externos del experto.

Gráficos para representar las curvas de balance.

Gráficos para representar todos los resultados de optimización.

Línea de estado para mostrar la información final adicional.

Indicador de ejecución, durante el nuevo desplazamiento representará el tanto por ciento de resultados mostrados del número total.

Aquí solo vamos a mostrar las declaraciones de los ejemplares de las clases de los elementos de gestión y los métodos para crearlos (ver la lista del código más abajo). El código de los propios métodos lo sacaremos a un archivo aparte CreateFrameModeGUI.mqh, que vincularemos al archivo de la clase CProgram. A medida que aumente el código de la aplicación desarrollada, este método de distribución por archivos aparte resultará bastante útil. Así será más sencillo orientarse en el proyecto.

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window1; CStatusBar m_status_bar; CTextEdit m_curves_total; CTextEdit m_sleep_ms; CButton m_reply_frames; CTable m_table_stat; CTable m_table_param; CGraph m_graph1; CGraph m_graph2; CProgressBar m_progress_bar; public : bool CreateFrameModeGUI( void ); private : bool CreateWindow( const string text); bool CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTableStat( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateTableParam( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateCurvesTotal( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateSleep( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateReplyFrames( const int x_gap, const int y_gap, const string text); bool CreateGraph1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph2( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateProgressBar( const int x_gap, const int y_gap, const string text); }; #include "CreateFrameModeGUI.mqh"

En el archivo CreateFrameModeGUI.mqh también anotaremos la inclusión del archivo con el que debemos tener vinculación. Como ejemplo, mostraremos aquí solo el método principal para crear la interfaz gráfica de la aplicación:

#include "Program.mqh" bool CProgram::CreateFrameModeGUI( void ) { if (!:: MQLInfoInteger ( MQL_FRAME_MODE )) return ( false ); if (!CreateWindow( "Frame mode" )) return ( false ); if (!CreateStatusBar( 1 , 23 )) return ( false ); if (!CreateCurvesTotal( 7 , 25 , "Curves total:" )) return ( false ); if (!CreateSleep( 145 , 25 , "Sleep:" )) return ( false ); if (!CreateReplyFrames( 255 , 25 , "Replay frames" )) return ( false ); if (!CreateTableStat( 2 , 50 )) return ( false ); if (!CreateTableParam( 2 , 212 )) return ( false ); if (!CreateGraph1( 200 , 50 )) return ( false ); if (!CreateGraph2( 200 , 159 )) return ( false ); if (!CreateProgressBar( 2 , 3 , "Processing..." )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); } ...

En el esquema, esta conexión entre archivos que pertenecen a una misma clase, se designa con una flecha bilateral amarilla:

Fig. 2. Dividimos el proyecto en varios archivos.





Desarrollo de la clase para trabajar con los datos de los frames

Para trabajar con los frames de la optimización, escribiremos una clase aparte CFrameGenerator. La clase se contendrá en el archivo FrameGenerator.mqh, que se debe vincular al archivo Program.mqh. Como ejemplo, demostraremos dos variantes para obtener estos frames para la representación en los elementos de la interfaz gráfica.

En el primer caso, para representar los frames en los objetos gráficos, se transmiten los punteros a estos objetos en los métodos de la clase.

En el segundo caso, obtendremos los datos de los frames para rellenar los recuadros de otras categorías con la ayuda de métodos especiales.

Cada usario debe decidir por sí mismo cuál de estas variantes se dejará como principal.

En la biblioteca EasyAndFast , se usa la clase CGraphic de la biblioteca estándar para visualizar los datos. Para tener acceso a sus métodos, la conectaremos con el archivo FrameGenerator.mqh.

#include <Graphics\Graphic.mqh> class CFrameGenerator { };

El esquema del programa ahora tiene el aspecto siguiente:

Fig. 3. Inclusión en el proyecto de las clases para el trabajo.

Ahora vamos a analizar cómo se construye la clase CFrameGenerator. En ella también son necesarios los métodos para el procesamiento de los eventos del simulador de estrategias (ver la lista del código más abajo). Se llamarán en los métodos análogos de la clase de la aplicación que desarrollamos: CProgram. Al método CFrameGenerator::OnTesterInitEvent() se transmitirán los punteros a los objetos de los gráficos en los que se representa el proceso actual de optimización.

En el primer gráfico ( graph_balance ) se representa el número indicado de las últimas series de balances de los resultados de la optimización.

) se representa el número indicado de las últimas series de balances de los resultados de la optimización. En el segundo gráfico (graph_result) se representan los resultados totales de la optimización.

class CFrameGenerator { private : CGraphic *m_graph_balance; CGraphic *m_graph_results; public : void OnTesterEvent( const double on_tester_value); void OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_result); void OnTesterDeinitEvent( void ); bool OnTesterPassEvent( void ); }; void CFrameGenerator::OnTesterInitEvent(CGraphic *graph_balance,CGraphic *graph_results) { m_graph_balance =graph_balance; m_graph_results =graph_results; }

En ambos gráficos se representarán los resultados positivos con color verde, y los resultados negativos, en rojo.

En el método CFrameGenerator::OnTesterEvent() obtenemos el balance del resultado de la prueba y los índices estadísticos. Estos datos se transmitirán en el frame con la ayuda de los métodos CFrameGenerator::GetBalanceData() y CFrameGenerator::GetStatData(). En el método CFrameGenerator::GetBalanceData() obtenemos toda la historia de la prueba y sumamos todas las transacciones in-/inout. El resultado obtenido se guarda paso a paso en la matriz m_balance[]. Esta matriz, a su vez, es miembro de la clase CFrameGenerator.

Al método CFrameGenerator::GetStatData() se transmite la matriz dinámica que después se enviará en el frame. Se establece el mismo tamaño para él que para la matriz del resultado del balance obtenido previamente, además se añade un número de elementos, en el que obtenemos algunos índices estadísticos.

#define STAT_TOTAL 7 class CFrameGenerator { private : double m_balance[]; private : int GetBalanceData( void ); void GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value); }; int CFrameGenerator::GetBalanceData( void ) { int data_count = 0 ; double balance_current = 0 ; :: HistorySelect ( 0 , LONG_MAX ); uint deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( uint i= 0 ; i<deals_total; i++) { ulong ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); if (ticket< 1 ) continue ; long entry=:: HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); if (i== 0 || entry== DEAL_ENTRY_OUT || entry== DEAL_ENTRY_INOUT ) { double swap =:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); double profit =:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); double commision =:: HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ); balance_current+=(profit+swap+commision); data_count++; :: ArrayResize (m_balance,data_count, 100000 ); m_balance[data_count- 1 ]=balance_current; } } return (data_count); } void CFrameGenerator::GetStatData( double &dst_array[], double on_tester_value) { :: ArrayResize (dst_array,:: ArraySize (m_balance)+STAT_TOTAL); :: ArrayCopy (dst_array,m_balance,STAT_TOTAL, 0 ); dst_array[ 0 ] =:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT ); dst_array[ 1 ] =:: TesterStatistics ( STAT_PROFIT_FACTOR ); dst_array[ 2 ] =:: TesterStatistics ( STAT_RECOVERY_FACTOR ); dst_array[ 3 ] =:: TesterStatistics ( STAT_TRADES ); dst_array[ 4 ] =:: TesterStatistics ( STAT_DEALS ); dst_array[ 5 ] =:: TesterStatistics ( STAT_EQUITY_DDREL_PERCENT ); dst_array[ 6 ] =on_tester_value; }

Los métodos CFrameGenerator::GetBalanceData() y CFrameGenerator::GetStatData() se llaman en el procesador de eventos de finalización de la simulación, CFrameGenerator::OnTesterEvent(). Los datos han sido obtenidos. Los enviamos en el frame al terminal.

void CFrameGenerator::OnTesterEvent( const double on_tester_value) { int data_count=GetBalanceData(); double stat_data[]; GetStatData(stat_data,on_tester_value); if (!:: FrameAdd (:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ), 1 ,data_count,stat_data)) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame add error: " ,:: GetLastError ()); else :: Print ( __FUNCTION__ , " > Frame added, Ok" ); }

Ahora vamos a analizar los métodos que se usarán en el procesador de eventos de llegada de frames durante la optimización: CFrameGenerator::OnTesterPassEvent(). Necesitaremos las variables para trabajar con los frames: nombre, identificador, número de llegada, valor adoptado y matriz de datos utilizada. Todos estos datos se envían al frame con la ayuda de la función FrameAdd(), mostrada más arriba.

class CFrameGenerator { private : string m_name; ulong m_pass; long m_id; double m_value; double m_data[]; };

En el método CFrameGenerator::SaveStatData() de la matriz que hemos adoptado en el frame, reuniremos los índices estadísticos y los guardaremos en una matriz de línea aparte. Aquí los datos contendrán el nombre del índice y su valor. Como separador se usará el símbolo '='.

class CFrameGenerator { private : string m_stat_data[]; private : void SaveStatData( void ); }; void CFrameGenerator::SaveStatData( void ) { double stat[]; :: ArrayCopy (stat,m_data, 0 , 0 ,STAT_TOTAL); :: ArrayResize (m_stat_data,STAT_TOTAL); m_stat_data[ 0 ] = "Net profit=" +:: StringFormat ( "%.2f" ,stat[ 0 ]); m_stat_data[ 1 ] = "Profit Factor=" +:: StringFormat ( "%.2f" ,stat[ 1 ]); m_stat_data[ 2 ] = "Factor Recovery=" +:: StringFormat ( "%.2f" ,stat[ 2 ]); m_stat_data[ 3 ] = "Trades=" +:: StringFormat ( "%G" ,stat[ 3 ]); m_stat_data[ 4 ] = "Deals=" +:: StringFormat ( "%G" ,stat[ 4 ]); m_stat_data[ 5 ] = "Equity DD=" +:: StringFormat ( "%.2f%%" ,stat[ 5 ]); m_stat_data[ 6 ] = "OnTester()=" +:: StringFormat ( "%G" ,stat[ 6 ]); }

Los datos estadísticos se deben guardar en una matriz aparte, para que después podamos obtenerlos en la clase de la aplicación (CProgram) y rellenar el recuadro. Para obtenerlos, se llama el método público CFrameGenerator::CopyStatData(), transmitiendo la matriz para el copiado.

class CFrameGenerator { public : int CopyStatData( string &dst_array[]) { return (:: ArrayCopy (dst_array,m_stat_data)); } };

Para actualizar los gráficos de los resultados durante la optimización, necesitaremos métodos auxiliares, responsables de la adición a las matrices de los resultados positivos y negativos. Preste atención, en el eje Х, el resultado se añade según el valor actual del contador de frames. En conclusión, los vacíos formados no se representarán en el gráfico, como valores cero.

#define RESERVE_FRAMES 1000000 class CFrameGenerator { private : ulong m_frames_counter; double m_loss_x[]; double m_loss_y[]; double m_profit_x[]; double m_profit_y[]; private : void AddLoss( const double loss); void AddProfit( const double profit); }; void CFrameGenerator::AddLoss( const double loss) { int size=:: ArraySize (m_loss_y); :: ArrayResize (m_loss_y,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); :: ArrayResize (m_loss_x,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); m_loss_y[size] =loss; m_loss_x[size] =( double )m_frames_counter; } void CFrameGenerator::AddProfit( const double profit) { int size=:: ArraySize (m_profit_y); :: ArrayResize (m_profit_y,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); :: ArrayResize (m_profit_x,size+ 1 ,RESERVE_FRAMES); m_profit_y[size] =profit; m_profit_x[size] =( double )m_frames_counter; }

Aquí los métodos principales de actualización de los gráficos son CFrameGenerator::UpdateResultsGraph() y CFrameGenerator::UpdateBalanceGraph():

class CFrameGenerator { private : void UpdateResultsGraph( void ); void UpdateBalanceGraph( void ); };

En el método CFrameGenerator::UpdateResultsGraph() los resultados de las pruebas (beneficio positivo/negativo) se añaden a la matriz. A continuación, estos datos se representan en el gráfico correspondiente. En los nombres de las series de este gráfico mostraremos el número de resultados positivos y negativos.

void CFrameGenerator::UpdateResultsGraph( void ) { if (m_data[ 0 ]< 0 ) AddLoss(m_data[ 0 ]); else AddProfit(m_data[ 0 ]); CCurve *curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Name( "P: " +( string )ProfitsTotal()); curve.Update(m_profit_x,m_profit_y); curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 1 ); curve.Name( "L: " +( string )LossesTotal()); curve.Update(m_loss_x,m_loss_y); CAxis *x_axis=m_graph_results.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_frames_counter); x_axis.DefaultStep(( int )(m_frames_counter/ 8.0 )); m_graph_results.CalculateMaxMinValues(); m_graph_results.CurvePlotAll(); m_graph_results.Update(); }

Al mismo comienzo del método CFrameGenerator::UpdateBalanceGraph() de la matriz de datos transmitidos en el frame, se extraen aquellos que se relacionan con el balance. Puesto que en el gráfico se pueden representar simultáneamente varias series, haremos que la actualización de las series sea secuencial. Para ello, usaremos un contador de series aparte. Para ajustar el número de series de balances representadas simultáneamente en el gráfico, necesitaremos el método público CFrameGenerator::SetCurvesTotal(). En cuanto el contador de series en él llega hasta el límite establecido, la cuenta comienza de nuevo. Como nombre de las series, actuará el contador de frames. El color de las series dependerá del resultado: verde en caso positivo, rojo, en caso negativo.

Puesto que el número de transacciones en cada resultado es diferente, para que en el gráfico quepan todas las series necesarias, deberemos determinar la máxima, y ya según ella, establecer el máximo en el eje X.

class CFrameGenerator { private : uint m_curves_total; uint m_last_serie_index; double m_curve_max[]; public : void SetCurvesTotal( const uint total); }; void CFrameGenerator::SetCurvesTotal( const uint total) { m_curves_total=total; :: ArrayResize (m_curve_max,total); :: ArrayInitialize (m_curve_max, 0 ); } void CFrameGenerator::UpdateBalanceGraph( void ) { double serie[]; :: ArrayCopy (serie,m_data, 0 ,STAT_TOTAL,:: ArraySize (m_data)-STAT_TOTAL); CCurve *curve=m_graph_balance.CurveGetByIndex( m_last_serie_index ); curve.Name(( string )m_frames_counter); curve.Color((m_data[ 0 ]>= 0 )? :: ColorToARGB ( clrLimeGreen ) : :: ColorToARGB ( clrRed )); curve.Update(serie); int serie_size=:: ArraySize (serie); m_curve_max[ m_last_serie_index ]=serie_size; double x_max= 0 ; for ( uint i= 0 ; i<m_curves_total; i++) x_max=:: fmax (x_max,m_curve_max[i]); CAxis *x_axis=m_graph_balance.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(x_max); x_axis.DefaultStep(( int )(x_max/ 8.0 )); m_graph_balance.CalculateMaxMinValues(); m_graph_balance.CurvePlotAll(); m_graph_balance.Update(); m_last_serie_index++; if (m_last_serie_index>=m_curves_total) m_last_serie_index= 0 ; }

Bien, hemos analizados los métodos necesarios para organizar el trabajo en el procesador de eventos. Ahora vamos a analizar cómo se construye el propio método-procesador CFrameGenerator::OnTesterPassEvent(). Retorna true, mientras se desarrolla el proceso de optimización y la función FrameNext() obtiene los datos de los frames. Al finalizar la optimización, el método retorna false.

En la lista de parámetros del experto que podemos obtener con la ayuda de la función FrameInputs(), primero van los parámetros para la optimización, y ya después los que no participan en la optimización.

Si los datos del frame se han obtenido, con la ayuda de la funciónFrameInputs() obtenemos los parámetros del experto en la pasada de optimizaición actual. A continuación, guardamos los índices estadísticos, actualizamos los gráficos y aumentamos el contador de frames. Después de ello, el método CFrameGenerator::OnTesterPassEvent() retorna true antes de la siguiente llamada.

class CFrameGenerator { private : string m_param_data[]; uint m_par_count; }; bool CFrameGenerator::OnTesterPassEvent( void ) { if ( :: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data) ) { :: FrameInputs (m_pass,m_param_data,m_par_count); SaveStatData(); UpdateResultsGraph(); UpdateBalanceGraph(); m_frames_counter++; return ( true ); } return ( false ); }

Al terminar la optimización en el modo de procesamiento de frames se genera el evento TesterDeinit y se llama el método CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent(). En el momento actual no todos los frames se pueden procesar durante la optimización, por eso el gráfico de visualización de resultados estará incompleto. Para ver la imagen completa, deberemos iterar justo después de la optimización en el ciclo por todos los frames con el método CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames() y actualizar de nuevo el gráfico.



Para ello, primero tenemos que trasladar el puntero al inicio de la lista de frames, y después resetear las matrices de los resultados y el contador de frames. A continuación, pasamos por la lista completa de frames, rellenamos las matrices con los resultados positivos y negativos, y al final actualizamos el gráfico.

class CFrameGenerator { private : void ArraysFree( void ); void FinalRecalculateFrames( void ); }; void CFrameGenerator::ArraysFree( void ) { :: ArrayFree (m_loss_y); :: ArrayFree (m_loss_x); :: ArrayFree (m_profit_y); :: ArrayFree (m_profit_x); } void CFrameGenerator::FinalRecalculateFrames( void ) { :: FrameFirst (); ArraysFree(); m_frames_counter= 0 ; while (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { if (m_data[ 0 ]< 0 ) AddLoss(m_data[ 0 ]); else AddProfit(m_data[ 0 ]); m_frames_counter++; } CCurve *curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Name( "P: " +( string )ProfitsTotal()); curve.Update(m_profit_x,m_profit_y); curve=m_graph_results.CurveGetByIndex( 1 ); curve.Name( "L: " +( string )LossesTotal()); curve.Update(m_loss_x,m_loss_y); CAxis *x_axis=m_graph_results.XAxis(); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_frames_counter); x_axis.DefaultStep(( int )(m_frames_counter/ 8.0 )); m_graph_results.CalculateMaxMinValues(); m_graph_results.CurvePlotAll(); m_graph_results.Update(); }

Entonces el código del método CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent() será igual que el mostrado más abajo. Aquí debemos recordar el número total de frames y también resetear el contador.

void CFrameGenerator::OnTesterDeinitEvent( void ) { FinalRecalculateFrames(); m_frames_total =m_frames_counter; m_frames_counter = 0 ; m_last_serie_index = 0 ; }

A continuación, analizamos cómo usar los métodos de la clase CFrameGenerator en la clase de la aplicación.

Trabajando con los datos de optimización en la clase de la aplicación

Crearemos la interfaz gráfica de nuestra aplicación en el método de inicialización de la simulación CProgram::OnTesterInitEvent(). Después de crearla, es necesario hacer la interfaz gráfica no disponible. Para ello, necesitaremos los métodos adicionales CProgram::IsAvailableGUI() y CProgram::IsLockedGUI(), que se usarán también en los otros métodos de la clase CProgram.

Inicializamos el generador de frames: para ello, transmitiremos los punteros a los gráficos en los que se visualizarán los resultados de la optimización.

class CProgram : public CWndEvents { private : void IsAvailableGUI( const bool state); void IsLockedGUI( const bool state); } void CProgram::OnTesterInitEvent( void ) { if (!CreateFrameModeGUI()) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Could not create the GUI!" ); return ; } IsLockedGUI( false ); m_frame_gen.OnTesterInitEvent(m_graph1.GetGraphicPointer(),m_graph2.GetGraphicPointer()); } void CProgram::IsAvailableGUI( const bool state) { m_window1.IsAvailable(state); m_sleep_ms.IsAvailable(state); m_curves_total.IsAvailable(state); m_reply_frames.IsAvailable(state); } void CProgram::IsLockedGUI( const bool state) { m_window1.IsAvailable(state); m_sleep_ms.IsLocked(!state); m_curves_total.IsLocked(!state); m_reply_frames.IsLocked(!state); }

Más arriba hemos hablado de que los datos en los recuadros los vamos a actualizar en la clase de la aplicación con la ayuda de los métodos CProgram::UpdateStatTable() y CProgram::UpdateParamTable(). El código de ambos recuadros es idéntico, por eso mostraremos para el ejemplo solo uno de ellos. Los nombres de los índices/parámetros y sus valores se representan en una línea con la ayuda del separador ‘=’. Por eso, en el ciclo pasamos por ellos, los dividimos en dos elementos y los introducimos en una matriz aparte. Después, incorporamos estos valores a las celdas del recuadro.

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateStatTable( void ); void UpdateParamTable( void ); } void CProgram::UpdateStatTable( void ) { string stat_data[]; int total=m_frame_gen.CopyStatData(stat_data); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { string array[]; if (:: StringSplit (stat_data[i], '=' ,array)== 2 ) { if (m_frame_gen.CurrentFrame()> 1 ) m_table_stat.SetValue( 1 ,i,array[ 1 ], 0 , true ); else { m_table_stat.SetValue( 0 ,i,array[ 0 ], 0 , true ); m_table_stat.SetValue( 1 ,i,array[ 1 ], 0 , true ); } } } m_table_stat.Update(); }

Ambos métodos para la actualización de datos en el recuadro se llaman en el método CProgram::OnTesterPassEvent() conforme a la respuesta positiva del método homónimo CFrameGenerator::OnTesterPassEvent():

void CProgram::OnTesterPassEvent( void ) { if (m_frame_gen.OnTesterPassEvent()) { UpdateStatTable(); UpdateParamTable(); } }

Al finalizar la optimización, el método CProgram::CalculateProfitsAndLosses() calcula el tanto por ciento de resultados positivos y negativos y muestra esta información en la línea de estado:

class CProgram : public CWndEvents { private : void CalculateProfitsAndLosses( void ); } void CProgram::CalculateProfitsAndLosses( void ) { if (m_frame_gen.FramesTotal()< 1 ) return ; int losses =m_frame_gen.LossesTotal(); int profits =m_frame_gen.ProfitsTotal(); string pl =:: DoubleToString ((( double )losses/( double )m_frame_gen.FramesTotal())* 100 , 2 ); string pp =:: DoubleToString ((( double )profits/( double )m_frame_gen.FramesTotal())* 100 , 2 );; m_status_bar.SetValue( 1 , "Profits: " +( string )profits+ " (" +pp+ "%)" + " / Losses: " +( string )losses+ " (" +pl+ "%)" ); m_status_bar.GetItemPointer( 1 ).Update( true ); }

Más abajo mostramos el código del método para el procesamiento del evento TesterDeinit. La inicialización del núcleo gráfico indica que se monitoreará el desplazamiento el cursor del ratón y se activará el temporizador. Por desgracia, en la versión actual de MetaTrader 5 el temporizador no se activa al final de la optimización. Esperaremos que esta posibilidad aparezca en el futuro.

void CProgram::OnTesterDeinitEvent( void ) { m_frame_gen.OnTesterDeinitEvent(); IsLockedGUI( true ); CalculateProfitsAndLosses(); CWndEvents::InitializeCore(); }

Ahora también podemos trabajar con los datos de los frames al finalizar la optimización. El experto se encuentra en el gráfico en el terminal, y existe acceso a los frames para el análisis de resultados. La interfaz gráfica hace esto de forma intuitiva y comprensible. En el método-procesador de los eventos CProgram::OnEvent() monitorearemos:

el cambio de valor en el campo de edición para establecer el número de series de balances representadas en el gráfico;

el inicio de la visualización de los resultados de optimización.

Para actualizar el gráfico después de cambiar el número de las series se usa el método CProgram::UpdateBalanceGraph(). Aquí establecemos el número de series para trabajar en el generador de frames, y después reservamos el mismo número en el gráfico.

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateBalanceGraph( void ); }; void CProgram::UpdateBalanceGraph( void ) { int curves_total=( int )m_curves_total.GetValue(); m_frame_gen.SetCurvesTotal(curves_total); CGraphic *graph=m_graph1.GetGraphicPointer(); int total=graph.CurvesTotal(); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) graph.CurveRemoveByIndex(i); double data[]; for ( int i= 0 ; i<curves_total; i++) graph.CurveAdd(data,CURVE_LINES, "" ); graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); }

En el procesador de eventos, el método CProgram::UpdateBalanceGraph() se llama en el caso de que se conmuten los botones en el campo de edición (ON_CLICK_BUTTON) y en el caso de que se introduzca el valor en el campo de edición con el teclado (ON_END_EDIT):

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_curves_total.Id()) { UpdateBalanceGraph(); return ; } return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { if (lparam==m_curves_total.Id()) { UpdateBalanceGraph(); return ; } return ; } }

Para visualizar los resultados, después de la optimización en la clase CFrameGenerator se implementa el método público CFrameGenerator::ReplayFrames(). Aquí, al mismo inicio, definimos con el contador de frames: si el proceso se acaba de iniciar, las matrices se resetean y el puntero de frames se traslada al mismo inicio de la lista. A continuación, se inicia la iteración de los frames y se realizan las mismas acciones que en el método CFrameGenerator::OnTesterPassEvent(), anteriormente descrito. Si obtenemos el frame, el método retorna true. Al finalizar del proceso, los contadores de frames y las series se resetean, y el método retorna false.

class CFrameGenerator { public : bool ReplayFrames( void ); }; bool CFrameGenerator::ReplayFrames( void ) { if (m_frames_counter< 1 ) { ArraysFree(); :: FrameFirst (); } if (:: FrameNext (m_pass,m_name,m_id,m_value,m_data)) { :: FrameInputs (m_pass,m_param_data,m_par_count); SaveStatData(); UpdateResultsGraph(); UpdateBalanceGraph(); m_frames_counter++; return ( true ); } m_frames_counter = 0 ; m_last_serie_index = 0 ; return ( false ); }

El método CFrameGenerator::ReplayFrames() se llama en la clase CProgram del método ViewOptimizationResults(). Antes de iniciar la reproducción de los frames, la interfaz gráfica se hace inaccesible. La velocidad de desplazamiento se puede regular indicando la pausa en el campo de edición Sleep. En este momento, en la línea de estado se mostrará la barra de progreso para definir cuánto tiempo queda hasta el final del proceso.

class CFrameGenerator { private : void ViewOptimizationResults( void ); }; void CProgram::ViewOptimizationResults( void ) { IsAvailableGUI( false ); int pause=( int )m_sleep_ms.GetValue(); while (m_frame_gen.ReplayFrames() && !:: IsStopped ()) { UpdateStatTable(); UpdateParamTable(); m_progress_bar.Show(); m_progress_bar.LabelText( "Replay frames: " + string (m_frame_gen.CurrentFrame())+ "/" + string (m_frame_gen.FramesTotal())); m_progress_bar.Update(( int )m_frame_gen.CurrentFrame(),( int )m_frame_gen.FramesTotal()); :: Sleep (pause); } CalculateProfitsAndLosses(); m_progress_bar.Hide(); IsAvailableGUI( true ); m_reply_frames.MouseFocus( false ); m_reply_frames.Update( true ); }

La llamada del método CProgram::ViewOptimizationResults() tiene lugar al pulsar el botón Replay frames en la interfaz gráfica de la aplicación. Se genera el evento ON_CLICK_BUTTON.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_reply_frames.Id()) { ViewOptimizationResults(); return ; } ... return ; } }

En el siguiente apartado del artículo analizaremos qué resultado final obtendremos, y qué verá el usuario en el gráfico durante la optimización en el modo de trabajo con frames.





Demostrando el resultado obtenido

Para realizar las pruebas, utilizaremos un algortimo comercial del paquete estándar: Moving Average. Lo formalizamos como clase tal cual, sin adiciones ni correcciones. Todos los archivos de la aplicación desarrollada se ubicarán en una carpeta. El archivo con la estrategia lo incluimos en el archivo Program.mqh.

Como complemento aquí se incluye el archivo FormatString.mqh con las funciones para formatear las líneas. Por el momento, no son parte de ninguna clase, por eso designaremos la flecha con color negro. Como conclusión, el esquema de la aplicación tendrá el aspecto siguiente:



Fig. 4. Incluimos la clase con la estrategia comercial y el archivo con las funciones adicionales.

Vamos a intentar optimizar los parámetros y ver qué aspecto tienen en el gráfico en el terminal. Ajustes del simulador: símbolo EURUSD, marco temporal H1, rango temporal 2017.01.01 – 2018.01.01.

Fig. 5. Demostración del resultado del experto Moving Average del paquete estándar.

Como vemos, ha resultado bastante informativo. Casi todos los resultados de este algoritmo comercial son negativos (95.23%). Si aumentamos el rango temporal, los resultados serán aún peores. Pero sabemos que, a la hora de desarrollar un sistema comercial, debemos intentar que la mayoría de los resultados sean positivos. De lo contrario, el algoritmo dará pérdidas, y no será recomendable utilizarlo. Hay que optimizar los parámetros con la mayor cantidad de datos posible e intentar que las transacciones sean cuantas más, mejor.

Vamos a intentar poner a prueba otro algoritmo comercial del paquete estándar, MACD Sample.mq5. Ya se ha formalizado como clase. Después de pulir algunos detalles, podremos incluirla simplemente en nuestra aplicación, como la anterior. Vamos a ponerlo a prueba con el mismo símbolo y marco temporal, pero aumentaremos el rango temporal para incrementar el número de transacciones en los tests (2010.01.01 – 2018.01.01). Aquí tenemos el resultado de la optimización del experto comercial:

Fig. 6. Demostración del resultado de optimización del experto MACD Sample.

Aquí vemos otro resultado completamente distinto: 90,89% de resultados positivos.



La optimización de los parámetros puede ocupar mucho tiempo, dependiendo del volumen de datos utilizados. No es obligatorio estar sentado todo el tiempo ante el monitor durante este proceso. Después de optimizar, podemos iniciar una nueva visualización de los resultados en el modo rápido, pulsando el botón Replay frames. Vamos a iniciar el proceso de reproducción de frames, estableciendo para la muestra un límite de 25 series. Este es el aspecto que tiene:





Fig. 7. Demostración del resultado del experto MACD Sample tras la optimización.





Conclusión

En el artículo se muestra una versión actual del programa, diseñada para obtener y analizar los frames de optimización. Los datos se visualizan en el entorno de una interfaz gráfica creada sobre la base de la biblioteca EasyAndFast.

Una de las desventajas, o mejor dicho, uno de los defectos de esta solución es el hecho de que tras finalizar la optimización en el modo de procesamiento de frames es imposible iniciar el temporizador. Esto genera ciertas limitaciones en el trabajo con la propia interfaz gráfica. El segundo problema es que al eliminar el experto del gráfico no se activa la desinicialización en la función OnDeinit(), y esto dificulta el procesamiento correcto de este evento. Es posible que en uno de los siguientes builds de MetaTrader 5 estos problemas sean resueltos.