示例
preview
如何从算法交易中赚取$1,000,000？使用MQL5.com服务！

每个新手交易者都梦想着在金融市场上稳定赚钱。如何在没有过多风险和启动预算的情况下实现这个目标？交易者在哪里可以找到必要的信息并从经验丰富的同事那里获得帮助？MQL5服务为全球的开发人员和交易者提供了独有的获利机会，而初学者可以在算法交易的世界中找到自己的方式。这些服务可直接从MetaTrader交易程序端提供给数百万交易者。


通过出售信号获得收入超过$400,000

成功交易者不仅可以通过自己的账户进行交易获利，而且还可以通过出售交易信号来获利。有很多没有所需时间或知识的投资者。此外，投资者还希望完全掌控自己的交易账户，并对将资金委托给他人心存警惕。信号服务可以按固定的订阅费用复制经验丰富的交易者的交易。

我们建议您订阅在与信号提供商相同的交易商开设的交易账户。这可以提高复制交易的准确性。

信号页

每个信号均附有结余和盈亏图表、统计数据、风险和滑点预警、交易活动和交易品种的交易分布。这些详细数据可以从“信号”展示区提供的数千种信号中选择合适的信号订阅信号，并在内置VPS上启动复制交易，而无需离开MetaTrader程序端。


MetaTrader程序端中的信号展示区

数以百万的交易者通过MetaTrader交易程序端进行日常操作，他们可以选择您的“信号”来复制交易。我们已经有多家提供商，简单地通过信号服务发送其交易而获得数十万美元。

前10位信号提供商

如果您的交易可带来稳定的收入，那么即使以少量的入金也可以复制他们的成功。只需创建您的“信号”并注册为“卖家”。卖出信号是最快且性价比最高的获利方式之一，同时又能避免过度风险。您是否希望通过出售交易赚取数万美元？成为“卖家”，发布您的“信号”！

创建一个信号


在EA交易和应用程序市场上超过$1,000,000

每位新手交易者都会在价格图表前花费几天和几周的时间，以试图弄清市场的本质并创建自己的盈利交易策略。作为回报，如果成功交易者可以编写必要的程序，他们将很开心让EA来负责交易活动。EA不会疲倦，不会出错，没有金钱要求，也不会承受人性的弱点。这就是算法交易在世界范围内如此受欢迎和受追捧的原因。

市场展示区包含20,000+EA和交易应用程序，可供数百万交易者直接从MetaTrader程序端购买和免费下载。只需单击几下即可购买并安装产品。这并没有绑定到交易账户，而付费产品至少具有五次激活。当在内置VPS中使用市场产品时，无需花费激活，可以尽可能接近交易商的交易服务器进行租用，从而降低网络成本！这对于基于套利和高频交易的策略至关重要。

MetaTrader交易程序端中的EA市场

我们为开发MetaTrader 4和MetaTrader 5应用程序的程序员提供了便利的服务，他们愿意通过出售他们的应用程序获得可观的收益：

  • 购买的所有市场产品均已针对买家PC进行加密，不能在其他计算机上使用；
  • 所有EX4/EX5程序文件都经过安全加密，不会受到破坏；
  • 买卖双方之间的所有结算都是自动化，因此，卖家无需担心付款交易；
  • 获得收益可以通过常用付款系统和银行卡提取；
  • 市场产品可直接在交易程序端和每天都有来自世界各地的数百万用户访问的MQL5.com网站上获得。

市场卖家不会告诉您他们的收入，但前10名卖家每月的收入在$15,000到$100,000之间。

市场中卖家的销售统计数据

我们的交易应用程序市场是全球同类产品中最受欢迎的在线商店，每月营业额高达数百万美元。迄今为止，已有数十位卖家获利数十万美元！


前10位市场卖家

您是否想通过出售EA交易赚取$1,000,000？那么，注册为“卖家”并在“市场”上发布您的产品！

在市场上发布产品



自由职业者完成交易者订单超过$200,000

如今，可以在任何IT领域找到自由职业者。算法交易也不例外。每天都有数百名专业MQL4和MQL5程序员执行交易者的数十个订单。最成功的自由职业开发人员的收入在$60,000到$220,000之间。

前10位自由职业者


该服务提供的是简单的合同执行，可以灵活地增加时间和预算。在创建订单时，您可以指定要完成的工作的性质、应用程序类型、所需技能以及运行程序的平台。


在自由职业者中创建订单


如果您的启动预算不足但您具有编程技能，扎实的交易知识并想通过开发交易应用程序获利，那么可以从自由职业者开始。获得的经验将有助于创建自己的交易策略以及在市场中发布产品，最终可能为您带来稳定的收入。

您是否想通过完成算法交易订单来赚取您的第一个$100,000？然后成为卖家并在自由职业者中执行订单！

通过自由职业者服务获利


MetaTrader开发人员已为算法交易创建一个统一的生态系统，您可以在这里开发、订购、购买、优化和启动用于全天候操作的EA交易。MQL5服务可帮助交易者解决他们在工作过程中面临的所有问题。初学者可以找到大量文章和免费代码，而程序员可以在市场中出售程序并完成自由职业者订单。投资者可以订阅成功交易者发布的信号。

MQL5服务不仅可以帮助交易者在金融市场上进行交易，还能够以各种方式通过知识来获利。我们提供直接访问交易者程序端，这意味着可以访问数百万交易者及数百万美元。

在MQL5.com找到您的方式，开始获利！

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/4234

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

Valeriy Yastremskiy
Valeriy Yastremskiy | 10 2月 2021 在 10:21
fxsaber:

他们是机器人。他们不在乎你是否粉碎了他们的账户。这不是连锁信的问题，而是内容的问题。

以前是垃圾邮件，现在是机器人加好友。冷暴力的成本很低，但只有在狭窄的正确环境中才有效。在错误的环境中，它可能会产生负面影响。

wmapococ
wmapococ | 17 2月 2021 在 09:19
在危机中，人们对金融市场的兴趣大增，但没有经验的人只会在这里浪费时间
David_NZ
David_NZ | 28 8月 2021 在 03:24

嗨，这可能会偏离主题，因为我是自由职业者的新手。

我已经下了第一笔订单。

我的订单底部有一个 "开发人员 "框。也许开发人员会在评论中给我一句话的回复。

自由职业者页面上没有 "帮助 "按钮，也无法向版主询问相关知识。

所以版主请回答这些问题，而不是告诉我我跑题了：

1 开发人员框中 RH 栏中的百分比数字是什么意思？

2 开发人员引用的评论数量。客户如何阅读这些评论？

Antonio Simon Del Vecchio
Antonio Simon Del Vecchio | 5 12月 2021 在 13:41
MetaQuotes:

发表文章：如何在 MQL5.com 服务的算法交易中赚取 1 000 000 美元！

作者:MetaQuotes

自由职业者工作的平均价格是多少？
Hector junior Acosta venales
Hector junior Acosta venales | 7 12月 2021 在 01:22
Antonio Simon Del Vecchio #:
自由职业者工作的平均价格是多少？
添加时间
