Como ganhar US$ 1 000 000 por meio do trading algorítmico? Nos serviços MQL5.com!

Todo trader novato sonha em ganhar muito dinheiro nos mercados financeiros. Como ele pode fazer isso sem muito risco e sem capital inicial? Onde pode encontrar as informações necessárias e pedir ajuda a camaradas mais experientes? Os serviços MQL5 dão oportunidades únicas de lucrar aos desenvolvedores e traders em qualquer país do mundo, e permitem que os novatos encontrem seu caminho no mundo do trading algorítmico. Esses serviços estão disponíveis para milhões de operadores diretamente a partir do terminal de negociação MetaTrader.







Como ganhar US$ 400 000+ vendendo Sinais



Um trader bem-sucedido pode ganhar não apenas negociando desde sua conta própria, mas também vendendo sinais de negociação. Há um grande número de investidores no mundo que procuram uma oportunidade de fazer seu dinheiro trabalhar para eles próprios, mas não têm tempo ou conhecimento necessários. Além disso, os estes desejam manter o controle total sobre sua própria conta de negociação e têm medo de deixar seu dinheiro nas mãos erradas. O serviço Sinais permite copiar as transações feitas por traders bem-sucedidos após uma assinatura fixa.

Recomenda-se assinar uma conta de negociação aberta na mesma corretora do Provedor de Sinais. Isso permite copiar as transações com a maior precisão possível.



Cada sinal vem com gráfico de saldo e de rebaixamento, histórico de negociação, estatísticas, avisos de risco e de slippage, atividade de negociação e distribuição de trades por símbolos. Esse nível de detalhe nas informações permite selecionar os sinais adequados entre milhares disponíveis no mostruário de Sinais. É possível assinar Sinais diretamente a partir do terminal MetaTrader e imediatamente começar a copiar transações num VPS embutido.







Todos os dias, milhões de traders operam através dos terminais de negociação MetaTrader, podendo escolher o Sinal desejado que lhes permita copiar as transações. Já temos vários Provedores ganhando centenas de milhares de dólares simplesmente fazendo a transmissão do seu trading por meio do serviço de Sinais.





Se seu trading lhe trouxer uma receita estável, você pode repetir o sucesso deles mesmo com um pequeno depósito, basta criar um Sinal próprio e registrar-se como Vendedor. A venda de Sinais é uma das maneiras mais rápidas e acessíveis de ganhar dinheiro sem exceder os riscos. Você quer ganhar dezenas de milhares de dólares vendendo suas transações? Torne-se um Vendedor e publique seus Sinais!







US$1 000 000+ no Mercado de robôs de negociação e aplicativos



Todo trader novato passa dias e semanas vendo gráficos de preços na tentativa de desvendar a natureza do mercado e criar uma estratégia de negociação lucrativa para si mesmo. Todo operador de sucesso deixaria com prazer um robô negociar em seu lugar se soubesse como programar um. Os robôs não se cansam, não cometem erros, não pedem dinheiro e não estão sujeitos às fraquezas humanas. É por isso que o trading algorítmico se tornou tão popular e procurado em todo o mundo.



O mostruário do Mercado disponibiliza mais de 20 000 robôs e aplicativos de negociação que podem ser comprados ou baixados gratuitamente por milhões de operadores diretamente no terminal de negociação MetaTrader. A compra e instalação são feitas com alguns cliques do mouse, sem associação a uma conta de negociação. Os produtos pagos podem ser ativados pelo menos 5 vezes. Além disso, as ativações não são gastas no VPS integrado, que pode ser alugado o mais próximo possível do servidor de negociação de sua corretora, reduzindo assim os custos de rede! Isso é crítico para estratégias baseadas em arbitragem ou escalpelamento.







Especialmente para programadores que escrevem aplicativos para MetaTrader 4 e MetaTrader 5 e querem ganhar muito dinheiro, desenvolvemos serviços amigáveis:

Todos os produtos adquiridos no Mercado são criptografados de acordo com o computador do comprador e não podem ser usados externamente.

Todos os arquivos EX4/EX5 do programa são criptografados de forma confiável e não podem ser quebrados.

Todas as contas entre compradores e vendedores são automatizadas, dispensando os vendedores de pensarem em transações de pagamento.

Pode-se retirar o dinheiro ganho usando sistemas de pagamento e cartões bancários populares.

Os produtos publicados no Mercado estão disponíveis diretamente nos terminais de negociação e no site MQL5.com, visitado diariamente por milhões de usuários em todo o mundo.



Os vendedores do mercado não informarão sobre seus ganhos, mas podemos dizer que o TOP 10 ganha de US$ 15 000 a US$ 100 000 por mês. E você nem fazia ideia do assunto.





Nosso mercado de aplicativos de negociação se tornou a plataforma mais popular do mundo e movimenta milhões de dólares por mês. Até agora, dezenas de Vendedores já ganharam centenas de milhares de dólares, entre eles há milionários em dólares!





Você quer ganhar US$ 1 000 000 vendendo robôs de negociação? Registre-se como Vendedor e publique seus produtos no Mercado!









US$ 200 000+ com encomendas de traders no Freelance



Agora, freelancers podem ser encontrados em qualquer área de TI, e o trading algorítmico não é exceção. Centenas de programadores profissionais de MQL4 e MQL5 atendem dezenas de encomendas feitas por traders todos os dias. Os desenvolvedores de maior sucesso no Freelance ganham de US$ 60 000 a US$ 220 000.









O serviço oferece um procedimento simples de contratação e permite aumentar com flexibilidade o tempo e o orçamento de trabalho. Ao criar uma encomenda, pode-se especificar a natureza do trabalho, o tipo de aplicativo, as habilidades necessárias e a plataforma na qual o programa deve ser executado.







Se você não tem capital inicial suficiente, mas tem habilidades de programação, entendimento do trading e desejo de ganhar dinheiro com aplicativos de negociação, você pode começar com Freelancing. A experiência adquirida será útil tanto para a criação de sua própria estratégia de negociação quanto para a publicação de produtos no Mercado. O que pode trazer uma renda adicional estável.

Você quer ganhar seus primeiros US$ 100.000 com encomendas de trading algorítmico? Torne-se um Vendedor e atenda aos pedidos no Freelance!







Os desenvolvedores do MetaTrader criaram um único ecossistema integrado para trading algorítmico no qual você pode criar, encomendar, comprar, otimizar e iniciar robôs de negociação 24 horas por dia. Os serviços MQl5 ajudam os operadores a resolver todos os problemas que enfrentam em seu trabalho. Os iniciantes aqui encontram um grande número de artigos e códigos gratuitos, programadores vendem programas no Mercado e atendem pedidos no Freelance, investidores assinam sinais transmitidos por operadores bem-sucedidos.

Os serviços MQL5 ajudam os traders não apenas a negociar nos mercados financeiros, mas também a lucrar com seu conhecimento. Damos acesso direto aos terminais dos traders, que são milhões de pessoas e milhões de dólares.

Encontre o seu caminho e comece a ganhar dinheiro em MQL5.com!

