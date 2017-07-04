Graphisches Interface X: Textauswahl im mehrzeiligen Textfeld (build 13)

Inhaltsverzeichnis





Einführung

Der erste Artikel Grafische Interfaces I: Vorbereitung der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1) beschreibt im Detail den Zweck der Bibliothek. Eine vollständige Liste mit den Verweisen auf die Artikel des ersten Teils findet sich am Ende jeden Kapitels. Dort können Sie auch die komplette, aktuelle Version der Bibliothek zum derzeitigen Entwicklungsstand herunterladen. Die Dateien müssen in die gleichen Verzeichnissen kopiert werden, wie sie sich in dem Archiv befinden.

Um das mehrzeilige Textfeld aus den unten angegebenen Artikeln richtig nutzen zu können, sollte es möglich sein, Text zu markieren, denn ein Löschen von Text, Buchstabe für Buchstabe, ist ziemlich unbequem.



Die Textauswahl mittels verschiedener Tastenkombinationen und das Löschen von markiertem Text funktioniert genau so wie in jedem anderen Texteditor. Zusätzlich wird der Code weiter optimiert, und es werden die Klassen für die zweite Stufe in Richtung der endgültigen Version der Bibliothek vorbereitet, die alle Elemente als Einzelbilder vor einem Hintergrund darstellt.

Die endgültige Version dieses Elementes wird hier entwickelt. Jede spätere Änderung wird nur dann vorgenommen werden, wenn für einen bestimmten Algorithmus eine effizientere Lösung gefunden werden würde.

Abfangen der gedrückten Shift-Taste

Ergänzen wir als aller erstes die bereits besprochenen Klasse CKeys mit der Methode CKeys::KeyShiftState(), um den aktuellen Zustand der Shift-Taste abzufragen. Diese Taste wird in mehreren Kombinationen zur Textauswahl verwendet. Unten ist der Code dieser einfachen Methode aufgelistet. Die Shift-Taste gilt als gedrückt, wenn die Funktion ::TerminalInfoInteger() mit der Identifikator TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT einen Wert ungleich Null zurückgibt.

class CKeys { public : bool KeyShiftState( void ); }; bool CKeys::KeyShiftState( void ) { return (:: TerminalInfoInteger (TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT)< 0 ); }





Tastenkombinationen zum Markieren von Text

Kommen wir jetzt zu allen Tastenkombinationen für die Textauswahl, die wir im Textfeld verwenden wollen. Beginnen wir mit der Kombination von zwei Tasten.

Die Kombinationen von 'Shift + Links' und 'Shift + Rechts' bewegen den Kursor nach links bzw. rechts, jeweils um einen Buchstaben. Der Hintergrund und die Buchstaben des Textes werden durch andere Farben (anpassbar durch Benutzer) hervorgehoben:

Fig. 1 Textauswahl durch eine buchstabenweise Kursorbewegung nach links und rechts.





Die Kombinationen 'Shift + Pos1' and 'Shift + Ende' bewegen den Textkursor an den Anfang oder das Ende einer Zeile und markieren alle Buchstaben ab der Kursorposition.

Fig. 2. Textauswahl mit dem Kursor ab der Startposition bis zum Anfang und zum Ende der Zeile.





Die Kombinationen von 'Shift + Hoch' und 'Shift + Runter' bewegen den Kursor eine Zeile nach oben oder unten. Der Text wird ab der Startposition des Kursors markiert, nach oben über den Zeilenanfang und nach unten über das Zeilenende bis zur Endposition des Kursor. Gibt es mehr als eine Zeile zwischen Anfangs- und Endzeile, werden diese zur Gänze markiert.

Fig. 3. Textauswahl durch Auf- und Abbewegungen.





Manchmal werden Kombination aus drei Tasten zur Textauswahl verwendet. Wenn zum Beispiel schnell mehrere Worte einer Zeile ausgewählt werden sollen, ein Markieren, Buchstabe für Buchstabe, wäre zu langwierig. Auch wenn es notwendig sein sollte, Text auszuwählen, der mehrere Zeilen umfasst, wäre eine Auswahl Zeile für Zeile nicht so bequem.



Die Kombination aus drei Tasten verwendet die Taste Ctrl zusammen mit Shift. Betrachten wir alle Kombinationen, die in diesem Artikel beschrieben werden:

Die Kombinationen 'Ctrl + Shift + Left' und 'Ctrl + Shift + Right' wählen ganze Wörter durch die Kursorbewegungen nach links oder rechts:

Fig. 4. Fig. 1 Textauswahl durch eine wortweise Kursorbewegung nach links und rechts.





Die Kombinationen 'Ctrl + Shift + Home' und 'Ctrl + Shift + End' markieren den gesamten Text von der aktuellen Kursorposition bis zum Anfang der ersten oder dem Ende der letzten Zeile:

Fig. 5. Textauswahl mit dem Kursor ab der Startposition bis zum Anfang und zum Ende des Dokumentes.





Der nächste Abschnitt behandelt die Methoden der Textauswahl.

Verfahren zum Auswählen von Text

Standardmäßig wird der markierte Text mit weißen Buchstaben vor einem blauen Hintergrund dargestellt. Falls nötig, können mit den Methoden CTextBox:: SelectedBackColor() und CTextBox:: SelectedTextColor() die Farben geändert werden.

class CTextBox : public CElement { private : color m_selected_back_color; color m_selected_text_color; private : void SelectedBackColor( const color clr) { m_selected_back_color=clr; } void SelectedTextColor( const color clr) { m_selected_text_color=clr; } }; CTextBox::CTextBox( void ) : m_selected_text_color( clrWhite ), m_selected_back_color( C'51,153,255' ) { }

Um Text zu markieren, werden Variablen und Methoden benötigt, die die Indizes der ersten und letzten Zeilen und Buchstaben des markierten Textes bestimmen. Weiters eine Methode, die diese Werte zurücksetzt, wenn die Markierung aufgehoben wird.

Jedes Mal, wenn eine der Tastenkombinationen gedrückt wird, wird die Methode CTextBox::SetStartSelectedTextIndexes() aufgerufen, bevor der Kursor verschoben wird. Sie bestimmt die Indices der Zeile und des Buchstabens, wo der Textkursor sich gerade befindet. Diese Werte werden nur gesetzt, wenn es der erste Aufruf der Methode ist, nach einer vorherigen Zurücksetzung. Der Kursor wird erst nach dem Aufruf dieser Methode bewegt. Dann wird die Methode CTextBox::SetEndSelectedTextIndexes() aufgerufen, sie bestimmt die Endwerte der Indices der Zeile und des Buchstabens (es sind die der Position des Textkursors). Wenn es sich während des Verschiebens des Textkursors im Markiermodus herausstellt, dass der Kursor sich wieder genau dort befindet, von wo er startete, werden die Werte durch die Methode CTextBox::ResetSelectedText() zurückgesetzt. Die Werte werden auch bei jeder Bewegung des Textkursors, durch das Löschen der Textauswahl oder bei der Deaktivierung des Textfeldes.

class CTextBox : public CElement { private : int m_selected_line_from; int m_selected_line_to; int m_selected_symbol_from; int m_selected_symbol_to; private : void SetStartSelectedTextIndexes( void ); void SetEndSelectedTextIndexes( void ); void ResetSelectedText( void ); }; void CTextBox::SetStartSelectedTextIndexes( void ) { if (m_selected_line_from== WRONG_VALUE ) { m_selected_line_from =( int )m_text_cursor_y_pos; m_selected_symbol_from =( int )m_text_cursor_x_pos; } } void CTextBox::SetEndSelectedTextIndexes( void ) { m_selected_line_to =( int )m_text_cursor_y_pos; m_selected_symbol_to =( int )m_text_cursor_x_pos; if (m_selected_line_from==m_selected_line_to && m_selected_symbol_from==m_selected_symbol_to) ResetSelectedText(); } void CTextBox::ResetSelectedText( void ) { m_selected_line_from = WRONG_VALUE ; m_selected_line_to = WRONG_VALUE ; m_selected_symbol_from = WRONG_VALUE ; m_selected_symbol_to = WRONG_VALUE ; }

Teile des Codes, die früher von Methoden zur Bewegung des Kursors verwendet wurden, werden jetzt in eine eigene Methode verschoben, da sie für die Textauswahl wiederholt verwendet werden. Dasselbe gilt für den Code zur Anpassung der Bildlaufleisten, falls sich der Textkursor aus dem sichtbaren Teil bewegt.

class CTextBox : public CElement { private : void MoveTextCursorToLeft( void ); void MoveTextCursorToRight( void ); void MoveTextCursorToUp( void ); void MoveTextCursorToDown( void ); void CorrectingHorizontalScrollThumb( void ); void CorrectingVerticalScrollThumb( void ); };

Alle Methoden, die auf die gedrückten Tastenkombinationen reagieren, (eine von ihnen ist Shift) beinhalten praktisch den gleichen Code, bis auf jene, die den Kursor bewegt. Daher ist eine weitere Methode sinnvoll, der einfach nur die Bewegungsrichtung des Textkursors übergeben wird. Die Enumeration ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR mit mehreren Identifikatoren (siehe die Auflistung unten) wurde der Datei Enums.mqh hinzugefügt. Sie kann für die Bewegungsrichtung des Textkursor verwendet werden:

TO_NEXT_LEFT_SYMBOL — ein Buchstabe nach links.

— ein Buchstabe nach links. TO_NEXT_RIGHT_SYMBOL — ein Buchstabe nach rechts.

— ein Buchstabe nach rechts. TO_NEXT_LEFT_WORD — ein Wort nach links.

— ein Wort nach links. TO_NEXT_RIGHT_WORD — ein Wort nach rechts.

— ein Wort nach rechts. TO_NEXT_UP_LINE — eine Zeile nach oben.

— eine Zeile nach oben. TO_NEXT_DOWN_LINE — eine Zeile nach oben.

— eine Zeile nach oben. TO_BEGIN_LINE — an den Anfang der aktuellen Zeile.

— an den Anfang der aktuellen Zeile. TO_END_LINE — an das Ende der aktuellen Zeile.

— an das Ende der aktuellen Zeile. TO_BEGIN_FIRST_LINE — an den Anfang der ersten Zeile.

— an den Anfang der ersten Zeile. TO_END_LAST_LINE — an das Ende der letzten Zeile.

enum ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR { TO_NEXT_LEFT_SYMBOL = 0 , TO_NEXT_RIGHT_SYMBOL = 1 , TO_NEXT_LEFT_WORD = 2 , TO_NEXT_RIGHT_WORD = 3 , TO_NEXT_UP_LINE = 4 , TO_NEXT_DOWN_LINE = 5 , TO_BEGIN_LINE = 6 , TO_END_LINE = 7 , TO_BEGIN_FIRST_LINE = 8 , TO_END_LAST_LINE = 9 };

Jetzt können wir die allgemeine Methode zur Bewegung des Textkursors erstellen — CTextBox::MoveTextCursor(), ihr muss nur eine der Identifikatoren der oberen Liste übergeben werden. Die gleiche Methode wird in praktisch allen Methoden verwendet, die auf Tastendrücke im Element CTextBox reagieren.

class CTextBox : public CElement { private : void MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction); }; void CTextBox::MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction) { switch (direction) { case TO_NEXT_LEFT_SYMBOL : MoveTextCursorToLeft(); break ; case TO_NEXT_RIGHT_SYMBOL : MoveTextCursorToRight(); break ; case TO_NEXT_LEFT_WORD : MoveTextCursorToLeft( true ); break ; case TO_NEXT_RIGHT_WORD : MoveTextCursorToRight( true ); break ; case TO_NEXT_UP_LINE : MoveTextCursorToUp(); break ; case TO_NEXT_DOWN_LINE : MoveTextCursorToDown(); break ; case TO_BEGIN_LINE : SetTextCursor( 0 ,m_text_cursor_y_pos); break ; case TO_END_LINE : { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,m_text_cursor_y_pos); break ; } case TO_BEGIN_FIRST_LINE : SetTextCursor( 0 , 0 ); break ; case TO_END_LAST_LINE : { uint lines_total =:: ArraySize (m_lines); uint symbols_total =:: ArraySize (m_lines[lines_total- 1 ].m_symbol); SetTextCursor(symbols_total,lines_total- 1 ); break ; } } }

Der Codes dieser Datei kann deutlich reduziert werden, weil die Methoden zur Bewegung des Textkursors und zur Textauswahl viele, sich wiederholende Teile aufweisen.

Beispiel eines sich wiederholenden Codabschnitts in der Methode für das Bewegen des Textkursors:

bool CTextBox::OnPressedKeyLeft( const long key_code) { if (key_code!=KEY_LEFT || m_keys.KeyCtrlState() || m_keys.KeyShiftState()) return ( false ); ResetSelectedText(); MoveTextCursor(TO_NEXT_LEFT_SYMBOL); CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Beispiel eines sich wiederholenden Codes in der Methode zur Textauswahl:

bool CTextBox::OnPressedKeyShiftAndLeft( const long key_code) { if (key_code!=KEY_LEFT || m_keys.KeyCtrlState() || !m_keys.KeyShiftState()) return ( false ); SetStartSelectedTextIndexes(); MoveTextCursor(TO_NEXT_LEFT_SYMBOL); SetEndSelectedTextIndexes(); CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Führen wir noch eine weitere (überladene) Methode CTextBox::MoveTextCursor() ein. Der Methode muss der Identifikator der Kursorbewegung übergeben werden, zusammen mit dem Kennzeichnen, dass es entweder (1) eine Bewegung des Textkursors oder oder (2) eine Textauswahl ist.

class CTextBox : public CElement { private : void MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction, const bool with_highlighted_text); }; void CTextBox::MoveTextCursor( const ENUM_MOVE_TEXT_CURSOR direction, const bool with_highlighted_text) { if (!with_highlighted_text) { ResetSelectedText(); MoveTextCursor(direction); } else { SetStartSelectedTextIndexes(); MoveTextCursor(direction); SetEndSelectedTextIndexes(); } CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); }

Die Methoden der Tastenkombinationen, die die Textauswahl betreffen, sind unten gezeigt. Deren Code ist fast identisch (sie unterscheiden sich nur in den Parametern). Daher können Sie den Code in den dem Artikel beigefügten Dateien studieren:

class CTextBox : public CElement { private : bool OnPressedKeyShiftAndLeft( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndRight( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndUp( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndDown( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndHome( const long key_code); bool OnPressedKeyShiftAndEnd( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndLeft( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndRight( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndHome( const long key_code); bool OnPressedKeyCtrlShiftAndEnd( const long key_code); };

Bis jetzt wurde nur Text in ganzen Zeilen vor einem Hintergrund behandelt. Da aber die ausgewählten Buchstaben und ihr Hintergrund ihre Farben ändern, muss der Text Buchstabe für Buchstabe ausgegeben werden. Dafür machen wir ein paar Änderungen in der Methode CTextBox::TextOut().

Dazu aber benötigen wir eine weitere Methode CTextBox::CheckSelectedText(), die die ausgewählten Buchstaben überprüft. Wir wissen bereits, dass während der Textauswahl die Indices des Textkursors der Zeilen und Buchstaben des Anfangs und des Endes gesichert werden. Daher ist es einfach zu bestimmen, ob ein Buchstabe einer Zeile ausgewählt wurde oder nicht, einfach durch ein Iteration in einer Schleife über die Buchstaben. Die Logik ist einfach:

Falls der erste Index der Zeile kleiner ist als der letzte, wird der Buchstabe ausgewählt: Wenn dies die letzte Zeile ist und der Buchstabe steht rechts des zuletzt gewählten

Wenn dies die Anfangszeile ist und der Buchstabe links vom anfänglich gewählten

Alle Buchstaben der dazwischenliegenden Zeilen werden ausgewählt Falls der erste Index der Zeile größer ist als der letzte, wird der Buchstabe ausgewählt: Wenn dies die letzte Zeile ist und der Buchstabe steht links des zuletzt gewählten

Wenn dies die Anfangszeile ist und der Buchstabe rechts vom anfänglich gewählten

Alle Buchstaben der dazwischenliegenden Zeilen werden ausgewählt Befindet sich der ausgewählte Text nur in einer Zeile, wird ein Buchstaben dann gewählt, wenn er zwischen dem ersten und dem letzten Index des Buchstaben liegt.

class CTextBox : public CElement { private : bool CheckSelectedText( const uint line_index, const uint symbol_index); }; bool CTextBox::CheckSelectedText( const uint line_index, const uint symbol_index) { bool is_selected_text= false ; if (m_selected_line_from== WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_selected_line_from>m_selected_line_to) { if (( int )line_index==m_selected_line_to && ( int )symbol_index>=m_selected_symbol_to) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index==m_selected_line_from && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_from) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index>m_selected_line_to && ( int )line_index<m_selected_line_from) { is_selected_text= true ; } } else if (m_selected_line_from<m_selected_line_to) { if (( int )line_index==m_selected_line_to && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_to) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index==m_selected_line_from && ( int )symbol_index>=m_selected_symbol_from) { is_selected_text= true ; } else if (( int )line_index<m_selected_line_to && ( int )line_index>m_selected_line_from) { is_selected_text= true ; } } else { if (( int )line_index>=m_selected_line_to && ( int )line_index<=m_selected_line_from) { if (m_selected_symbol_from>m_selected_symbol_to) { if (( int )symbol_index>=m_selected_symbol_to && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_from) is_selected_text= true ; } else { if (( int )symbol_index>=m_selected_symbol_from && ( int )symbol_index<m_selected_symbol_to) is_selected_text= true ; } } } return (is_selected_text); }

In der Methode CTextBox::TextOut(), die den Text ausgibt, muss eine interne Schleife mit einer Iteration über die Buchstaben der Zeile ergänzt werden, anstatt die Zeile als Ganzes auszugeben. Sie bestimmt, ob der überprüfte Buchstabe ausgewählt wurde. Falls der Buchstabe gewählt wurde, wird dessen Farbe bestimmt und ein ausgefülltes Rechteck wird gezeichnet unter dem Buchstaben. Nach all dem wird der Buchstabe selbst ausgegeben.

class CTextBox : public CElement { private : void TextOut ( void ); }; void CTextBox:: TextOut ( void ) { m_canvas.Erase(AreaColorCurrent()); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); m_text_cursor_y_pos=(m_text_cursor_y_pos>=lines_total)? lines_total- 1 : m_text_cursor_y_pos; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); if (m_multi_line_mode || symbols_total> 0 ) { int line_width=( int )LineWidth(m_text_cursor_x_pos,m_text_cursor_y_pos); int line_height=( int )LineHeight(); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { int x=m_text_x_offset; int y=m_text_y_offset+(( int )i*line_height); uint string_length=:: ArraySize (m_lines[i].m_symbol); for ( uint s= 0 ; s<string_length; s++) { uint text_color=TextColorCurrent(); if (CheckSelectedText(i,s)) { text_color=:: ColorToARGB (m_selected_text_color); int x2=x+m_lines[i].m_width[s]; int y2=y+line_height- 1 ; m_canvas.FillRectangle(x,y,x2,y2,:: ColorToARGB (m_selected_back_color)); } m_canvas. TextOut (x,y,m_lines[i].m_symbol[s],text_color, TA_LEFT ); x+=m_lines[i].m_width[s]; } } } else { if (m_default_text!= "" ) m_canvas. TextOut (m_area_x_size/ 2 ,m_area_y_size/ 2 ,m_default_text,:: ColorToARGB (m_default_text_color), TA_CENTER | TA_VCENTER ); } }

Die Methoden zur Textauswahl wurden beschrieben, und so verhält sich jetzt die fertige Programm:

Fig. 6. Demonstration einer Textauswahl in einem Textfeld eines MQL-Programms.

Methoden zum Löschen des ausgewählten Textes

Kommen wir nun zu den Methoden zum Löschen des ausgewählten Textes. Hier ist es wichtig zu beachten, dass verschiedene Methoden zum Löschen des Textes verwendet werden, je nachdem, ob nur eine oder mehrere Zeilen ausgewählt wurden.

Die Methode CTextBox::DeleteTextOnOneLine() wird aufgerufen, wenn nur eine einzelne Zeile gelöscht werden soll. Die Anzahl der zu löschenden Buchstaben wird zu Beginn der Methode festgelegt. Dann, wenn der Anfangsindex des Buchstabens des gewählten Textes rechts liegt, werden die Buchstaben um die Anzahl der zu löschenden Buchstaben nach rechts verschoben, ausgehend von der Anfangsposition. Danach wird der Array der Buchstaben der Zeile um die gleiche Zahl reduziert.

Falls der Index des Buchstabens am Anfang der Textauswahl links ist, muss auch der Textkursor um die Anzahl der zu löschenden Buchstaben nach rechts verschoben werden.

class CTextBox : public CElement { private : void DeleteTextOnOneLine( void ); }; void CTextBox::DeleteTextOnOneLine( void ) { int symbols_total =:: ArraySize (m_lines[m_text_cursor_y_pos].m_symbol); int symbols_to_delete =:: fabs (m_selected_symbol_from-m_selected_symbol_to); if (m_selected_symbol_to<m_selected_symbol_from) { MoveSymbols(m_text_cursor_y_pos,m_selected_symbol_from,m_selected_symbol_to); } else { m_text_cursor_x_pos-=symbols_to_delete; MoveSymbols(m_text_cursor_y_pos,m_selected_symbol_to,m_selected_symbol_from); } ArraysResize(m_text_cursor_y_pos,symbols_total-symbols_to_delete); }

Die Methode CTextBox::DeleteTextOnMultipleLines() wird zum Löschen mehrerer Zeilen der Textauswahl verwendet. Ihr Algorithmus ist etwas komplizierter. Zuerst muss bestimmt werden:

Die Gesamtzahl der Buchstaben der Anfangs- und der Endzeile

Die Zahl der Zeilen der Textauswahl (ohne die Anfangs- und die Endzeile)

Die Zahl der zu löschenden Buchstaben der Anfangs- und der Endzeile.

Die weiteren Schritten sind unten angeführt. Abhängig von der Richtung der Textauswahl (hoch oder runter), werden der Anfangs- und der Endindex jeweils anderen Methoden übergeben.

Die nicht zu löschenden Buchstaben, die von einer Zeile in einer anderen verschoben werden müssen, werden in ein temporäres, dynamisches Array kopiert.

Das empfangende Array (Zeile) wird neu dimensioniert.

Die Daten werden dem Array mit der Struktur der Zeilen hinzugefügt.

Die Zeilen werden um die Anzahl der zu löschenden Zeilen verschoben.

Der Array der Zeilen wird neu dimensioniert (verringert um die Anzahl der zu löschenden Zeilen).

Falls die Anfangszeile über der Endzeile liegt (die Textauswahl erfolgte abwärts), wird der Textkursor auf die Anfangsindices (Zeile und Buchstabe) der Textauswahl gesetzt .

class CTextBox : public CElement { private : void DeleteTextOnMultipleLines( void ); }; void CTextBox::DeleteTextOnMultipleLines( void ) { uint symbols_total_line_from =:: ArraySize (m_lines[m_selected_line_from].m_symbol); uint symbols_total_line_to =:: ArraySize (m_lines[m_selected_line_to].m_symbol); uint lines_to_delete =:: fabs (m_selected_line_from-m_selected_line_to); uint symbols_to_delete_in_line_from =:: fabs (symbols_total_line_from-m_selected_symbol_from); uint symbols_to_delete_in_line_to =:: fabs (symbols_total_line_to-m_selected_symbol_to); if (m_selected_line_from>m_selected_line_to) { string array[]; CopyWrapSymbols(m_selected_line_from,m_selected_symbol_from,symbols_to_delete_in_line_from,array); uint new_size=m_selected_symbol_to+symbols_to_delete_in_line_from; ArraysResize(m_selected_line_to,new_size); PasteWrapSymbols(m_selected_line_to,m_selected_symbol_to,array); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); MoveLines(m_selected_line_to+ 1 ,lines_total-lines_to_delete,lines_to_delete, false ); :: ArrayResize (m_lines,lines_total-lines_to_delete); } else { string array[]; CopyWrapSymbols(m_selected_line_to,m_selected_symbol_to,symbols_to_delete_in_line_to,array); uint new_size=m_selected_symbol_from+symbols_to_delete_in_line_to; ArraysResize(m_selected_line_from,new_size); PasteWrapSymbols(m_selected_line_from,m_selected_symbol_from,array); uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); MoveLines(m_selected_line_from+ 1 ,lines_total-lines_to_delete,lines_to_delete, false ); :: ArrayResize (m_lines,lines_total-lines_to_delete); SetTextCursor(m_selected_symbol_from,m_selected_line_from); } }

Welche der Methoden zum Löschen des Textes aufgerufen wird, geschieht in der Hauptmethode — CTextBox::DeleteSelectedText(). Ist die Textauswahl gelöscht, werden die Werte der Anfangs- und Endindizes zurückgesetzt. Danach muss die Größe des Textfeldes neu berechnet werden, da sich die Zeilenzahl geändert haben könnte. Die maximale Breite der Zeilen, die für die Berechnung des Textfeldes herangezogen werden, könnte sich auch geändert haben. Zuletzt sendet die Methode eine Nachricht, dass der Textkursor verschoben wurde. Die Methode gibt ein true zurück, wenn Text ausgewählt und gelöscht wurde. Falls kein Text ausgewählt worden war, als die Methode aufgerufen wurde, gibt sie false zurück.

class CTextBox : public CElement { private : void DeleteSelectedText( void ); }; bool CTextBox::DeleteSelectedText( void ) { if (m_selected_line_from== WRONG_VALUE ) return ( false ); if (m_selected_line_from==m_selected_line_to) DeleteTextOnOneLine(); else DeleteTextOnMultipleLines(); ResetSelectedText(); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize(); CorrectingHorizontalScrollThumb(); CorrectingVerticalScrollThumb(); DrawTextAndCursor( true ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_MOVE_TEXT_CURSOR,CElementBase::Id(),CElementBase::Index(),TextCursorInfo()); return ( true ); }

Die Methode CTextBox::DeleteSelectedText() wird nicht nur aufgerufen, wenn die Taste Backspace gedrückt wurde, sondern auch: (1) wenn ein neuer Buchstabe eingegeben wurde und (2) wenn die Taste Enter gedrückt wurde. In diesem Fall wird zuerst der Text gelöscht und dann die Aktion gemäß der gedrückten Taste ausgeführt.

So sieht es in der fertigen Anwendung aus:

Fig. 7. Demonstration des Löschens einer Textauswahl.





Klasse für das Arbeiten mit Bilddaten

Als Ergänzung in diesem Artikel betrachten wir eine neue Klasse (CImage) für die Arbeit mit Bilddaten. Sie wird wiederholt in vielen Klassen der Bibliothek verwendet, wenn sie Bilder zeichnen sollen. Die Klasse befindet sich in der Datei Objects.mqh.

Array der Pixel des Bildes;

Bildbreite;

Bildhöhe;

Pfad zu Bilddatei.

Die Eigenschaften der Klasse:

class CImage { protected : uint m_image_data[]; uint m_image_width; uint m_image_height; string m_bmp_path; public : uint DataTotal( void ) { return (:: ArraySize (m_image_data)); } uint Data( const uint data_index) { return (m_image_data[data_index]); } void Data( const uint data_index, const uint data) { m_image_data[data_index]=data; } void Width( const uint width) { m_image_width=width; } uint Width( void ) { return (m_image_width); } void Height( const uint height) { m_image_height=height; } uint Height( void ) { return (m_image_height); } void BmpPath( const string bmp_file_path) { m_bmp_path=bmp_file_path; } string BmpPath( void ) { return (m_bmp_path); } }; CImage::CImage( void ) : m_image_width( 0 ), m_image_height( 0 ), m_bmp_path( "" ) { } CImage::~CImage( void ) { }

Die Methode CImage::ReadImageData() soll das Bild mit seinen Eigenschaften sichern. Sie lädt das Bild des gegebenen Pfads und sichert dessen Daten.

class CImage { public : bool ReadImageData( const string bmp_file_path); }; bool CImage::ReadImageData( const string bmp_file_path) { :: ResetLastError (); m_bmp_file_path=bmp_file_path; if (!:: ResourceReadImage (m_bmp_file_path,m_image_data,m_image_width,m_image_height)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > error: " ,:: GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

Manchmal könnte es notwendig sein, eine Kopie eines Bildes des gleichen Typs (CImage) zu erstellen. Das erledigt die Methode CImage::CopyImageData(). Zu Beginn der Methode wird das Empfängerarray auf die Größe des Quellarrays gesetzt. Dann werden in einer Schleife die Daten des Quellarrays in das Empfängerarray kopiert.

class CImage { public : void CopyImageData(CImage &array_source); }; void CImage::CopyImageData(CImage &array_source) { uint data_total =DataTotal(); uint source_data_total =:: GetPointer (array_source).DataTotal(); :: ArrayResize (m_image_data,source_data_total); for ( uint i= 0 ; i<source_data_total; i++) m_image_data[i]=:: GetPointer (array_source).Data(i); }

Vor dieser Aktualisierung verwendete die Klasse CCanvasTable eine Struktur, um Bilddaten zu sichern. Jetzt nach der Einführung der Klasse CImage wurden die entsprechenden Änderungen vollzogen.

Schlussfolgerung

Dieser Artikel beschließt die Entwicklung eines mehrzeiligen Texteingabefeldes. Dessen Schlüsselfunktion ist, dass es jetzt keine Beschränkungen bezüglich der Zahl der eingegebenen Buchstaben und Zeilen mehr gibt, ein Manko der standardmäßigen Grafikobjekte des Typs OBJ_EDIT. Im nächsten Artikel werden wir das Thema "Elemente in Tabellenzellen" weiterentwickeln, mit der Möglichkeit, Werte der Tabellenzellen zu ändern, und das mit den Elementen aus diesem Artikel. Darüber hinaus werden mehrere Elemente in einen neuen Modus überführt: Sie werden übergeben und nicht aus mehreren standardmäßigen Grafikobjekt erstellt.

Zur Zeit schaut das Schema der Bibliothek zum Erstellen einer grafische Benutzeroberfläche wie folgt aus:

Fig. 8. Struktur der Bibliothek im augenblicklichen Entwicklungsstand.





Unten könne Sie die letzten Versionen der Bibliothek und der Dateien zum Testen herunterladen, wie sie hier in diesem Artikel beschrieben wurden.