Grafische Interfaces X: Algorithmus für den Zeilenumbruch im mehrzeiligen Textfeld (build 12)

Einführung

Der erste Artikel Grafische Interfaces I: Vorbereitung der Bibliotheksstruktur (Kapitel 1) beschreibt im Detail den Zweck der Bibliothek. Sie finden eine Liste von Artikeln mit Verweisen am Ende jeden Kapitels. Dort können Sie auch die komplette, aktuelle Version der Bibliothek zum derzeitigen Entwicklungsstand herunterladen. Die Dateien müssen im gleichen Verzeichnis wie das Archiv platziert werden.

Dieser Artikel führt die Entwicklung eines mehrzeiligen Textfeldes weiter. Die vorherigen Entwicklungen finden Sie in dem Artikel Grafisches Interface X: mehrzeiliges Textfeld (build 8). Diesmal ist es unsere Aufgabe einen Algorithmus für den Fall, dass der Text die Breite des Textfeldes überschreitet, zu entwickeln oder, umgekehrt, einen Zeilenumbruch zu entfernen, wenn die möglich ist.

Der Modus für den Zeilenumbruch im mehrzeiligen Textfeld

Alle Texteditoren oder Anwendungen, die mit Text arbeiten, verfügen über einen Zeilenumbruch für Texte, die die Breite der Anwendung überschreiten. Dadurch kann das eine oder andere Mal die lästige Bildlaufleiste vermieden werden.



Der Modus für einen Zeilenumbruch ist standardmäßig deaktiviert. Mit der Methode CTextBox::WordWrapMode() wird er aktiviert. Das ist die einzige public Methode der Umsetzung des Zeilenumbruchs. Alle anderen sind private, wir werden sie weiter unten besprechen.



class CTextBox : public CElement { private : bool m_word_wrap_mode; public : void WordWrapMode( const bool mode) { m_word_wrap_mode=mode; } }; CTextBox::CTextBox( void ) : m_word_wrap_mode( false )

Für die Konfiguration eines Zeilenumbruchs und dem Hinzufügen von Text in eine Zeile, muss jede Zeile ein Zeilenende-Zeichen an ihrem Ende haben.

Hier ist ein einfaches Beispiel mit einer einzigen Zeile. Öffnen sie irgendeinen Texteditor, bei dem Sie den Zeilenumbruch an/abschalten können, zum Beispiel den Notepad. Fügen Sie einem Dokument diese Zeile hinzu:

Google is an American multinational technology company specializing in Internet-related services and products.

Ist der Modus für den Zeilenumbruch deaktiviert, könnte, abhängig von der Breite des Textfeldes, die Zeile nicht in das Textfeld passen. Dann muss man, um die Zeile lesen zu können, die horizontale Bildlaufleiste verschoben werden.

Fig. 1. Zeilenumbruch ist deaktiviert.

Jetzt aktivieren wir den Zeilenumbruch. Die Zeile passt in in die Breite des Textfeld des Editors:

Fig. 2. Zeilenumbruch ist aktiviert.

Wie wir sehen können, wird die ganze Zeichenkette dreigeteilt und in drei aufeinanderfolgenden Zeilen dargestellt. Jetzt ist das Zeilenende-Zeichen nur in der dritten Zeile. Wird die erste Zeile diese Dokumentes durch das Programm gelesen, wird der ganze Text bis zum Zeilenende-Zeichen zurückgegeben.

Das kann mit einem einfachen Skript überprüft werden:

void OnStart ( void ) { int file=:: FileOpen ( "Topic 'Word wrapping'.txt" , FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI ); if (file!= INVALID_HANDLE ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > " ,:: FileReadString (file)); else :: Print ( __FUNCTION__ , " > error: " ,:: GetLastError ()); }

Ergebnis des Lesens der ersten Zeile (in unserem Fall ist es die einzige) und der Ausdruck ins Log:

OnStart > Google is an American multinational technology company specializing in Internet-related services and products.

Um die Information in dieser Weise aus dem mehrzeiligen Textfeld auszulesen, ergänzen wir eine weitere bool-Eigenschaft für das Schreiben des Zeilenende-Zeichens in der Struktur StringOptions (früher KeySymbolOptions) in der Klasse CTextBox.

struct StringOptions { string m_symbol[]; int m_width[]; bool m_end_of_line; }; StringOptions m_lines[];

Für den Zeilenumbruch werden mehrere Haupt- und Hilfsmethoden benötigt. Zählen wir ihre Aufgaben auf.



Die Hauptmethoden:

Zeilenumbruch

Rückgabe des Index des ersten, sichtbaren Buchstabens und Leerzeichens rechts davon

Rückgabe der Anzahl der zu verschiebenden Zeichen

Umbrechen des Textes in die nächste Zeile

Übertragen von Text der nächsten Zeile in die aktuelle

Hilfsmethoden:

Rückgabe der Anzahl von Wörtern in der angegebenen Zeile

Rückgabe des Index des Leerzeichens über seine Nummer

Verschieben der Zeile

Verschieben der Zeichen der angegebenen Zeile

Kopieren der Zeichen des übergebenen Arrays für die nächste Zeile

Einfügen der Zeichen des übergebenen Arrays in die angegebene Zeile

Betrachten wir die Struktur der Hilfsmethoden etwas genauer.

Beschreibung des Algorithmus und der Hilfsmethoden

Der Algorithmus für den Zeilenumbruch erkennt den Augenblick, die Schleife zu starten, die den Index des Leerzeichens über dessen Nummer findet. Diese Schleife benötigt die Anzahl der Wörter in der Zeile. Unten ist der Code der Methode CTextBox::WordsTotal(), die diese Aufgabe ausführt.

Das Zählen von Worten ist einfach. Es muss über den Zeichenarray der angegebenen Zeile iteriert werden, um Muster aus einem Leerzeichen (' ') und einem nachfolgenden Nichtleerzeichen zu entdecken. Das kennzeichnet ein neues Wort. Der Zähler wird auch erhöht, wenn das Zeilenende erreicht wurde, damit das letzte Wort nicht ausgelassen wird.

class CTextBox : public CElement { private : uint WordsTotal( const uint line_index); }; uint CTextBox::WordsTotal( const uint line_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_symbol); uint words_counter= 0 ; for ( uint s= 1 ; s<symbols_total; s++) { if (s+ 1 ==symbols_total || ( m_lines[l].m_symbol[s]!=SPACE && m_lines[l].m_symbol[s- 1 ]==SPACE )) words_counter++; } return (words_counter); }

Die Methode CTextBox::SymbolIndexBySpaceNumber() wird zur Bestimmung des Index des Leerzeichens verwendet. Wurde dessen Wert erhalten, kann die Breite von einem oder mehreren Worten berechnet werden, beginnend mit dem Teil der Zeichenkette der Methode CTextBox::LineWidth().

Zur Verdeutlichung betrachten wir ein Beispiel mit einer Textzeile. Man sieht die Indices der Buchstaben (blau), die der Teilstringe (grün) und der Leerzeichen (rot). So hat zum Beispiel das erste Leerzeichen (0) der ersten Zeile den Index 6 der Zeichenkette.

Fig. 3. Die Indices der Buchstaben (blau), der Teilstringe (grün) und der Leerzeichen (rot).

Unten ist der Code der Methode CTextBox::SymbolIndexBySpaceNumber(). Hier ist alles einfach: Iterieren über alle Zeichen des angegebenen Teilstrings in einer Schleife, die Erhöhung der Zähler jedes Mal, wenn ein neues Leerzeichen gefunden wird. Ergibt sich in einer Iteration, dass der Zähler gleich dem im zweiten Argument übergebenen Index des Leerzeichens ist, wird der Indexwert gesichert und die Schleife beendet. Dieser Wert wird von der Methode zurückgegeben.

class CTextBox : public CElement { private : uint SymbolIndexBySpaceNumber( const uint line_index, const uint space_index); }; uint CTextBox::SymbolIndexBySpaceNumber( const uint line_index, const uint space_index) { uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); uint l=(line_index<lines_total)? line_index : lines_total- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[l].m_symbol); uint symbol_index = 0 ; uint space_counter = 0 ; for ( uint s= 1 ; s<symbols_total; s++) { if (m_lines[l].m_symbol[s]!=SPACE && m_lines[l].m_symbol[s- 1 ]==SPACE) { if (space_counter==space_index) { symbol_index=s; break ; } space_counter++; } } return ((symbol_index< 1 )? symbols_total : symbol_index); }

Betrachten wir den Algorithmus für den Zeilenumbruch in Zusammenhang mit dem Verschieben der Elemente der Zeile und des Zeichenarrays. Illustrieren wir das in verschiedenen Situationen. Nehmen wir zum Beispiel diese Zeile:



The quick brown fox jumped over the lazy dog.

Diese Zeile ist zu breit für das Textfeld. Das Textfeld wird in Fig. 4 durch das rote Rechteck angezeigt. Offensichtlich muss der "überschüssige" Teil der Zeile — 'over the lazy dog.' — in die nächste Zeile verschoben werden.

Fig. 4. Eine zulange Zeile im Textfeld.

Da der dynamische Array der Zeile aktuell nur ein Element hat, muss die Größe des Arrays um Eins erhöht werden. Die Größe des Zeichenarrays der neuen Zeile wird durch die Zeichenzahl des verschobenen Textes bestimmt. Danach wird der nicht passende Teil der Zeile verschoben. Das Endergebnis:

Fig. 5. Ein Teil der Zeile wurde in die neue, nächste Zeile verschoben.

Kommen wir jetzt zum Fall, wenn das Textfeld sich um 30% verkleinert, wie geht der Algorithmus damit um. Er bestimmt als erstes den Teil der ersten Zeile (Index 0), der die Grenze des Textfeldes überschreitet. In dem Fall passt der Teil 'fox jumped' nicht hinein. Dann wird zunächst die Größe des dynamische Arrays der Zeilen um Eins erhöht. Als nächstes werden alle Teilstringe unterhalb um eine Zeile nach unten verschoben, um so Platz für den zu schiebenden Text zu erhalten. Danach wird der Teilstring 'fox jumped' in den freien Platz verschoben, wie das oben beschrieben bereits beschrieben wurde. Diesen Schritt zeigt das Bild unten.

Fig. 6. Verschieben des Textes in die zweite Zeile (Index 1).

Der Algorithmus wechselt zur nächsten Zeile (Index 1) bei nächsten Schleifendurchlauf. Jetzt muss aber wieder überprüft werden, ob ein Teil des Textes dieser Zeile zu breit ist für das Textfeld. Wenn sich zeigt, dass das nicht der Fall ist, muss überprüft werden, ob noch Platz am Ende dieser Zeile ist, um Textteile der nächsten Zeile mit dem Index 2 dort einzufügen. Das prüft die Bedingung für einen 'umgekehrten' Zeilenumbruch, um Textteile vom Anfang der nächsten Zeile (Index 2) an das Ende der aktuellen Zeile (Index 1) zu kopieren.

Zusätzlich zu dieser Bedingung muss auch überprüft werden, ob die aktuelle Zeile durch das Zeilenende-Zeichen beendet wird. Falls ja wird der 'umgekehrte' Zeilenumbruch nicht durchgeführt. Im Beispiel gibt es einerseits kein Zeilenende-Zeichen und andererseits genug Platz für einen 'umgekehrten' Zeilenumbruch, das Wort — 'over'. Während eines 'umgekehrten' Zeilenumbruchs wird die Größe des Zeichenarrays um die Anzahl der hinzugefügten oder weggenommenen Zeichen in der aktuellen und der nächsten Zeile geändert. Während eines 'umgekehrten' Zeilenumbruchs werden vor der Änderung der Größe des Zeichenarrays die verbleibenden Zeichen an den Anfang der Zeile verschoben. Das Bild unten zeigt diesen Schritt.

Fig. 7. Ein 'umgekehrter' Zeilenumbruch von der zweiten (Index 1) und dritten Zeile (Index 2).

Es ist zu erwarten, dass, wenn das Textfeld verengt wird, sowohl normale wie 'umgekehrte' Zeilenumbrüche durchgeführt werden müssen. Andererseits, wenn das Textfeld verbreitet wird, wird nur der 'umgekehrte' Zeilenumbruch angewendet. Jedes Mal, wenn Text in die nächste Zeile umgebrochen wird, wird die Größe des dynamische Arrays um Eins erhöht. Und jedes Mal, wenn der ganze verbleibende Text einer Zeile durch einen 'umgekehrten' Zeilenumbruch ihrem Vorgänger angehängt wird, wir der Zeilenarray um Eins erniedrigt. Davor müssen allerdings, falls es weitere Zeilen gibt, diese um eine nach oben verschoben werden, um leere Zeilen zu vermeiden, die bei einem 'umgekehrten' Zeilenumbruch entstehen könnten.

Alle diese Schritte der Zeilenneuordnung, Zeilenumbruchs und des 'umgekehrten' Zeilenumbruchs werden innerhalb der Schleife nicht angezeigt: Das Bild unten zeigt, was der Nutzer sieht, wenn er so mit dem grafischen Interface arbeitet:

Fig. 8. Veranschaulichung des Algorithmus für den Zeilenumbruch am Beispiel eines Texteditors.

Aber das ist nicht alles. Im Falle von nur einem Wort (stetige Reihe von Zeichen) in der Zeile, wird zwischen einzelnen Buchstaben getrennt. Diese Situation wird im Bild unten gezeigt:

Fig. 9. Veranschaulichung der Buchstabentrennung, wenn keine einzelnen Wörter gefunden wurden.

Kommen wir jetzt zu den Methoden zum Verschieben von Zeilen und Zeichen. Die Methode CTextBox::MoveLines() verschiebt die Zeilen. Ihr werden die Indices der Zeilen übergeben, ab der und bis zu der alle Zeilen um eine Position verschoben werden müssen. Der dritte Parameter kennzeichnet die Richtung der Verschiebung. Standardmäßig wird nach unten verschoben.

Ursprünglich wurde der Algorithmus zum Verschieben von Zeilen im Textfeld nur zur Behandlung eines Tastendrucks von 'Enter' und 'Backspace' verwendet. Jetzt wird derselbe Code in mehreren Methoden der Klasse CTextBox verwendet, es bietet sich daher dafür eine eigene Methode an, die wiederholt verwendet werden kann.

Der Code der Methode CTextBox::MoveLines():

class CTextBox : public CElement { private : void MoveLines( const uint from_index, const uint to_index, const bool to_down= true ); }; void CTextBox::MoveLines( const uint from_index , const uint to_index , const bool to_down= true ) { if (to_down) { for ( uint i= from_index ; i> to_index ; i--) { uint prev_index=i- 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,prev_index); if (prev_index==to_index) { if (to_index< 1 ) break ; } } } else { for ( uint i= from_index ; i< to_index ; i++) { uint next_index=i+ 1 ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_index].m_symbol); ArraysResize(i,symbols_total); LineCopy(i,next_index); } } }

Die Methode CTextBox::MoveSymbols() wurde implementiert, um innerhalb der Zeile Zeichen zu verschieben. Sie wird nicht nur von den neuen Methoden aufgerufen, sondern auch für das Hinzufügen/Entfernen von Zeichen über die Tastatur in den Methoden CTextBox::AddSymbol() und CTextBox::DeleteSymbol(), die hier bereits besprochen wurden. Die Parameter sind: (1) Index der Zeile innerhalb der die Zeichen bewegt werden; (2) Beginn- und End-Index der zu bewegenden Zeichen; (3) Richtung der Verschiebung (standardmäßig nach links).

class CTextBox : public CElement { private : void MoveSymbols( const uint line_index, const uint from_pos, const uint to_pos, const bool to_left= true ); }; void CTextBox::MoveSymbols( const uint line_index, const uint from_pos, const uint to_pos, const bool to_left= true ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint offset=from_pos-to_pos; if (to_left) { for ( uint s=to_pos; s<symbols_total-offset; s++) { uint i=s+offset; m_lines[line_index].m_symbol[s] =m_lines[line_index].m_symbol[i]; m_lines[line_index].m_width[s] =m_lines[line_index].m_width[i]; } } else { for ( uint s=symbols_total- 1 ; s>to_pos; s--) { uint i=s- 1 ; m_lines[line_index].m_symbol[s] =m_lines[line_index].m_symbol[i]; m_lines[line_index].m_width[s] =m_lines[line_index].m_width[i]; } } }

Der Code der Hilfsmethoden zum Kopieren und Einfügen von Zeichen (die Methoden CTextBox::CopyWrapSymbols() und CTextBox::PasteWrapSymbols()) werden hier auch öfters verwendet. Zum Kopieren wird der Methode CTextBox::CopyWrapSymbols() ein leerer dynamischer Array übergeben. Weiters werden die Zeile, das erste Zeichen und ihre zu kopierende Anzahl angegeben. Um die Zeichen wieder einzufügen, muss der Methode CTextBox::PasteWrapSymbols() das Array mit den vorher kopierten Zeichen übergeben werden, zusammen mit dem Index der Zeile und der des Zeichens, für den Beginn des Einfügens.

class CTextBox : public CElement { private : void CopyWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, const uint symbols_total, string &array[]); void PasteWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, string &array[]); }; void CTextBox::CopyWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, const uint symbols_total, string &array[]) { :: ArrayResize (array,symbols_total); for ( uint i= 0 ; i<symbols_total; i++) array[i]=m_lines[line_index].m_symbol[start_pos+i]; } void CTextBox::PasteWrapSymbols( const uint line_index, const uint start_pos, string &array[]) { uint array_size=:: ArraySize (array); for ( uint i= 0 ; i<array_size; i++) { uint s=start_pos+i; m_lines[line_index].m_symbol[s] =array[i]; m_lines[line_index].m_width[s] =m_canvas.TextWidth(array[i]); } }

Betrachten wir jetzt die Hauptmethode des Algorithmus für den Zeilenumbruch.

Beschreibung der Hauptmethode

Zu Beginn überprüft der Algorithmus in einer Schleife jede Zeile, ob es einen Überlauf gibt. Die Methode CTextBox::CheckForOverflow() wurde dazu implementiert. Sie liefert drei Werte, zwei werden in Variablen gesichert, die als Referenz der Methode übergeben werden.

Zu Beginn der Methode muss die Breite der aktuellen Zeile, bestimmt über ihren Index, es ist das erste Argument, ermittelt werden. Die Zeilenbreite wird unter Berücksichtigung des Abstandes von der linken Kante des Textfeldes und der Breite der vertikalen Bildlaufleiste errechnet. Passt die Zeile in das Textfeld, gibt die Methode den Wert false zurück, was so viel wie "kein Überlauf" bedeutet. Ist die Zeile aber zu breit, muss der Index des ersten sichtbaren Zeichens und Leerzeichens auf der rechten Seite des Textfeldes bestimmt werden. Dafür wird in einer Schleife über alle Zeichen vom Ende her überprüft, ob vom Anfang der Zeile bis zu diesem Zeichen die Zeile in das Textfeld passen würde. Passt sie, wird der Index des Zeichen gesichert. Zusätzlich wird bei jeder Iteration überprüft, ob das aktuelle Zeichen ein Leerzeichen ist. Trifft das zu, wird dieser Index gesichert und die Suche beendet.

Nach all dem Prüfen und Suchen liefert die Methode ein 'true' zurück, wenn zumindest einer der Indices bestimmt werden konnte. Das zeigt an, diese Zeile passt nicht. Die Indices des Zeichens und des Leerzeichens werden später so verwendet: Wurde der Index eines Zeichens, aber nicht der eines Leerzeichens gefunden, heißt das, die Zeile hat gar keine Leerzeichen und es muss einfach ein Teil der Zeichen verschoben werden. Wurde ein Leerzeichen gefunden, muss der Teil der Zeile ab diesem Index verschoben werden.

class CTextBox : public CElement { private : bool CheckForOverflow( const uint line_index, int &symbol_index, int &space_index); }; bool CTextBox::CheckForOverflow( const uint line_index, int &symbol_index, int &space_index) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint x_offset_plus=m_text_x_offset+m_scrollv.ScrollWidth(); uint full_line_width=LineWidth(symbols_total,line_index)+x_offset_plus; if (full_line_width<( uint )m_area_visible_x_size) return ( false ); for ( uint s=symbols_total- 1 ; s> 0 ; s--) { uint line_width =LineWidth(s,line_index)+x_offset_plus; string symbol =m_lines[line_index].m_symbol[s]; if (symbol_index== WRONG_VALUE ) { if (line_width<( uint )m_area_visible_x_size) symbol_index=( int )s; continue ; } if (symbol==SPACE) { space_index=( int )s; break ; } } bool is_overflow=(symbol_index!= WRONG_VALUE || space_index!= WRONG_VALUE ); return (is_overflow); }

Passt die Zeile und liefert die Methode CTextBox::CheckForOverflow() ein false, dann muss überprüft werden, ob eine 'umgekehrter' Zeilenumbruch durchgeführt werden kann. Die Methode CTextBox::WrapSymbolsTotal() ermittelt die Anzahl der Zeichen die umgebrochen werden müssen.

Diese Methode sichert die Anzahl der umzubrechenden Zeichen in der als Referenz übergebenen Variablen, so wie auch, ob das der ganze verbleibende Test ist oder nur ein Teil. Die Werte der lokalen Variablen werden zu Beginn der Methode berechnet, zum Beispiel die folgende Parameter:

Die Anzahl der Zeichen in der aktuellen Zeile

Die ganze Breite der Zeile

Die Größe des leeren Teils

Die Anzahl der Wörter in der nächsten Zeile

Die Anzahl der Zeichen in der nächsten Zeile

Danach wird in einer Schleife ermittelt, wie viele Wörter von der nächsten Zeile in die aktuelle verschoben werden können. In jeder Iteration wird, nach dem Erhalt des Breite des Teilstrings bis zum angegebenen Leerzeichen, überprüft, ob der Teilstring in den freien Platz der aktuellen Zeile passt.

Passt er, wird der des Zeichens gesichert und überprüft, ob ein weiteres Wort eingefügt werden könnte. Zeigt diese Überprüfung, dass das Textende erreicht wurde, wird das in einer eigenen Variablen gesichert und die Schleife beendet.

Passt der Teilstring nicht, muss auch geprüft werden, ob es das letzte Zeichen der Zeile ist, um ihn zu markieren, dass er eine ununterbrochenen Zeichenfolge ist, und die Schleife zu beenden.

Dann, wenn die nächste Zeile Leerzeichen enthält oder keinen freien Platz hat, gibt die Methode sofort das Ergebnis zurück. Falls diese Prüfungen bestanden wurden, muss im Weiteren ermittelt werden, ob ein Teil eines Wortes aus der nächsten Zeile, in die aktuallen verschoben werden kann. Der 'umgekehrte' Zeilenumbruch mit dem Teil eines Wortes wird nur durchgeführt, wenn diese Zeile nicht in den freien Platz der aktuellen Zeile passt und gleichzeitig die letzten Zeichen der aktuellen und der nächsten Zeile keine Leerzeichen sind. In diesem Fall Falls diese Prüfung bestanden wurde, wird in der nächsten Schleife die Zahl der zu verschiebenen Zeichen ermittelt.

class CTextBox : public CElement { private : bool WrapSymbolsTotal( const uint line_index, uint &wrap_symbols_total); }; bool CTextBox::WrapSymbolsTotal( const uint line_index, uint &wrap_symbols_total) { bool is_all_text= false ,is_solid_row= false ; uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint x_offset_plus=m_text_x_offset+m_scrollv.ScrollWidth(); uint full_line_width=LineWidth(symbols_total,line_index)+x_offset_plus; uint free_space=m_area_visible_x_size-full_line_width; uint next_line_index =line_index+ 1 ; uint words_total =WordsTotal(next_line_index); uint next_line_symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_line_index].m_symbol); for ( uint w= 0 ; w<words_total; w++) { uint ss_index =SymbolIndexBySpaceNumber(next_line_index,w); uint substring_width =LineWidth(ss_index,next_line_index); if (substring_width<free_space) { wrap_symbols_total=ss_index; if (next_line_symbols_total==wrap_symbols_total) { is_all_text= true ; break ; } } else { if (ss_index==next_line_symbols_total) is_solid_row= true ; break ; } } if (!is_solid_row || free_space< 1 ) return (is_all_text); full_line_width=LineWidth(next_line_symbols_total,next_line_index)+x_offset_plus; if (full_line_width>free_space && m_lines[line_index].m_symbol[symbols_total- 1 ]!=SPACE && m_lines[next_line_index].m_symbol[next_line_symbols_total- 1 ]!=SPACE) { for ( uint s=next_line_symbols_total- 1 ; s>= 0 ; s--) { uint substring_width=LineWidth(s,next_line_index); if (substring_width>=free_space) continue ; wrap_symbols_total=s; break ; } } return (is_all_text); } Passt die Zeile nicht, wird der Text von der aktuellen Zeile in die nächste Zeile mit der Methode CTextBox::WrapTextToNewLine() verschoben. Sie wird auf zwei Arten verwendet: (1) automatischer und (2) erzwungener Wortumbruch: zum Beispiel durch das Drücken der Taste 'Enter'. Standardmäßig ist der automatische Wortumbruch durch den dritten Parameter gesetzt. Die ersten beiden Parameter der Methode sind der (1) Index der Zeile mit dem zu verschiebenden Text und (2) der Index des Zeichens, ab dem der Text in die nächste (neue) Zeile zu verschieben ist. Die Zahl der zu verschiebenden Zeichen wird zu Beginn der Methode ermittelt. Dann wird (1) die benötigte Zeichenzahl der aktuellen Zeile in ein lokales dynamisches Array kopiert, und (2) die Arraygröße der aktuellen und der nächsten Zeilen gesetzt, und (3) die kopierten Zeichen dem Zeichenarray der nächsten Zeile hinzugefügt. Danach muss der Ort des Textkursor bestimmt werden, wenn er sich während der Eingabe über die Tastatur innerhalb der umzubrechenden Zeichen befindet. Als Letztes prüft und setzt die Methode das Zeilenende-Zeichen der aktuellen und der nächsten Zeile, da die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Situationen gleich sein müssten. 1. Wurde CTextBox::WrapTextToNewLine() nach dem Drücken von 'Enter' aufgerufen, dann wird, falls die aktuelle Zeile eine Zeilenende-Zeichen hat, das Zeilenende-Zeichen auch in die nächsten Zeile eingetragen. Hat die aktuelle Zeile kein Zeilenende-Zeichen, dann muss dieses gesetzt werden und das der nächsten Zeile entfernt werden. 2. Im automatischen Modus muss die Methode, falls die aktuelle Zeile eine Zeilenende-Zeichen hat, dieses dort entfernen und es in der nächsten Zeile hinzugefügt werden. Hat die aktuelle Zeile kein Zeilenende-Zeichen, dann muss die Abwesenheit dieses Zeichens für beide Zeilen gesetzt werden. Der Code dieser Methode:

class CTextBox : public CElement { private : void WrapTextToNewLine( const uint curr_line_index, const uint symbol_index, const bool by_pressed_enter= false ); }; void CTextBox::WrapTextToNewLine( const uint line_index, const uint symbol_index, const bool by_pressed_enter= false ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[line_index].m_symbol); uint last_symbol_index=symbols_total- 1 ; uint check_symbol_index=(symbol_index>last_symbol_index && symbol_index!=symbols_total)? last_symbol_index : symbol_index; uint next_line_index=line_index+ 1 ; uint new_line_size=symbols_total-check_symbol_index; string array[]; CopyWrapSymbols(line_index,check_symbol_index,new_line_size,array); ArraysResize(line_index,symbols_total-new_line_size); ArraysResize(next_line_index,new_line_size); PasteWrapSymbols(next_line_index, 0 ,array); int x_pos= int (new_line_size-(symbols_total-m_text_cursor_x_pos)); m_text_cursor_x_pos =(x_pos< 0 )? ( int )m_text_cursor_x_pos : x_pos; m_text_cursor_y_pos =(x_pos< 0 )? ( int )line_index : ( int )next_line_index; if (by_pressed_enter) { if (m_lines[line_index].m_end_of_line) { m_lines[line_index].m_end_of_line = true ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = true ; } else { m_lines[line_index].m_end_of_line = true ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = false ; } } else { if (m_lines[line_index].m_end_of_line) { m_lines[line_index].m_end_of_line = false ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = true ; } else { m_lines[line_index].m_end_of_line = false ; m_lines[next_line_index].m_end_of_line = false ; } } } Die Methode CTextBox::WrapTextToPrevLine() vollzieht den 'umgekehrten' Zeilenumbruch. Ihr wird der Index der nächsten Zeile übergeben und die Anzahl der Teichen, die in dier aktuelle Zeile verschoben werden können. Der dritte Parameter zeigt an, ob der ganze verbleibende Text oder nur ein Teil verschoben werden muss. Der Umbruch nur eines Teiles des Textes ist standardmäßig (false) eingestellt. Zu Beginn der Methode wird die angegebene Zahl von Zeichen der nächsten Zeile in einen lokalen, dynamischen Array kopiert. Dann wird der Array der Zeichen der aktuellen Zeile um ide Zahl der zu ergänzenden Zeichen erhöht werden. Danach werden (1) die Zeichen, die vorher bereits kopiert wurden, dem vergrößerten Teil des Zeichenarrays der aktuellen Zeile hinzugefügt; (2) die verbleibenden Zeichen der nächsten Zeile werden an den Anfang des Arrays verschoben; (3) der Zeichenarray der nächsten Zeile wird um die Zahl der verschobenen Zeichen reduziert. Später muss noch die Position des Textkursors angepasst werden. Wenn die in dem Teil ist, der in die vorhergehende Zeile verschoben wurde, muss auch der Textkursor verschoben werden.

Ganz zum Schluss, wenn der ganze verbleibende Text umgebrochen wurde, muss (1) das Zeilenende-Zeichen der aktuellen Zeile hinzugefügt werden, (2) alle Zeilen darunter um Eins nach oben verschoben und (3) der Zeilenarray um Eins erniedrigt werden. class CTextBox : public CElement { private : void WrapTextToPrevLine( const uint next_line_index, const uint wrap_symbols_total, const bool is_all_text= false ); }; void CTextBox::WrapTextToPrevLine( const uint next_line_index, const uint wrap_symbols_total, const bool is_all_text= false ) { uint symbols_total=:: ArraySize (m_lines[next_line_index].m_symbol); uint prev_line_index=next_line_index- 1 ; string array[]; CopyWrapSymbols(next_line_index, 0 ,wrap_symbols_total,array); uint prev_line_symbols_total=:: ArraySize (m_lines[prev_line_index].m_symbol); uint new_prev_line_size=prev_line_symbols_total+wrap_symbols_total; ArraysResize(prev_line_index,new_prev_line_size); PasteWrapSymbols(prev_line_index,new_prev_line_size-wrap_symbols_total,array); MoveSymbols(next_line_index,wrap_symbols_total, 0 ); ArraysResize(next_line_index,symbols_total-wrap_symbols_total); if ((is_all_text && next_line_index==m_text_cursor_y_pos) || (!is_all_text && next_line_index==m_text_cursor_y_pos && wrap_symbols_total> 0 )) { m_text_cursor_x_pos=new_prev_line_size-(wrap_symbols_total-m_text_cursor_x_pos); m_text_cursor_y_pos--; } if (!is_all_text) return ; if (m_lines[next_line_index].m_end_of_line) m_lines[next_line_index- 1 ].m_end_of_line= true ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); MoveLines(next_line_index,lines_total- 1 , false ); :: ArrayResize (m_lines,lines_total- 1 ); } Jetzt ist schlussendlich Zeit sich der letzten und wichtigsten Methode zuzuwenden — CTextBox::WordWrap(). Damit ein Wortumbruch funktioniert, muss diese Methode in der Methode CTextBox::ChangeTextBoxSize() platziert werden. Zu Beginn der Methode CTextBox::WordWrap() wird überprüft, ob es ein mehrzeiliges Textfeld ist und, ob der Wortumbruch aktiviert ist. Ist eines der beiden deaktiviert, wird die Methode verlassen. Sind beide aktiviert, dann muss über alle Zeilen iteriert werden, um den Algorithmus des Wortumbruchs zu aktivieren. Hier wird in jeder Iteration die Methode CTextBox::CheckForOverflow() verwendet, um einen Überlauf von Zeilen im Textfeld zu erkennen. Passt die Zeile nicht , dann wird geschaut, ob das nächste Leerzeichen zur rechten Kante des Textfeldes gefunden wurde. Der Teil der aktuellen Zeile beginnend mit diesem Leerzeichen wird in die nächste Zeile verschoben. Das Leerzeichen selbst wird nicht verschoben; daher wird der Index des Leerzeichens erhöht . Dann wird das Zeilenarray um Eins erhöht und die unteren Zeilen um Eins nach unten verschoben. Der Index des zu verschiebenen Teils der Zeile wird ein weiteres Mal verifiziert. Danach wird der Text umgebrochen. Passt die Zeile, dann wird überprüft, ob ein 'umgekehrten' Zeilenumbruch durchgeführt werden sollte. Das Zeilenende-Zeichen der aktuellen Zeile wird zu Beginn dieses Bereiches überprüft. Existiert es, geht das Programm zur nächsten Iteration. Wurde die Prüfung bestanden, wird die zu verschiebende Zeichenzahl ermittelt , um danach den Text in die vorherige Zeile umzubrechen.

class CTextBox : public CElement { private : void WordWrap( void ); }; void CTextBox::WordWrap( void ) { if (!m_multi_line_mode || !m_word_wrap_mode) return ; uint lines_total=:: ArraySize (m_lines); for ( uint i= 0 ; i<lines_total; i++) { int symbol_index = WRONG_VALUE ; int space_index = WRONG_VALUE ; uint next_line_index=i+ 1 ; if (CheckForOverflow(i,symbol_index,space_index)) { if (space_index!= WRONG_VALUE ) space_index++; :: ArrayResize (m_lines,++lines_total); MoveLines(lines_total- 1 ,next_line_index); int check_index=(space_index== WRONG_VALUE && symbol_index!= WRONG_VALUE )? symbol_index : space_index; WrapTextToNewLine(i,check_index); } else { if (m_lines[i].m_end_of_line || next_line_index>=lines_total) continue ; uint wrap_symbols_total= 0 ; if (WrapSymbolsTotal(i,wrap_symbols_total)) { WrapTextToPrevLine(next_line_index,wrap_symbols_total, true ); lines_total=:: ArraySize (m_lines); i--; } else WrapTextToPrevLine(next_line_index,wrap_symbols_total); } } }

Alle Methode für den automatischen Wortumbruch wurden besprochen. Schauen wir nun, wie alles funktioniert.

Anwendung zum Testen der Kontrollelemente

Erstellen wir eine MQL-Anwendung zum Testen. Wir verwenden die vorhandene Version eines mehrzeiligen Textfeldes aus den vorigen Artikel, der wir den einzeiligen Modus im grafischen Interface der Anwendung abstellen. Sonst bleibt alles gleich. Und so funktioniert alles im Terminal des Metatrader 5:

Fig. 10. Demonstration des Wortumbruchs in einem mehrzeiligen Texteingabefelde

Die Testanwendung dieses Artikels kann mittel des Links unten heruntergeladen werden, für ein weiteres Studium.

Schlussfolgerung

Zur Zeit schaut das Schema der Bibliothek zum Erstellen einer grafische Benutzeroberfläche wie folgt aus:

Fig. 11. Struktur der Bibliothek im augenblicklichen Entwicklungszustand.

Unten könne Sie die letzten Versionen der Bibliothek und der Dateien zum Testen herunterladen.