货币 / ATAT
ATAT: Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares
40.02 USD 0.52 (1.32%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATAT汇率已更改1.32%。当日，交易品种以低点39.62和高点40.39进行交易。
关注Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ATAT新闻
日范围
39.62 40.39
年范围
21.50 40.39
- 前一天收盘价
- 39.50
- 开盘价
- 39.62
- 卖价
- 40.02
- 买价
- 40.32
- 最低价
- 39.62
- 最高价
- 40.39
- 交易量
- 1.164 K
- 日变化
- 1.32%
- 月变化
- 2.80%
- 6个月变化
- 38.96%
- 年变化
- 54.46%
