통화 / ATAT
ATAT: Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares
40.08 USD 0.61 (1.55%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATAT 환율이 오늘 1.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 39.25이고 고가는 40.38이었습니다.
Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ATAT News
일일 변동 비율
39.25 40.38
년간 변동
21.50 40.39
- 이전 종가
- 39.47
- 시가
- 39.91
- Bid
- 40.08
- Ask
- 40.38
- 저가
- 39.25
- 고가
- 40.38
- 볼륨
- 2.043 K
- 일일 변동
- 1.55%
- 월 변동
- 2.95%
- 6개월 변동
- 39.17%
- 년간 변동율
- 54.69%
