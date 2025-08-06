Währungen / ATAT
ATAT: Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares
39.47 USD 0.36 (0.90%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATAT hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.25 bis zu einem Hoch von 39.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
39.25 39.94
Jahresspanne
21.50 40.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.83
- Eröffnung
- 39.70
- Bid
- 39.47
- Ask
- 39.77
- Tief
- 39.25
- Hoch
- 39.94
- Volumen
- 2.640 K
- Tagesänderung
- -0.90%
- Monatsänderung
- 1.39%
- 6-Monatsänderung
- 37.05%
- Jahresänderung
- 52.34%
