ATAT: Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares

39.47 USD 0.36 (0.90%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATAT hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.25 bis zu einem Hoch von 39.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
39.25 39.94
Jahresspanne
21.50 40.39
Vorheriger Schlusskurs
39.83
Eröffnung
39.70
Bid
39.47
Ask
39.77
Tief
39.25
Hoch
39.94
Volumen
2.640 K
Tagesänderung
-0.90%
Monatsänderung
1.39%
6-Monatsänderung
37.05%
Jahresänderung
52.34%
