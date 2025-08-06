Moedas / ATAT
ATAT: Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares
39.83 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATAT para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.43 e o mais alto foi 39.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
39.43 39.94
Faixa anual
21.50 40.39
- Fechamento anterior
- 39.83
- Open
- 39.70
- Bid
- 39.83
- Ask
- 40.13
- Low
- 39.43
- High
- 39.94
- Volume
- 115
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 2.31%
- Mudança de 6 meses
- 38.30%
- Mudança anual
- 53.72%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh